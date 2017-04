Ogrody motyli

– Premier mięknie – oświadczyła mi tuż nad ranem przez telefon znajoma z dalekiej Warszawy. Przyznać muszę, że coraz bardziej męczą mnie te nieustanne telefony mieszkającej w Polsce teściowej pana Rysia. Nie śledzę bowiem na bieżąco wydarzeń w starym kraju, a tymczasem ona w polityce czuje się tak jak ryba w wodzie. Wygrała bowiem ostatnio wybory do Senatu i piastuje w nim zaszczytną funkcję senatora z ramienia Polskiej Partii Działkowiczów. Zapytałem więc uprzejmie:

– Czy to znaczy, że premier wyraził w końcu zgodę na pani sugestie i powołuje województwo obejmujące swoim zasięgiem wszystkie ogródki działkowe Rzeczypospolitej?

– Do tego jeszcze nie doszło. – wyjaśniła teściowa pana Rysia. – Na razie zgodził się na kilka dodatkowych województw, a to zapowiada, że ugnie się też i przed nami, działkowiczami!

– Co zatem sprawia, że dzwoni pani do mnie? – zapytałem, wiedząc, że na pewno jest jakiś powód tego rannego telefonu.

– Jutro występuję w Senacie… Chciałabym przekonać Szanowną Izbę do mojej koncepcji powołania wojwództwa z ogródków działkowych. Nie chcę jednak zanudzać ich znowu wykładem o warzywach… Jak ich mam zatem podejść tym razem?

– Można by coś o motylach? – proponowałem, sam zaskoczony tym przekornym rozwiązaniem.

– Niezła myśl! – przyznała rację pani Senator… Przecież tylko na działkach zobaczyć można jeszcze motyle.

Potem poprosiła o podzielenie się z nią moją wiedzą o motylach.

Rola motyli w przyrodzie wcale nie ogranicza się tylko do ich pięknego wyglądu. W poszczególnych ekosystemach odgrywają one specyficzną rolę, żerując, zapylając oraz stanowiąc pokarm dla drapieżników. W związku z postępującą urbanizacją naszego otoczenia z roku na rok kurczą się niestety przyjazne im obszary. Chcąc zatem pomóc im w przetrwaniu, warto posadzić2kilka lubianych przez te przepiękne owady roślin. Zestaw przedstawionych roślin wykorzystać można nawet do stworzenia miniogrodu na balkonie. Wówczas, oczywiście, rośliny te posadzić należy w pojemnikach. Dodatkowo w sklepach ogrodniczych zakupić również można miniaturowe poidełka dla motyli, z których chętnie piją one słodki nektar. Chcąc natomiast zwiększyć populację motyli, warto pomyśleć o posadzeniu specyficznych roślin matecznych, np. pietruszki. Na nich chętnie żerują gąsienice, a z nich to przecież w połowie lata po przepoczwarzeniu wylęgają się motyle. Dobrze też się składa, że podobnie jak motyle, nektarem z kwiatow odżywiają się również kolibry. Sadząc zatem rośliny z myślą o motylach, możemy oczekiwać, że w ogrodzie pojawią się też kolibry. Kiedy w ogrodniczym towarzystwie wspomni się o uprawie przydomowego ogrodu z myślą o zwabieniu do niego jak największej liczny motyli, wielu zawoła wówczas z oburzeniem:

– Przecież motyle w ogrodzie to pewność, że za rok będzie w nim inwazja zjadających wszystko gąsienic!

Tymczasem, wbrew powszechnemu mniemaniu, obecność motyli nie zwiastuje wcale inwazji w kolejnym roku gąsienic popularnie nazywanych liszkami. Większość bowiem żarłocznie żerujących i dokonujących spustoszeń na ozdobnych krzewach i drzewach gąsienic nie przekształca się w swoim rozwoju w podziwiane przez nas motyle, ale w nocne ćmy. Gąsienice prawie wszystkich motyli występują w naturze w stosunkowo niewielkich ilościach. Pełnią one zatem rolę miniaturowych “nożyczek” przycinających jedynie w kosmetyczny sposób wybrane ogrodowe rośliny. Nigdy natomiast nie występują one w zmasowanej formie, a zniszczenia przez nie dokonane są naprawdę minimalne. Warto zatem zapłacić tę niewygórowaną cenę za późniejszą obecność w ogrodzie tak cudownych tworów przyrody, jakimi są motyle. A oto kilka praktycznych uwag odnośnie kreowania przyjaznego otoczenia dla naszych skrzydlatych gości:

Kolory kwiatów – im większą zaprezentujemy w ogrodzie paletę barw, tym więcj pojawi się w nim motyli. Najbardziej lubiane przez nie kolory to fioletowy, żółty, pomarańczowy oraz czerwony. Najlepiej wybrać taki zestaw roślin, aby kwitły one w różnych terminach począwszy od początku lata aż do późnej jesieni. Szczególnie przydatne są rośliny zakwitające jesienią, jak np. chryzantemy albo jesienne astry nazywane też marcinkami; wówczas to w naturze pojawia się przecież największa liczba motyli.

Obecność słońca – pamiętajmy, że motyle szczególnie lubią przebywać na słońcu. Dlatego zakładanie motylowego ogrodu w głębokim cieniu mija się, niestety, zupełnie z celem.

Czy wybierać kwiaty pojedyncze, czy raczej podwójne? – z kwiatów pojedynczych motylom znacznie łatwiej wypijać potrzebny im do życia nektar. Jeżeli mamy zatem do wyboru chryzantemę o pojedynczym, albo też bardziej złożonym układzie płatków, wybierzmy zawsze tę pierwszą.

Obecność wody – motyle, podobnie jak i ptaki, potrzebują do życia wody. Dlatego ustawione na środku ogrodu poidełko z wodą nie tylko sprowadzi do ogrodu ptaki, ale również motyle.

Na zakończenie warto pomyśleć o bardzo ciekawym przyrodniczym zjawisku: motyl bowiem nie wie zupełnie o istnieniu gąsienicy, z której to przekształca się w dorosłego owada. Podobnie jak zresztą i z gąsienicą; ona również nigdy nie zobaczy motyla, bo istnieje tylko do czasu, kiedy przemieni się w poczwarkę, z której później wylęgnie się zdobiący ogrody kolorem i ruchem motyl.

Kiedy tylko teściowa pana Rysia usłyszała te słowa, z emocją w głosie zawołała:

– I porusza ich serca, gdy i poparcie dla wniosku działkowiczów przyrównam do lotu motyla!

Niech pani z tym raczej uważa – ostrzegłem znajomą z dalekiej Warszawy. – Politycy w praktyce potrafią wbrew prawom natury łatwo przemienić się z motyli w liszki.

Już po skończonej rozmowie pomyślałem sobie, że i ja w moim ogródku powinienem posadzić chociaż jeden krzew dla motyli.