Ubóstwo i kryzys mają twarz kobiety

Europa się zmienia. Są miejsca, jak Islandia, gdzie kobieta zawodowo i rodzinnie może się czuć bezpiecznie. W Niemczech coraz więcej samotnych 50-latek szuka jedzenia w śmietnikach. Polki biorą 500plus, pozbawiając się w przyszłości emerytury.

Niewielka, ale silna zmianami Islandia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu 144 krajów w statystykach równouprawnienia płci Global Gender Gap Index: kobiety w polityce, edukacji, pracy, dostępie do opieki zdrowotnej. Przez minione lata polityczki i politycy, ruchy kobiece doprowadziły do znaczących zmian nie tylko w prawie, ale i mentalności. – Dziś mężczyzna, który nie chce wziąć urlopu ojcowskiego, będzie towarzysko wykluczony, usłyszy “Nie kochasz swojego dziecka?” – mówi Hanna Birna-Kristjansdottir, szefowa zarządu Women in Parliaments/ Global Forum, była minister spraw wewnętrznych Islandii, była prezydent Reykjaviku. Kiedy sama zaczynała karierę w polityce, w parlamencie zasiadała jedna kobieta, dziś jest ich połowa.

Prawa kobiet są prawami człowieka. Praca nad równym traktowaniem kobiet i mężczyzn powinna się zaczynać jak najwcześniej. – Jestem naukowcem pochodzącym z bardzo szczególnej rodziny. Tradycja ze strony Marii i Piotra Curie, ze strony Joliot-Curie zbudowała we mnie sposób myślenia, że i dziewczynki, i chłopcy są stworzeni, by wykonywać ciekawą pracę. Dla mnie i brata było to oczywiste – mówi na seminarium dotyczącym sytuacji kobiet w Brukseli 90-letnia wnuczka Marii Curie- Skłodowskiej, emerytowana profesor fizyki nuklearnej, Helene Langevine-Joliot. Raport UE nt. Równości Kobiet i Mężczyzn 2014-2015 podkreśla, że równe traktowanie wymaga już w wieku przedszkolnym nadzoru pedagogicznego, zaleca kampanie edukacyjne dla mężczyzn i chłopców. Tym bardziej że np. w Polsce czy na Węgrzech nasilają się ruchy obywatelskie i polityczne, które podważają zapotrzebowanie na równość płci i dążą do wzmocnienia tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn poprzez politykę, religię, demobilizujące socjalne wsparcie (np. 500plus), odciągają kobiety z rynku pracy i uzależniają od dochodów partnera i liczby dzieci, które mają przynieść zasiłek. W Rosji można jeszcze bić “swoją” kobietę.

Ubóstwo jest kobietą

Mimo, że w 2015 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet osiągnął najwyższą w historii UE wartość 64,5%, (zatrudnienie mężczyzn – 75,6%) i tak, kiedy następuje kryzys, to “kobiety do domu”! Zatrudnianie kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy zdarza się czterokrotnie częściej niż mężczyzn. Kobieta wypełnia trzy czwarte obowiązków domowych i dwie trzecie obowiązków rodzicielskich. W badaniu Eurofoundu dla UE kobieta pracuje znacznie dłużej, co odbiera jej równe szanse na realizowanie pasji, działalność społeczną czy odpoczynek.

W UE utrzymuje się feminizacja ubóstwa. W krajach dotkniętych kryzysem gospodarczym i cięciami budżetowymi szczególnie odczuwają go kobiety młode, starsze, samotne matki i cierpiące z powodu różnych form dyskryminacji, np. ze środowisk LGBTI, migrantów. Bezrobocie, ubóstwo i marginalizacja społeczna powiązane są z oszczędnościami w usługach publicznych, np. w opiece zdrowotnej, kształceniu, świadczeniach socjalnych. Bez dostępności dobrych, powszechnych i tanich usług opieki nad dziećmi, osobami starszymi i zależnymi członkami rodziny, kobieta staje się ich niewolnicą. Do tego brak indywidualizacji systemów podatkowych i zabezpieczenia społecznego w niektórych krajach prowadzi do uzależniania ekonomicznego kobiet od ich małżonków, mogą nabyć prawa tylko za pośrednictwem związków z mężczyznami.

