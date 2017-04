Ostatnie słowa dla potomnych

Mam pretensję do XX wieku, no i do pierwszych lat obecnego stulecia, nie tylko za to że wymyślono w tym czasie getta, obozy koncentracyjne, że unicestwiono miliony istnień ludzkich w wojnach, morderstwach rasowych, za coraz większą nienawiść i nietolerancję wśród ludzi, wściekły jestem za zatrute wody i powietrze, za to że z naszej Ziemi znika na zawsze wiele gatunków zwierząt i roślin, ale i dlatego, że umieraniu odebrano w tym czasie aurę.

Umieranie wśród bliskich i w samotności

Kiedyś kiedy się umierało we własnym wygodnym łóżku w otoczeniu kochającej rodziny, zamyślonych i zasmuconych przyjaciół, bohater dramatu zamiast koncentrować się na skręcającym kiszki bólu wysilał mózg, by wymyśleć coś wielkiego, coś co w jednym zdaniu scharakteryzowałoby dorobek jego życia i co mogłoby być światłem przewodnim dla tych, co zostają. Dzisiaj już prawie nikt nie umiera we własnym łożu – łóżko szpitalne nie stwarza podniosłego nastroju, nie nastraja do intelektualizmu. Mózg nadziany morfiną nie jest w stanie się skupić na czymś wzniosłym, nie ma też często rodziny i przyjaciół przy łożu śmierci, bo w szpitalach najczęściej umiera się nie w godzinach wizyt.

Niesklasyfikowane “ostatnie słowa”

Ale i tu zdarzają się “ostatnie słowa”. Są niekiedy wzniosłe, budujące, niekiedy dziwne, prozaiczne, nawet głupawe. Zdarza się, że umierający nie miał nic do powiedzenia przed przeniesieniem się w zaświaty, ale rodzina czy biografowie coś tam wymyślali, by dodać jakąś puentę do opowieści o nieodżałowanym nieboszczyku. Dzisiaj jest rzeczą wprost niemożliwą oddzielenia tego co było powiedziane przez bohatera dramatu, a co mu dopisano – więc nie mamy wyjścia, trzeba wierzyć we wszystko. Jedyną pociechą w tej sytuacji jest fakt, że tych prawdziwych wypowiedzi jest chyba więcej niż tych wymyślonych.

Te wypowiedzi można różnie klasyfikować, na przykład: na wzniosłe i takie sobie zwykłe, przypadkowe, na pobożne i bezbożne, na poddające się losowi czy woli Bożej i na buntownicze, na krótkie i długie, na poważne i humorystyczne itp. Ja tu nie będą ich dzielił. Przytoczę bez żadnego uporządkowania wszystkie te które zapamiętałem, które kiedyś zapisywałem sobie w notesiku, które gdzieś – dziś nie bardzo pamiętam gdzie – wyczytałem.

Grzesznicy i święci na ambonę!

Te powiedzonka, szczególnie tych, co najpierw nie wierzyli w Boga, a potem się nagle nawrócili i przy tej okazji coś mądrego powiedzieli, to złote runo dla kaznodziejów, nie tych, co “w duchu i prawdzie” bez emfazy, bez gestów teatralnych, uczą swoje owieczki wiary i moralności, ale tych, co preferują dramat, efekt, tych – zapożyczę tu powiedzenie zmienione nieco w pierwszym słowie J. Słowackiego – co “grzmią jak piorun na ambonie”. Takie kazanie jest skonstruowane tak, że wbudowana jest w nie jakaś ciągle narastająca ekspresja dramatyczna, podprowadzanie pod jakieś wzniosłe powiedzenie wielkiego człowieka. Dobrze gdy ten wypowiada je tuż przed śmiercią, a najlepiej jeśli to są to jego ostatnie słowa. Na samym końcu tuż przed “amen” kanodziei, dostaje się nimi jak obuchem po głowie. To bardziej występ teatralny niż przekazywanie ludowi prawd ewangelicznych. Gdy jeszcze byłem młody i bardzo pobożny takie właśnie kazania lubiłem. Wspaniały cytat wwiercał się w mózg. Niekiedy wydawał się być zbyt wzniosłym i mądrym by mu go można było przypisać osobie umierającej. Będąc w gimazjum i na uniwesytecie w Lublinie miałem dostęp do wspaniałych bibliotek, szczególnie tej KUL-owskiej; kilka razy próbowałem zidentyfikować cytaty z kazania, który mocno wwierciły się w mój mózg. Zaglądałem do pism sławnych ludzi, którzy je mieli wypowiedzieć, ale jakoś trudno mi było znaleźć to, czego szukałem. To nie było jednak dla mnie dowodem, że takie słowa w takich okolicznościach nie były wypowiedziane, po prostu uznałem, że źródła mi dostępne są niepełne.

