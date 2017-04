Polskie Filmy na Hot Docs 2017 Toronto

Już 27 kwietnia rozpocznie się w Toronto Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Hot Docs. Pokazanych zostanie 230 dokumentów z 58 krajów, a wśród nich 6 produkcji z Polski. Jak co roku, dzięki wsparciu Konsulatu, w festiwalu będą uczestniczyć filmowcy z Polski.

W sekcji poświęconej dokumentom krótkometrażowym znalazły się dwa dokumenty wyprodukowane w Studiu Munka-SFP: „Więzi” Zofii Kowalewskiej i „Wolta” Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały. W ramach sekcji World Showcase zaprezentowany zostanie, nagrodzony niedawno Polską Nagrodą Filmową Orły 2017 dla najlepszego dokumentu, film Anny Zameckiej „Komunia”. Producentami filmu są: HBO Polska, Wajda Studio i Otter Fims. Kolejnym polskim akcentem na kanadyjskim festiwalu będzie pokaz filmu „Photon” Normana Leto w ramach sekcji Nightvision. „Photon”, z Andrzejem Chyrą w roli głównej, jest swoistym podsumowaniem ludzkiej wiedzy na temat życia i ewolucji. Film wizualizuje to, co dzisiaj wiemy na temat procesu tworzenia się materii. Pierwsza część filmu („Początek”) traktuje o powstawaniu materii, gwiazd i planet. Następnie historia w sposób płynny przechodzi w część drugą („Życie”). Narrator wyjaśnia, co dzisiaj wiemy (i czego nie wiemy) na temat powstawania życia. W jaki sposób uformowały się złożone systemy cząsteczkowe? Dzięki kilku wymownym przykładom z codzienności przeciętnej rodziny, wyjaśnione zostają biologiczne podłoże zjawisk, takich jak: przemoc, alkoholizm lub wolna wola. W świetle najnowszych badań naukowych pojawia się interesujące pytanie: czy tak naprawdę sami decydujemy o czymkolwiek? Ostatni rozdział filmu dotyczy przyszłości rodzaju ludzkiego. „Photon” odważnie prognozuje m.in. dalsze łączenie człowieka z technologią. Ta niezwykła wizualnie opowieść kończy się przedstawieniem obecnych przewidywań z dziedziny fizyki dotyczących rozwoju cywilizacji i końca wszechświata. Producentem filmu jest firma Lightcraft. W Kanadzie pojawi się też projekt filmu „War Watchers” Vity Marii Drygas. Projekt zostanie zaprezentowany na Hot Docs Forum. Producentami filmu są: Drygas Production (Polska), Braidmade Films Ltd. (Wielka Brytania), Bekke Films (Belgia), MiroGraph LLC (Ukraina).

“Więzi” Zofia Kowalewska

Czterdzieści pięć lat małżeństwa to imponująca rocznica. Barbara i Zdzisław mogliby być z siebie dumni, gdyby nie fakt, że mąż na osiem lat opuścił żonę dla kochanki. Jednak teraz wspólnie spędzają starość – choć, jak twierdzi Barbara, gdyby nie chore nogi Zdzisław dalej „wierzgałby po Krakowie”. Mimo dawnej urazy, codziennych problemów z rachunkami, zajętą łazienką i przestawianiem mebli, łączy ich trudna do zdefiniowania więź.

“Wolta” Monika Kotecka, Karolina Poryzała

Zuzia jest jedną z najlepszych zawodniczek w drużynie. Ze względu na wiek i budowę ciała podnoszą ją starsze, silniejsze koleżanki – “dolne”. Ona to “górna” – zwieńczenie akrobatycznej piramidy. Rozpoczyna się kolejny, intensywny sezon. W trakcie treningów okazuje się, że Zuzia straciła dotychczasową gibkość. Figury z jej udziałem nie mają gracji i lekkości. Nie potrafi zgrać się z rytmem konia. Początkowo trenerka, obwinia o niepowodzenia starsze zawodniczki. To od nich wymagane jest dbanie o stabilność i bezpieczeństwo. W drużynie pojawia się stres i napięcie.

“Miejscy Kowboje” Paweł Ziemilski

Dylan mieszka w Dublinie, w tzw. złej dzielnicy, Clondalkin, znanej z kultury „miejskich kowboi”, czyli nastolatków nielegalnie hodujących dzikie konie. Kowboje spędzają całe dnie jeżdżąc na oklep, ale nocą wypuszczają konie na wolność ze względu na oficjalne zakazy – władze miejskie zwalczają te zwyczaje. Osierocony i wychowywany przez dziadków 14-letni Dylan, swojego pierwszego konia nazywa imieniem zmarłej matki – Shelly. „Ostatni miejski kowboj” to opowieść o miłości, marzeniach i szalonej przygodzie jaką jest pasja do dzikich koni.

„Goran The Camel Man” Marcin Lesisz

„Goran The Camel Man” – krótki dokument przedstawiający urywek życia niezwykłego wędrowca. Goran, czyli Roland Charles Verdon jest szwajcarem, który podróżuje na swoim cygańskim wozie, wraz z z jego psami, kozami i wielbłądem, odtwarzając Jedwabny Szlak. Swoje marzenie realizuje niezmiennie od 27 lat, próbując szukać alternatywy na podróżowanie wzorując się na życiu dawnych nomadów przemierzających dalekie szlaki od Mongoli po Europę. Goranowi udało się dwukrotnie przemierzyć szlak przez Mongolię, Iran, Turcje, Włochy, Francję itd. Film powstał w Gruzji pokazuje fragment jego niezwykłego życia.

“Komunia”Anna Zamecka

Kiedy dorośli bawią się w dom, wtedy to dzieci muszą szybko dorosnąć. 14-letnia Ola nie tylko opiekuje się niewydolnym ojcem, autystycznym bratem i mieszkającą osobno matką; ale przede wszystkim stara się złożyć rodzinę w całość. Żyje nadzieją, że uda się jej na powrót ściągnąć matkę do domu. Pretekstem do spotkania z nią jest komunia święta 13-letniego Nikodema i Ola bierze na siebie całą odpowiedzialność za przygotowanie idealnej rodzinnej uroczystości. Sam Nikodem obserwuje zmagania bliskich ze swojej własnej, niezwykłej perspektywy.

„Komunia” odkrywa piękno w odrzuconych, siłę w najsłabszych, potrzebę zmiany tam, gdzie nic na nią nie rokuje. To przyspieszona lekcja dojrzewania, która uczy, że żadne porażki nie są ostateczne. Szczególnie tam, gdzie idzie o miłość.

„Photon” Norman Leto

Materiały Konsulatu RP