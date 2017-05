Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 23 maja

Imieniny obchodzą: Dezydery, Emilia, Iwona oraz Kryspin.

231 lat temu na Madagaskarze w walce z wojskami francuskimi zginął Maurycy Beniowski, podróżnik, autor pamiętników, uczestnik konfederacji barskiej, zesłany przez władze carskiej na Kamczatkę, skąd zbiegł do Francji; w imieniu władz francuskich dokonał podboju Madagaskaru, którego ludność ogłosiła go władcą wyspy.

175 lat temu w Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka, poetka, autorka nowel, publicystka i krytyk literacki; angażowała się w konspiracyjne i jawne akcje społeczne, współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko pruskim represjom i prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni; propagowała walkę o prawa kobiet, organizowała pomoc dla więźniów politycznych.

134 lata temu w Paryżu zmarł Cyprian Norwid, poeta, prozaik, dramatopisarz, malarz, rysownik, rzeźbiarz; niedoceniany za życia, po latach wyniesiony do panteonu polskich wieszczów; autor m.in. utworów „Promethidion”, “Bema pamięci żałobny rapsod”, “Fortepian Szopena”, “Vade-mecum”.

77 lat temu ORP “Orzeł” wypłynął z Rosyth na ostatni patrol, jednostka zaginęła bez wieści; losy okrętu i miejsce jego zatonięcia do dziś pozostają nieznane.

72 lata temu w Lueneburgu samobójstwo popełnił Heinrich Himmler, jeden z przywódców III Rzeszy, szef SS, odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez totalitarny niemiecki nazistowski reżim na milionach ludzi.

70 lat temu w Ciechanowie urodził się Jerzy Bralczyk, językoznawca, specjalista w zakresie języka polityki, mediów i reklamy.

33 lata temu w tajnym procesie Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał na karę śmierci i konfiskatę majątku płk. Ryszarda Kuklińskiego, uznając go winnym “zdrady państwa i dezercji”; Kukliński od początku lat 70. współpracował z CIA, której przekazywał informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, także plany tej operacji oraz inne tajemnice Układu Warszawskiego.

32 lata temu przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczął się proces Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika, oskarżonych o kierowanie TKK NSZZ “Solidarność” oraz o “działania w celu wywołania niepokoju publicznego”.

22 lata temu Marek Kamiński i Wojciech Moskal, po 72 dniach pieszej wędrówki i przebyciu około 750 km, jako pierwsi Polacy dotarli do Bieguna Północnego.

11 lat temu w Warszawie zmarł Kazimierz Górski, piłkarz, w latach 1970-1976 trener piłkarskiej reprezentacji Polski; jego podopieczni zdobyli złoty medal na igrzyskach w Monachium (1972) oraz srebrny cztery lata później w Montrealu; w mistrzostwach świata w Niemczech w 1974 r. zajęli trzecie miejsce; w latach 1991-1995 prezes PZPN.

W Polsce

Minister obrony Antoni Macierewicz z kierowniczą kadrą MON przedstawią dziś w Warszawie Koncepcję Obronną RP, sformułowaną na podstawie kolejnego Strategicznego przeglądu Obronnego, zakończonego ostatnio przez resort.

SPO trwał od lipca ub. r., na początku maja odpowiedzialny za niego w MON wiceminister Tomasz Szatkowski przekazał dokument szefowi MON. SPO ma być podstawą decyzji dotyczących rozwoju sił zbrojnych.

Dotychczas MON przeprowadziło dwa strategiczne przeglądy obronne, za rządów PO-PSL przeprowadzono także szerszy Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, który uwzględniał nie tylko aspekty wojskowe.

Dziś w Warszawie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim spotka się przebywający w Polsce z wizytą prezydent Singapuru Tony Tan Keng Yama.

Będzie to drugi dzień oficjalnej wizyty szefa singapurskiego państwa z małżonką w Polsce. W poniedziałek Tan rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą na temat współpracy gospodarczej, w zakresie badań, nowych technologii i energetyki.

“80 proc. naszej wymiany gospodarczej do tej pory to była Unia Europejska. Chcemy, by ten zakres naszej współpracy gospodarczej poszerzał się. Dziś z pewnością stać Polskę, polskich przedsiębiorców na to, by tej ekspansji zagranicznej dokonywać” – mówił prezydent Duda po spotkaniu.

W obecności prezydentów Polski i Singapuru w Pałacu Prezydenckim podpisano dwustronne porozumienia o współpracy m.in. między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań. PAIH podpisał porozumienie o współpracy z Singapurską Federacją Biznesu i Międzynarodową Radą Przedsiębiorczości Singapuru.

Sejmowa komisja sprawiedliwości będzie dziś kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami – ich następców wybrałby Sejm.

Według projektu, kandydatów na członka KRS marszałkowi Sejmu zgłaszają Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów, a stowarzyszenia zrzeszające sędziów mogą przedstawiać marszałkowi Sejmu “rekomendacje dotyczące zgłoszenia kandydatów na członka Rady”. Opozycja pytała, czy oznacza to możność zgłaszania kandydatów także przez stowarzyszenia sędziowskie.

W sobotę, podczas Kongresu Prawników Polskich, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział poprawkę: sędziów jako kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać marszałkowi Sejmowi stowarzyszenia sędziów lub prokuratorów, a także grupy co najmniej 20 sędziów lub prokuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna.

