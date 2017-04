Pozbądź się potrzeby sięgania po kolejne słodkie produkty

Czytelniku,

nie mogłem się oprzeć. Muszę koniecznie podzielić się z Tobą tym bardzo ciekawym i obiecującym, przygotowanym przez Erica Müllera wydaniem newslettera Nutriterapie. Wielu Czytelników zareagowało na niego wręcz entuzjastycznie.

Przeczytanie tego artykułu polecam Ci szczególnie, jeśli na wiosnę zaplanowałeś zerwać z nałogiem sięgania po słodkości. Poniżej znajdziesz coś, co niewątpliwie Ci pomoże.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

Drogi Czytelniku!

Nadmiar kilogramów może obciążać układ sercowo-naczyniowy, negatywnie wpływać na ciśnienie tętnicze, a także powodować oporność na insulinę i przyczyniać się do wielu innych problemów zdrowotnych. Dlatego koniecznie dbaj o utrzymanie odpowiedniej masy ciała. W tym celu staraj się być aktywny fizycznie i prowadzić zdrowy tryb życia.

Jednak istnieją dwie przeszkody, które mogą utrudnić Ci życie, gdy starasz się schudnąć: ciągły niedobór energii oraz podjadanie (aby sobie ten niedobór zrekompensować). Istnieje pewna roślina, która działa bardzo skutecznie i pozwala pozbyć się obu tych przeszkód. Jeśli oprócz zastosowania tej rośliny, będziesz się zdrowo odżywiać i mieć chociaż minimalną aktywność fizyczną, na pewno łatwiej zrzucisz nadmierne kilogramy. W odróżnieniu od większości suplementów na odchudzanie, ta zadziwiająca roślina nie wywołuje niepożądanych skutków i nie wchodzi w niebezpieczne interakcje z lekami nasercowymi (1).

Ta roślina pracuje równie mocno jak Ty, abyś mógł zredukować masę ciała, a jednocześnie chroni Twoje serce

Jeśli już teraz wkładasz wiele wysiłku w to, aby zdrowo się odżywiać i być aktywnym fizycznie, a wszystko po to, żeby zadbać o linię i mieć zdrowe serce… to dlaczego by nie skorzystać z tej rośliny? Pomoże Ci uzyskać jeszcze lepsze efekty, a to będzie nagrodą za Twoje starania.

Mowa o roślinie Gymnema sylvestre. To pnącze rosnące w tropikalnych lasach Indii. Wykorzystywane jest w medycynie ajurwedyjskiej od tysięcy lat. Jego liście stosowane są w leczeniu cukrzycy i otyłości. Mieszkańcy Indii nadali tej roślinie nazwę gurmar, co oznacza “niszczyciel cukru” (2).

Właściwości rzadkie i pożyteczne

Skuteczność gurmaru można sprawdzić bardzo szybko. Spróbuj: gdy przeżuwasz liście gurmaru, od razu przestajesz odczuwać smak słodki. Przez 1-2 godziny jesteś jakby “znieczulony” na słodki smak.

Substancją aktywną odpowiedzialną za zablokowanie smaku słodkiego jest kwas gymnemowy. Działa skutecznie zarówno za cukry naturalne, jak i na substancje słodzące.

To naprawdę niezwykła właściwość.

Zmniejszając wrażliwość na smak słodki, gurmar sprawia, że nie aktywuje się układ nagrody.

Jak działa układ nagrody?

Gdy kubki smakowe znajdujące się na języku zetkną się z cukrem, pobudzają znajdujące się w mózgu komórki nerwowe powiązane ze smakiem słodkim. Te neurony uwalniają wówczas serotoninę, neuroprzekaźnik wywołujący odczuwanie przyjemności.

Twój organizm zapamięta, że spożywanie cukru daje przyjemność. Cukier staje się więc silną nagrodą, która ukierunkowuje Twoje zachowanie: lubisz produkty słodkie, więc zjadasz ich więcej, dlatego przybierasz na wadze i zwiększasz ryzyko, że rozwinie się otyłość lub cukrzyca.

