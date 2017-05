Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 18 maja

Imieniny obchodzą: Aleksandra, Eryk, Feliks oraz Jan.

107 lat temu w Grodnie zmarła autorka powieści “Nad Niemnem”, “Meir Ezofowicz”, “Marta” Eliza Orzeszkowa, pisarka, publicystka, jedna z pierwszych polskich kobiet, które publicznie zabierały głos w sprawie emancypacji.

97 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał; 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II (1978-2005); beatyfikowany w 2011 r., kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. (zm. 2005 r.)

82 lata temu na Wawelu odbył się pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego.

80 lat temu w Warszawie urodziła się Barbara Wachowicz, pisarka, scenarzystka, autorka reportaży historyczno-literackich, m.in. “Dom Sienkiewicza”, “Czas nasturcji”, “Ciebie jedną kocham. Tropami Stefana Żeromskiego w najściślejszej ojczyźnie”, “Marie jego życia”, “Malwy na lewadach” oraz cyklu “Wierna rzeka harcerstwa”.

79 lat temu Tadeusz Góra ustanowił rekord długości lotu szybowcem, pokonując dystans 577,8 km z Bezmiechowej w Bieszczadach do Małych Solecznik pod Wilnem; za pokonanie bariery 500 km w locie swobodnym, jako pierwszy pilot na świeci wyróżniony został przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI) – Medalem Lilienthala.

73 lata temu oddziały 2. Korpusu Polskiego zdobyły wzgórze Monte Cassino; w czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych; kilka dni później wojska alianckie przełamały linię Gustawa w całym pasie natarcia – 4 czerwca 1944 r. do Rzymu wkroczyły oddziały amerykańskie.

39 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II (1978-2005); beatyfikowany w 2011 r., kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.

25 lat temu w Warszawie podpisany został polsko-ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy.

14 lat temu papież Jan Paweł II kanonizował Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

W Polsce

Dziś w Sejmie odbędzie się szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przyjazd do Warszawy zadeklarowali przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier.

Spotkanie w Warszawie ma być okazją do dyskusji m.in. o wartościach wyróżniających Europę Środkową i Wschodnią, w szczególności o przywiązaniu do suwerenności i niepodległości, szacunku dla tradycji i historii oraz znaczeniu religii jako fundamentu cywilizacji.

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, planowanymi tematami szczytu będą: bezpieczeństwo regionu wobec aktualnych zagrożeń, współpraca w zakresie infrastruktury na osi Północ-Południe oraz budowanie roli parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej.

W środę z uczestnikami szczytu spotkał się prezydent Andrzej Duda.

Dziś w Warszawie pod hasłem “Wolność – polski projekt dla Europy” rozpocznie się VII Kongres Polska Wielki Projekt. Weźmie w nim udział m.in. premier Beata Szydło. Podczas kongresu zaplanowano wystąpienie szefowej rządu.

Podczas trwającego do niedzieli kongresu odbędą się panele dyskusyjne z udziałem ministrów oraz przedstawicieli świata nauki, gospodarki i kultury. W sobotę zostanie wręczona nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w niedzielę medal “Odwaga i Wiarygodność”.

Wśród panelistów znajdą się m.in. prof. Gunnar Heinsohn oraz dr Jonathan Ostry. Będą także: wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz liczne grono historyków, publicystów, ekonomistów i przedsiębiorców.

Głównym organizatorem kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Współorganizatorami są: Instytut Inicjatyw Publicznych, Ośrodek Myśli Politycznej, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Młodzi dla Polski. Kongres odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy.

Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym – chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego służy tylko przy rekrutacji na studia.

Dziś w Warszawie w kinie Kultura odbędzie się gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo. Główną nagrodę oraz 10 tys. zł otrzyma autor Zdjęcia Roku. W tegorocznej edycji o tytuł ten powalczy 66 fotografów.

Spośród 5,2 tys. nadesłanych materiałów jury zakwalifikowało do finału 68 zdjęć pojedynczych i 10 reportaży. Nagrody zostaną przyznane w grupie zdjęć pojedynczych w kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret; w grupie reportaży w kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie. Osobne kategorie to “Projekt dokumentalny” oraz “Photo Book of The Year 2016” – nagroda za najlepszą książkę fotograficzną. W tegorocznej edycji organizatorzy po raz pierwszy przygotowali także specjalną kategorię, dla fotografów amatorów.

Konkurs Grand Press Photo organizuje od 2005 roku magazyn „Press”. To konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.

97. urodziny Jana Pawła II będą dziś świętowały Wadowice – rodzinna miejscowość papieża. Kulminacją uroczystości będzie msza odprawiona po południu przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.

Papieski jubileusz obfitował będzie w różne wydarzenia. Będzie specjalny tort urodzinowy. W mieście spotkają się uczniowie ze szkół, których Jan Paweł II jest patronem. Na rynku wystąpią strażackie orkiestry dęte. W południe miasto odwiedzi ambasador Panamy, która będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni Młodzieży, i przekaże Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II ziemię z tego kraju. Obchody zakończy koncert “Święty z Wadowic – Jan Paweł II”.

Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. W mieście tym spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Wraz z ojcem opuścił je po maturze, którą zdał w 1938 r. Zamieszkali w Krakowie. (PAP)

Niemal 800 wystawców z 32 krajów, ponad 1000 pisarzy, którzy wezmą udział w około 1500 spotkań z czytelnikami i paneli dyskusyjnych – tak zapowiadają się rozpoczynające się 18 maja 8. Warszawskie Targi Książki, które rozpoczną się dziś na Stadionie PGE Narodowym. Pierwszego dnia targów, które potrwają do niedzieli poznamy m.in. nominacje do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia oraz Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia. Gościem honorowym targów będą wydawcy z Niemiec.

Na świecie

BRUKSELA – Spotkanie unijnych ministrów ds. obrony, którzy omówią współpracę UE–NATO, zwłaszcza bieżące prace nad wdrożeniem propozycji z deklaracji warszawskiej. W dyskusji uczestniczyć będzie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z Polski będzie szef MON Antoni Macierewicz.

BRUKSELA – Spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrze, którzy mają dyskutować m.in. nad reformą unijnej polityki azylowej i solidarności pomiędzy państwami członkowskimi w kontekście przyjmowania uchodźców. Polskę będzie reprezentował szef MSW Mariusz Błaszczak.

STRASBURG – Na sesji Parlamentu Europejskiego głosowanie nad rezolucją ws. relokacji uchodźców; mimo że państwa członkowskie UE zobowiązały się do przeniesienia 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Grecji do września 2017 roku, dotychczas tylko około 18 tys. osób zostało faktycznie przeniesionych. Odbędą się też głosowania ws. przepisów dotyczących zniesienia geoblokowania oraz nad rezolucją w sprawie nadchodzących zmian przepisów transportu drogowego i logistyki w UE. Parlament Europejski ma też przyjąć rezolucję ws. prześladowań homoseksualistów w Czeczenii.

TOKIO – Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski udaje się z wizytą do Japonii. Głównym celem wizyty jest rozwój relacji gospodarczych między Polską a Japonią. Ministrowi towarzyszyć będą przedstawiciele polskich firm związanych z przemysłami innowacyjnymi i kreatywnymi. Szef MSZ ma zaplanowane spotkania m.in. z ministrem spraw zagranicznych Japonii Fumio Kishidą oraz następcą cesarskiego tronu księciem Naruhito. Wśród tematów rozmów będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz współpraca na forum organizacji międzynarodowych.

LONDYN – Brytyjska premier Theresa May przedstawi program rządzącej Partii Konserwatywnej przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi.

DUBLIN – Premier Irlandii Enda Kenny o północy zrezygnuje po 15 latach z kierowania partią Fine Gael, uruchamiając tym samym proces wyboru swojego następcy na czele ugrupowania, a także rządu. 66-letni polityk już w ubiegłym roku zapowiedział, że nie planuje poprowadzenia Fine Gael do następnych wyborów w 2021 roku.

MONTE CASSINO – W 73. rocznicę zwycięstwa II Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino odbędą się uroczystości na tamtejszym polskim cmentarzu wojennym, gdzie wśród pochowanych jest gen. Władysław Anders.

KIJÓW – Obchody 73. rocznicy stalinowskich deportacji Tatarów z Krymu. Na Majdanie Niepodległości w Kijowie odbędzie się żałobny wiec (godz. 17 czasu polskiego). Tatarzy, którzy przed aneksją Krymu przez Rosję stanowili 12-15 proc. ludności półwyspu, od 2014 roku decyzją rosyjskich władz nie mogą organizować w jego stolicy, Symferopolu, tradycyjnych wieców pamięci w rocznicę deportacji. Tatarzy, których deportowano z Krymu w 1944 roku w związku z oskarżeniami o kolaborację z III Rzeszą, powrócili tam dopiero w połowie lat 80. i po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości stali się jej obywatelami. Bojkotując przeprowadzone w 2014 r. referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji, narazili się na represje ze strony Moskwy.

MOSKWA – Sąd w Moskwie rozpocznie postępowanie przygotowawcze dotyczące pozwu przedsiębiorcy Aliszera Usmanowa, jednego z najbogatszych Rosjan, przeciwko opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu. Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych.

DAMASZEK, GENEWA – Rozwój sytuacji w Syrii, gdzie od 2011 roku trwa wojna domowa, w którą zaangażowały się światowe mocarstwa. W Syrii obowiązuje obecnie porozumienie o strefach bezpieczeństwa, podpisane przez gwarantów planu pokojowego: Rosję, Iran i Turcję. W Genewie odbywa się kolejna runda negocjacji w sprawie Syrii.

PARYŻ – We Francji pierwsze posiedzenie rządu prezydenta Emmanuela Macrona.

ATENY – Grecki parlament ma uchwalić kolejny pakiet przedsięwzięć oszczędnościowych, obejmujący redukcję emerytur od 2019 roku i podwyżki podatków od roku 2020 (godz. 22.30). Jest to warunkiem kontynuowania przez międzynarodowych wierzycieli pomocy finansowej dla Grecji. Największe związki zawodowe zorganizowały ogólnokrajowy strajk w proteście przeciwko nowym środkom oszczędnościowym.

VALLETTA – Nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. energii.

WATYKAN – 97. rocznica urodzin Jana Pawła II.

NIKOZJA – Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow weźmie udział w spotkaniu Komitetu Ministrów Rady Europy.

WASZYNGTON – Konderencja prasowa prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa (godz. 22 czasu polskiego).