Siatkarze ZAKSY obronili mistrzowski tytuł

Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle obronili mistrzostwo Polski. W sobotnim rewanżowym meczu finałowym pokonała Skrę Bełchatów 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:18). Pierwszy mecz w Łodzi ZAKSA wygrała 3:0.

Kędzierzynianie wygrali sezon zasadniczy, w półfinale dwa razy rozbili Jastrzębski Węgiel bez straty seta. Skra w walce o finał pokonała Asseco Resovię Rzeszów.

Trener Zaksy Ferdinando De Giorgi po zakończeniu ligi zajmie się już tylko reprezentacją Polski. Jego następcą będzie inny Włoch Andrea Gardini. Z kolei francuski szkoleniowiec bełchatowian Philippe Blain został dokooptowany do sztabu kadry Japonii.

Po przekonującej wygranej w Łodzi rewanż wydawał się formalnością. I pierwszy set długo to potwierdzał. W wypełnionej do ostatniego miejsca hali gospodarze prowadzili 8:5, 18:15, 20:18. A potem coś się w ich grze zacięło. Bartosz Kurek wygrał walkę o piłkę nad siatką i dał Skrze pierwsze prowadzenie 21:20. Kędzierzynianie nie potrafili sobie poradzić z “atomową” zagrywką Srecko Lisinaca, a na koniec “asem” popisał się Mariusz Wlazły.

Przegrany set chyba rozkojarzył zespół trenera Ferdinando De Giorgi, bo w kolejnej partii dominowała Skra. Prowadziła już 18:13, a potem… przegrała nerwową, pełną emocji końcówkę, w której siatkarze Zaksy odzyskali pewność siebie.

W tej sytuacji goście znaleźli się pod ścianą. Kolejnego seta nie mogli już przegrać. Być może ta świadomość im przeszkadzała, bo ekipa trenera De Giorgi łatwo wypracowała wyraźną przewagę (7:3, 8:5). Z czasem Skra odrobiła straty, a nawet po zablokowaniu Sama Deroo wyszła na prowadzenie 15:14.

Ale mistrzowie Polski nie zamierzali we własnej hali oddać tytułu. Po perfekcyjnej zagrywce Mateusza Bieńka było 22:19. Rywale jeszcze raz się zerwali do walki. Zdołali wyjść na prowadzenie 23:22, później jeszcze 24:23. Ostatnie słowo należało do Zaksy. Po skutecznym bloku na Wlazłym mogli się poczuć mistrzami na kolejny sezon.

Po krótkim wybuchu radości na trybunach i boisku trzeba było dokończyć mecz, choć losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte. Obaj trenerzy pozmieniali składy, na widowni trwała feta miejscowych kibiców, a na parkiecie gra mocno treningowa. Wygrali ją gospodarze do 18. Drużyna z Kędzierzyna-Koźla wywalczyła mistrzostwo po raz siódmy.

Skra, mająca w dorobku osiem tytułów mistrza kraju, po raz drugi znalazła się na drugim stopniu podium. Wcześniej miało to miejsce w 2012 roku.

Na kolejny medal trzy lata czekali zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. W sezonie 2013/14 również wywalczyli brąz. Tym razem pokonali dwukrotnie Asseco Resovię – 3:1 i 3:2 – i zagwarantowali sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Rzeszowian poprzednio na podium w ekstraklasie zabrakło w sezonie 2007/08.

Niedzielne spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło sezon męskiej ekstraklasy. Do rozegrania pozostał tylko baraż o miejsce w PlusLidze. AZS Częstochowa, który zajął 16., ostatnie miejsce w klasyfikacji, zmierzy się w nim z mistrzem I ligi Aluronem Virtu Wartą Zawiercie.

Końcowa klasyfikacja sezonu 2016/17:

1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2. PGE Skra Bełchatów

3. Jastrzębski Węgiel

4. Asseco Resovia Rzeszów

5. Indykpol AZS Olsztyn

6. Cuprum Lubin

7. Cerrad Czarni Radom

8. Lotos Trefl Gdańsk

9. ONICO AZS Politechnika Warszawska

10. GKS Katowice

11. MKS Będzin

12. Espadon Szczecin

13. Effector Kielce

14. BBTS Bielsko-Biała

15. Łuczniczka Bydgoszcz

16. AZS Częstochowa (baraż o ekstraklasę)

“To był sezon trudniejszy od poprzedniego, kiedy nie graliśmy w Lidze Mistrzów. Cieszymy się bardzo z podwójnej korony” – powiedział prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle Sebastian Świderski na antenie Polsatu Sport po obronie mistrzostwa przez siatkarzy tego klubu.

“Obroniliśmy tytuł, to było trudniejsze. Będziemy myśleć na temat budowy nowego składu. Wszystko jest w rękach nowego trenera. Najbliższe dni przyniosą nowe wiadomości” – dodał.

