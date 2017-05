Kulinarna podróż po Polsce

Ostatnio byłem w podróży w Polsce i Europie i jak zwykle odwiedziłem kilka ciekawych miejsc na mapie gastronomicznej.

W moim rodzinnym Lublinie oczywiście zawsze odwiedzam najlepszą i najstarszą w Lublinie piekarnię. Piekarnia, która karmi lubliniaków od czasów wojny, pierwszy chleb wypiekła zaraz po wyzwoleniu Lublina w 1944 roku. Piekarnia przechodzi z pokolenia na pokolenia – to już trzecie pokolenie teraz prowadzi tę wciąż dobrze prosperującą piekarnię. Pan Artur, który dzisiaj prowadzi biznes, jest zięciem poprzednika, pana Sergiusza Kuźmiuka, który niestety odszedł od nas w 2015 roku. Jego syn też umarł już kilkanaście lat temu i dlatego wszystkim zajmuje się teraz zięć. Po rozmowie z nim udostępnił mi tekst, który dzisiaj tu zacytuję:

Przy ul. Furmańskiej 4 znajduje się najstarsza lubelska piekarnia. Pierwszy chleb wypiekli w niej Kuźmiukowie na pierwsze wolne od Niemców Boże Narodzenie, w 1944 r.

– Były to bardziej placki, aniżeli bochenki. A przy tym jakieś strasznie bure i popękane – opowiadał pan Sergiusz. Miał wtedy siedem lat, ale pamięta wszystko.

– Przekupki zabrały cały wypiek i sprzedały na targu, co do okruszka. Może to potwierdzić jedna z nich, do dziś mieszkająca w sąsiedztwie piekarni.Ale dlaczego chleb był niewyrośnięty i bury, skoro wypieku dokonał Włodzimierz Kuźmiuk? Miał on przecież praktykę jeszcze sprzed wojny, z Brześcia. Sergiusz wyjaśnia: – Piec był niewygrzany. Nie z braku opału, bo rozwalonych domów na Podzamczu było wiele. Zabrakło jednak czasu na jego przepalenie. Boże Narodzenie było tuż, tuż.

Cofnijmy czas, by opowiedzieć o tym, jak Kuźmiukowie znaleźli się na Furmańskiej w Lublinie. Był rok 1940. Hitler ze Stalinem ustanawiają nową granicę pomiędzy swoimi – powiększonymi o ziemie polskie – krajami. Dopuścili, by Polacy mogli zamienić republikę sowiecką, w której niespodziewanie znaleźli się, na Generalną Gubernię. Włodzimierz Kuźmiuk postanowił z tego skorzystać. Zebrał rodzinę i obwieścił, że z Brześcia przesiedlą się na Lubelszczyznę, gdzie “U Fotografa” mieszkają ich kuzyni. Dopisało mu szczęście – jeszcze w 1941 r. objął piekarnię w podlubelskich Piaskach. Tam przetrwał do nadejścia frontu. A potem, po nakarmieniu wynędzniałych żołnierzy- rodaków z I Armii, ruszył za nimi do Lublina. Zajął rozbitą przez bombę piekarnię przy Furmańskiej. Po wyremontowaniu, rozpalił w piecu. Jak już wiemy nie było czasu na wygrzanie go, nadchodziło bowiem Boże Narodzenie. A potem w zakładzie przy Furmańskiej przeglądała się polska najnowsza historia.

