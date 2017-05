Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 31 maja

Imieniny obchodzą: Aniela, Marietta, Maria oraz Petronela.

60 lat temu w Skarżysku Kamiennej zmarł Leopold Staff, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, związany z okresem Młodej Polski, debiutował tomikiem “Sny o potędze” w 1901 roku; także dramatopisarz, tłumacz.

55 lat temu w Izraelu w więzieniu w Ramli powieszony został Adolf Eichmann, szef wydziału żydowskiego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), odpowiedzialny za śmierć milionów Żydów; ciało Eichmanna spalono, a jego prochy rozsypano na morzu, poza wodami terytorialnymi Izraela.

45 lat temu prezydent USA Richard Nixon wracając z Moskwy zatrzymał się na dwudniowe rozmowy w Warszawie; była to pierwsza w historii stosunków polsko-amerykańskich wizyta w Polsce urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

36 lat temu w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Stefana Wyszyńskiego; prymas pochowany został w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

33 lata temu w Warszawie przed Sądem Wojewódzkim rozpoczął się proces w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty, pobitego przez funkcjonariuszy MO; milicjanci zadali Przemykowi kilkadziesiąt ciosów pałkami w barki i plecy oraz kilkanaście ciosów w brzuch, przewieziony do szpitala zmarł po dwóch dniach.

20 lat temu rozpoczęła się VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.

2 lata temu w Warszawie odbyła się konferencja założycielska partii politycznej Nowoczesna, której szefem został ekonomista Ryszard Petru.

W Polsce

Dziś w Warszawie odbędą się polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe, w których weźmie udział premier Beata Szydło oraz szef słowackiego rządu Robert Fico. W trakcie wydarzenia odbędzie się też duża sesja plenarna.

Jak mówił niedawno rzecznik rządu Rafał Bochenek, spotkanie “będzie doskonałą okazją, żeby porozmawiać o współpracy gospodarczej, handlowej i inwestycyjnej, poruszyć również kwestię rozbudowy infrastruktury nie tylko drogowej, ale także gazowej”.

Bochenek dodał, że Polska i Słowacja mają także wiele wspólnych spraw i inicjatyw, których bronią na forum Unii Europejskiej. “Są to kwestie współpracy gospodarczej, czyli kwestia chociażby rewizji dyrektywy o delegowanych pracownikach, mamy wspólny interes i wspólnie w tej sprawie na forum UE ze Słowakami występowaliśmy. To również kwestia gazociągu Nordstream 2 oraz również bieżące sprawy europejskie. Na pewno tymi sprawami zajmą się ministrowie jak i również premierzy podczas tych konsultacji” – zapowiedział.

Dziś Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ma ona ułatwiać dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; przewiduje ponadto, że na receptę będą sprzedawane wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne, także pigułki ellaOne (tzw. pigułki “dzień po”), które od 2015 r. osoby powyżej 15. roku życia mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza. Ten zapis nowelizacji krytykowali w czasie prac sejmowych posłowie opozycji, którzy opowiadali się za zachowaniem obecnych rozwiązań w zakresie dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Wskazywali, że projekt ogranicza prawa kobiet w Polsce.

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Chodzi o sytuacje gdy u ciężko chorego pacjenta wyczerpano już wszystkie możliwe dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie nowej terapii jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Na nowelizacji mają skorzystać m.in. osoby cierpiące na choroby rzadkie, np. na rdzeniowy zanik mięśni, chorobę Fabry’ego lub chorobę Niemanna-Picka. Zgodnie z nowelizacją minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta i uzasadnione wskazaniami medycznymi. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu w Polsce i dostępny na rynku.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, która zakłada, że celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat (od października będzie to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

Sejm zaproponował, aby – co do zasady – emerytura przysługiwała celnikom, którzy skończyli 55 lat i mają co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej 5 lat w związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem przestępczości) lub skończyli 55 lat i mają co najmniej 25 lat służby.

Senatorowie wysłuchają też informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Siedmioro sędziów Sądu Najwyższego zbada dziś pytanie prawne związane z ułaskawieniem przez prezydenta Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego i innych b. członków szefostwa CBA, skazanych nieprawomocnie za nielegalne działania CBA w “aferze gruntowej” z 2007 r.