Jeśli po zjedzeniu każdego słodkiego produktu pojawia się potrzeba sięgnięcia po kolejny i kolejny – jeśli mózg krzyczy “jeszcze!” – trudno oprzeć się pokusie zjedzenia kolejnego ciastka. Wtedy…

…Zadziałaj u podstaw problemu

Gurmar pomaga zdecydowanie uciąć ochotę na słodkie. Znieczula znajdujące się na języku receptory smaku słodkiego, pozwala powstrzymać mechanizm układu nagrody.

Komórki nerwowe powiązane ze smakiem słodkim nie są wówczas pobudzane do wytwarzania serotoniny. A bez serotoniny nie będziesz odczuwać żadnej szczególnej przyjemności z jedzenia słodkich produktów. Kostka czekolady nie będzie wywoływać potrzeby sięgnięcia po kolejną kostkę, a więc tabliczka czekolady spokojnie może trafić z powrotem na dno szuflady. Na Uniwersytecie Stanowym Florydy przeprowadzono doświadczenie, z którego wyniknęło, iż uczestnicy, którym podano gurmar godzinę przed posiłkiem, zjadali mniej niż pozostali uczestnicy (3).

Łatwo już zrozumieć, dlaczego gurmar bardzo skutecznie zmniejsza apetyt.

Badania dowodzą, że gurmar ułatwia utratę masy ciała, jeśli stosowany jest jednocześnie ze zdrową dietą (4). Możesz uzyskać jeszcze lepsze efekty, jeśli dołączysz regularną aktywność fizyczną.

Jeśli masz nadwagę lub cierpisz na cukrzycę typu 2, gurmar może być naprawdę bardzo pomocny. Dzięki swoim właściwościom blokowania smaku słodkiego, wspomoże Twoje starania, aby zwalczyć chęć na słodkie.

A to niejedyne korzyści z zastosowania gurmaru.

Możesz sprawić, że jelita staną się nieprzepuszczalne dla cukru

Oprócz tego, że blokuje odczuwanie słodkiego smaku, gurmar ma jeszcze jedną nieoczekiwaną właściwość. Ogranicza wchłanianie cukru przez organizm! Zaobserwowali to koreańscy naukowcy u szczurów laboratoryjnych, którym podawali gurmar. Wchłanianie cukru w procesie trawienia było u tych szczurów mniejsze (5).

Kwas gymnemowy posiada strukturę zbliżoną do glukozy (cukru). To sprawia, że gdy kwas gymnemowy znajdzie się w jelicie, łączy się z receptorami glukozy, tym samym ogranicza wchłanianie cukru. Jelito staje się wówczas dla cukru prawie nieprzepuszczalne!

Korzyści są podwójne:

• To umożliwia zapanowanie nad poziomem cukru we krwi (glikemią), ponieważ poziom ten nie może w takim przypadku podnieść się zbyt wysoko. W jednym z badań wykazano, że osoby chore na cukrzycę typu 2, u których zastosowano leczenie gurmarem przez 3 miesiące, miały bardziej uregulowany poziom glukozy we krwi (6).

• Pomaga nie przytyć: gdyby cukier był wchłaniany, jego nadmiar odkładałby się w organizmie w formie tłuszczu.

Co więcej, gurmar ma bezpośredni wpływ na insulinę, a jej zadaniem jest obniżanie wysokiego stężenia cukru we krwi.

Pobudź produkcję insuliny

W cukrzycy typu 1 głównym problemem jest brak wytwarzania insuliny przez trzustkę. A bez insuliny nie da się zmagazynować cukru znajdującego się we krwi. Poziom cukru utrzymuje się więc na bardzo wysokim poziomie (hiperglikemia), co w dłuższej perspektywie jest dla organizmu bardzo niekorzystne.

Gurmar pobudza regenerację komórek trzustki produkujących insulinę (7). To pozwala wytwarzać więcej insuliny, aby obniżyć poziom cukru we krwi.

Hiperglikemia u osób chorych na cukrzycę i osób otyłych jest problemem nawracającym. Układ nagrody skłania je do sięgania po jeszcze większe ilości słodkich produktów, co nasila problem hiperglikemii.

Kontrolowanie glikemii jest dzięki gurmarowi łatwiejsze. Poza tym, gurmar pobudza produkcję enzymów w celu lepszego przyswajania glukozy w komórkach. Zaobserwowano także, że gurmar może pomóc obniżyć poziom cholesterolu (2).

