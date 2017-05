Andrzej Seweryn: Jak najdalej od banału

Ponad 100-letni warszawski Teatr Polski mieści się w przepięknym budynku przy ulicy Karasia, tuż obok Krakowskiego Przedmieścia. Mieszkałam blisko, na Smolnej, a potem na Kopernika. Bywałam w samym teatrze, a potem też mijałam go codziennie w drodze na uniwerek. Teraz, kiedy do Polski jeżdżę zza oceanu, ten gmach przywołuje wiele wspomnień i jest dla mnie czymś na kształt symbolu kultury mojej dawnej Polski.

This slideshow requires JavaScript.

Ale nigdy przedtem nie miałam okazji, aby zajrzeć za kulisy, wejść za scenę po spektaklu, pochodzić po korytarzach części budynku niedostępnej dla widzów. A tam – pamiątki, zabytkowe meble, stare woluminy, zdjęcia przywołujące dekady historii i ukazujące tych, którzy tworzyli wielkość i ducha tego teatru.

This slideshow requires JavaScript.

Od 2011 roku dyrektorem Teatru Polskiego jest wybitny aktor Andrzej Seweryn, który kontynuuje dzieło wybitnych budowniczych wielkości tej sceny – jej twórcy Arnolda Szyfmana, potem Leona Schillera, Stanisława Balickiego, Jerzego Kreczmara, Andrzeja Krasickiego, Kazimierza Dejmka, Andrzeja Łapickiego.

W czasie ostatniej wizyty w Polsce miałam ogromną przyjemność obejrzeć spektakl “Ucieczka z kina Polskość” z legendarnego już cyklu “Pożar w burdelu”, po raz trzeci goszczącego w Teatrze Polskim. Za to przeżycie serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Sewerynowi, jego żonie Katarzynie Kubackiej i koledze dziennikarzowi Grzegorzowi Nawrockiemu.

This slideshow requires JavaScript.

Ten spektakl to pełna muzyki, ruchu, wymagająca wielkiej energii i kreatywności aktorów szalona karuzela polskiego piekiełka, tym razem koncentrująca się na tym jak nowe rozdanie polityczne wpływa na świat kultury. Andrzej Seweryn gra w tym spektaklu brawurowo trzy role – Andrzeja Wajdy, Zdzisława Beksińskiego, w którego postać wcielił się w nowym filmie “Ostatnia rodzina” i… Donalda Trumpa. Przeistacza się z jednej postaci w kolejną jak kameleon. Wielki aktor, kreujący w swoim teatrze dramatyczne role szekspirowskie, czuje się jak ryba w wodzie w kabarecie/musicalu…

A kilka dni później mam wyjątkową okazję rozmowy z Andrzejem Sewerynem. Sobotni poranek – teatr wypoczywa po piątkowym spektaklu i za chwilę ruszy znów pełną parą do przygotowań do sobotniego. Teraz jest w chwilowym uśpieniu.

Andrzej Seweryn przyjmuje mnie w swoim pełnym antyków gabinecie. Stół założony papierami, zdjęciami. W miseczce migdały, które pogryzamy. To czas ciszy, kiedy za oknami słychać szczekanie psów i śmiech bawiących się dzieci. Otula mnie spokój tego miejsca i spokój bijący od mojego rozmówcy. Między moimi pytaniami i jego odpowiedziami są dłuższe chwile ciszy, zastanowienia. Andrzej Seweryn waży słowa, jest bardzo precyzyjny, irytują go uproszczenia, banały, generalizacje.

M.P.B.: W przyszłym roku mija 50 lat od kiedy ukończył Pan szkołę aktorską i zadebiutował grając w pierwszej sztuce. Chciałabym żeby spojrzał Pan na swoją drogę przez te 50 lat i powiedział czego Pan się w tym czasie nauczył i co jest najważniejsze z tego co pan wyniósł z tych 50 lat.

