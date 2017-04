Wielkanoc w innych krajach

Lada moment rozpoczynamy najważniejsze chrześcijańskie święta w całym roku. Cała Europa się do nich przygotowuje, a każde państwo ma swoje własne tradycje. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć kilka kulinarnych zwyczajów wielkanocnych panujących na świecie. My pieczemy mazurki, gotujemy żurek, a co robią Szwedzi, Grecy, Niemcy i Rosjanie? Jak wygląda ich wielkanocny stół?

Przed świętami, w okresie Wielkiego Tygodnia, obowiązuje ścisły post. Religijni Grecy jedzą w tym czasie zazwyczaj chałwę, owoce morza, takie jak kalmary, ośmiornice lub taramasalatę – dip z mleczka karpia lub dorsza. Co ciekawe, w Wielką Środę święci się oliwę lub oregano, ponieważ mieszkańcy Grecji wierzą, że mają one życiodajną moc. Grecy zaczynają świętować w Wielką Sobotę, a do kościoła ze święconką udają się już w środę poprzedzającą Wielkanoc. Co ciekawe, nie zanoszą tam koszyczka, lecz oliwę i oregano. Mieszkańcy Grecji uwielbiają syte posiłki, które przygotowywane są na bazie zup. Najpopularniejszą wśród nich jest magirica – podroby baranie ugotowane z cebulą, koprem i cytryną. Prawdziwe świętowanie rozpoczyna się w niedzielę. Cała rodzina spożywa wówczas kokoreci, czyli baraninę z przyprawami. Charakterystycznym daniem jest także pieczony baran serwowany z ziemniakami i sałatą. Na deser Grecy zazwyczaj objadają się słodkim chlebkiem, który kształtem i formą przypomina naszą polską chałwę.

W Grecji w sobotę całe rodziny barwią jajka na czerwono, żeby za chwilę dodać je do tradycyjnego wielkanocnego wypieku – świeżego chleba ozdobionego wcześniej przygotowanymi jajkami. Wcześniej, bo już we wtorek przyrządza się słodkie kuleczki – koulourakia, zaś w piątek spożywa się tradycyjną potrawę – zupę z pasty sezamowej i cebuli zaprawionej octem. Po północy z soboty na niedzielę (po mszy rezurekcyjnej) w greckich domach je się zupę z baraniny, w której skład wchodzą płuca, serce i wątroba “wielkanocnego baranka”. Podaje się również gotowane na twardo jajka (czerwone) i świąteczny chleb zwany tsoureki. Specjalnością niedzielnego obiadu jest baranina z rożna przygotowana z ryżem i warzywami.

Bardzo wytwornie wygląda obiad wielkanocny we Włoszech. Wszyscy wspólnie zasiadają do przystrojonego stołu, gdzie jako przystawka pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo, zaś na pierwsze danie podaje się barani rosół z pierożkami cappelletti. Jest też sopressante, czyli świąteczna kiełbasa, baranina z rożna oraz drożdżowe ciasto (colomba) w kształcie gołębia, który symbolizuje dobrą nowinę “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” Boże Narodzenie z Twoimi, Wielkanoc z kim chcesz. To ulubione przysłowie Włochów odnoszące się do świąt. Wielkanoc przypada na początek wiosny, a wraz z nią nadchodzi ochota by ją powitać na łonie natury. Istnieje zatem tradycja spędzania poniedziałku wielkanocnego zwanego Pasquetta z przyjaciółmi na piknikach lub jednodniowych wycieczkach w plenerze. Włosi nie spędzają jednak świąt tak religijnie jak Polacy i niektóre z naszych rodzimych tradycji nie są tu znane (np. święconki wielkanocne czy dzielenie się jajkiem). Tradycje religijne są większe na południu kraju niż na jego północy. Znacząca część Włochów uległa konsumpcyjnemu modelowi życia, który zdominował chrześcijańskie tradycje i głębię świąt.