Opowiadał Sergiusz Kuźmiuk: Maturę zrobiłem w 1955 r. Ciężkie to były czasy dla takich jak my, prywaciarzy. Naszą rodzinę wyrzucili z mieszkania przy ul. Kowalskiej, choć były to tylko dwa pokoje z ciemną kuchnią. Otrzymał je pewien kolejarz, który wyrabiał 200 proc. normy. A my jego domek – komórkę, przy ul. Dolnej Panny Marii. Ojciec zgodził się, ażebym zdawał na Politechnikę Warszawską, na budownictwo lądowe. Egzamin zdałem na cztery. Mimo to nie przyjęto mnie, bo miałem niedobre pochodzenie. Trzeba było czymś się zająć. Po wojsku postanowiłem – zostaję z ojcem…

Pan Włodzimierz przystał na proponowane przez syna nowinki. Z opalania drewnem przeszli na węgiel. A na początku lat 60., jako pierwsi z lubelskich piekarzy, mieli piec opalany gazem. Budynek, zamieszkały na wyższych piętrach przez lokatorów, zaczął się walić. Należał do miasta, ale Kuźmiukowie, ażeby zachować piekarnię, całość remontu musieli wziąć na siebie.

– Trwał dwa lata, choć mnie się wydawało, że całą wieczność – wspominał Sergiusz.

– Wymieniliśmy też maszyny. Najbardziej dumny byłem z kupionego po znajomości pieca RRK-32. Stał się on przedmiotem nieukrywanej zazdrości kolegów po fachu.

– Ruszyliśmy w 1988. Rok później w naszym kraju zaczęły się przemiany. Wraz z innymi piekarzami zacząłem wyjeżdżać na Zachód: do Danii oraz Niemiec, by podejrzeć technologie, poznać tamtejsze maszyny. I tak trafiłem na wystawę w Hanowerze. Patrzę, a tam stoi “mój” RRK- 32. Tyle tylko, że… jako piekarski zabytek.

Kuźmiukowie wierni byli i są zasadzie: tradycyjna receptura (najbardziej popularny żytni chleb wypiekany jest według receptury przywiezionej jeszcze przez dziadka Włodka z Brześcia) i nowoczesne maszyny. Inwestują w piekarnię, gdyż traktują ją jako rodzinny warsztat, przechodzący z ojca na syna. Trzecim w sztafecie był Artur. Miał wyjątkowe serce dla piekarni. Plan jej rozbudowy przygotował z rozmachem, ale i z głową. Kuźmiukowie zaczęli od dokupienia sąsiednich kamienic-ruder i wyburzenia ich. Pieniądze, gromadzone latami, pochodziły z następujących źródeł: 50 proc. kredyt bankowy wzięty na 5 lat (bankowy haracz udało się zbić do 9 proc.), 25 proc. z własnych środków oraz 25 proc. z dotacji PHARE 2000, bowiem zakład spełniać miał wszystkie wymogi unijne. Roboty ruszyły wczesną wiosną 2003 r.

Rok później zawalił się uładzony świat Kuźmiuków. Pan Sergiusz, gdy to opowiadał, schował twarz w dłoniach. Z trudem dobieranymi słowami mówił o nagłej śmierci Artura. A później o kontynuacji budowy, która miała być formą uczczenia jego pamięci. W dziele tym zastąpił go szwagier, noszący zbiegiem okoliczności to samo imię.

Przyszedł czas, że zakończyła się rozbudowa tej najstarszej lubelskiej piekarni. Dziś jest jedną z najnowocześniejszych w Lublinie. Zapach świeżego chleba unosił się po całej ulicy. Bowiem dzień w dzień wypiekany jest tu chleb wedle receptur sprzed 0 lat.

W drodze na Śląsk przejeżdżałem przez Kraków i musiałem się zatrzymać choć na chwilkę żeby zajechać do Wierzynka, restauracji z długą historią. Ponad 650 lat temu w 1364 roku z inicjatywy krakowskiego kupca Mikołaja Wierzynka w jednej z kamienic na krakowskim Rynku odbyła się najsłynniejsza uczta w dziejach Polski – zaślubiny wnuczki króla Kazimierza Wielkiego z cesarzem Karolem IV Luksemburczykiem. Na tę wspaniałą uroczystość przybyli wielcy średniowiecznego świata, a wśród nich król węgierski Ludwik, król Danii Waldemar IV czy też cypryjski król Piotr.