Sibylle Bassler jest naczelną 30-letniego, najstarszego kobiecego magazynu “Mona Lisa” niemieckiej publicznej “dwójki”, ZDF. Bassler jako pierwsza zrealizowała dokument o wojennych gwałtach w dawnej Jugosławii, wielokrotnie nagradzana, zajmuje się także prawami kobiet. – Twarz ubóstwa w Niemczech ma twarz kobiecą. Kobiety urodzone w ’68, w okresie babyboom; porzucone pięćdziesięcioparolatki, które zajmowały się domem i wychowywaniem dzieci u boku robiącego karierę męża, a potem zostały bez środków do życia, bez własnych dochodów. To także ofiary zmienionego w 2008 r. prawa do alimentów od współmałżonka po rozwodzie, jeśli żona zajmowała się dziećmi; w Niemczech rozpada się co trzecie małżeństwo. Nie jest rzadkością schludna pani przychodząca po produkty do banku żywności albo nawet szukająca jedzenia w śmietniku – mówi Bassler, także żona i matka. Uważa, że równość płci znika jako temat lokalnej polityki, a państwo może wiele: – Trzeba rozmawiać z kobietami już za młodu o pieniądzach, to wciąż jest temat tabu, a musimy być za siebie odpowiedzialne. Trzeba się odważyć i pytać: co będzie, jeśli zostanę w domu? Jakie są moje prawa? – dodaje dziennikarka.

Ojcowski tylko dla ojca

– W zarządach agencji UE też niestety utrzymują się wzorce segregacji płciowej: 71% członków zarządów to mężczyźni, a wśród 42 dyrektorów wykonawczych jest tylko sześć kobiet – przyznaje europarlamentarzysta, Ernest Urtasun z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Udział kobiet w parlamentach krajowych/federalnych wzrósł w ostatniej dekadzie o około 6%, w 2015 osiągnął 29%. Największymi spółkami giełdowymi kierowało w 2015 r. tylko 6,5% kobiet-prezesów i 4,3% kobiet- dyrektorów generalnych. Mimo że więcej kobiet posiada wyższe wykształcenie i osiąga średnio wyższy poziom edukacji, różnice w wynagrodzeniu w UE nadal wynoszą średnio 16,1%. A różnice w wysokości emerytur mężczyzn i kobiet w 2014 wynosiły aż 40,2%, jeśli kobiety je w ogóle miały, do tego wciąż “płacą” za zbyt długie statystycznie życie, mimo apeli EU o zrównanie prognoz dla obu płci w wyliczeniach emerytalnych.

Inną formą nierówności wobec kobiet jest dostęp do zasobów gospodarczych i finansowych, takich jak kapitał, kredyty – na przeszkodzie w udowodnieniu przebiegu kariery staje np. urlop macierzyński. Urlopy rodzicielskie są wciąż, pomimo politycznych, prawnych ram, przyczyną dyskryminacji i stygmatyzacji. Szczególnie dotykają kobiet. W prawie jednej czwartej państw członkowskich UE nie ma przepisów dotyczących urlopu ojcowskiego, części taki urlop wynosi jeden, dwa lub kilka dni; w ośmiu państwach urlopowi ojcowskiemu nie towarzyszy świadczenie pieniężne. Trudno się dziwić, że ledwie 10% ojców bierze jeden dzień “ojcowskiego”, tymczasem 97% kobiet wykorzystuje urlop rodzicielski przysługujący obojgu rodzicom. – Kobiety i mężczyźni w Islandii otrzymują po trzy miesiące urlopu rodzicielskiego, co ważne – nie do przekazania partnerce czy partnerowi. Albo weźmie, albo przepada. Potem jeszcze trzy miesiące do dowolnego wykorzystania – wylicza Kristjansdottir. 80% ojców chętnie z tego korzysta.

