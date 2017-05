Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 25 maja

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Maria, Magdalena oraz Urban.

1025 lat temu zmarł książę Mieszko I, twórca państwa polskiego; w 966 r. przyjął chrzest; przed śmiercią podzielił państwo pomiędzy wszystkich swoich synów: najstarszego Bolesława oraz Mieszka, Świętopełka i Lamberta.

540 lat temu Wit Stwosz rozpoczął prace nad ołtarzem w kościele Mariackim w Krakowie.

91 lat temu w Warszawie urodził się Jan Józef Lipski, historyk literatury, działacz opozycji demokratycznej; żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego; współzałożyciel KOR, działacz NSZZ “Solidarność”, przewodniczący reaktywowanej PPS; senator OKP.

69 lat temu w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie; po ucieczce z Auschwitz walczył w powstaniu warszawskim; w 1947 r. został aresztowany przez UB; torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, skazany został na karę śmierci.

65 lat temu we Wrocławiu urodziła się Gabriela Kownacka, aktorka, występowała m.in. w warszawskich teatrach Kwadrat, Współczesny, Studio i Teatrze Narodowym; odtwórczyni roli Anity w komedii muzycznej “Hallo Szpicbródka”, telewizyjnej publiczności znana jako Anka z serialu “Rodzina zastępcza” (zm. 30 listopada 2010 r.).

45 lat temu sejm ratyfikował układ o normalizacji stosunków pomiędzy PRL a RFN z grudnia 1970 r., w którym strona zachodnioniemiecka uznała granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.

35 lat temu w czasie trwania stanu wojennego w Warszawie funkcjonariusze ZOMO zatrzymali, a następnie postrzelili przy próbie ucieczki Jana Narożniaka, działacza Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu “Solidarność”.

30 lat temu w Zakopanem urodził się Kamil Stoch, skoczek narciarski; dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w Soczi (2014); zdobywca Pucharu Świata (2013/2014); indywidualny mistrz świata z Val di Fiemme (2013); złoty medalista mistrzostw świata w konkursie drużynowym (2017), zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni (2016-2017).

20 lat temu odbyło się referendum konstytucyjne: za głosowało 52,71 proc., przeciw 45,89 proc; frekwencja 42,86 proc. Nową Konstytucję Zgromadzenie Narodowe przyjęło 2 kwietnia; po podpisaniu jej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego weszła w życie 17 października 1997 r.

3 lata temu w Warszawie zmarł gen. Wojciech Jaruzelski, ostatni przywódca PRL, współtwórca Okrągłego Stołu; w 1989 r. wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL, następnie RP (1989-1990); sybirak, żołnierz 1. Armii WP; w latach 1968-1983 szef MON; odpowiedzialny za udział WP w inwazji na Czechosłowację i wykorzystanie armii do krwawego tłumienia protestów na Wybrzeżu w 1970 r.; w lutym 1981 r. objął urząd premiera; od października 1981 r. do lipca 1989 r. I sekretarz KC PZPR; w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wprowadził stan wojenny, stając na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON); odpowiedzialny za masowe represje stosowane w tym okresie wobec społeczeństwa; w 1985 r. zrezygnował z funkcji premiera, obejmując stanowisko przewodniczącego Rady Państwa (1985-1989).

W Polsce

Sejm dzisiaj, w drugim, ostatnim dniu posiedzenia, wybierze ośmiu członków komisji weryfikacyjnej ws. reprywatyzacji w Warszawie. W komisji ma być czterech przedstawicieli PiS oraz po jednym z pozostałych klubów sejmowych: PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz’15.

Kandydatami PiS są: prawnik, komornik Łukasz Kondratko, poseł Jan Mosiński, poseł Paweł Lisiecki i prawnik Sebastian Kaleta. Kandydatem PO jest poseł Robert Kropiwnicki; Kukiz’15 – prawnik Adam Zieliński, N – poseł Jerzy Meysztowicz, a PSL – radca prawny Bartłomiej Opaliński.

Przewodniczącym komisji jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, powołany przez premier Beatę Szydło.

Komisja może np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Posłowie będą też głosować m.in. także w sprawie złożonych przez PO i Nowoczesną wniosków o odrzucenie projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) autorstwa posłów PiS. Projekt zakłada m.in., że minister sprawiedliwości będzie mógł przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu w Polsce bez podania przyczyn.

Zdaniem przedstawicieli PO i Nowoczesnej, którzy chcą odrzucenia projektu noweli o ustroju sądów w pierwszym czytaniu, jest ona niezgodna z konstytucją, stanowi “kolejny etap kolonizacji sądownictwa” oraz “narzędzie do dyktatury”.

Z kolei przedstawiciel wnioskodawców Bartłomiej Wróblewski (PiS) przekonywał, że proponowane rozwiązania wpłyną na “poprawienie funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. “Polacy mają dość sądów, w których sprawy ciągną się latami, a w efekcie kończą się wydawanymi wadliwymi i ułomnymi wyrokami” – dodał poseł PiS Daniel Milewski.

Posłowie wysłuchają również informacji w sprawie efektów uszczelnienia systemu podatkowego i jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych.

Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to rządowy projekt ustawy Prawo wodne. Jego efektem będzie wzrost kosztów dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, co ma skutkować większymi opłatami za wodę dla mieszkańców i wyższe ceny za wodę m.in. dla rolników, branży energetycznej i hodowców ryb. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przestrzegał, że jeżeli nowe Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to Komisja Europejska będzie miała prawo zawiesić nam refundację środków z tego obszaru.

Przed Sądem Rejonowym w Myszkowie (Śląskie) ma dziś ruszyć proces byłego prezydenta Zawiercia Ryszarda M., oskarżonego o korupcję. Prokuratura zarzuca mu 10 przestępstw, z których dziewięć dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych – m.in. w związku z inwestycjami realizowanymi przez samorząd – a jedno niedopełnienia obowiązków służbowych i wejścia w porozumienie w toku postępowania przetargowego.

Akt oskarżenia, wysłany przez prokuraturę w czerwcu 2016 r., pierwotnie trafił do sądu w Zawierciu, jednak tamtejsi sędziowie wyłączyli się w prowadzenia tej sprawy. Częstochowski sąd okręgowy w tej sytuacji przeniósł proces do Myszkowa.

W sprawie zarzuty usłyszało pięć osób: poza byłym prezydentem Zawiercia także były wiceprezydent tego miasta Marek K., dwóch przedsiębiorców Czesław I. i Bartłomiej K. oraz kierownik budowy, której inwestorem było miasto. Czesław I. dobrowolnie poddał się karze, jego sprawa zakończyła się już prawomocnym wyrokiem. Były prezydent w śledztwie nie przyznał się do winy.

W Warszawie odbędą się obchody 69. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego, w programie których znajdzie się m.in.: spotkanie z Zofią Pilecką-Optułowicz, córką rotmistrza, z okazji promocji jej książki pt. “Mój ojciec”, koncert zespołu Panny Wyklęte “Chwała Rotmistrzowi!”, msza św. w intencji rtm. Pileckiego i Żołnierzy Wyklętych zamordowanych na Rakowieckiej (Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Rakowiecka 37).

Na świecie

BRUKSELA – Spotkanie szefów państw i rządów NATO. Z Polski – prezydent Andrzej Duda. Jest to pierwsze spotkanie na tym szczeblu od czasu objęcia prezydentury w USA przez Donalda Trumpa.

O godz. 17 inauguracja nowej siedziby NATO, po czym rozpocznie się spotkanie przywódców.

Jego główne tematy to walka z terroryzmem i zwiększanie wydatków na obronność. Ta druga kwestia stała się bardzo ważna za sprawą Donalda Trumpa, który jeszcze przed dojściem do władzy wskazywał, że europejscy partnerzy nie wywiązują się ze zobowiązania, by przeznaczać 2 proc. PKB na obronność.

Andrzej Duda odbędzie dwustronne rozmowy z szefem NATO oraz przywódcami Rumunii, Wielkiej Brytanii i Francji.

LONDYN – Rozwój sytuacji po zamachu terrorystycznym w hali koncertowej w Manchesterze, w którym zginęły co najmniej 22 osoby.

BRUKSELA – Prezydent USA Donald Trump spotka się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i przewodniczącym KE Jean-Claude’em Junckerem (o godz. 10). O godz. 13 spotkanie Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

BRUKSELA – Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący KE Jean-Claude Juncker spotkają się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem (o godz. 13). Będzie to pierwsza na tak wysokim szczeblu rozmowa po ostrym sporze na tle referendum konstytucyjnego w Turcji i negocjacji akcesyjnych.

KIJÓW – Szef CSU, premier Bawarii Horst Seehofer spotka się z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. W połowie marca Seehofer rozmawiał w Moskwie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem na temat konfliktu ukraińskiego.

BUDAPESZT – Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska bierze udział w II Budapeszteńskim Forum Demograficznym – będzie mówiła m.in. o programie 500 plus.

W czasie Forum zaplanowano sesje m.in. na temat wyzwań demograficznych na świecie, analizy sytuacji demograficznej z politycznego punktu widzenia (z wystąpieniami przedstawicieli parlamentów) czy sytuacji rodzin wielodzietnych (z udziałem przedstawicieli federacji dużych rodzin).

LONDYN – Antyunijna brytyjska partia UKIP przedstawi swój program wyborczy przez wyborami do Izby Gmin 8 czerwca.

BAGDAD – Siły irackie prowadzą szeroko zakrojoną ofensywę, mającą na celu wyparcie dżihadystów IS z Mosulu, obecnie ostatniego miejskiego bastionu Państwa Islamskiego w Iraku.

DAMASZEK – Rozwój sytuacji w Syrii, gdzie od 2011 roku trwa wojna domowa, w którą zaangażowały się światowe mocarstwa. W Syrii obowiązuje obecnie porozumienie o strefach bezpieczeństwa, podpisane przez gwarantów planu pokojowego: Rosję, Iran i Turcję.

TWER – 8. międzynarodowe spotkanie poświęcone problemom bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli ponad 80 krajów, m.in. sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego, wicepremierów i ministrów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, szefów służb specjalnych (do 28 maja).

BERLIN – W Berlinie, Poczdamie i Wittenberdze trwają Dni Kościoła Ewangelickiego (do 28 maja). Najważniejszym punktem programu jest przewidziana na czwartek publiczna dyskusja kanclerz Niemiec Angeli Merkel i b. prezydenta USA Baracka Obamy przed Bramą Brandenburską.