W kazaniach grzesznicy, ci wielcy i ci bardzo bardzo grzeszni, wiedli prym. Taki np. Wolter bardzo często był cytowany. Ale zanim coś przygniatającego kaznodzieja powiedział, bardzo plastycznie zarysował jego podłe, bezbożne życie. Opowiadał, że tuż przed śmiercią przyszło na Woltera olśnienie, bo zrozumiał, że zmarnował życie, zaczął bać się piekła, a gdy na łożu śmierci w pokoju lampa rozjaśniła się na moment miał wykrzyknąć: “Czy to już ogień”?! Te niby ostatnie słowa Woltera są problematyczne. Jest rzeczą udokumentowaną, że gdy umierał, ktoś mu sprowadził spowiednika, może się nawet wyspowiadał, spowiednik, jak miał zapisane w modlitewniku, zapytał pisarza czy “wyrzeka się szatana i wszystkich spraw jego”, Wolter tak w swoim stylu humorysty i prześmiewcy miał odpowiedzieć: “Spokojnie, dobry człowieku, to nie czas na robienie sobie wrogów”. Bez względu na to co faktycznie Wolter powiedział, kaznodzieje nie dają mu żadnej szansy zbawienia, bo zbyt wiele w życiu nagrzeszył, ale bardziej jeszcze ze względu na jego bluźniercze wypowiedzi przeciw Kościołowi. Żadnemu z nich nie przyszło na myśl, by sprawdzić w źródłach i przekonać się, że hierarchia kościelna i zakony we Francji w czasach Woltera, a szczególnie w ostatnich latach jego życia, tuż przed Wielką Rewolucją, były w upadku, rozsypce, były tak skorumpowane, że Wolter niczego nie wymyślał – pisał prawdę.

Takie kazanie należy do typu przestrogi. Inny typ to kazanie zachęty. Tu chyba najczęściej cytuje się św. Augustyna z Hippo, największego filozofa i teologa chrześcijańskiego czasów starożytnych. Nie znamy co prawda jego ostatnich słów – jak by nie było, żył ponad półtora tysiąca lat przed nami – jeśli jakieś źródła o tym mówiły to chyba zaginęły w odmęcie wieków. Mamy jednak piękną, pełną polotu artystycznego autobiografię pt. “Wyznania”. Przyznaje się on w tym dziele do swego prawie pogańskiego życia, samobiczuje się niemiłosiernie. W nim, tak mało istotny incydent kradzieży owoców z ogrodu sąsiada gdy był jeszcze młodym chłopcem, rozrasta się w wielostronicowy traktat moralny potępiający to postępowanie. Ponieważ Augustyn pisze pięknie, z werwą, emocjonalnie, ten incydent i wiele innych opisanych przez niego stanowi stały kanon tego typu kazań. Przesłanie jest jasne: nawet wielki grzesznik może się nawrócić i stać się świętym. Ja mam jednak poważne wątpliwości, czy Augustyn był wielkim grzesznikiem, czy nawet zwykłym grzesznikiem.

Pożegnanie ze światem Edisona, Goethego, Rousevelta, Allena, Marco Polo

Słynny odkrywca Edison umierał z tymi słowami: “Jak tam jest pięknie”. Dla kaznodziejów to rzecz oczywista, że mówił o niebie. Ale ci, co bardziej logicznie i mniej emocjonalnie myślą, poddają tę interpretację krytyce twierdząc, że będąc jeszcze żywym nie mógł widzieć nieba, a więc chyba chodziło mu o to, że w piękny słoneczny dzień i widoczne przez okno szaleństwo kwietne w ogrodzie, żałuje, że nie ma już czasu by się tym nacieszyć, że niestety musi odchodzić.