Sama sobie winna

Przemoc wobec kobiet jest najpowszechniejszą formą łamania praw człowieka na świecie. 33% kobiet w UE doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, 55% było molestowanych seksualnie, 32% w miejscu pracy. Ponad połowa kobiet-ofiar zabójstw ginie z rąk partnera lub członka rodziny. Nie zmienia się postawa wobec przemocy w stosunku do kobiet: wciąż obwinia się ofiarę, brak jest stanowczego potępienia takich zachowań przez organy publiczne i inne instytucje. – Musi się zmienić kultura traktowania kobiet. To nie my mamy się zmienić, to środowisko musi – podkreśla Brytyjka Gina Miller, finansistka, biznesmenka i filantropka.

Kobiety są narażone na uporczywe nękanie i zastraszanie w cyberprzestrzeni: w Europie 18% kobiet było narażonych na prześladowania przez internet od wieku dojrzewania, a 9 mln Europejek jest ofiarami przemocy w sieci. Osoby dopuszczające się niegodziwego traktowania lub propagowania nienawiści rzadko są objęte dochodzeniami, ścigane i skazywane. 23% kobiet homoseksualnych i 35% osób transpłciowych było ofiarami napaści fizycznej i gróźb na tle seksualnym przynajmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ofiary wojny i pokoju

Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) ponad połową uchodźców i osób ubiegających się o azyl od 2015 są kobiety i dzieci. One także były ofiarami wykorzystywania i przemocy, w tym seksualnej, podczas podróży i w przeludnionych ośrodkach dla uchodźców w UE. 80% zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi to kobiety i dziewczynki. Lamiya Aji Bashar, młodziutka jazydka, której wymordowano w Iraku rodzinę, przez niemal dwa lata poddawana była seksualnej przemocy, gwałtom żołnierzy ISIS w Iraku. Udało jej się uciec z niewoli, straciła niemal wzrok na minie, teraz m.in. na forum Parlamentu Europejskiego opowiada o strasznych przeżyciach, losie kobiet. – Każde takie wspomnienie jest bolesne, to rana na całe życie, ale zdecydowałam się mówić, bo to ważne. Powtarzam każdej kobiecie, że każda powinna walczyć o swoje prawa, bo to kobiety są zawsze ofiarami każdej wojny, konfliktu – mówi zdecydowanie Lamiya, laureatka ubiegłorocznej nagrody im. A. Sacharowa. Drobna dziewczyna, z pokiereszowaną na zawsze twarzą, w obcym świecie.

– Musimy coś robić, także wspólnie z mężczyznami. Równość płci to nie jest akt wojny, to akt demokracji – podkreślają Bassler i Miller. Także zdrowie, seksualność i prawa reprodukcyjne są podstawowymi prawami człowieka i elementami równouprawnienia płci. Aborcja, in vitro, tabletki powinny być dla wszystkich. I tu ukłon w kierunku polskich ginekologów i aptekarzy: odmowa działania sprzecznego z własnym sumieniem lub przekonaniami nie powinna być zagrożeniem dla zdrowia kobiety. A bywa często.

– Musimy docierać już do nastolatek. Wydajemy dla dziewcząt newsletter, wyjaśniamy, po co jest feminizm, czemu nie głosować na Marine Le Pen i jej partię, dlaczego ona jest zagrożeniem dla praw kobiet – wyjaśnia Rebecca Amsellem, twórczyni innowatorskich modeli biznesowych, organizacji feministycznej i biuletynu Les Glorieuses.

Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawowym prawem Unii Europejskiej zapisanym w Traktatach oraz w karcie praw podstawowych. Jako unia jesteśmy w połowie drogi do równouprawnienia płci, wynik ogólny wzrósł z 51,3 pkt do 52,9 pkt na 100 (2014-2015). Jako kraj – oddalamy się od równouprawnienia.

Beata Dżon-Ozimek

Seminarium “Women’s Economic Empowerment.

Let’s Act Together”; ParlaBruksela

ment Europejski, Bruksela, 7,8 marca