W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście – jako sąd I instancji – skazał Kamińskiego (b. szefa CBA, obecnie ministra koordynatora służb specjalnych) i Macieja Wąsika (zastępcę Kamińskiego w CBA; obecnie zastępcę ministra) na trzy lata więzienia,m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Na kary po dwa i pół roku skazano b. dwóch członków kierownictwa CBA.

W listopadzie 2015 r. prezydent ułaskawił całą czwórkę, umarzając postępowanie sądowe. Był to precedens – nigdy wcześniej prezydent nie ułaskawił nikogo przed prawomocnym wyrokiem sądu. “Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu” – głosi art. 139 konstytucji.

W marcu 2106 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uchylił wyrok SR i umorzył całe postępowanie. Od tej decyzji kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi z tamtego procesu. Wnosili m.in. o zwrot całej sprawy sądowi odwoławczemu – z argumentacją, że “istotą prawa łaski jest całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu” (a taki wyrok nie zapadł – PAP). Prokuratura wniosła o oddalenie kasacji jako “oczywiście bezzasadnych”, a adwokaci ułaskawionych – o pozostawienie ich bez rozpatrzenia.

W lutym br. trzech sędziów SN zadało pytanie prawne poszerzonemu składowi SN (do czasu odpowiedzi rozpatrywanie kasacji odroczono). Pytanie brzmi: czy art. 139 konstytucji o prezydenckim prawie łaski obejmuje też normę kompetencyjną do stosowania “abolicji indywidualnej” (odstąpienia od ścigania danej osoby – PAP). “W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze: jakie skutki wywołuje przekroczenie powyższego zakresu normowania dla dalszego toku postępowania karnego?” – głosi pytanie.

SN uznał wtedy, że pojęcie prawa łaski powoduje trudności w interpretacji, więc konieczne jest, aby wątpliwościami zajął się poszerzony skład. SN podkreślał wtedy, że prawa niektórych krajów Europy zakazują głowom państw “abolicji indywidualnej”; w innych przepisy są niedookreślone – jak w Polsce; a w części wprost zezwalają na taką abolicję.

Dziś w Krakowie, wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński spotka się z siedmioosobowym zespołem konserwatorów ołtarza Wita Stwosza, kierowanym przez Katarzynę Pakułę. Kierownikiem prac badawczych w Bazylice Mariackiej jest prof. Jarosław Adamowicz. Na renowację obiektu w ramach programu “Ochrona zabytków” w roku 2017 MKiDN przeznaczyło 500 tys. zł. Pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy jednym z najcenniejszych zabytków sztuki gotyckiej w Polsce roz­po­czę­ły się we wrze­śniu 2015 r. i potrwa­ją do grud­nia 2020 r. i mają zabezpieczyć zabytek na kolejne 100-150 lat. Całość kosztów renowacji wyniesie 13 mln zł. Poprzednio ołtarz był odnawiany pół wieku temu. Głów­ny ołta­rz kra­kow­skie­go kościo­ła Mariac­kie­go zwa­ny – od nazwiska rzeźbiarza – ołta­rzem Wita Stwo­sza, ołtarzem Zaśnię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny lub ołta­rzem mariac­kim powstał w latach 1477-89. Wyko­na­ny został z trzech rodza­jów drew­na: dębowego, modrzewiowego i lipowego.

W stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia odbędzie się promocja wspomnień Józefa Marii Ruszara „Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP” zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. W spotkaniu udział wezmą: Józef Ruszar- autor, dr Jarosław Szarek – prezes IPN i dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

Józef Maria Ruszar pod koniec lat siedemdziesiątych włączył się w działania opozycyjne, przede wszystkim Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, za co – podobnie jak innych zaangażowanych w tę działalność – spotykały go rozmaite szykany. W trakcie obowiązkowej służby wojskowej, mimo, że swoją postawą Ruszar nie dał wyraźnego pretekstu do degradacji, został przeniesiony ze Szkoły Oficerów Rezerwy do zasadniczej służby wojskowej w 36. Łużyckim Pułku Zmechanizowanym.

Tam w latach 1978–79 powstał niniejszy dziennik. Niewiele jest relacji przedstawiających służbę wojskową w LWP z perspektywy żołnierza służby zasadniczej. Dzienniki Józefa Ruszara są tym cenniejsze, że pisane są przez osobę wykształconą, posiadającą dodatkowo nieprzeciętny zmysł obserwacji, a z racji odmiennego statusu również poczucie pewnego dystansu do otaczającej rzeczywistości.