Najsłynniejszy z poetów języka niemieckiego Goethe miał według jednych powiedzieć “więcej światła”, co oczywiście jest interpretowane jako mowa o świetle pozaziemskim. Inni świadkowie jego umierania usłyszeli kompletnie coś innego – miał się zwrócić do swojej młodziutkiej przyjaciółki tymi ostatnimi słowami: “Podaj mi łapki, koteczko” (i jak tu można ufać żródłom historycznym, co wybrać?!).

Theodor Roosevelt miał w ostatniej chwili powiedzieć coś odwrotnego do powiedzenia poety, powiedział “wygaście światła”. Tego w kazaniach się nie cytuje, bo nie nie może być w tej wypowiedzi mowy o świetle niebieskim, bo go przecież nie można wygasić. Nie każdy się rwał w zaświaty i nie każdy wysilał umysł, by na koniec coś monumentalnego powiedzieć. Generał Rewolucji Amerykańskiej Ethan Allen na oświadczenie lekarza, że aniołowie już na niego czekają dał ripostę: “A niech tam sobie czekają!” Marco Polo słynny średniowieczny podróżnik na Daleki Wschód żałował, że musi odejść, ale przede wszystkim dlatego, co wyraził w ostatnich słowach: “Przyjaciele, nie zapisałem nawet połowy rzeczy, które widziałem”.

Większość ludzi umiera nie wiedząc, że umiera, trudno spodziewać się od nich w takiej sytuacji jakieś sensownej wypowiedzi, jakiegoś przesłania do potomnych, czy czegokolwiek. Pamiętajmy, że ostatnie chwile człowieka to często chwile bolesne – ból szamoce całym ciałem, nie można oddychać, człowiek po prostu rozpada się fizycznie. Nie można się na niczym w tym stanie skupić; trudno o mądrości życiowe wypowiadane w takich chwilach. Jeśli ktoś w takim stanie otworzy usta, dotyczy to spraw najczęściej bardzo zwykłych, codziennych.

Można umierać elegancko i z humorem

Gdy Marie Antoinette, żona Ludwika XVI znalazła się już na szafocie i zaczęto ją ustawiać odpowiednio, by za jednym cięciem gilotyny głowa odpadła od ciała, przypadkiem nastąpiła na nogę kata. Jej ostatnimi słowami było zdanie: “Przepraszam pana, nie zrobiłam tego celowo” – prawdziwa klasa osoby która raptem z królowej stała się pogardzaną przez pospólstwo więźniarką, którą odłączono od dzieci, która przeżyła wcześniejsze zgilotynowanie swego męża.

Tych, co mniej cierpieli, przed śmiercią stać było na coś ciekawszego, nawet na humor. I tak pisarz, humorysta, członek bojówki irlandzkiej IRA, umierając w szpitalu, gdy zakonnica sprawdzała mu puls i ocierała pot z czoła powiedział: “Bóg z tobą, siostro. Niech wszyscy twoi synowie zostaną biskupami”.

Wielki niemiecki poeta Heinrich Heine, zapytany czy nie boi się wieczności, miał odpowiedzieć: “Bóg mi wszystko wybaczy, przecież to jego fach”.

Gdy Jan Hus już stał na stosie uznany przez Świętą Inkwizycję za heretyka i zobaczył jak jakaś babina targa i dokłada do stosu gałązkę chrustu jako swój wkład w uśmiercanie wroga Boga, rozbawiło go to i wypowiedział takie ostatnie słowa: “O święta naiwności.” Lady Nancy Astor, gdy na chwilę przed śmiercią wybudziła się ze śpiączki i przy swym łóżku zobaczyła tłum ludzi, zdążyła tylko zapytać: “Umieram, czy to moje urodziny?” Gdy w Bostonie w r. 1899 umierał John Holmes będąc w śpiączce, pielęgniarka co chwila dotykała jego stóp i mądrzyła się przed kimś swoją wiedzą medyczną: “Jeśli stopy są ciepłe jest ciągle żywym. Nikt nie umarł z ciepłymi stopami”. Mimo śpiączki umierający słyszał te mądrości, zdenerwowały go do tego stopnia, że sprężył się w sobie i wymamrotał: “John Rogers did”, i znowu stracił świadomość. Tłumaczę tę wypowiedź: otóż John Rogers był protestantem, który za poglądy heretyckie został spalony na stosie w r. 1555 – rzeczywiście, trudno takiemu mieć zimne stopy w czasie umierania.

Niccolo Machiavelli, autor słynnego polityczno-filozoficznego traktatu p.t. “Książę”, miał wypowiedzieć na łożu śmierci taką sentencję: “Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie”. Przyznać trzeba, że biorąc pod uwagę rok śmierci 1527, to dość odważna wypowiedź. Powiedzenie to jest popularne nawet i dzisiaj. Zdarzyło mi się usłyszeć podobne stwierdzenie u kilku moich znajomych po dwóch czy trzech głębszych – rwali się do piekła, by mieć z kim mądrze pogwarzyć. George Kelly – wujek słynnej aktorki i księżniczki Monaco Grace Kelly – gdy zjawiła się u niego inna bratanica by go pożegnać przed śmiecią, miał powiedzieć; “Moja droga, zanim mnie pocałujesz na pożegnanie popraw sobie włosy. Wyglądasz okropnie”.

Tych, co nie cierpieli, ale za chwilę mieli umrzeć od kuli, na stosie, na gilotynie, czy na szubienicy, niekiedy stać było na jeszcze ciekawsze humorystyczne odezwania. Niejakiego Tomasza Favrasa za pomoc w nieudanej ucieczce z kraju Ludwika XVI skazano w 1790 r. na zgilotynowanie. Wręczono mu już na szafocie pisany wyrok śmierci. Jego reakcja była raczej nieoczekiwana i moim zdaniem humorystyczna. Powiedział: “Widzę że zrobiliście aż trzy błędy ortograficzne w tym piśmie”. Amerykańskiego przestępcę Jamesa W. Rogersa, zapytanego przed egzekucją czy ma jakieś ostatnie życzenie, odpowiedział: “Owszem tak: kamizelkę kuloodporną”. Gdy Charlie Chaplin słuchał modlitwy kapłana tuż przed śmiercią, by Bóg zmiłował się nad jego duszą, nie wytrzymał i wypowiedział te słowa: “Czemu nie? Jak by nie było to jego własność”.

Krótkie odezwania

Najkrótsze odezwanie przedśmiertne należało do Marcina Lutra – powiedział tylko “tak”. Jestem zbyt leniwy by grzebać głębiej w źródłach i odkryć czego dotyczyło to “tak”. Wiem czego dotyczyło “nie”, a dokładniej “no” Alexandra Grahama Bella. Żona-niemowa językiem migowym prosiła go usilnie, by jej nie zostawiał samej. Odpowiedział na migi właśnie “no”, i to było jego ostatnie słowo za jego życia. Niewiele miał do powiedzenia Franciszek Ferdynand Habsburg, następca tronu w Cesarstwie Austriackim. Powiedział tylko do swej też postrzelonej żony po zamachu w Sarajewie, w aucie w drodze do szpitala: “to nic”.

Kilkanaście lat wcześniej Sissi, czyli cesarzowa Elżbieta Bawarska, gdy jej terrorysta wbił prosto w serce pilnik, wydusiła z siebie tylko: “Co się dzieje”? ale nie doczekała się odpowiedzi.

Zwięźle kwestię swej śmierci określiła nasza słynna poetka i tekściarka około dwóch tysięcy przebojów muzyki popularnej Agnieszka Osiecka powiedzeniem: “do dupy”.

