Sposób na szalone ceny

W czwartek rząd Ontario ogłosił szereg nowych planów mających na celu ochłodzenie nadzwyczajnie gorącego rynku nieruchomości w Toronto.

Premier Kathleen Wynne powiedziała, że specjalny podatek w wysokości 15 proc. zostanie nałożony na nierezydentów, co ma ukrócić spekulacje na rynku nieruchomości. Będzie on obowiązywał osoby kupujące nieruchomości w tzw. Greater Golden Horseshoe Area od regionu Niagary do Peterborough i obowiązywać będzie wszystkie osoby, które nie są obywatelami, stałymi rezydentami Kanady albo kanadyjskimi korporacjami. W momencie, kiedy nowe przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie podatek ten będzie obwiązywał retroaktywnie od 21 kwietnia.

Jak wyjaśniła premier Wynne, w podatku tym nie chodzi o to by utrudnić życie imigrantom. Specjalne rabaty będą dostępne dla osób, które następnie otrzymają obywatelstwo albo status stałego rezydenta Kanady, a także dla obcokrajowców pracujących w Ontario i zagranicznych studentów. “To nie ma nic wspólnego z nowymi imigrantami do Kanady, którzy chcą się osiedlić w naszej prowincji. Chodzi o to abyśmy poradzili sobie z osobami, które chcą uzyskać szybki profit albo miejsce, w którym mogą ulokować swoje pieniądze”.

Przeciętna cena wolnostojącego domu w GTA wzrosła o 33,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła w ubiegłym miesiącu 1,21 mln dol. Ten niesłychany popyt i wzrost kosztów jest niechcianą konsekwencją wzrostu gospodarki, natomiast nowe proponowane przez rząd sposoby radzenia sobie z tym mają ułatwić życie np. młodym ludziom, których nie stać jest na kupienie mieszkania w Toronto i zapewnić ludziom spokojną możliwość życia w prowincji, którą wybrali na swój dom.

Wśród zaproponowanych przez prowincję 16 nowych przepisów będzie rozszerzenie systemu tzw. rent control, który w chwili obecnej dotyczy wyłącznie lokali zbudowanych przed listopadem 1991 roku. Jest to wynik skarg ludzi wynajmujących mieszkania, którzy nagle otrzymują niesłychanie wysokie podwyżki czynszu. Nowe zasady będą dotyczyć wszystkich wynajmowanych prywatnych lokali. Dopuszczalne podwyżki czynszu będą regulowane wydawanymi co roku przepisami. W ciągu 10 ostatnich lat było to przeciętnie 2 proc. W tym roku jest 1,5 proc.

Burmistrz Toronto John Tory domagał się od prowincji prawa do nałożenia podatków na właścicieli pustych domów. Teraz dzięki ogłoszonym w czwartek planom wprowadzenia nowych przepisów zarówno Toronto jak i wiele innych zainteresowanych gmin będzie miało prawo nałożyć takie podatki, co zachęci właścicieli do sprzedania lub wynajęcia takich lokali.

Wśród 16 zaproponowanych przez rząd nowych przepisów jest między innymi specjalny rabat dla deweloperów, co ma ich zachęcić do budowania lokali do wynajmu w ramach pięcioletniego programu rządowego, którego budżet wynosi 125 mln dol. Również zostaną poddane analizie reguły dotyczące agentów sprzedaży nieruchomości, szczególnie niektóre praktyki takie jak tzw. double ending, kiedy to agent reprezentuje zarówno sprzedającego jak i kupującego.

Ontario ma także zamiar wprowadzić program identyfikacji należących do prowincji terenów, które nie są wykorzystywane aby móc je przeznaczyć na niedrogie mieszkania, a także na lokale do wynajmu. Mowa jest między innymi o pilotażowym projekcie na terenie West Don Lands w Toronto.