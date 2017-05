Co się dzieje? Szybkie newsy – poniedziałek, 15 maja

Imieniny obchodzą: Berta, Izydor, Nadzieja oraz Zofia.

92 lata temu w Modlnicy koło Krakowa urodził się Tadeusz Bartosik, aktor, dyrektor i kierownik artystyczny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie; wystąpił m.in. w filmach “Zezowate szczęście”, “Historia współczesna”, a także w serialach “Stawka większa niż życie” i “Doktor Murek”.

74 lata temu na polecenie Józefa Stalina rozwiązany został Komintern – III Międzynarodówka Komunistyczna, działająca od 1919 r., będąca narzędziem sowieckiej polityki.

67 lat temu władze komunistyczne zlikwidowały Związek Harcerstwa Polskiego i rozpoczęły tworzenie Organizacji Harcerskiej w ramach ZMP.

63 lata temu w Krakowie urodził się Jan Frycz, aktor; występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie i Starym Teatrze, obecnie w zespole Teatru Narodowego w Warszawie; zagrał m.in. w filmach “Pożegnanie jesieni”, “Zwolnieni z życia”, “Dwa księżyce”, “Dama kameliowa”, “Pestka”, “Egoiści”, “Tam i z powrotem”, “Pornografia”, “Pręgi”, “Nigdy w życiu!”, “Komornik”, a także w serialu “Tajemnica twierdzy szyfrów”.

63 lata temu w Rabce urodził się Janusz Stokłosa, kompozytor, muzyk.

61 lat temu Stanisław Królak, jako pierwszy polski kolarz, wygrał Wyścig Pokoju.

40 lat temu w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego powołali Studencki Komitet Solidarności – pierwszą niezależną organizację studencką w PRL.

W Polsce

Dziś przed południem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania łotewskiej pary prezydenckiej przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę.

Po spotkaniu par prezydenckich odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Dudy i Vejonisa. Następnie prezydenci spotkają się z mediami.

Prezydent Łotwy złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Po południu spotka się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się obiad oficjalny wydawany przez prezydenta Dudę i pierwszą damę na cześć łotewskiej pary prezydenckiej.

Dziś w Krakowie – dokładnie w 40 lat od powstania Studenckiego Komitetu Solidarności – w klasztorze oo. dominikanów odprawiona zostanie msza św. za pokojową przyszłość Polski i Europy.

Imię Studenckiego Komitetu Solidarności zostanie nadane skwerowi przed Domem Studenckim “Żaczek”, w którym mieszkało wielu młodych opozycjonistów, w tym student polonistyki Stanisław Pyjas, który zginął 7 maja 1977 r. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Jego przyjaciele – przekonani, że odpowiada za to Służba Bezpieczeństwa żądali znalezienia i ukarania sprawców, wezwali do bojkotu juwenaliów, a 15 maja 1977 r. ogłosili powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności.

Była to pierwsza działająca jawnie opozycyjna organizacja studencka. Jej członkowie domagali się swobód demokratycznych i wolności na uczelniach, kolportowali niezależną prasę, wydawali własne pisma, organizowali akcje protestacyjne, zbierali podpisy pod petycjami o uwolnienie więźniów politycznych. Po sierpniu 1980 roku część działaczy studenckich zaangażowała się w działania „Solidarności”, a po ogłoszeniu stanu wojennego przeszła do podziemia. Tradycje SKS były inspiracją dla powstającego po 1980 roku Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu będzie egzamin z historii sztuki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym – chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego służy tylko przy rekrutacji na studia.

Na świecie

PEKIN – Premier Beata Szydło na międzynarodowym Forum Pasa i Szlaku. W kończącym się w poniedziałek dwudniowym spotkaniu uczestniczy blisko 30 przywódców z całego świata zainteresowanych udziałem w chińskim projekcie. Przewidziano dwie sesje plenarne.

Forum Pasa i Szlaku poświęcone jest chińskiej koncepcji rozbudowy połączeń infrastrukturalnych między Azją a Europą i Afryką. Polska chce być częścią tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.

PARYŻ – Pierwszy dzień roboczy nowego prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Oczekuje się, że mianuje premiera. To decyzja kluczowa w obliczu czerwcowych wyborów parlamentarnych, w których ruch Macrona – La Republique en marche – powinien zdobyć większość, by umożliwić mu skuteczne sprawowanie rządów. Wybory do Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu) odbędą się 11 i 18 czerwca.

BERLIN – Nowy prezydent Francji Emmanuel Macron składa w Niemczech swoją pierwszą wizytę zagraniczną (o godz. 17.30). Po rozmowach z kanclerz Angelą Merkel wspólna konferencja prasowa.

BERLIN, DUESSELDORF – Rozwój sytuacji po niedzielnych wyborach do parlamentu regionalnego Nadrenii Północnej-Westfalii, najludniejszego landu Niemiec, uważanego dotąd za bastion socjaldemokratycznej SPD. Według sondaży powyborczych wygrała chadecka CDU kanclerz Angeli Merkel. Głosowanie odbierano jako najpoważniejszy sprawdzian przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu.

O godz. 13.15 na wynik wyborów ma zareagować Angela Merkel, ok. godz. 10 jej rywal, szef SPD Martin Schulz.

BRUKSELA – Spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Tematy, m.in.: plany zacieśnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, sytuacja w Rogu Afryki, stosunki UE-Afryka.

STRASBURG – Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (do czwartku).

LONDYN – Brytyjska premier Theresa May będzie odpowiadała na pytania użytkowników Facebooka (od godz. 16 czasu polskiego). Spotkanie na FB zorganizowała sieć telewizyjna ITV News na niecały miesiąc przed wyborami parlamentarnymi do Izby Gmin.

WIEDEŃ – Rozwój sytuacji w Austrii po mianowaniu ministra spraw zagranicznych, 30-letniego Sebastiana Kurz nowym przywódcą współrządzącej z socjaldemokratami konserwatywnej Austriackiej Partii Ludowej i jego planach przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych wczesną jesienią.

DAMASZEK – Rozwój sytuacji w Syrii, gdzie od 2011 roku trwa wojna domowa, w którą zaangażowały się światowe mocarstwa. W Syrii obowiązuje obecnie porozumienie o strefach bezpieczeństwa, podpisane przez gwarantów planu pokojowego: Rosję, Iran i Turcję.