Incydent z księżną Urbino

W połowie XVI w. książę Urbino zamówił u wielkiego Tycjana pełny portret swojej żony, i jak to było w zwyczaju w owym czasie, w negliżu. Była kobietą starą i bardzo brzydką. Malarz nie wiedział jak się do tego zabrać. Poprosił o radę swego przyjaciela Pietro Aretino, jednego z pierwszych łajdaków i pornografów renesansu. Ten poradził malarzowi, żeby ciało na portrecie było młodej i pięknej dziewczyny (znalazł mu taką młodą prostytutkę do pozowania), a tylko twarz księżnej. Tak się też stało. Tę twarz Tycjan wygładził ile się dało na płótnie, ale podobieństwo do księżnej pozostało. Gdy książę zobaczył obraz, zachwycił się nim i miał powiedzieć, że dzieło jest wspaniałe, że nie wiedział dotychczas, że ma tak piękną żonę. Malowidło kupił, zapłacił więcej niż malarz zażądał. Cała ta transakcja wydała się tak niesamowicie śmieszną i groteskową, że Aretino, będąc jej świadkiem, po wyjściu księcia dostał ataku histerycznego śmiechu, w czasie którego miał zemrzeć. Nie powiedział ostatniego słowa, bo mu śmiech nie pozwolił, ale i bez tego można przecież umrzeć. Czy to prawda, czy to bajeczka – nie wiem, nie było mnie tam w owym czasie, w owym miejscu – tak podają źródła, a źródłom przeważnie trzeba zawierzać.

Ostatnie słowa dr. Greena, Duncana, Casanovy

Śmierć to przeżycie dramatyczne, dla jednych naturalne, dla innych makabryczne i niespodziewane. Jednemu ze słynnych lekarzy angielskich XIX wieku Henry’emu Greenowi, który napatrzył się na śmieć setek swych pacjentów, jego własne odejście nie wydawało się niczym nadzwyczajnym: sam się zajął swą chorobą, sam robił sobie badania, mierzył temperaturę, puls. Gdy już nie wyczuł pulsu, powiedział tylko: “zatrzymał się”, uznał, że czas odejść i niedługo odszedł. To były chyba ostatnie jego słowa. Inni, mimo dramatu, który ich czekał, zachowywali się godnie i z klasą. Wielu umierających czuło potrzebę pożegnania się z bliskimi ludźmi przed odejściem. Izadora Duncan, słynna amerykańska tancerka i choreografka, wypowiedziała takie właśnie ostatnie słowa: ” Żegnajcie przyjaciele, idę do Chwały”. Czy do tej “Chwały” doszła, nie wiem, mam powód wątpić – niewiele robiła w życiu, by na nią zasłużyć. Niektórzy w ostatniej chwili dorabiali sobie życiorys. Najsłynniejszy chyba łajdak wszech czasów Giacomo Casanova, gdy już mu nie wystarczało sił na szaleństwa seksualne opisywne później w najdrobniejszych szczegółach w jego dziełach, jako starszy pan na pozycji bibliotekarza w Pradze, w ostatnich słowach za życia zadeklarował: “Żyłem jak filozof, umieram jak chrześcijanin”. Moim zdaniem był daleki od prawdy, bo ani prawdziwym filozofem, ani chrześcijaninem nigdy nie był.

Proza umierania

Niektórzy z umierających mieli tuż przed śmiercią zajęte głowy bardzo prozaicznymi sprawami. Jeden z trzech największych filozofów świata starożytnego obok Platona i Arystotelesa, Sokrates, tuż przed wypiciem trucizny, cykuty (był to rok 399 p.n.e.), zwrócił się z prośbą do przyjaciela: “Krytonie, mam koguta od Asklepiosa. Pamiętaj, by mu zapłacić za niego”. Jeden z najbardziej znanych w swoim fachu aktor Humphrey Bogart debatował w ostatnich chwilach swego życia nad problemem, który wyraził w ostatnich swych słowach: “Nie powinienem nigdy przerzucać się ze skocza na martini”. Nasz wielki Mickiewicz tuż przed śmiercią powiedział: “Obedrą mnie ze skóry jak pułkownika, jak Dzikowskiego” – ktoś w tym momencie intensywnie masował go, gdyż mu było bardzo zimno, a Dzikowskiego, jak podają źródła, faktycznie odarto ze skóry. To jego powiedzenie nie brzmiało jak przesłanie dla potomnych, żadnej poezji w tej wypowiedzi. Innego wielkiego polskiego wieszcza, Cypriana Norwida, stać było tylko na te ostatnie słowa: “Przykryjcie mnie lepiej”.

