CBSA – deportacja a wydalenie

Pytanie: Zamierzam sponsorować mojego męża. Mąż jest w Kanadzie, ale już dawno wygasła mu wiza. Spodziewamy się dziecka. Mam nadzieję, że go nie deportują z Kanady?

Odpowiedź: Takie pytania zadają mi Państwo bardzo często. Przez telefon, drogą mailową – starają się upewnić, czy na pewno będzie wszystko dobrze. Niestety, ale na to “jedno pytanie” nie mogę dać odpowiedzi. Takiego rodzaju sprawy są kompleksowymi sprawami prawnymi, gdzie wszystkie detale mają znaczenie, gdzie każdy niuans może zmienić postać rzeczy. Wiadomo, że jest już jakaś (niezupełnie zgodna z prawem) historia imigracyjna. W zależności od tego jaka jest ta historia – różnie może się sprawa potoczyć, a jak – to właśnie zależy od konkretnych szczegółów w danej sytuacji. Wprawdzie można sponsorwać z Kanady małżonka bez ważnego statusu, i w tym zakresie nic się nie zmieniło, ale zmieniło się to, że jeszcze do stosunkowo niedawna taka sprawa sponsorska rozpatrywana była aż do końca i sponsorowany małżonek otrzymywał pobyt stały bez specjalnych schodów czy zakrętów w proceduralnej drodze. Teraz tak nie jest. Od jakiegoś czasu (od dobrych paru lat), gdy wyślemy teczkę do Immigration, w drzwiach pojawia się… CBSA – tzw. “policja imigracyjna”. W niektórych przypadkach rzeczywiście przychodzą do domu, najczęściej w najbardziej “dziwnych momentach” – np. za piętnaście szósta rano w niedzielę. Jaki jest cel takich “wizyt”? Dwojaki. Po pierwsze (niekoniecznie w takiej kolejności), aby upewnić się, że związek małżeński (lub konkubinat, czyli common-law) jest prawdziwy. Mogą paść pytania o wspólną sypialnię (czy para właśnie została wyrwana ze snu we wspólnym łóżku), mogą chcieć sprawdzić szafę (czy są ubrania) czy łazienkę (szczoteczka do zębów). Ten cel jest jak gdyby “po drodze”, aby poinformować Immigration, gdzie rozpatrywana jest sprawa sponsorska (czy jest to prawdziwy związek czy nie). Tym właściwym celem jest rozpoczęcie procedury o wydalenie z Kanady osoby, która jest bez statusu, czyli nie ma prawa tutaj być. W tym momencie proszę zwrócić uwagę, że użyłam wyrażenia “procedura o wydalenie”, a nie “deportacja”. Deportacja to bardzo, bardzo poważny krok, ostateczny, na zawsze – stosowany jest on w odpowiednich przypadkach, lub drastycznych przypadkach (i – co jest ważne – proces o deportację trwać może bardzo, bardzo długo).

Natomiast w tym przypadku rozpoczyna się procedura o usunięcie z Kanady. Usunięcie to nie jest deportacja. Najczęściej takie usunięcia osób, które przekroczyły swój status, idą w parze z zakazem powrotu do Kanady przez 1 rok.

Czyli jesteśmy w punkcie, gdy nastąpiła wizyta CBSA. Jeżeli podczas takiej wizyty funkcjonariusze CBSA zobaczyli całkowitą kooperację ze strony mieszkańców (bardzo radzę tak właśnie robić – odpowiadać na pytania, kooperować – nie uciekać, nie kłamać itp.), to wtedy wydany zostanie nakaz zgłoszenia się na odpowiedni dzień i godzinę do CBSA (w Toronto jest to na Airport Rd.), aby kontynuować proces, który nazwałam prodedurą o wydalenie z Kanady. Tak właśnie jest poprawnie pod względem prawnym. Ale w wieku przypadkach nie jest to jednoznaczne z de facto wydaleniem. Dlaczego nie? Dlatego, że niejednokrotnie można slorzystać z zastopowania wydalenia z Kanady (np. jeśli sprawa sponsorska może być szybko – i pomyślnie – zakończona). Immigration Canada nie chce rozdzielać rodzin – wręcz przeciwnie: łączenie rodzin jest jedną z głównych intencji prawa imigracyjnego Kanady. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że prawo jest jak puzzle – wszystkie kawałki muszą pasować, a to już nie jest takie proste. Dlatego warto zasięgnąć profesjonalnej porady co robić dalej. Może nie wszystko jest stracone, oby tylko nie popełnić jednego błędnego kroku, który to w sprawie imigracyjnej może być krokiem nie do odwrócenia.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.