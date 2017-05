I znowu nie my, ale Amerykanie…

Podczas mojego pobytu w Polsce wybrałam się na film “Azyl” (angielski tytuł “The Zookeeper’s Wife”) z kilku powodów. Przedwojenne warszawskie ZOO oraz willa Jana i Antoniny Żabińskich były miejscem częstych odwiedzin mojego ojca (Stanisława Gołembiowskiego), jako że moja babcia, Jadwiga z Maringe’ów Gołembiowska, była z Żabińskimi spowinowacona.

Ojciec opowiadał mi niejednokrotnie, jak wuj Janek (Jan Żabiński) był świetnym organizatorem różnych imprez w Z00, które przynosiły niemały dochód, a z kolei ciocia Antosia (Antonina Żabińska) była odpowiedzialna za hodowlę zwierząt i na tym polu miała sukcesy międzynarodowe, m.in. urodziny 12. słonia afrykańskiego w niewoli – słynnej Tuzinki. Tak to przedstawiał mój ojciec, chociaż wiadomo, że małżeństwo Żabińskich działało razem i angielski tytuł filmu nie jest zgodny z prawdą, gdyż Antonina Żabińska była tak samo “zookeeper” jak i jej mąż.

Nie tylko opowiadania ojca są podstawą mojej wiedzy o Żabińskich, ale również lektura książek Antoniny, które przyczyniły się do mojego wyboru kierunku studiów biologicznych. Natomiast o ostatnim aspekcie działalności Żabińskich – o niesamowitej historii ocalenia 300 Żydów – nie dowiedziałam się ani od ojca, ani z polskich środków przekazu, dowiedziałam się oglądając… zwiastun filmu “Azyl”.

A więc jednak Amerykanie, podobnie jak w przypadku Ireny Sendlerowej, otworzyli mi oczy. To oni pokazali mi tych Polskich Bohaterów. Piszę te dwa słowa z dużej litery, gdyż dla mnie ratowanie drugiego człowieka z narażeniem własnego życia jest największym bohaterstwem, na jakie człowiek może się zdobyć. A ratowanie innych z narażeniem życia swojej rodziny, szczególnie dzieci? Tu określenie bohaterstwa urasta do czegoś tak wielkiego, że jest dla mnie aż niewyobrażalne. Tymczasem i Sendlerowa, i Żabińscy, i członkowie Żegoty, i wielu, wielu innych Polaków często traktowali to niezwykłe bohaterstwo jako “tak trzeba było zrobić”.

Poszłam więc na film z nadzieją zobaczenia czegoś niezwykłego. Pierwsze wrażenia tę nadzieję zaspokoiły – piękne sceny z przedwojennego ZOO, śliczna Jessica Chastain objeżdżająca rowerem swoje królestwo – po prostu krajobraz z bajki. Zaczyna się wojna i… No właśnie. Moje pokolenie było karmione tematem wojny, a w okresie postkomuny było wydanych tyle historycznych publikacji, że nasza wiedza, okrojona w czasie reżimu, została bardzo wzbogacona. Dlatego nie byłam w stanie zaakceptować tak wielu scen z “Azylu”. Żydzi szmuglowani w resztkach jedzenia z getta? Jakie resztki żywieniowe przechowywały się w getcie? Wszystko było pożerane przez umierających z głodu ludzi. A tutaj zajeżdża śmieciarka m.in. do domu sierot Korczaka i opróżnia kubły na odpady, przy słabym proteście dość utuczonego Starego Doktora, że część z tych odpadów jeszcze można użyć. Żydzi do uratowania są znajdowani na ulicy – ot, po prostu hop siup, wskakują do śmieciarki, a na nich sypie się te estetycznie wyglądające resztki. Dodatkowo w szoferce obok Żabińskiego jako kierowcy siedzi jego mały synek Rysio, zapewne po to, żeby sobie popatrzył na getto. Następna bzdura. Tych bzdur jest namnożonych w sporej liczbie. Nie mówiąc o tym, że Żabiński zupełnie inaczej przemycał Żydów.