Chwile celebrowane z wielkim oddaniem przez Włochów, to oczywiście te spędzone na wspólnym smakowaniu potraw. Podczas Wielkanocy króluje jagnięcina i jajka, symbol ofiary i życia. Kuchnia wielkanocna wyspecjalizowała się zwłaszcza w deserach. Każdy region ma swoje słodycze przygotowywane specjalnie na te święta: fugazza w Wenecji Euganejskiej, presnitz w Trieście, salame del Papa w Piemoncie, schiacciata di Pasqua w Toskanii, baranek z cukru na Sycylii, ciasto neapolitańskie i wiele, wiele innych. Nie może oczywiście zabraknąć wielkich jaj z czekolady, w których czekają niespodzianki tak upragnione przez dzieci jak i colomby – babki wielkanocnej o formie gołębia.

Pask, czyli Wielkanoc w Szwecji spędzana jest zwykle w domu rodzinnym. W Święta Szwedzi preferują kaloryczne posiłki, gdyż na co dzień jadają raczej lekkostrawne potrawy. Na wielkanocnym stole królują, podobnie jak w Polsce, przygotowane na różne sposoby jajka. Innymi, typowo świątecznymi potrawami są jagnięcina, Janssons frestelse (popularna zapiekanka szwedzka z ziemniaków, cebuli i szprotek z dodatkiem śmietany i białego pieprzu) oraz bułeczki pszenne z kminkiem lub cynamonem nazywane semlorami, które zalewane są na talerzu gorącym mlekiem lub bitą śmietaną. W świątecznym menu znajdziemy też wiele rybnych potraw, głównie z łososia i śledzia. Na deser nie może zabraknąć tortu marcepanowego, który jest uwielbiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Wielki Czwartek, czyli Grün-donnerstag, Niemcy tradycyjnie zaczynają od zjedzenia “czegoś zielnego”, na przykład sałaty lub szczypiorku. Jednak na świątecznych stołach nie brakuje tradycyjnych dań. Wśród potraw, których w Wielkanoc nie może zabraknąć są kiełbasa, babka drożdżowa z rodzynkami, knedle, a także jaja faszerowane z kawiorem lub podawane z sosami. Inne charakterystyczne przysmaki to barania pieczeń oraz biały ser formowany w kształt jajek, które bardzo często stanowią również element dekoracyjny. Natomiast miłośnicy mięsa rozkoszują się hackepeter, czyli posiłkiem przyrządzonym z papryki, cebuli, natki pietruszki oraz surowego mięsa, który swoim wyglądem przypomina tatar. Nie może też zabraknąć Wielkanocnego Zająca, który wykonany jest z cukru, czekolady, chleba lub po prostu z materiału.

Święta Wielkanocne w Rosji nazywane są Paschą i zwykle obchodzone później niż u nas w związku z tym, że prawosławni Rosjanie posługują się kalendarzem juliańskim. Czterdziestodniowy post, poprzedzający prawosławną Wielkanoc, jest bardzo rygorystyczny – w tym okresie Rosjanie nie spożywają mięsa, ryb, nabiału i białego pieczywa. Do cerkwi mieszkańcy Rosji w koszyku zanoszą jajka, wielkanocne baby i charakterystyczną dla tego regionu świata paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego z masłem i wymieszanego z żółtkami i bakaliami. Tradycyjnym świątecznym słodkim przysmakiem jest także koulitch, czyli ciasto z rodzynkami. Świąteczny stół zdobią czerwone pisanki, którymi Rosjanie zwykli się obdarowywać w czasie wielkanocnych wizyt u rodziny i przyjaciół. Symbolem czeskiej Wielkanocy oprócz malowanych pisanek jest również rózga pleciona ze świeżych wierzbowych witek, ozdobiona wstążkami. W Poniedziałek Wielkanocny mężczyźni i chłopcy chodzą z wiosenną kolędą i symbolicznie chłoszczą rózgami kobiety i dziewczęta. Chłostanie zgodnie z ludową tradycją ma zapewnić kobiecie urodę i młodzieńczy wigor przez cały rok. W niektórych regionach zachował się jeszcze zwyczaj chodzenia z kołatkami. Od czwartku do soboty chłopcy obchodzą wszystkie chałupy we wsi i klekoczą drewnianymi kołatkami, zwołując w ten sposób wiernych do kościoła zamiast dzwonów, które na czas Wielkanocy ucichły i symbolicznie odleciały do Rzymu. Po okresie postu nadchodzi czas prawdziwej hojności. Do typowych dań wielkanocnych należy na przykład jagnięcina lub królik z nadzieniem pokrzywowym, mazanec, czyli kołacz przygotowany z wolno wyrastającego ciasta drożdżowego, przypominający w smaku chałkę, albo biszkoptowy baranek z polewą cukrową. Do prawdziwych przysmaków należą również “judasze”, czyli drożdżówki z miodem, lub smażone i cukrowane “boží milosti”, przypominające polskie faworki. W poniedziałek wielkanocny nie może zabraknąć dań przygotowanych z jajek! Jajka to pradawny symbol nowego życia i odrodzenia. W trakcie świąt Wielkanocy większość restauracji serwuje specjalne wielkanocne dania oraz wielkanocne korzenne piwo.