Komplementował trenera Zaksy Ferdinando De Giorgi, który w niedzielę pożegnał się z klubem i skupi się na pracy z reprezentacją Polski.

“Nie muszę go zachwalać, bo świadczą o nim wyniki. To przede wszystkim człowiek o wielkiej charyzmie. Jestem spokojny o naszą reprezentację” – ocenił Świderski.

Włoski szkoleniowiec, który po meczu został oblany szampanem i “udekorowany” okolicznościowym tortem, przyznał, że trochę mu żal opuszczać Kędzierzyn-Koźle.

“To mistrzostwo smakuje szczególnie, bo nie jest łatwo powtórzyć sukces. Panuje tu wspaniała atmosfera. Ciężko opuszczać Kędzierzyn, ale idę spełniać kolejny wielki sen obejmując silną, świetną reprezentację w tym samym kraju” – stwierdził Włoch.

Dla klubu z Kędzierzyna-Koźla jest to siódme złoto MP w historii. PGE Skra zaś pozostała z ośmioma tytułami i po raz drugi została wicemistrzem Polski.

Kapitan Skry Bełchatów Mariusz Wlazły zauważył, że powinny być zmienione zasady rozgrywek, aby wyeliminować takie końcówki spotkań finałowych, jak ta w sobotę, kiedy kwestia mistrzostwa była rozstrzygnięta przed zakończeniem meczu.

“W Łodzi zagraliśmy nieco gorsze spotkanie, Zaksa – dwa równe mecze. Z tak grającą Zaksą, kiedy się popełni dwa, trzy błędy, to ciężko grać. Byliśmy zdeterminowani, skoncentrowani. Czegoś nam zabrakło, ale cieszmy się ze srebra” – powiedział Wlazły.

ZAKSA w niedzielnym rewanżowym meczu finałowym mistrzostw Polski pokonała Skrę Bełchatów 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:18). Pierwszy mecz w Łodzi także wygrała 3:0. (PAP)

Środkowy PGE Skry Bełchatów Karol Kłos po finałowych meczach mistrzostw Polski przyznał, że siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle tytuł wywalczyli zasłużenie. “W nas pozostał niedosyt, ale w przyszłym roku będzie złoto” – powiedział.

W zakończonym w niedzielę sezonie 2016/17 ekstraklasy siatkarzy ponownie najlepszą drużyną okazała się ZAKSA. Podopieczni włoskiego trenera Ferdinando De Giorgiego obronę mistrzowskiego tytułu świętowali we własnej hali, gdzie pokonali 3:1 PGE Skrę. Było to ich drugie zwycięstwo nad bełchatowianami w finałowej rywalizacji (w Łodzi zwyciężyli 3:0).

Srebro nie do końca satysfakcjonuje ekipę z Bełchatowa, której jednym z przedsezonowych celów było odzyskanie po trzech latach mistrzostwa Polski.

“Srebro jest lepsze od trzeciego, czy czwartego miejsca. Ale niedosyt pozostał, bo na pewno w tych finałowych meczach mogliśmy zagrać dużo lepiej” – tłumaczył środkowy bełchatowian Karol Kłos.

Jego zdaniem w niedzielnym rewanżu jego zespół zaprezentował się lepiej niż w pierwszym finałowej konfrontacji w łódzkiej Atlas Arenie, której wynik miał kluczowy wpływ na losy rywalizacji.

“Szkoda tego spotkania w Łodzi, bo tam rywale złamali nas w pierwszym secie i nie walczyliśmy, tak jak w rewanżu. W Kędzierzynie-Koźlu był już kawał walki. Prowadziliśmy bardzo wysoko w drugim secie (18:13 – PAP), ale nie potrafiliśmy go wygrać. Trzeci był na przewagi, ale w nim była już kompletna nerwówka” – ocenił.

Przyjmujący PGE Skry Artur Szalpuk dodał, że jego zespół do drugiego seta prowadził grę i wierzył w to, że może doprowadzić do złotego seta. “To się nie udało i z tego powodu jesteśmy zawiedzeni” – podsumował siatkarz.

Kłos przyznał, że ZAKSA zasłużyła na zdobycie tytułu. “Grali najrówniej z czołówki i na przestrzeni całego sezonu prezentowali bardzo dobry i równy poziom. Obronili tytuł i mogę im tylko pogratulować” – podkreślił 27-letni środkowy reprezentacji Polski.

Jak dodał “wszystkiego w życiu nie da się wygrać, choć ostatnio za często przegrywam”. “W przyszłym roku będzie złoto i mam nadzieję, że moje słowa będzie można odtworzyć i przypomnieć” – zapowiedział.

na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz