Wpuszczanie do Kanady

Pytanie: Zamierzam przyjechać do Kanady z wizytą w lecie. Rozumiem, że muszę mieć eTa. Czy otrzymanie eTA jest równoznaczne z gwarancją, że zostanę wpuszczony do Kanady?

Odpowiedź: Otrzymanie eTA nie ma nic wspólnego z wpuszczeniem do Kanady. eTA, czyli elektroniczny dokument podróży, upoważnia tylko do wpuszczenia podróżnego do samolotu lecącego do Kanady. Podobnie jak wiza, i podobnie jak było wcześniej, gdy tylko paszport biometryczny był potrzebny. Natomiast po wylądowaniu w Kanadzie każdy poddawany jest inspekcji, gdzie urzędnik zadecyduje czy wpuścić, czy nie. Nic się pod tym względem nie zmieniło – jedni przechodzą bardzo lekką inspekcję, inni… nie tak lekką.

Pytanie: Przylatuję do Kanady w odwiedziny do mojej córki, i zabieram ze sobą 13-letnią wnuczkę, córkę syna. Czy muszę mieć jakieś szczególne dokumenty dla wnuczki? Dwa lata temu też byłyśmy w Kanadzie i żadnego dokumentu nie musiałam pokazywać.

Odpowiedź: Podróżując z osobą niepełnoletnią trzeba mieć ze sobą pozwolenie od obojga rodziców tejże nieletniej osoby – nawet jeśli się jest jej bliską krewną. Nawet jeden rodzic podróżujący z niepełnoletnim dzieckiem powinien mieć takie pozwolenie od drugiego rodzica. Wprawdzie nie zawsze jest to sprawdzane, ale zauważyłam w ostatnich czasach, że coraz częściej jest, zwłaszcza, jeśli dziecko nie ma tego samego nazwiska co osoba mu towarzysząca.

Pytanie: Jestem w Kanadzie z wizytą, i otrzymałam pieczątkę upoważniającą mnie do pobytu tutaj przez 6 miesięcy. Mam również wizę do USA – czy mogę więc pojechać do USA na 1 dzień i przy powrocie do Kanady zostanie mi przedłużona wiza i dostanę następną pieczątkę na kolejne 6 miesięcy? Slyszę różne opinie – jedni mówią, że nie ma problemu, a inni straszą, że mogę zostać niewpuszczona z powrotem do Kanady.

Odpowiedź: Tymczasowy status turysty w Kanadzie, potocznie nazywany “wizą turystyczną w Kanadzie”, nie może być przedłużony na granicy. Załóżmy, że przy wjeździe podróżny otrzymał pieczątkę upoważniającą do 6-miesięcznego pobytu. Po kilku miesiącach odwiedzający Kanadę jedzie z rodziną do USA i wraca tego samego dnia (lub nie tego samego), ale ciągle w granicy oryginalnych 6 miesięcy. Przy wjeździe znowu przejdzie inspekcję i jeśli przejdzie ją pomyślnie, zostanie wpuszczony (najpewniej bez pieczątki), i będzie mógł w Kanadzie zostać do oryginalnej daty – czyli 6 miesięcy od przylotu (nie od wjazdu z USA). Jeśli będzie chciał ten pobyt przedłużyć – może złożyc podanie o przedłużenie z wewnątrz Kanady. Natomiast jeśli turysta pojedzie na Kubę i wróci do Kanady – wtedy niezależnie czy od oryginalnego przylotu minęło 6 miesięcy czy nie – otrzyma nową pieczątkę, która da mu nowy okres, gdy może w Kanadzie przebywać. Oczywiście samo stawienie się w Kanadzie przed urzędnikiem na granicy nie daje gwarancji, że na pewno zostanie się wpuszczonym. Ta decyzja zawsze podejmowana jest podczas inspekcji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.