Sekrety mrocznej Warszawy

Wycieczkę śladem mrocznej historii Warszawy, wzbogaconą licznymi anegdotami i tajemniczymi historiami – proponuje portal Butem po Wawie. Zaproszeni są wszyscy ciekawi kryminalnych opowieści dawnej Warszawy.

“Mroczne sprawy dawnej Warszawy, to spacer dotyczący ciemnej strony miasta, przestępczości warszawskiej. Wyszukałem najciekawsze historie, które się działy na warszawskich ulicach. Przede wszystkim będziemy poznawać świat przestępczy dawnej Warszawy, niesamowicie zróżnicowany, a nawet egzotyczny z dzisiejszego punktu widzenia. Przypomnę to, że kiedyś obowiązywał kodeks przestępczy, że przestępcy działali razem, że nie mógł jeden wystawić drugiego, bo za to mogli dostać srogą karę w postaci dintojry, czyli złodziejskiego sądu” – powiedział PAP Life Rafał Dąbrowiecki.

Podczas wycieczki będzie można usłyszeć historie słynnych warszawskich przestępców i oszustów, a także poznać nieco zwrotów z przestępczego słownika.

“Dowiemy się kim byli doliniarze, lipkarze, szopenfeldziarze, a kim byli farmazoniarze. Takim słynnym farmazoniarzem był Alfons Cynjan. Ten człowiek istniał naprawdę, przeszedł do historii jako legendarny farmazoniarz, czyli »specjalista od wstawiania kitu«. Jakiemuś frajerowi z prowincji sprzedał kolumnę Zygmunta za 100 zł, innemu wynajął most Kierbedzia, żeby ten mógł zbierać »kopytkowe« za przejazd przez most, innemu znów wydzierżawił wagon tramwajowy i wmówił, że może on pobierać opłatę za bilety. Wiadomo, że to wszystko to było oszustwo” – mówi Dąbrowiecki.

Te i inne historie opowie turystom przewodnik podczas spaceru, który będzie wiódł głównie ulicami warszawskiej Starówki.

Spacer “Mroczne sprawy dawnej Warszawy” odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia o godz. 15. Wycieczka po ciemnej stronie miasta nie powinna potrwać dłużej niż dwie godziny. Zbiórka na rynku Nowego Miasta pod studnią z panną i jednorożcem. Wycieczkę poprowadzi Rafał Dąbrowiecki licencjonowany przewodnik po Warszawie i twórca portalu “Butem po Wawie”.