Co oznacza w praktyce ta zmiana?

W ubiegłym tygodniu wspomniałam o zmianie w prawie imigracyjnym, która oficjalnie wejdzie w życie 24 października 2017 roku. Mowa tutaj, oczywiście, o zmianie definicji dziecka zależnego od rodziców – granica wieku zostanie podwyższona z 19 lat na 22. Co to oznacza w praktyce i dlaczego jest takie ważne? Jest bardzo ważne. Przeanalizujmy na przykład taki scenariusz: jest listopad 2016 rok, do Kanady przyjeżdża rodzina: rodzice z dwojgiem dzieci. Rodzice mają prawo do pracy na podstawie oferty pracy dla ojca. Rodzice pracują, synowie chodzą do szkoły – do high school: jeden do 10 klasy (16 lat), drugi do 12 (18 lat).

Mijają miesiące, rodzice będą się kwalifikować na pobyt stały w listopadzie 2017 roku, po roku pracy w Kanadzie. Wszystko byłoby dobrze, ale ponieważ jeden z synów skończył 19 lat… nie jest już dzieckiem zależnym od swoich rodziców i nie może być dołączony do ich podania o pobyt stały w Kanadzie. Czyli można składać podanie jak nadejdzie listopad 2017 rok – rodzice i młodszy syn, ale nie ten starszy. I tu właśnie widzimy korzyść tej zmiany: ponieważ w październiku 2017 roku granica wieku dziecka zależnego wzrośnie do 22 lat, starszy syn również będzie się kwalifikował, aby starać się o pobyt stały razem ze swoimi rodzicami i bratem.

Załóżmy jednak, że ta sama rodzina przyjechała do Kanady rok wcześniej. Wszyscy, prócz starszego syna mogli składać podanie o pobyt stały. Jeśli złożyli w listopadzie 2016, to najprawdopodobniej już otrzymali pobyt stały w trójkę – albo na dniach go dostaną (w tej chwili czas rozpatrywania takich spraw trwa ok. 2 do 6 miesięcy). Natomiast ich starszy syn, ten, który ma 19 lat… pewnie uczy się w college jako student zagraniczny. I tu jest znowu bardzo dobra wiadomość, ponieważ od momentu wejścia w życie nowej definicji dziecka zależnego od rodziców (24 października 2017 roku), jeżeli ich dziecko nie skończyło do tego czasu 22 lat, to będzie można je sponsorować do Kanady!

Założmy natomiast, że dziecko takie skończyło 22 lata jak w życie wejdzie, 24 października 2017 roku, zmiana wieku dziecka zależnego – czyli nie skorzysta z tej jakże wspaniałej, korzystnej zmiany. Co wtedy? Czy będzie można zastosować tę prawną zmianę wstecz? Czy będzie ona działała wstecz?

Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć i na ten temat na razie jest cicho. Jest to bardzo poważna sprawa i ważne pytanie – ile takich “straconych dzieci” musiało być od 1 sierpnia 2014 roku, gdy po raz pierwszy granica wieku dziecka została obniżona do 19 lat z 22, przez te ponad 3 lata aż do 24 października 2017 roku? Na pewno wiele.

Ale z drugiej strony będą jeszcze inne sytuacje, gdzie dzięki tej nowej zmianie będzie można do Kanady sprowadzić dzieci, które na mocy starych przepisów nie mogłyby tu przyjechać, a od 24 października będą się kwalifikowały, aby je sponsorować jeśli mają nie więcej niż 22 lata.

Na przykład, jeżeli w rodzinie było niepełnosprawne dziecko w wieku 19+ lat, było ono traktowane jakby nie było częścią rodziny. Rodzice składali więc podanie o pobyt stały bez konieczności wymieniania go (jest obowiązek wpisywania do aplikacji wszystkich zależnych dzieci). Pobyt dostali. Teraz, kiedy już są w Kanadzie, a wiek zostaje obniżony, dziecko, które ma mniej niż 22 lata i poprzednio było wykluczone, po zmianach będzie traktowane jako zależne dziecko. Dlatego będzie mogło być sponsorowane – niepełnosprawność nie ma znaczenia przy sponsorowaniu dzieci zależnych, a ma przy składaniu papierów przez rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym (taka rodzina byłaby zdyskwalifikowana).

Interpretacja prawa nie jest prosta w odniesieniu do wielu różnych, także skomplikowanych scenariuszy. Samo życie. Dlatego zapraszam serdecznie do zadawania pytań, jeśli macie Państwo konkretną sytuację i potrzebujecie rozwiązania. Na wiele pytań jestem w stanie odpowiedzieć przez telefon lub drogą mailową, a jeśli sutuacja jest bardziej skomplikowana – zapraszam na konsultację do mojego biura.