Inni w ostatnim swym przesłaniu przepowiadali swoją śmierć, najczęściej się mylili co do chwili odejścia. I tak polityk i minister w rządzie Wielkiej Brytanii James Brown powiedział jako ostatnie swe słowa: “Dziś w nocy odchodzę”. Nie doczekał nocy, umarł kilka minut po wypowiedzeniu tego zdania, ale najsłynniejszy jasnowidz Europy Nostradamus nie pomylił się gdy zapowiedział: “Jutro już mnie tu nie będzie”.

Słowa wielkich tego świata

Wielcy tego świata pokornieli przed majestatem śmierci. Nawet król francuski Ludwik XIV, choć żył jakby nigdy nie miał umrzeć i tą myślą zaraził wielu, w ostatniej chwili wypowiedział coś mądrego i realnego: “Czemu płaczecie? Czy wydawało się wam, że jestem nieśmiertelny?” Pompatyczny Napoleon Bonaparte nie miał nic do przekazania potomnym. Jego ostatnimi słowami, faktycznnie krzykiem, były: “Francja, armia, Józefina”! Czyngis-chan, twórca jednego z największych imperiów w dziejach świata, przed śmiercią zwołał swoich synów żegnając się z nimi tym przesłaniem: “Zostałem stworzony po to, aby podbić świat. Ile mi było dane, tyle zrobiłem. Reszta to wasze zadanie”. Inny wielki dowódca żyjący półtora tysiąca lat wcześniej, a jego imperium, które stworzył ogniem i mieczem, niewiele mniejsze było od wspomnianego wyżej, Aleksander Wielki, zaskoczony swoją zbliżającą się śmiercią, mimo że sam ją zaprosił swoim nieumiarkowanym piciem i wielodniową ucztą, miał powiedzieć: “Umieram wśród wielu lekarzy”- miał oczywiście do nich żal, że nie udało im się utrzymać go przy życiu. A gdy zapytany, kto po nim ma przejąć rządy, jego ostatnim słowem było: “najmocniejszy”. Historia mówi nam, że tych najmocniejszych było kilku wokół Aleksandra – jego imperium podzielono więc na kilka części.

Śmierć często zaskakuje człowieka, bo o jego krytycznym stanie zdrowia rzadko się go informuje, sam też często się oszukuje minimalizując stan zagrożenia, chwytając się każdej iskierki nadziei, gdy taka iskierka jeszcze istnieje. Ci, co wiedzą, że nic ich nie uratuje, wykorzystują ostatnie chwile, by podnieść na duchu osoby im bliskie czuwające przy łożu śmierci. Najsłynniejszy z prezydentów Stanów Zjednoczonych George Washington, gdy odchodził z tego świata pogodzony z losem, powiedział: “W porządku. Ciężko umieram, ale nie boję się odejść”. Bardzo podobnie wyraził się twórca teorii ewolucji Karol Darwin w ostatniej swej wypowiedzi: “Zupełnie się nie boję umierać”.

Dla wielu świadomość, że muszą odejść, spadła jak grom z jasnego nieba. Papież Aleksander VI, ojciec Cezarego, jego brata i Patrycji Borgiów, umierając 18 sierpnia 1503 roku, miał wyszeptać: “Poczekaj chwilę”. Nie wiem czy skierował te słowa do Boga, śmierci, czy do szatana. Słynny Henryk VIII, który miał 6 żon, a których dwie kazał zamordować, bo mu się znudziły, w ostatnich chwilach wypowiedział te słowa: “Wszystko stracone: imperium, ciało, dusza”. Jego równie słynna córka, królowa Elżbieta I, umierała długo, całe miesiące w pozycji siedzącej, bo uznała, że położenie się na łoży przyśpieszy jej śmierć. W ostatniej chwili, ciągle w pozycji siedzącej, miała powiedzieć: “Wszystkie moje posiadłości za jeszcze chwilę życia”.