A.S.: Wie pani, wołałbym wymsknąć się z odpowiedzi jakimś żarcikiem typu “Starość nie radość”, “W młodości byłem głupi, a teraz jestem mądry”, “Gdyby młodość wiedziała, a starość mogła”. Niestety mój wniosek i nauka jest dość banalna – już bardziej banalnie być nie może, a mianowicie moje 50-letnie życie artystyczne dowodzi tego, że praca, nie po prostu wykonywanie zawodu, tylko praca – taka codzienna, nieustanna, wszechstronna, w różnych językach, z najróżniejszymi ludźmi, w najróżniejszych poetykach filmowych, teatralnych, spotkania – że to ma sens, że to rozwija człowieka. Proszę nie oczekiwać oczywiście ode mnie oceny mojej pracy artystycznej ale jestem przekonany, że gdybym na przykład nie wyjechał na zachód, to moja droga byłaby mniej interesująca (to jest też banał). W każdym razie wniosek z tych 50 lat jest na pewno taki, że talent nie wystarcza, że szczęście też nie wystarcza – chociaż naturalnie trzeba to też mieć. A więc praca i przypadek, czyli okoliczności. Gdybym nie był w Paryżu wtedy, kiedy Peter Brook szukał obsady do “Mahabharaty”, nigdy bym nie pracował w “Mahabharacie”, która w ogromnym stopniu wpłynęła na moją sztukę aktorską i na mnie osobiście.

M.P.B.: 30 lat spędzonych we Francji to kawał czasu. Więcej Pan grał we Francji niż w Polsce, a jednak jest Pan też bardzo polskim aktorem. Wróćmy do tych lat we Francji. Co było w nich najważniejsze? Wspomniał Pan oczywiście o Brooku, który jak rozumiem jest Pana mistrzem, ale czego się Pan tam nauczył? To było życie w innej kulturze, w innym języku, granie w innym języku, inni ludzie. Jak bardzo różne było to od tego co miał Pan tutaj, w Polsce?

A.S.: Myślę, że najważniejsze było spotkanie z kulturą francuską, z literaturą francuską, z językiem francuskim mówionym na ulicy, mówionym w teatrze czy mówionym w telewizji. System pracy w teatrach francuskich był wtedy zupełnie inny niż wówczas w Polsce – ja wyjechałem w 1980. Dzisiaj to jest już trochę inaczej w Polsce ale we Francji jest jeden teatr stricte państwowy – Comédie-Française, który ma stały zespół aktorski. Jest kilka teatrów, które próbują mieć stałe zespoły aktorskie, składające się z pięciu, sześciu osób. Tyle że to są moje informacje sprzed wielu lat, więc nie wiem jak jest dzisiaj. A poza tym nie było żadnych zespołów teatralnych tylko do każdej produkcji reżyser i organizator, producent zbierał ludzi z całej Francji, lub nawet z Polski, jak w naszym przypadku, to znaczy Olbrychskiego, Pszoniaka i mnie. To oznaczało, że można było, jak zdarzało się to Wojtkowi Pszoniakowi, grać jedną rolę przez rok albo i dłużej i z niej żyć. Oznaczało to, że aktor francuski w zasadzie, oprócz Comédie-Française, w zasadzie gra w mniejszej ilości przedstawień niż aktor polski, a w związku z tym ma mniejszy niż aktor polski kontakt z różnymi literaturami. W zasadzie w Polsce w teatrach pracują absolwenci szkół teatralnych, a w teatrze francuskim pracuje kto chce – wystarczy żeby był przez kogoś zaangażowany. Kiedyś nie było bezrobocia w teatrze w Polsce, a teraz oczywiście bezrobocie jest przeogromne i to upodabnia teatr polski do teatru francuskiego. Jeśli chodzi o kino to nie ma żadnych różnic. Są różnice tematyczne, są różnice obyczajowe oraz organizacyjne. Tam jest lepsza organizacja, więcej pieniędzy, ale jeśli chodzi o samą pracę to nie ma specjalnych różnic.

