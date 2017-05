Co robić jak dokumenty “giną”

Pytanie: Złożyliśmy podanie o pobyt stały w Kanadzie i pomimo że spełniliśmy wszystkie wymogi, łącznie z dosłaniem oryginalnych dokumentów zaświadczających, że nie byliśmy karani w krajach, w których mieszkaliśmy (a mieszkaliśmy w wielu krajach, również w Australii oraz na Bliskim Wschodzie) – otrzymaliśmy odmowę z powodu… niedosłania wyżej wymienionych dokumentów. Czy można coś z tym zrobić, czy starać się ponownie?

Odpowiedź: Ponownie starać się o pobyt stały w Kanadzie można zawsze, ale jeżeli Immigration niesłusznie dało odmowę (a dzieje się tak, niestety, często – o wiele za często i w takich właśnie przypadkach jak Wasz) – to wtedy definitywnie radzę walczyć o otwarcie sprawy. Rzeczywiście takie przypadki się zdarzają, choć może nie powinny, a na pewno nie tak często jak o nich słychać. Jeżeli udowodni się, że wypełniło się wszystko, o co Immigration prosiło, a pomimo tego nastąpiła niesłusznie odmowa – to jest możliwe, aby wywalczyć otwarcie sprawy.

Zwykle wtedy inny oficer imigracyjny przejmie prowadzenie, i po kilku miesiącach powinno wszystko zostać zakończone i będzie przyznane prawo do stałego pobytu w Kanadzie. A po ilu miesiącach (takie też miewam pytania)? 3, 4 – trzeba mieć cierpliwość. Jeżeli dalej nic nie słychać, wtedy można się upomnieć o status swojej sprawy.

Pytanie: Posiadam w paszporcie wizę do Kanady ważną jeszcze przez 3 lata. Wiem, że Polacy generalnie nie potrzebują wizy, ale miałem bardzo specyficzną sytuację i teraz ją mam. Zamierzam w lecie przylecieć do Kanady w odwiedziny do mojego ojca (byłem już w Kanadzie kilkakrotnie, ostatnio kilka lat temu). Zastanawiam się, czy muszę się starać o eTA? Wydaje mi się, że nie, ale chcę się upewnić, by nie było sytuacji na lotnisku, że nie zostanę wpuszczony do samolotu.

Odpowiedź: Nie, eTA w takim przypadku nie jest potrzebna i nawet nie będzie wydana, jeśli wiza (wklejka) jest ważna (a jest o nią pytanie w kwestionariuszu o eTA). Linie lotnicze powinny wiedzieć, że tak jest i nie powinno być problemów, choć… nigdy nie wiadomo. Zawsze radzę mieć ze sobą wydruk (że eTA została przyznana), czy, jak w tym właśnie przypadku, wydruk ze strony internetowej, że jeśli jest wiza – eTA nie jest potrzebna (i nie może być wydana).

Pytanie: Sponsoruję mojego męża, oboje mieszkamy w Kanadzie i mąż właśnie dostał prawo do pracy. Otrzymaliśmy list z Immigration, że możemy połączyć aplikację na koncie internetowym, aby dostawać wszystkie kolejne informacje z Immigration w ten sposób: online. Niestety, ale próbowaliśmy przez kilka ostatnich dni wiele razy i nie możemy tego procesu wykonać: wychodzi na to, że nie ma naszej aplikacji w systemie. Czy można temu zaradzić? Próbowaliśmy bezskutecznie dodzwonić się do Immigration… Co robić?

Odpowiedź: Można próbować dzwonić (czasami udaje się połączyć), można napisać e-mail poprzez tzw. webform (wpisać webform w okienko na stronie imigracyjnej i powinien pokazać się link) – odpowiedź powinna przyjść w ciągu… hmm… kilku tygodni, albo można nic nie robić, a wtedy kolejną korespondencję będzie się otrzymywać przez email lub pocztą. Wiem, że są problemy z podłączeniem aplikacji do konta na stronie imigracyjnej, też mam niejednokrotnie stracone całe godziny prób. Jak dotychczas udało mi się połączyć wszystkie aplikacje moich klientów, ale wiem, że nie zawsze tak jest. To nic, proszę się nie martwić.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.