Przed Sądem Okręgowym w Elblągu ma dziś zapaść wyrok w sprawie Jana R. ps. Kulawy, oskarżonego o podwójne zabójstwo.

W powtórnym procesie, Kulawy odpowiada za zabójstwo dwóch biznesmenów ze Szczecina, którzy zaginęli w 2003 r. po tym, jak pojechali do domu Jana R. w Kisielicach k. Iławy (Warmińsko-Mazurskie), by rozliczyć się z nim za papierosy. Ciał zaginionych mężczyzn do dziś nie odnaleziono.

W 2011 roku elbląski Sąd Okręgowy skazał Kulawego w procesie poszlakowym na karę dożywotniego więzienia, jednak Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok i nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy. Według prokuratury, Jan R. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która trudniła się przemytem na Zachód alkoholu i papierosów na dużą skalę oraz wyłudzaniem odszkodowań za fikcyjne stłuczki samochodów.

Na świecie

TBILISI – Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą kończą oficjalną wizytę w Gruzji. Prezydent spotka się z dowództwem oraz polskimi żołnierzami, policjantami i oficerami straży granicznej biorącymi udział w unijnej misji obserwacyjnej EUMM. Para prezydencka weźmie także udział w otwarciu Alei Józefa Piłsudskiego w Tbilisi. Prezydent Duda spotka się też z polskimi archeologami, którzy prowadzą badania na stanowisku w Fortecy Gonio niedaleko Batumi. Na popołudnie planowana jest rozmowa Andrzeja Dudy z przewodniczącym rządu Adżarskiej Republiki Autonomicznej Zurabem Pataradze.

BERLIN – Premier Chin Li Keqiang rozpoczyna wizytę w Niemczech. Kanclerz Angela Merkel powita go z honorami o godz. 17.30. Po powitaniu odbędą się rozmowy obojga przywódców. Rozmowy delegacji rządowych m.in. na temat dwustronnych stosunków gospodarczych, problemów polityki zagranicznej i szczytu G20 oraz wspólną konferencję prasową zaplanowano na czwartek. Tego dnia Li Keqiang uda się z Berlina do Brukseli na szczyt UE-Chiny.

BRUKSELA – Komisja Europejska ma zaprezentować pakiet rozwiązań dotyczących transportu drogowego w tym opłat za przejazdy drogami w UE. Dla Polski, która ma jedną z największych w UE flot samochodów ciężarowych proponowane przepisy mają bardzo duże znaczenie.

BRUKSELA – Komisja Europejska ma zaprezentować dokument dotyczących przyszłości strefy euro. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma się on odnosić do kwestii utworzenia osobnego budżetu dla obszaru wspólnej waluty, czyli pomysłu, któremu Polska się sprzeciwia.

BRUKSELA – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) publikuje doroczny raport za 2016 rok (godz. 12).

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

CAMBRIDGE – W telewizji BBC debata przed brytyjskimi wyborami parlamentarnymi rozpisanymi na 8 czerwca, w której wezmą udział przedstawiciele siedmiu partii (godz. 20 czasu polskiego).

BELGRAD – Dotychczasowy premier Serbii Aleksandar Vuczić obejmie urząd prezydenta po decydującym zwycięstwie w kwietniowych wyborach na szefa państwa.

SKOPJE – Macedoński parlament ma zatwierdzić nowy rząd socjaldemokraty Zorana Zaewa.

ATENY – W Atenach pogrzeb byłego konserwatywnego premiera Grecji Konstandinosa Mitsotakisa.

MADRYT – Wizytę w Hiszpanii składa premier Indii Narendra Modi, który spotka się z szefem hiszpańskiego rządu Mariano Rajoyem.

WASZYNGTON – Premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc z wizytą w USA, gdzie spotka się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Rexem Tillersonem.

WASZYNGTON – Początek spotkania ministrów spraw zagranicznych Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) w sprawie Wenezueli.

TALLIN – W stolicy Estonii rozpocznie się trzydniowa konferencja na temat cyberbezpieczeństwa CyCon 2017, organizowana przez Sojusznicze Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej (CCD COE).

MIŃSK – W stolicy Białorusi, Mińsku, odbędzie się organizowana przez Instytut Polski wystawa plakatu Moniki Starowicz z katowickiej ASP.