Myślę, że dominującą tendencją w teatrze francuskim jest – była w każdym razie – tendencja tzw. lewicowa. Przejawiało się to w wyborze tekstów, które były tekstami jak to się mówi zaangażowanymi społecznie, opisującymi otaczającą nas rzeczywistość w sposób oczywiście krytyczny. To miało swoje piękne i niekoniecznie piękne strony. Ta francuska teatralna lewicowość nie miała nic wspólnego z jakimś polskim stalinowskim profilem artysty. Teatr francuski, taki jaki znam, był teatrem zawsze otwartym na to co przychodzi z zagranicy. Do jakiego stopnia to było szczere, zaangażowane i dogłębne? Ja myślę, że w ogromnym stopniu. Ja myślę, że są Francuzi, którzy są prawdziwymi obywatelami świata, równie zainteresowani losem Haitańczyków, Syryjczyków, czy Libańczyków, jak i Polaków, i przejmujący się nimi i rozumiejący znaczenie dla całego świata dramatów, które przeżywają ci ludzie. To co bardzo cenię w teatrze francuskim to stosunek teatru do literatury, że nigdy nie ma w tym pogardy, odrzucenia, bo wtedy po co brać taki tekst? Z tym mamy czasami do czynienia w Polsce. I to mimo tego, że teatr francuski jest teatrem reżyserów przede wszystkim. Teatr angielski jest raczej teatrem aktora, a teatr francuski – reżysera. Oczywiście to są uogólnienia i tak jak wszystkie uogólnienia, są tylko pewnymi akcentami – ja stawiam pewne akcenty, a nie daję odpowiedzi. Tym bardziej że ja nie znam teatru francuskiego jako takiego – ja tam przeżyłem ponad 30 lat w określonych spektaklach, w określonym świecie ale było tysiące innych spektakli, przedstawień, reżyserów, aktorów, których nawet nie znałem. Nigdy nie pracowałem w teatrze prywatnym, nigdy nie grałem w teatrach bulwarowych…

M.P.B.: Był Pan trzecim obcokrajowcem, który został zaangażowany do Comédie-Française, co jest niesłychanym osiągnięciem. Jak się Pan czuł językowo?

A.S.: Przez pierwsze dni zacząłem się uczyć intensywnie przygotowując się do roli. Kiedy stanęła przede mną perspektywa zagrania we Francji zacząłem się uczyć języka intensywniej niż uczyłem się go przedtem, a później chodziłem na różne kursy językowe. Pracowałem cały czas w teatrze, a nie w kinie – to było bardzo dobre, bo ten język francuski był prawdziwym francuskim. Tutaj miałem do czynienia z rolami, z tekstami dramatycznymi. Słuchałem tych tekstów co wieczór, dostawałem dobrą pożywkę językową. W gruncie rzeczy to oznacza, że języka francuskiego uczono mnie właściwie przez cały czas. Celowo podkreślam to słowo “uczono”, dlatego, że to teatr francuski uczył mnie tego języka i dzięki niemu starałem się zmniejszyć obcy akcent. Intensywna praca okazała się przydatna do tego stopnia, że w 1993 roku zaproponowano mi wejście do Komedii Francuskiej żeby zagrać na początek rolę Don Juana, co było faktem dość znaczącym również w historii Comédie-Française, że oto cudzoziemiec przyjeżdża i gra jedną z największych ról w historii literatury francuskiej. Nawet jeżeli tę decyzję reżysera i dyrektora teatru można by potraktować jako decyzję w sprawie tego tylko spektaklu, to jednak później, po jego odejściu, było kilku dyrektorów, którzy mogli mnie wyrzucić z tego teatru gdybym nie był przydatny. Okazało się, że byłem przydatny i kiedy odchodziłem zostałem “sociétaire honoraire” (honorowym stowarzyszonym) i mam prawo tam grać.