Zwyczaje świąteczne w Austrii są nieco inne niż w Polsce. Niektóre sięgają jeszcze czasow pogańskich. W Austrii nie święci się jajek, za to ulubioną zabawą wielkanocną jest tłuczenie pisanek. Dwa jajka uderza się bokami lub czubkami. Wygrywa ten, którego pisanka postaje nienaruszona. W Niedzielę Wielkanocną dzieci szukają koszyczków ze słodyczami, które wypełnił Wielkanocny Zajączek. Na wielkanocnych stołach nie może zabraknąć słodyczy. Króluje strudla z malowanym jajkiem. Jest dużo mięsa i piwa warzonego specjalnie na tę okazję, a po południu tradycyjny tort i kawa.

W Meksyku święta wielkanocne są obchodzone przez 2 tygodnie (w dodatku są to dni wolne od pracy i szkoły). Święta zaczynają się już w Niedzielę Palmową, kiedy to Meksykanie idą do kościołów święcić palemki. W Meksyku nie święci się koszyczków z pokarmem ani nie maluje pisanek, aczkolwiek widać wpływ kultury amerykańskiej, gdyż dzieci coraz częściej dostają czekoladowe zajączki lub jajeczka. W Wielki Piątek odgrywane są sceny z Męki Pańskiej. W czasie procesji uczestnicy niosą łańcuchy i ogromne bele z kłującymi roślinami, niektórzy także biczują się. Najsłynniejsze obchody są w Iztapalapa. Mieszkańcy miasteczka ponad 150 lat temu chcieli podziękować za ocalenie życia przed epidemią cholery wystawiając inscenizację Męki Pańskiej. Dzień Zmartwychwstania obchodzony jest przy udziale fajerwerków. Wszędzie odbywają się festyny, wysoką frekwencją cieszą się wesołe miasteczka, a na ulicach co i rusz stragany z tradycyjnymi przysmakami. Święta wielkanocne w Australii są mieszanką tradycji pochodzących z różnych części Europy.

W Australii, tak jak i w Niemczech, w Wielkanoc dzieci zbierają jajka, a następnie wymieniają się nimi. Zaś z kultury angielskiej zapożyczony został zwyczaj wspólnego śniadania wielkanocnego z ubogimi. Tak samo jak w Polsce, Australijczycy święcą palemki – często wykonane z liści palmy. Z palmy wykonywane są także duże krzyże, które później są palone – popiół wykorzystywany jest w środę popielcową do posypywania głów wiernych na znak pokuty. Na australijskim wielkanocnym stole znajdziemy np. kurczaka, pieczone ziemniaki z marchewką i dynią, a także bułeczki z suszonymi owocami albo czekoladą – na wierzchu udekorowane znakiem krzyża. Ze względu na klimat, Wielkanoc w Australii obchodzona jest przy grillu, ale w rodzinnym gronie.

