Warszawa – miasto XXI wieku

Z pobytu w Warszawie (1)

Każdy przyjazd do Polski jest dla nas, żyjących z dala od kraju czymś szczególnym To nie wyjazd jak do Meksyku czy na Florydę – miejsc, z którymi niektórym nic się nie kojarzy, a innym co najwyżej jakieś wspomnienia sprzed kilku lat. Przyjazd do Polski to co innego – radosne i chwilami bolesne odwiedzanie naszej przeszłości.

Myślałam, że tak głęboko odczuwać będę taką wizytę w świecie dzieciństwa i młodości tylko raz, kiedy pojechałam do Polski z synem. Była to nasza pierwsza wizyta razem od 1990 roku, czyli od roku, kiedy przyjechaliśmy do Kanady. Tamten przyjazd był faktycznie szczególnie sentymentalną podróżą w czasie i przestrzeni. Jemu właśnie “przepołowiło się życie” (12 lat w Polsce i 12 lat w Kanadzie). Odwiedziliśmy wszystkie zakątki naszego dawnego życia – przedszkole, szkołę podstawową, boiska, bramy i trzepaki, domy kolegów i oczywiście parki, bulwary nad Wisłą, Starówkę… no, całą naszą Warszawę.

Ale okazało się potem, że to nie tylko ten jeden raz był tak sentymentalny. My emigranci, tak mamy (przynajmniej większość z nas), że cieszymy się ze zmian (przynajmniej większość z nas), ale tak naprawdę szukamy tego, co pozostało takie samo jak za naszych czasów. Takich miejsc jest coraz mniej – tu i ówdzie jakiś neon, szyld, odrapane mury domu…

Takie miejsca znikają, zastępowane przez błyszczące nowością i świeżością wysokościowce. Stare sklepiki zamieniły się w klimatyczne kawiarenki o ciekawych i dowcipnych nazwach.

A kawiarni i kafejek oraz restauracji serwujących potrawy z całego świata w Warszawie jest mnóstwo. I pełne są ludzi w zwykłe dni pracy po południu i wieczorem. Ich wystrój i ciekawe nazwy to dowód na to, że wystarczyło dać ludziom wolność, a wyzwoliło to całą ich kreatywność, smak i gust.

Wszędzie w Warszawie widać i czuć kulturę plakaty filmowe i teatralne, informacje o spotkaniach, odczytach, koncertach. Nie starczyłoby nikomu czasu, aby to wszystko zobaczyć. Teatry grają spektakle przy pełnych salach, a zdobyć bilety na popularne sztuki jest naprawdę trudno.

Wszędzie słychać obce języki i widać ludzi pochodzących z innych kultur. Rozmawiałam z kilkoma pytając ich o wrażenia lubią Polskę, czują się tu dobrze i bezpiecznie. To duża zmiana. Okazuje się, że kiedy obcokrajowców jest dużo, stają się zwykłą częścią warszawskiego życia.

Warszawa nie jest miastem wielkim w porównaniu z Toronto czy Londynem, ale poruszanie się po niej jest bardzo proste dzięki fenomenalnie działającemu systemowi komunikacji miejskiej. Metro zmieniło to całkowicie – szybkie, czyste, eleganckie i nowoczesne, pozwala na przejechanie przez całe miasto w kilkanaście minut. Jeśli przyjeżdżamy na 3-4 tygodnie, warto kupić bilet miesięczny, który pozwala na przejazdy nie tylko metrem, autobusami i tramwajami, ale także kolejką jeżdżącą na obrzeża miasta. Tramwaje i autobusy kursują punktualnie, a w środku są przestronne i wygodne. Przez głośniki obwieszczane są kolejne stacje, niektóre także po angielsku.

Czasami tylko zadziwiają niepasujący już do tego eleganckiego miasta menele pijący na ulicy piwo i nie kryjący się z tym wcale. Ale pijanych nie widać, jak drzewiej bywało.

Warszawa robi wrażenie miasta, gdzie mieszkańcy lubią zdrowe życie. Dużo tu siłowni na świeżym powietrzu, gdzie każdy może poćwiczyć (i zawsze widać chętnych), wszędzie wyznaczone są alejki dla rowerów, a rowerzystów mnóstwo, w każdym zresztą wieku. Miło patrzeć, a ponieważ wiosna tu już zawitała na dobre, ogródki kawiarni pełne ludzi, na ławkach w parkach siedzą starsze panie i młodzi zakochani.

To już inne miasto niż to, z którego wyjeżdżałam wiele lat temu. Warszawiacy są dumni ze swojej pięknej stolicy. Nie trzeba już walczyć z kierowcami aby przejść (nawet na pasach) przez ulicę większość z nich zatrzymuje samochody i czeka aż piesi przejdą na drugą stronę. Może nieco gorzej z wpuszczaniem innych kierowców do ruchu, ale i to powoli się zmienia.

Warszawa to piękne miasto XXI wieku, ale z bogatą i widoczną historią. Potrafi docenić i nowoczesność i tradycję.