M.P.B.: Będzie Pan grał?

A.S.: Nie, nic się nie klaruje ale mam prawo do grania tam.

M.P.B.: No i wyjechał Pan z Francji, wrócił Pan do Polski, co jest dosyć niezwykłą decyzją mimo wszystko.

A.S.: Eee tam…

M.P.B.: No trochę tak, bo ludzie wracają i różnie jest po powrocie. W Pana przypadku na pewno było inaczej, był Pan sławnym aktorem, więc wracał Pan na jakiś miękki w miarę grunt. A czy były momenty, kiedy Pan żałował tej decyzji?

A.S.: Nigdy. Nie było powodu.

M.P.B.: Czy było coś, czego brakowało Panu w Polsce?

A.S.: Przede wszystkim organizacji pracy, no ale z tym sobie trzeba dać radę. Trzeba samemu organizować pracę.

M.P.B.: Kiedy objął Pan funkcję dyrektora teatru, czy wprowadził Pan jakieś elementy z tamtej rzeczywistości teatralnej, z tamtego stylu pracy, funkcjonowania teatru? Czy to było możliwe i czy Pan chciał?

A.S.: Nie. Zwracano się do mnie, kiedy jeszcze pracowałem w Komedii Francuskiej, żebym przedstawił model Comédie-Française i żeby zrobić Comédie-Polonaise, czyli w pewnym sensie imitować, powtórzyć zjawisko komedii francuskiej w Polce. To bzdury – Komedia Francuska, założona decyzją króla Ludwika XIV w 1680 roku, ma kilkusetletnią tradycję, ewoluowała. Statuty napisał Napoleon i są one poprawiane, ale ciągle aktualne. Ja staram się tutaj w pracy codziennej “naśladować Francję”, ale to wcale nie chodzi o proste naśladowanie tylko chcę żeby praca była porządna – żeby organizacja była na poziomie, żeby wszystko było na czas, żeby wszystko było czyste, eleganckie, żeby nie było smrodu, brudów, amatorstwa, wiochy, słomy itd.

M.P.B.: Czy Pan uważa, że sztuka powinna być zaangażowana politycznie?

A.S.: Sztuka zawsze jest zaangażowana.

M.P.B.: Jak Pan to realizuje?

A.S.: Ja po prostu programuję pewne teksty i tyle. Jeżeli gramy “Wesele” to przecież nie gramy tam szczęścia Frania. A nawet jeżeli gramy szczęście Frania, to jeżeli szczęście Frania jest dobrze zrobione to my w ten sposób również manifestujemy przywiązanie do sztuki, przywiązanie do pewnej tradycji, do wartości.

M.P.B.: Jak ma się polski teatr AD 2017?

A.S.: Bardzo dobrze. I znowu – to jest taka odpowiedź-tarcza ochronna. Ja nie wiem jak ma się teatr polski. To może wiedzieć pięciu ludzi, którzy oglądają większość przedstawień tutaj w Polsce.

M.P.B.: Chodzi Pan do teatru?

A.S.: Nie mam czasu. Jak ja mogę chodzić do teatru jak ja gram dziesięć przedstawień miesięcznie, a może więcej, i mam próby. Czasem zdarza mi się chodzić i czasami jestem zachwycony, a czasami nie jestem zachwycony. Ale ja nie wiem w jakim stanie jest teatr polski – wiem w jakim stanie jest mój teatr. Czytam o teatrze stale, teoretycznie wiem dużo. Są rzeczy, które widuję z różnych powodów, jeżeli tylko znajdę wolny wieczór i żona zaakceptuje wyjście. Bo ona ma prawo nie akceptować wyjścia do teatru i powiedzieć “dość już tego teatru”. Gustaw Holoubek mówił, że jak ma wolny wieczór to nie będzie szalał i nie będzie szedł do teatru.