Wielu umierało w rozpaczy, zagubieniu. Dla filozofa Tomasza Hobbesa jego śmierć to “wielki skok w ciemności”. Zygmunt Freud przez śmiercią potrafił tylko tyle wypowiedzieć: “To absurd, to absurd”. Znany pisarz francuski Guy de Maupassant miał tylko tyle do powiedzenia w ostatniej chwili: “Ciemności! Och, ciemności!”

Jak trwoga to do Boga

Słowo “Bóg” wracało przed śmiercią na usta tych, którzy w czasie swej ziemskiej wędrówki unikali go jak przekleństwa. Nasz król August II Mocny, który w ciągu ziemskiego życia zaludnił Królestwo Polskie i Saksonię swymi dziećmi, których sam nie wiedział ile miał (prawie tyle, ile dni w roku, tak mu wyliczył jeden bardzo skrzętny historyk niemiecki, dokładniej 356), przejrzał na oczy w ostatniej chwili życia: “Całe moje życia było jednym nieprzerwanym grzechem. Boże, zlituj się nade mną!” Pan życia i śmierci milionów w stworzonym przez hitlerowców Generalnym Gubernatorstwie na terenach Polski, Hans Frank zdążył w ostatniej chwili przed powieszeniem powiedzieć “Chryste, przebacz!”

W naszych czasach niejaki Saddam Hussajn żył jak bandyta, ale zasądzony na śmierć za swoje zbrodnie próbował umrzeć jako pobożny muzułmanin. Przed powieszeniem zaczął recytować mantrę, którą większość pobożnych muzułmanów powtarza często w ciągu życia: “Nie ma Boga nad Allaha …” – drugiej części powiedzenia “a Mahomet jest jego prorokiem” nie zdążył dopowiedzieć, bo belka, na której stał, usunęła mu się spod nóg i stryczek automatycznie zacisnął się na jego szyi – chyba Allah lub Mahomet nie mogli już patrzeć na to widowisko, przyśpieszyli jego odejście, bo jak inaczej wytłumaczyć to dziwne wydarzenie?

Słowa Chrystusa przed śmiercią

Tym, co żyli w Bogu i z Bogiem, choć fizycznie przed śmiercią cierpieli tak jak i inni, było jednak łatwiej umierać. Sam Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu jako człowiek – odczuwał każde uderzenie bicza zakończonego kulkami ołowianymi, który to bicz nie tylko przecinał skórę, ale niszczył organy wewnętrzne, korona cierniowa rozsadzała mu bólem czaszkę, wejście na Górę Kalwarię z poprzeczną belką krzyża (pionowa była zamocowana na stałe w miejscu kaźni) było wyczynem wprost nadludzkim. Upadał pod tą belką i gdy oprawcy zorientowali się, że o własnych siłach nie dojdzie na miejsce kaźni, nie z litości, lecz by sobie nie zepsuć zabawy, zmusili Szymona Cyrenejczyka by mu pomógł ją dźwigać. Wszystkie cztery Ewangelie opisują ten dramat. Na Kalwarii, zwanej też Golgotą, przybito Chrystusowi nadgarstki do belki poprzecznej wielkimi gwoźdźmi (archeologowie mówią, że były one podobne do gwoździ, którym podkuwa się konie, tylko większymi – kilka z nich przechowało się do naszych czasów), wyciągnięto go sznurem na szczyt belki pionowej – w niej było wgłębienie, w które dopasowywało się belkę z przybitymi do niej rękami, na pionowej belce prawdopodobnie jednym gwoździem (chyba dla oszczędności) przybito obie stopy. Niekiedy Rzymianie wkładali kołek do belki pionowej, na którym można było oprzeć ciało, wtedy umierało się wolniej; była to śmierć mniej bolesna niż śmierć Chrystusa. W przypadku Chrystusa nie ma w źródłach mowy o takim kołku, bez tego oparcia umierało się po prostu z uduszenia: zwisające ciało zamykało powietrze do dróg oddechowych. Chrystus umierał kilka godzin. Myślał bardziej o innych niż o swoim cierpieniu. Obiecał przyjąć do Królestwa Niebieskiego “dobrego łotra”, pocieszał ludzi mu bliskich zgromadzonych pod krzyżem. Agonia długo nie nadchodziła. Ewangeliści przytaczają ostatnie słowa Chrystusa. Na moment przychodzi na niego chwila zwątpienia. Dwaj ewangeliści Mateusz i Marek cytują: “Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś!” Św. Mateusz cytuje te słowa w języku aramejskim, którym na codzień Chrystus się posługiwał, by tym bardziej przybliżyć naszej wyobraźni ten moment: “Eli, Eli, lama sabachtani!” (Mat 27,46). Ale przychodzi wyciszenie i św. Łukasz cytuje inne ostatnie słowa Chrystusa: “Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”. Św Jan dodaje chyba już ostatnie słowa wypowiedziane na krzyżu: “dokonało się”. Nie trzeba koniecznie być chrześcijaninem, bo nawet myślący poganin i ateista musi być poruszony tym dramatem umierania, tą “dobrą śmiercią”.

