Oczyszczająca moc hyzopu

w jednym z najdramatyczniejszych fragmentów Starego Testamentu król Dawid zaskakuje w kąpieli nagą Batszebę, żonę jednego z jego generałów. Zachwycony, postanawia ją uwieść. Jego plany powiodły się… Batszeba zachodzi w ciążę, podczas gdy jej mąż jest na wojnie!

Dawid wie, że wszystko wyjdzie na jaw. Trzeba więc, by dowódca zginął na polu bitwy i w ten sposób się go pozbyć. Ale wyrzuty sumienia nie zniknęły…

Zwraca się wówczas do Boga Wszechmocnego i błaga o oczyszczenie hyzopem.

“Oczyść mnie hyzopem”

Hyzop to roślina, i to nie byle jaka. To roślina o niezwykle silnych właściwościach leczniczych, stosowana w Europie już w starożytności i w średniowieczu.

Jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia nabożeństwa w kościołach rozpoczynały się pokropieniem przez kapłana wodą święconą wiernych, którzy w tym czasie powtarzali:

“Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanę się czysty; obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję…”

Ponowne odkrycie hyzopu

Rytuały te dziś już praktycznie zniknęły.

Ale hyzop ciągle istnieje. I ciągle ma te same właściwości co w czasach króla Dawida.

Hyzop to jedna z “prostych” roślin leczniczych uprawianych w ogrodach, które swą nazwę zawdzięczają leczniczym właściwościom – skutecznym bez konieczności uciekania się do wytwarzania mikstur czy mieszanin.

Między innymi wytwarza on olejek aromatyczny, który uważa się za jeden z najsilniejszych olejków aromatycznych o działaniu przeciwwirusowym. Zawiera on prawie wszystkie rodzaje związków chemicznych występujących w olejkach aromatycznych.

Rzymianie stosowali go między innymi na dżumę, a także jako środek odkażający na małe rany. Hyzop osiąga 60 cm wysokości i charakteryzuje się “owłosioną” łodygą z małymi spiczastymi listkami i niebieskimi, fioletowymi i białymi kwiatkami.

Wykorzystanie olejku aromatycznego z hyzopu

Olejek aromatyczny z hyzopu stosuje się obecnie w leczeniu wszelkich schorzeń układu oddechowego oraz układu pokarmowego. Może także wspomagać uśmierzanie dolegliwości bólowych w stawach, a także być pomocny przy bólach zębów i błony bębenkowej.

Pomaga regulować ciśnienie tętnicze i ma działanie uspokajające w stanach niepokoju. Jego najważniejsze składniki to monoterpeny (cis-pinokamfon, trans- pinokamfon oraz ß-pinen) i seskwiterpeny (germakren i elemol).

W aromaterapii pineny i monoterpeny mają działanie udrażniające i często stosuje się je w celu rozrzedzenia wydzieliny w układzie oddechowym.

Różne zastosowania olejku aromatycznego z hyzopu

Olejek aromatyczny z hyzopu ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze na niektóre szczepy mikroorganizmów chorobotwórczych.

W jednym z badań stwierdzono silne działanie na gronkowca złocistego, bakterie Escherichia coli, grzyba Candida albicans oraz gronkowca Streptococcus pyogenes (1).

Wykazano również silne działanie przeciw wirusowi opryszczki. Olejek aromatyczny z hyzopu znajduje również zastosowanie przeciwko:

• problemom skórnym związanym z wiekiem, takim jak zmar-szczki i obwisła skóra;

• skurczom, w tym mięśniowym i ostrym dolegliwościom bólowym brzucha;

• chorobie reumatycznej, zwyrodnieniowej chorobie stawów, podagrze i stanom zapalnym stawów;

• utracie apetytu, bólom żołądka, niestrawności i wzdęciom;

• niedociśnieniu (zbyt niskiemu ciśnieniu tętniczemu);

• nieregularnym cyklom miesiączkowym oraz dolegliwościom związanym z menopauzą;

• schorzeniom układu oddechowego – na katar, kaszel i grypę.

Jak stosować olejek aromatyczny z hyzopu?

Olejek aromatyczny z hyzopu można stosować na wiele sposobów. Zewnętrznie – na skórę – lub wewnętrznie – poprzez inhalację przy użyciu rozpylacza olejków aromatycznych.

A oto szczegółowe wskazania:

• na złagodzenie stanów związanych ze zmęczeniem i stresem oraz we wszelkich dolegliwościach bólowych: dwie krople olejku aromatycznego z hyzopu dodaj do gorącej kąpieli. W razie potrzeby, będzie to także pomocne w zasypianiu;

• na złagodzenie dolegliwości bólowych – olejek do masażu: trzy krople olejku aromatycznego z hyzopu rozpuść w 3 ml oleju do masażu (np. olejku migdałowego lub oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia) i masuj bolesny obszar. Mieszankę tę wetrzyj w bolący brzuch na wysokości żołądka, by złagodzić stan wywołany niestrawnością i obecnością gazów;

• w razie gorączki: dwie krople olejku aromatycznego z hyzopu wymieszaj z 1 ml oleju kokosowego i masuj podeszwy stóp;

• w stanach niedrożności dróg oddechowych: stosuj inhalacje z olejku aromatycznego z hyzopu lub dwie krople wymieszaj z 1 ml olejku do masażu i masuj klatkę piersiową (działanie wykrztuśne);

• przyśpieszanie gojenia ran i unikanie powstawania blizn: dwie krople olejku aromatycznego z hyzopu dodaj do kremu lub płynu do ran i nakładaj na ranę.

Środki bezpieczeństwa

Niektóre składniki hyzopu, takie jak pinokamfon, są silnie drażniące i mogą wywoływać alergie. Aby sprawdzić swoją nadwrażliwość na składniki hyzopu, zastosuj jedną kroplę na dany obszar ciała i obserwuj, czy nie występuje niepożądane działanie.

Zawsze stosuj olejek aromatyczny z hyzopu rozpuszczony w innym olejku (migdałowym, kokosowym, oleju z pestek moreli, oliwie z oliwek).

Nie stosuj u osób chorych na epilepsję. Zachowaj ostrożność u dzieci i kobiet w ciąży. Ogólnie rzecz biorąc, olejki aromatyczne to substancje aktywne, które należy stosować z ostrożnością, najlepiej po konsultacji ze specjalistą od aromaterapii.

Trochę więcej o królu Dawidzie

Wracając do opowieści o królu Dawidzie. Pieśń, w której wspomina on o hyzopie, znana jest po dziś dzień.

Król Dawid, Żyd, mówił po hebrajsku. Ale w tłumaczeniu łacińskim, pieśń ta zaczyna się od słów Miserere mei…, do których w epoce renesansu muzykę skomponował Włoch, Gregorio Allegri. Prawdopodobnie słyszałeś ją w tej właśnie wersji.

Jeśli sobie nie przypominasz, wpisz w Google Miserere Allegri.

Wyszukiwarka pokaże Ci setki nagrań. To jedno z najlepiej znanych dzieł muzyki barokowej, również ze względu na to, że śpiewak musi wydać z siebie rozdzierający krzyk, kiedy modli się: “zmiłuj się nade mną” (Miserere mei). Dźwięk wydaje się rzeczywiście przeszywać przestrzeń, by dotrzeć aż do nieba. Pod poniższym linkiem znajdziesz nagranie w wykonaniu chóru z Oksfordu:

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