M.P.B.: A gdyby Pan miał do wyboru jeden teatr, do którego chciałby Pan dzisiaj pójść?

A.S.: Do teatru, w którym gra moja córka (Maria Seweryn – przyp MPB).

M.P.B.: Jest Pan z niej dumny?

A.S.: “Dumny z niej” to znaczy, że dobrze się czuję, czyli podkreślam w jakiś sposób swoją wartość. To nie moja wartość, to ONA jest warta, ona jest fantastyczna, ona jest niezwykłą kobietą, aktorką i matką. To co ja będę podpinał się pod jej wartość żeby dobrze mówić o sobie? Wolę mówić o niej, że jest fantastyczna. W tym sensie – proszę bardzo, mogę powiedzieć, że jestem dumny z mojej córki. To tak samo jak skaczą skoczkowie narciarscy i my mówimy: “jesteśmy dumni, że wygrali”. No dobra, to oni wygrali, a nie Polska wygrała, to oni pracowali przez wiele, wiele lat. To nie ja wygrałem tylko oni, ale jestem szczęśliwy, że wygrali, bardzo jestem szczęśliwy. Jak słyszę “Mazurek Dąbrowskiego” to mnie w gardle ściska. Jak słyszę gdzieś język polski za granicą to też jestem szczęśliwy. Jestem takim samym patriotą jak ci, którzy mieliby ochotę powiedzieć, że nie jestem patriotą, ale tym się nie będę zajmował, bo co ja sobie będę głowę zawracał kretynami.

M.P.B.: Rozmawiacie o sztuce ze sobą – Pan i Pana córka?

A.S.: Oczywiście, że rozmawiamy, bardzo często.

M.P.B.: Ma Pan wnuki…

A.S.: Mam.

M.P.B.: I ma Pan kontakt wnukami, co jest wspaniałe.

A.S.: Mam. Teraz, kiedy jestem w Polsce, mam.

M.P.B.: Czego chce Pan ich nauczyć?

A.S.: Mnie się wydaje, że najważniejsze jest otoczyć ich miłością, najważniejsze żeby wiedzieli, że mają kogoś, na kogo mogą liczyć. Fakty z naszego życia, praca nasza, nasze postępowanie jest też wychowywaniem, bo kiedy dziecko to widzi to przecież na nie wpływa. Oczywiście poza tym są rzeczy, których nie tyle uczę co przekazuję. Chciałbym żeby byli dobrymi, uczciwymi ludźmi, żeby byli tolerancyjni, otwarci na innych, żeby byli pracowici. Nie chodzi o to, aby mówić: “bądź pracowity” – niech patrzą na mnie.

M.P.B.: Pracował Pan bardzo dużo z Andrzejem Wajdą, który niedawno odszedł od nas. Był Pan jednym z jego sztandarowych aktorów, grał Pan w wielu jego najważniejszych filmach. Jak się z nim pracowało?

A.S.: Andrzej był fantastyczny. Ja nie miałem z Andrzejem żadnych problemów żeby on się denerwował na mnie, czy ja na niego, żebym nie wiedział o co mu chodzi. Pamiętam we Francji jak robiliśmy przedstawienie, od którego zaczęło się moje francuskie życie, i rzeczywiście nie wiedzieliśmy, w którym idziemy kierunku. Andrzej szukał, szukał, ale to było poszukiwane artystyczne, do którego każdy z artystów ma prawo. Nie było konfliktów. Ja nigdy nie miałem konfliktów z Andrzejem. Mogę zaświadczyć, że był fantastycznym reżyserem, ufającym aktorom, uskrzydlającym ich i dzięki temu oni w jego filmach dawali z siebie wszystko – stawali się wspaniałymi aktorami, grali wspaniale postaci. Był takim typem polskiego patrioty, który najbardziej szanuję, czyli zatroskanym, kochającym – on kochał Polskę, kochał Ziemię, kochał ludzi, kochał język, kochał literaturę, kochał kino, kochał to wszystko czym oddychał tutaj, nawet to zło, którego go przecież spotykało – ohydne, zaściankowe, prowincjonalne. Był naprawdę kimś niezwykłym i teraz po jego śmierci trzeba oglądać jego filmy, jak paciorek na dobranoc, bo tam właściwie jest zawarte wszystko czym był Andrzej, co myślał o nas. Ale ja podkreślam tę troskę, troskę syna o matkę, troskę ojca o syna, o dziecko, o córkę, to jest Andrzej. Matką mu była Polska.