Źródła historyczne głoszą, że uczta trwała 20 dni i nocy, stoły uginały się pod ciężarem potraw i napojów, a każdy z gości został obdarowany złotą i srebrną zastawą stołową. Nawet najwybitniejsi kronikarze wprawieni w sztuce opisu, przyznawali, iż kunszt i obfitość jadła, gościnność i hojność gospodarza oraz radość biesiadników były trudne do wyrażenia. Tradycję celebrowania jedzenia i królewskiej obsługi kultywujemy do dziś, zapraszając gości w magiczne progi restauracji Wierzynek. Restauracja zachwtca wyglądem swych bogatych wnętrz. Znajduje się tu osiem sal, każda w innym, wyjątkowym stylu, m.in. Sala Pompejska, Renesansowa, Zegarowa oraz nawiązujaca do tradycji średnowiejcznej uczty – Sala Rycerska. Serwuje się tu zarówno staropolskie dania jak i specjały z różnych stron świata. Szef kuchni szczególnie poleca kompozycję z dziczyzny, comber z sarny z pierożkami, kaczkę pieczoną z jabłkami oraz marynowane polędwiczki.

Po wspaniałych przeżyciach w Wierzynku wróciłem do Lublina ale w drodze zatrzymałem się w Poniatowej i odwiedziłem miejsce gdzie faceci czują się rewelacyjnie, a jest to browar. Browar Zakładowy, który działa niedługo ale ma swój pomysł na biznes – robią piwa o niezapomnianych smakach.

Browar Zakładowy znajduje się w Poniatowej (ok. 40 km od Lublina). Powstał w budynku, który wcześniej należał do kompleksu zakładów Predom – EDA, produkujących m.in. sprzęt AGD. Zakłady działały od 193 do 1998 roku. Przez ostatnie lata znajdował się tam zakład poligraficzny. Potem budynek stał pusty. Czas odcisnął na nim swoje piętno. Remont ruszył w lutym 2015 roku i trwał do września. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę od fundamentów aż po dach. W październiku do środka wjechał sprzęt odkupiony od krakowskiego browaru Pracownia Piwa.

Dziś produkcją piwa zajmuje się dwóch piwowarów: Michał Pater i Jarosław Ośka. Tak jak w przypadku wielu innych pasjonatów piwnych, obaj zaczęli swoją przygodę warząc piwo w domu. Założycielem browaru jest Bartłomiej Czarnomski, przedsiębiorca z Lublina, który jest także właścicielem pubu U Fotografa na lubelskim Starym Mieście. W ekipie jest również niezastąpiony Tomek Krzos, zwany też “specjalistą od wszystkiego”.

Browar tworzy piwa nowofalowe określane również jako rzemieślnicze czy kraftowe. W wielu przypadkach są to trunki z użyciem amerykańskich chmieli, które nadają charakterystycznego aromatu i smaku. Niedaleko browaru znajdują się plantacje chmielu Pawła Piłata (Polish- Hops). To on wskrzesza stare, zapomniane odmiany i zachęca browary do warzenia piw z ich użyciem. Takie piwa również znajdziecie w ofercie Browaru Zakładowego. Piwa z tego browaru przyszło mi posmakować w pubie na starym mieście w Lublinie U Fotografa. Piwa te mają wspaniałe kombinacje chmielowoowocowe, nawet połączone z wędzonymi aromatami. Oto kilka przykładów: wędzony porter, saison porzeczkowy lub wiśniowy, polskie bursztynowe ale, czy kawowy extra stout. To tylko niektóre rodzaje. Ogólnie browar w Poniatowej produkuje około 20 rodzajów, a w pubie u Fotografa serwują piwa z całego świata. Mają ich tam setki łącznie z kanadyjskimi, których nawet nie znałem mieszkając tutaj. Polska gastronomia ma wiele do zaoferowania dzisiaj i warto eksperymentować i kosztować.