Po powrocie znad Wisły

Jestem już w domu, który od ponad ćwierćwiecza jest po amerykańskiej stronie Atlantyku. Przywiozłam niedającą się jakoś pokonać chorobę, mnóstwo wrażeń, przemyśleń i wspomnień. Jak zawsze, 6-godzinna różnica czasowa i jej efekt, czyli “jet lag”, jest bardziej dokuczliwy przy powrocie do Kanady niż przy lądowaniu w Polsce – senność nie do opanowania wieczorem i budzenie się o świcie, trudności z koncentracją i zapamiętywaniem. To uciążliwe gdy ma się przed sobą wielkie wielkanocne wydanie “Gazety”, ale minie…

Ten pobyt w Polsce był jeszcze bardziej intensywny niż poprzednie, chociaż niestety ostro utrudniony wirusem, który jak sądzę złapałam już w samolocie z Toronto. Nie było więc łatwo, ale za to niezwykle ciekawie.

Cel główny wyjazdu – odebranie nagrody Złote Sowy w Wiedniu, był wspaniałą okazją do poznania ciekawych ludzi, którzy w innych dziedzinach zostali wyróżnieni przez kapitułę od 12 lat nagradzającą twórczych Polaków mieszkających i działających na świecie, a także aktywnie działającą (i przesympatyczną) Polonię wiedeńską z główną organizatorką corocznych gali Jadwigą Hafner na czele.

Wiedeń, który pokazała mi niewidziana od matury koleżanka z klasy w Żmichowskiej, przerósł moje oczekiwania – cudowne, eleganckie miasto gdzie ilość zabytków i bogactwo historii powala na każdym kroku. Jakoś tak się stało, że mieszkając niegdyś w Polsce nie byłam w Wiedniu, a więc była to pierwsza moja tam wizyta. Nie dziw, że miasto to uważane jest za najlepsze do życia – pięknie położone, czyste, takie ludzkie i ogarnialne. I posiadające niezwykły czar…

Dla mnie była to też pierwsza od wyjazdu z Polski podróż poza granice Polski pociągiem, a więc pierwszy raz doświadczyłam przekraczania granic, o których istnieniu można się zorientować tylko przez zmieniające się języki konduktorów – polski, czeski i niemiecki. Dla mieszkańców Polski i innych krajów Unii to coś oczywistego, ale ja, która od wyjazdu w 1990 roku nigdy nie wyjeżdżałam z odwiedzanej wielokrotnie Polski, odebrałam to jako coś niezwykłego. Ale nie sposób było jakoś uciec myśli, że ta oczywistość nie musi wcale być wieczna…

A po powrocie z Wiednia – Warszawa i dziesiątki spotkań, ludzi, spraw. Wywiady w radio (jeden przed Wiedniem i dwa o powrocie po polsku i po angielsku), a pod koniec pobytu jeszcze jeden dla radia RDC (Radio dla Ciebie) w słynnym gmachu na Myśliwieckiej.

Były też dwa wywiady w telewizji – w programie “Bez żartów” słynnej dziennikarki Elizy Michalik w Superstacji, a potem w programie “Halo Polonia” w TVP Polonia.

Ten pierwszy obejrzało i zareagowało nań mnóstwo ludzi – Eliza Michalik znana jest jako jedna z czołowych telewizyjnych dziennikarek w Polsce. Była to okazja aby opowiedzieć trochę o Kanadzie i różnicach w funkcjonowaniu społeczeństw kanadyjskiego i polskiego. Trochę na ten temat mówiłam też w Polskim Radio dla Zagranicy, w wywiadzie po angielsku. Pozostałe spotkania medialne poświęcone były bardziej mojej pracy i nagrodzie przyznanej mi w Wiedniu, a w szczególności POLcastowi, który budził ogromne zainteresowanie w Polsce. O wiedeńskich Złotych Sowach i o POLcaście pisała też “Angora”.

Medialnie więc, mimo choroby i chrypki, było znakomicie… Ciekawe było także móc porównać jak pracują te media, z którymi miałam kontakt, czym się różnią. A są to spore różnice.

O wrażeniach z samej Warszawy, mojego rodzinnego miasta, pisałam w ubiegłym tygodniu, ilustrując te spostrzeżenia zdjęciami. Warszawa jest zielona, kwitną tulipany i forsycje, a na kasztanowcach ogromne pąki. Tam wiosna przychodzi dużo wcześniej.

Z wielu moich spotkań i rozmów będę jeszcze zdawała sprawę w osobnych artykułach.

Najbardziej ucieszyły mnie spotkania z młodzieżą, a było ich sporo. Jacy są ci młodzi? Ci, których spotkałam, są piękni, ciekawi świata, ale wielu z nich brak chyba wsparcia do szerszego działania. We własnych domach słyszą, że mają się przede wszystkim uczyć i nie czują zrozumienia i akceptacji dla dodatkowej aktywności, w którą są zaangażowani. To mnie martwi i przeraża. Przecież jeśli młodym chce się działać – robić telewizję szkolną, jak uczniowie szkoły im. I. Domeyki, czy teatr albo kółko poezji, to wszyscy dorośli powinni wspierać ich w tym z całej mocy, bo to właśnie jest prawdziwą nauką, znacznie bardziej wartościową niż zakuwanie wyczytanych w podręcznikach faktów. Uczą się działać w grupie, tworzyć nowe idee, poznawać świat przez działanie, rozwijać swoją kreatywność – cóż może być bardziej wartościowego??? Na tle wielu robiących tylko minimum tego, czego wymaga szkoła, takie jednostki to klejnoty. Mam tylko nadzieję, że będą trwać w swoich pasjach nawet jeśli nie dostają należnego wsparcia. O tych i innych spotkaniach i ludziach, których poznałam i spotkałam w Polsce, pisać będę jeszcze nie raz.

Polska to kraj skomplikowany i niełatwy, podzielony i dalej dzielony świadomie przez cynicznych i żądnych władzy polityków, którzy swoje chore ambicje stawiają ponad interes tych, którym powinni po prostu służyć. Choroba postępuje i coraz bardziej przekracza granice tego, co dałoby się jeszcze jakoś zaakceptować. Paranoja się nasila. Czy nastąpi otrzeźwienie i powróci coś na kształt normalności? Oby nie było za późno, bo to kraj wspaniały i ludzie zasługujący na bardziej harmonijne życie.