Tak jak w innych kulturach świętujących Wielkanoc, dla Anglików najważniejszym dniem jest Niedziela Wielkanocna. Dzień ten Anglicy tradycyjnie spędzają z rodziną i znajomymi przy świątecznie zastawionym stole. Tradycyjnie, Wielkanoc poprzedza 40-dniowy post, w czasie którego wierni powstrzymują się od objadania się słodkościami i innymi wystawnymi potrawami. W związku z tym, dokłada się wszelkich starań, aby potrawy świąteczne były rajem dla spragnionego pyszności podniebienia. Tradycyjne śniadanie wielkanocne nie może odbyć się bez gotowanych jaj, które symbolizują nadejście życia. Po śniadaniu domownicy wymieniają wielkanocne podarki oraz kartki świąteczne z życzeniami pomyślności i zdrowia. Na świąteczny obiad serwuje się tego dnia pieczoną jagnięcinę – danie wywodzące się z kultury żydowskiej. Żydzi serwują jagnięcinę w dniu Paschy. Od wieków danie to jest tradycyjną potrawą wielkanocną w krajach anglosaskich. Na deser podaje się tradycyjny pudding, ale w różniącej się od bożonarodzeniowej wersji. Pudding wielkanocny ma formę tarty z custardem – słodkim sosem przypominającym nasz budyń, posypanym rodzynkami. Na podwieczorek z kolei serwuje się tzw. Simnel cake – lekkie ciasto owocowe w polewie marcepanowej. Na brzegach cista umieszczonych jest 12 marcepanowych kulek, które reprezentują 12 apostołów Chrystusa. Na wielkanocnym stole na pewno także stanie jakaś potrawa z dorsza i bez wątpienia będzie to coś innego niż podczas wigilii.

Portugalska gospodyni zna zbyt wiele przepisów, by powtórzyć je w świątecznym menu. Na pewno przygotuje też sporo dań mięsnych, wśród nich pojawi się jagnięcina i drób, a z racji pory roku nie zabraknie dodatków z warzyw. Wśród wielkanocnych przysmaków królują jednak znowu ciasta. Tym razem miejsce drożdżowej baby z fasolką zajmuje folar de Páscoa, w środku którego zostały zapieczone całe jajka. Może być przygotowywany na słodko z bakaliami lub na słono z mięsem. Obok pewnie pojawi się też świąteczny biszkopt (pao de ló), ryżowe ciasteczka (pastéis de arroz), migdałowe ciasteczka świętej Klary (pastéis de Santa Clara) oraz migdały w polewie czekoladowej lub w grubej otoczce cukrowej. Hiszpańskie święta są obchodzone huczniej niż w Polsce. A najważniejszym z nich, “świętem świąt”, jest właśnie Wielki Tydzień. Z jednej strony poważne, a z drugiej radosne i kolorowe, święta w Hiszpanii trwają przez cały tydzień. Ich niezwykła oprawa nadaje im wyjątkowego charakteru, którego nie odczujemy nigdzie indziej. W trakcie Wielkiego Tygodnia główne ulice miast i place hiszpańskich miasteczek zmieniają się nie do poznania, a to za sprawą religijnych pochodów, z którym słynie katolicka Hiszpania. Potrawy na wielkanocnym stole w Hiszpanii nie przypominają tych, które tradycyjnie jadają Polacy. Spędzając święta w tym kraju, nie można nie spróbować pysznej potaje de garbanzos, czyli potrawki z cieciorki, będącej rodzajem zupy. Kolejnym daniem do obowiązkowego skosztowania jest dorsz z pomidorami oraz szpinak z ciecierzycą. Na koniec torrijas w pięknym złocistym kolorze. Torrija to słodkie danie przyrządzane ze smażonego chleba, szczególnie popularne w Andaluzji. Gotowe torrijas podaje się z dodatkami – świetnie smakuje z miodem, cynamonem, słodkim syropem lub winem. Osobom lubiącym desery na pewno zasmakowałaby bunuelos – maleńkie pączki z dużą ilością nadzienia kremu waniliowego. Hiszpanie nie wyobrażają sobie świętowania bez “małpy wielkanocnej” czyli mona de pascha, drożdżowego ciasta z jajkiem w środku. Kiedyś ciasto zawierało ugotowane jajka, ale obecnie zastępuje się je jajkiem czekoladowym. Świąteczna Hiszpania to istny raj dla łasuchów.

Zdaję sebie sprawę, że nie opisałem wszystkich nacjii, które celebrują Święta Wielkiej Nocy. Pewnie musiałbym całą książkę napisać, bo jak zwykle gdzie kraj tam obyczaj. Jakkolwiek byśmy nie celebrowali tego święta, wszyscy mamy te same powody do świętowania i radości podczas świąt wielkanoncnych.