Żydzi trafiają do willi Żabińskich lub są przechowywani w klatkach. Zgadza się. Ale co robią Żydzi w ciągu dnia, kiedy siedzą w piwnicy? Tutaj tylko Amerykanie mogli wpaść na taki pomysł. Po prostu malują freski na ścianach, a żeby nie było wątpliwości, kto je maluje, ściany są upstrzone gwiazdami Dawida. Tak w razie wpadki, żeby Gestapo czy SS było od razu wprowadzone na dobry trop. Wątek miłości okrutnego Niemca do Żabińskiej jest przedstawiony po to, żeby było “jeszcze dramatyczniej”, tak jakby sama historia nie była wystarczająco trzymająca w napięciu. Historia zamiast podnosić poziom grozy jest tylko denerwująca, a biegająca na bosaka w ślicznych, zwiewnych sukienkach Jessica nijak się ma do twardo stąpającej po ziemi, mocno zbudowanej, pragmatycznej i rzeczowej Antoniny. Ta właśnie śliczna, umalowana i zwiewna bohaterka w celu uzyskania wiadomości o mężu, uczestniku Powstania Warszawskiego, idzie do swojego niemieckiego adoratora. Jest oczywiste, że powinna się z nim przespać, przecież w takim celu tam poszła. A jednak rzuca mu w twarz, że go nienawidzi. Czyż nie jest to przejawem bezdennej głupoty?

Żabińska po wojnie wraca do willi. I jaki jest jej pierwszy odruch? Tego nigdy bym nie przewidziała – przyznaję , że mi szczęka opadła. Otóż zaczyna malować gwiazdy Dawida na framudze drzwi. Po prostu cudo świata! Mogę jeszcze dodać kilka takich smaczków, jak Żabiński proponujący Korczakowi uratowanie, stojący tuż przed bydlęcym wagonem, w którym znajduje się już spora grupa dzieci. Pan Jan proponuje Staremu Doktorowi wyprowadzenie z getta (ciekawe, jak to miał zrobić), Niemcy stoją obok i czekają zapewne, czy doktor się zgodzi, czy nie. Oczywiście się nie godzi i Żabiński sam ładuje dzieci do wagonu (dzieci wyciągają do niego rączki. Niemcy sobie spokojnie na to patrzą, a potem równie spokojnie pozwalają mu odejść.

Wyszłam z kina zdegustowana, a jednak pod wrażeniem. Powody do rozczarowań już wymieniłam (nie wszystkie), natomiast dlaczego pozytywne wrażenie mimo wszystko? To tak jak z Sendlerową i książką “Życie w słoiku”, która właściwie fragmentarycznie opowiada o bohaterstwie młodej Polki, a ponadto jest fatalnie przetłumaczona. Książkę napisała Amerykanka, film również zrobiła urodzona w Nowej Zelandii Amerykanka na podstawie książki autorstwa Amerykanki. W tych trzech przypadkach są to opowieści często mijające się z prawdziwym obrazem II wojny. Ale dzięki nim świat się dowiaduje o polskich bohaterach. Lepiej tak niż wcale.

Dlaczego my tego nie potrafimy? Nie wiem. Może pieniądze na tego typu filmy czy książki są potrzebne na budowę kolejnych pomników Lecha Kaczyńskiego, Smoleńska, Jana Pawła II, gigantycznych figur Chrystusa…?

Z ciekawości sprawdziłam, czy jest ulica Jana Żabińskiego. Jest jedna w Warszawie. A jego żony Antoniny? – Nie ma. Pomnik Żabińskich??? Zapomnijmy o tym. No dobrze, Sendlerowa na pewno pomnik ma. Ma! W Moskwie. Ma wprawdzie powstać pierwszy w Polsce, w Otwocku, lecz nie wyłoniony z prac konkursowych, tylko przygodnego artysty, a sam projekt… Szkoda języka strzępić po próżnicy. Zostawiam bez komentarza.

Beata Gołębiowska

PS Film “Azyl” zbiera wiele pozytywnych komentarzy w polskich mediach. Może dlatego, że nie ma tam szmalcowników, chłopów zabijających siekierą, płonących stodół? Na pewno nas, Polaków, podnosi na duchu