Gurmar nie jest cudownym lekiem

Efekty działania gurmaru są obiecujące, jednak nie należy go traktować jak panaceum. W żadnym przypadku nie jest to produkt do długotrwałej terapii.

Gurmar może być uzupełnieniem leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2. Zresztą, jeśli osoba chora na cukrzycę zaczyna zażywać gurmar, musi udać się do lekarza, aby ten zmniejszył dawkę stosowanego leku. W przeciwnym razie gurmar może zbyt mocno obniżyć poziom cukru we krwi.

Przeprowadzono badanie kliniczne w grupie 22 pacjentów leczonych na cukrzycę typu 2. Pacjenci otrzymywali przez 18 miesięcy 400 mg gurmaru dziennie. Pod koniec tego badania u 16 pacjentów zmniejszono dawkę leku głównego, a 5 pacjentów zupełnie odstawiło leki (8).

Osoba z nadwagą, która chce się pozbyć się zbędnych kilogramów i dlatego zdecydowała się zdrowo odżywiać i ćwiczyć, może wykorzystać gurmar w roli produktu wspomagającego.

Ale należy pamiętać, że gurmar działa tylko wspomagająco. Owszem, skuteczność gurmaru potwierdziły niektóre instytucje zdrowotne i dowiedziono jej w wielu badaniach. Jednak brakuje jeszcze badań na większą skalę, przeprowadzonych z podwójnie ślepą próbą i kontrolowanych placebo.

Zapamiętaj:

Pewne jest to, że tylko poprzez zdrowe odżywianie się, aktywność fizyczną oraz kontynuowanie obecnego leczenia (dotyczy osób chorych na cukrzycę), można skorzystać z wielu właściwości gurmaru, aby:

• zmniejszyć przyjemność z jedzenia słodyczy, poprzez zablokowanie odczuwania słodkiego smaku;

• uciąć chęć podjadania, ponieważ nie uruchamia się układ nagrody powiązany z dopaminą i serotoniną;

• nie dopuszczać do hiperglikemii, poprzez uniemożliwianie wchłaniania cukru w jelitach;

• obniżyć glikemię, poprzez pobudzenie produkcji insuliny;

• zmniejszyć obciążenie wątroby, poprzez pobudzenie wydzielania enzymów w celu przyswajania glukozy w komórkach.

Na zdrowie,

Eric Müller

Źródła:

1) Passeport Santé, Le Gymnema pour réduire le taux de glucose dans le sang. http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=gymnema_ps

2) Gymnema: Ayurvedic Help for Diabetics, Maren Barney, Woodland Publishing.

3) Brala PM, Hagen RL., Effects of sweetness perception and caloric value of a preload on short term intake, Physiol Behav. 1983 Jan;30(1):1-9.

4) E. Porchezhian, R. M. Dobriyal, An overview on the advances of Gymnema sylvestre: chemistry, pharmacology and patents, Dabur Research Foundation, Sahibabad, India http://www.ingentaconnect.com/content/govi/pharmaz/2003/00000058/00000001/art00001

5) Kang MH, Lee MS, Choi MK, Min KS, Shibamoto T., Hypoglycemic activity of Gymnema sylvestre extracts on oxidative stress and antioxidant status in diabetic rats. J. Agric Food Chem. 2012 Mar 14;60(10):2517-24. doi: 10.1021/ jf205086b. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22360666.

6) Kumar SN1, Mani UV, Mani I. An open label study on the_supplementation of Gymnema sylvestre in type 2 diabetics, J Diet Suppl. 2010 Sep;7(3):273-82. doi: 10.3109/19390211.2010.505901, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432517

7) Shanmugasundaram ER1, Gopinath KL, Radha Shanmugasundaram K, Rajendran VM. Possible regeneration of the islets of Langerhans in streptozotocin- diabetic rats given Gymnema sylvestre leaf extracts, J Ethnopharmacol. 1990 Oct;30(3):265-79, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2259215/

8) Baskaran K1, Kizar Ahamath B, Radha Shanmugasundaram K, Shanmugasundaram ER. Antidiabetic effect of a leaf extract from_Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients, J Ethnopharmacol. 1990 Oct;30(3):295-300. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2259217.