M.P.B.: Czy Pan też tak czuje?

A.S.: Ja bym się nigdy nie porównywał do Andrzeja. Andrzej to była ekstraklasa. Ja jestem w jakiejś tam lidze, ale w każdym razie bliska jest mi taka relacja do ojczyzny i nie życzę sobie żeby ktoś mi narzucał inny patriotyzm. Każdy ma prawo do swojego. Oczywiście i ja nie będę nikomu tego prawa odbierał, natomiast proszę mnie zostawić w spokoju, nikt mi nie będzie mówić jak ja mam kochać ojczyznę, co mam z historii ojczyzny mojej szanować, ubóstwiać, nienawidzić itd. Zresztą nienawiści we mnie nie ma. W każdym razie nie uważam, żeby myślenie krytyczne o swojej ojczyźnie eliminowało kogoś, odbierało mu tytuł patrioty. Myślę, że trzeba w tej sprawie przypomnieć sobie Norwida.

M.P.B.: W Polsce wszystko jest inaczej od ponad roku. Czy są współczesne teksty, które powstają na temat tego co się dzieje w tej chwili, które mają wartość i które chciałby Pan wystawić?

A.S.: Ja bym bardzo chciał wystawić współczesny tekst polski ale ja go na razie nie znajduję. Może źle szukam i dlatego nie dociera do mnie, a w tekstach, które realizujemy, odnajduję to co najważniejsze. Dlatego tak ustawiam repertuar tego teatru jak ustawiam, nie zapominając również o tym, że jesteśmy największym teatrem w Warszawie, mamy największą widownię i o zapełnieniu tej widowni również muszę myśleć.

M.P.B.: Dlaczego polscy dramaturdzy nie piszą o tym co dzieje się dzisiaj?

A.S.: Ja nie wiem czy nie piszą, może piszą.

M.P.B.: Może Pan nie wie ale na pewno by Pan słyszał jeżeli byłyby jakieś znaczące sztuki.

A.S.: Może, trudno mi powiedzieć.

M.P.B.: Czy musimy zawsze pokazywać współczesność przez historię?

A.S.: Nie wiem.

M.P.B.: Czy są następcy Wajdy – wybitni reżyserzy młodego pokolenia? Jak ocenia Pan to młode pokolenie aktorsko, reżysersko, filmowo, teatralnie?

A.S.: Otóż żeby odpowiedzieć na pani pytanie trzeba znać kino polskie, teatr polski, aktorów polskich itd. Ja nie znam kina polskiego, ja nie znam teatru polskiego. Ja mogę mówić o poszczególnych wypadkach. Jan Matuszyński (twórca flmu “Ostatnia rodzina” – przyp. red.) jest wybitnym reżyserem i wiążę z nim ogromne nadzieję. Myślę, że kinematografia polska wzbogaciła się o piękną osobowość tego artysty. Ja myślę, że jest wielu młodych polskich aktorów, których nazwiska niekoniecznie są znane szerokiej publiczności i którzy kontynuując pracę tak jak ją wykonują obecnie, mają naprawdę szanse stać się wielkimi aktorami. Wielu reżyserów, dyrektorów narzeka na młodych aktorów, których nie słychać w siódmym rzędzie. No dobrze, ale ja znam aktorów, których słychać w siódmym rzędzie, a starych aktorów znam, których nie słychać w siódmym rzędzie. Znowu takie uogólnienia, takie łatwe łatki, które się komuś przylepia, bardzo mi to nie odpowiada. To są zbyt poważne pytania żeby na nie odpowiadać w sposób powierzchowny. My mamy dzisiaj kilka szkół teatralnych w Polsce, ludzie kształcą się na warsztatach, w szkołach prywatnych i to się zmieniło. Kiedyś wiadomo było, że była szkoła łódzka, krakowska, warszawska. Wszyscy się znali ponieważ było kino, które robiło kilka filmów w roku, i wszyscy wiedzieli jakie to filmy, kto, gdzie, kiedy gra. Spotykaliśmy się na festiwalach i to było wielkie święto. Dzisiaj tego jest po prostu więcej i konia z rzędem temu kto jest to w stanie to wszystko dostrzec – nawet nie analizować ale choćby dostrzec. Gdybym był jeszcze rektorem Szkoły Teatralnej w Warszawie…

M.P.B.: Ale wykładał Pan…

A.S.: Ale nie w Polsce, w Polsce nikt mnie nie chce.

M.P.B.: Nie chce? Dlaczego nie chce?

A.S.: Nie wiem, proszę ich spytać. Wtedy mógłbym mówić o szkolnictwie w sposób poważny – o młodych aktorach, o ich wychowywaniu, edukacji. Gdybym był przewodniczącym jury kilku festiwali teatralnych czy filmowych… Trzeba mówić to co się naprawdę wie.

M.P.B.: Wie Pan przede wszystkim wszystko o sobie.

A.S.: Pewnie też nie. Jak Beksiński.

M.P.B.: A właśnie spójrzmy na ten film i w ogóle na Pana filmy. Ma Pan w ogóle czas żeby robić filmy? Ten ostatni Pan zrobił – jak to było możliwe przy tej pracy, którą ma Pan tutaj w teatrze?

A.S.: Jakoś mogłem sobie tak zorganizować czas żeby mieć czas na “Ostatnią Rodzinę”.

M.P.B.: Ten film został znakomicie odebrany i uważany jest za obraz niezwykły. Mówił Pan o tym, że jego twórca jest fenomenalnym reżyserem, przyszłością polskiego kina. A co ta rola dała Panu?

A.S.: Dostrzeżono mnie w kinie polskim.

M.P.B.: Znowu…

A.S.: Dała mi sympatię części publiczności, dała mi kilka nagród, możliwości wizyt w różnych krajach czy miejscach w Polsce ale na razie nie dała mi żadnych następnych ról.

M.P.B.: Trochę Pan gorzko brzmi…

A.S.: Nie, broń Boże, skąd! Ja mam mnóstwo roboty na co dzień i gdybym jeszcze żonie mojej powiedział, że będę profesorem w szkole teatralnej to by była zmartwiona, bo rzeczywiście nie mamy czasu dla siebie. Gdybym powiedział żonie, że właśnie wyjeżdżam na trzy miesiące do Los Angeles żeby zrobić film to oczywiście ona pojechałaby ze mną i to by było co innego no ale jednak to byłaby również robota. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem szczęśliwym dyrektorem.

M.P.B.: A co jest najlepsze w pracy dyrektora tego teatru?

A.S.: Kiedy sala jest pełna, kiedy ludzie przychodzą, a to co prezentujemy na scenie ma sens. Wtedy jest fantastycznie.

M.P.B.: Ma Pan jakąś szczególnie ukochaną produkcję, szczególnie ukochaną premierę?

A.S.: Wszystkie.

M.P.B.: Tak jest też z filmami czy są jakieś ukochane?

A.S.: Oczywiście, że te role, które zostały dostrzeżone przez jakieś grona oceniających, których rezultatem były jakieś nagrody, na pewno są ważne i bliskie, ale wie pani, kiedy grałem w Liście Schindlera to byłem bardzo uradowany moim angielskim na przykład.