Dwa inne piękne umierania

Historia przytacza nam wiele przykładów pięknego umierania. Oto tylko dwa przykłady. Joanna d’Arc umarła spalona na stosie, uznana przez Anglików, a faktycznie za francuskiego biskupa Cauchona w ich służbie, ze względów czysto politycznych, za heretyczkę.

Główny zarzut był taki, że chodziła w stroju męskim, no ale jak prowadzić konno żołnierzy francuskich do boju w długiej spódnicy? Umęczona przesłuchaniami, wyczerpana psychicznie skuteczną obroną swego dziewictwa, na stosie prosi tylko o jedną łaskę, żeby krzyż trzymano wystarczająco wysoko, by w czasie jej męki płomienie go nie zasłaniały. Jej ostatnie słowa: “Wybaczam wam zło, jakie mi wyrządziliście”. Takie bohaterstwo, taka odwaga, taka determinacja i to u ciągle jeszcze prawie dziecka! – Joanna zmarła mając tylko 19 lat. I choć niedługo po śmierci jeden z papieży uznał wyrok na niej za niesprawiedliwy, to uznanie jej za czarownicę i heretyczkę przywarło do niej i odwlokło jej kanonizację o pół tysiąclecia. Poza tym większość papieży-starców nie mogło sobie nawet wyobrazić jak dołączyć do grona dziewic męczennic, prawdziwych niewiniątek, kogoś kto nosił się po męsku, w mundurze rycerskim, z szablą w jednym ręku, która nie była tylko jej dekoracją, a w drugim sztandarem bojowym – wyjątkowo nietypowa dziewica męczenniczka.

Pięknie umierał, i to na oczach całego świata, Jan Paweł II. Wścibskie kamery rejestrowały każdy jego ruch, każdy nowy przejaw postępującej choroby i niektóre momenty samego umierania. Dla wielu ludzi, szczególnie tych wątpiących w wierze, była to piękna lekcja jak umiera człowiek pobożny i sprawiedliwy. Umierał w ciszy. Już po śmierci dorabia mu się ostatnie słowa, które zamiast wzmacniać, trywializują ten dramat umierania.

Jestem przekonany że papież nie powiedział tego, co mu niektórzy przypisują: “Pozwólcie mi iść do Domu Ojca”, bo przecież nikt mu tego nie zabraniał. Rozdawanie relikwi, a szczególnie krwi papieża pobranej do badań medycznych i skrzętnie zachowanej, nawet jeszcze przed oficjalnym uznaniem go za błogosławionego, jest rzeczą jeśli nie skandaliczną, to przynajmniej niesmaczną i niezrozumiałą. Mnie mocno zbulwersowała wiadomość o tym jak kroplę tej krwi w świetle jupiterów telewizyjnych i fleszy kamer dostał w prezencie zawodnik Formuły 1 Robert Kubica od kardynała Dziwisza. Dlaczego on? Kto upoważnił kardynała do rozdawania czegoś, co nie było jego własnością, nie tylko krwi ale i innych pamiątek po papieżu? Jestem pewny, że papież by na to nie pozwolił. Przypuszczam, że gdy kardynał spotka w zaświatach swego pryncypała, będzie się musiał gęsto tłumaczyć.