Jeśli komisja zakończy dziś prace nad projektem, wróci on na plenarne obrady Izby w tym tygodniu. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Według MS, ma to zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, bo dotychczas o wyborze członków Rady “decydowały w praktyce sędziowskie elity”.

9 maja, przez dziewięć godzin, komisja omówiła pięć z ponad 20 punktów, z których składa się nowela. Komisja nie uwzględniła wniosków PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu oraz o wysłuchanie publiczne w sprawie. Posłowie opozycji po raz kolejny zarzucali projektowi naruszanie konstytucji. PiS przekonywało, że projekt jest z nią zgodny.

“Uważam, że nie powinno wprowadzać się takich rozwiązań jak wygaszenie kadencji członków KRS przed upływem konstytucyjnego terminu zakończenia tej kadencji” – mówił 5 maja prezydent Andrzej Duda. “Uważam, że to nie jest dobra praktyka, żeby to robić ustawowo” – dodawał.

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha m.in. b. ministra transportu w rządzie PO-PSL Sławomira Nowaka. Szefowa komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) w rozmowie z PAP zapowiedziała, że podczas przesłuchania ma być poruszana m.in. kwestia wątku lotniczego w działalności spółki Amber Gold. “Interesuje nas sprawa nadzoru ministra nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego i sprawa bezpieczeństwa w tym zakresie, bo takie są kompetencje ministra wynikające z ustawy Prawo lotnicze” – powiedziała Wassermann.

Z kolei po południu zeznania przed komisją ma złożyć prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Wojciech Łuniewski, który – jak mówiła PAP Wassermann – po upadłości OLT Express miał poprowadzić postępowanie w sprawie nieprawidłowości w ULC, z zawiadomienia Nowaka.

W połowie 2011 r. Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Express Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe – zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. W połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Z materiału zebranego do tej pory przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi – która prowadzi śledztwo mające ustalić, gdzie trafiły pieniądze wyprowadzone z Amber Gold – wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. na rzecz OLT Express przelano z kont Amber Gold 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Jak ustalono, mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty.

Maturzyści przystąpią dziś po godzinie 9. do pisemnego egzaminu z języka włoskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze. Po południu zostanie przeprowadzony egzamin z włoskiego na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru (w tej grupie są m.in. języki obce na poziomie rozszerzonym) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko rekrutacji na studia.

Dziś w Sejmie odbędzie się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz ma poinformować o planowanych zmianach w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z kolei prezes PFRON Robert Kwiatkowski opowie o współpracy Funduszu z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania ma być podjęta uchwała ws. kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Na świecie

BETLEJEM – Rozmowy prezydentów USA i Autonomii Palestyńskiej, Donalda Trumpa i Mahmuda Abbasa.

RZYM – Prezydent USA Donald Trump rozpoczyna wizytę we Włoszech i Watykanie. W środę amerykański przywódca spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premierem Paolo Gentilonim. Na audiencji przyjmie go też papież Franciszek.

BRUKSELA – Spotkanie wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. energii Maroszem Szefczoviczem i wiceprzewodniczącym KE ds. inwestycji Jyrki Katainenem. Morawiecki spotka się też z komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

BRUKSELA – Ministrowie finansów UE mają zatwierdzić dyrektywę w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących opodatkowania w UE. Proponowana dyrektywa ma zwiększyć skuteczność i wydajność obecnych unijnych mechanizmów rozstrzygania sporów. Polskiej delegacji przewodniczyć będzie wicepremier Mateusz Morawiecki.

BRUKSELA – Spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy kultury, którzy będą zajmować się m.in. projektem dyrektywy audiowizualnej. Propozycja m.in. nakłada bardziej rygorystyczne obowiązki dotyczące promowania utworów europejskich.

VALLETTA – Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa krajów UE (do 24 maja).

BAGDAD – Siły irackie prowadzą szeroko zakrojoną ofensywę, mającą na celu wyparcie dżihadystów IS z Mosulu, obecnie ostatniego miejskiego bastionu Państwa Islamskiego w Iraku.

DAMASZEK – Rozwój sytuacji w Syrii, gdzie od 2011 roku trwa wojna domowa, w którą zaangażowały się światowe mocarstwa. W Syrii obowiązuje obecnie porozumienie o strefach bezpieczeństwa, podpisane przez gwarantów planu pokojowego: Rosję, Iran i Turcję.

MOSKWA – Prezydent Filipin Rodrigo Duterte rozpoczyna wizytę w Rosji (do 27 maja).

MOSKWA – Wizyta prezydenta Macedonii Gjorge Iwanowa w Rosji (do 24 maja).

MOSKWA – Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji i Chorwacji Siergieja Ławrowa i Ivo Stiera.

WIEDEŃ – Forum antyterrorystyczne OBWE.

TWER – Początek 8. międzynarodowego spotkania poświęconego problemom bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli ponad 80 krajów, m.in. sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego, wicepremierów i ministrów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, szefów służb specjalnych. Gospodarzem konferencji będzie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew (do 28 maja).

BRUKSELA – Panel dyskusyjny z udziałem ministrów finansów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Philipa Hammonda i Wolfganga Schaeublego.

GENEWA – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wybierze nowego dyrektora generalnego.