M.P.B.: Czy Pan, Olbrychski i Pszoniak spotykacie się panowie prywatnie, czy to są tylko kontakty profesjonalne?

A.S.: Widzieliśmy się parę dni temu i zobaczymy się też za parę dni.

M.P.B.: Mówi Pan, że jest Pan bardzo szczęśliwy. Ma Pan żonę, z którą robicie różne rzeczy razem…

A.S.: Robimy Festiwal w Sandomierzu. Ja uważam, że ten festiwal jest szczególny – mianowicie, oczywiście poza tym, że to jest Festiwal Filmów NieZwykłych (w tegorocznej wlaśnie zakończonej 14. edycji w dniach 28 kwietnia-3 maja Andrzej Seweryn był jednym z NieZwykłych – przyp. MPB) i przyjeżdżają znakomite filmy, znakomici ludzie – aktorzy, reżyserzy, krytycy, naukowcy, są tam również warsztaty. To warsztaty dla młodzieży prowadzone przez specjalistów i ci młodzi ludzie spotykają się z filmem praktycznie – robią filmy, uczą się warsztatu. To jest coś niezwykłego. Jedną rzeczą jest oglądanie filmu, a drugą rzeczą jest opowiadanie o sobie, rozmowa o filmie. To wszystko może prowadzić do późniejszego udziału w tworzeniu kina, sztuki. Możliwość realizacji własnych projektów jest fantastyczna. To co Kasia robi od lat, także za granicą, np. w Maroko, to jest piękny aspekt jej pracy i cieszę się, że towarzyszę w tym mojej żonie już od wielu lat.

• • •

Wychodzimy z gabinetu. Spotykamy wchodzącą do przepięknej biblioteki panią witającą swojego dyrektora szerokim uśmiechem, i małą dziewczynkę. Okazuje się, że mama dziewczynki prowadzi w teatrze popularne Poranki Filozoficzne dla dzieciaków. Andrzej Seweryn ściska małej dziewczynce dłoń, gratulując mamy i jej wspaniałej pracy, która jest bezcenna, jak mówi, dla setek dzieci i młodych ludzi. Mała panienka słucha i kiwa głową: “Tak, wiem”. Dzięki Teatrowi Polskiemu rośnie kolejne pokolenie, dla którego będzie się liczyło to, co w sercach i głowach.

Tekst i zdjęcia

Małgorzata P. Bonikowska

25 kwietnia Andrzej Seweryn obchodził swoje 70. urodziny. Sto lat!

Andrzej Seweryn

Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor naczelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1968). Od 1968 do 1980 grał w Teatrze Ateneum. W pierwszej połowie lat 70. wykładał na stołecznej PWST. Grywał w Teatrze Telewizji, większą rolę filmową otrzymał w 1970, gdy zagrał w Albumie polskim Jana Rybkowskiego. Wystąpił w wielu filmach Andrzeja Wajdy (Ziemia obiecana, Dyrygent, Pan Tadeusz, Zemsta), grał także m.in. u Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana i Jacka Bromskiego.

W 1980 wyjechał do Francji, gdzie pozostał w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Został aktorem teatrów francuskich i kinowych produkcji filmowych. Zaangażowany – jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego – do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comédie-Franćaise (1993). Był profesorem w École nationale supérieure des arts et techniques du théatre w Lyonie oraz w Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) w Paryżu. W 2006 zadebiutował jako reżyser filmowy swoim obrazem Kto nigdy nie żył… z Michałem Żebrowskim w roli głównej.

Na stałe do Polski powrócił w 2010, zamieszkując w Warszawie. 1 stycznia 2011 objął stanowisko dyrektora Teatru Polskiego.

Zagrał w ponad 50 filmach.

Odznaczony Legią Honorową w 2005 roku.

Więcej o Andrzeju Sewerynie