O małżeństwach dla pobytu

Zawsze zachęcam do zadawania mi pytań związanych z prawem imigracyjnym Kanady. Prawo jest skomplikowane, nie jest jednoznacznie interpretowane, bardzo łatwo można popełnić błąd w labiryncie paragrafów, zwłaszcza jeśli dana sytuacja nie jest jednoznaczna, i nie jeden, a więcej tychże paragrafów trzeba zastosować.

Nie prosta jest to profesja – prawnik czy konsultant imigracyjny. Zawsze staram się jak najrzetelniej tłumaczyć co może się wydarzyć w takiej czy innej sprawie. A wydarzyć się może wiele – od najlepszego scenariusza do najgorszego. Oczywiście, tak jak nie zawsze każda sprawa imigracyjna jest najlepszym scenariuszem, tak i nie zawsze jest tym najgorszym. Ale warto wiedzieć, co może się stać w najgorszym wypadku, i starać się mu zapobiec.

Nie tak dawno temu rozmawiałam z osobą, która zadzwoniła do mnie w sprawie wizy do Kanady dla osoby z zagranicy – aby mogła przyjechała tu w celu zawarcia związku małżeńskiego i sponsorowania do Kanady. Zwykle nie odbywam takich rozmów przez telefon, ponieważ nie da się wszystkiego przeanalizować i omówić podczas parominutowej rozmowy, gdy telefonujący (lub piszący email) ma “tylko” jedno pytanie – a odpowiedź na to pytanie wiąże się ze znajomością wszystkich faktów z życia obojga partnerów – faktów, które mogą zaważyć na tym, czy sponsor się kwalifikuje, aby być sponsorem, czy osoba sponsorowana się kwalifikuje, czy jest to w ogóle dobra sprawa!

Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy w odpowiedzi usłyszałam, że… Kanada musi zaakceptować taką sprawę, jeśli osoby mają… ślub!

Oczywiście nic bardziej błędnego niż takie właśnie myślenie! Wprawdzie rzeczywiście jednym z głównych motywów prawa kanadyjskiego jest łączenie rodzin. Tak właśnie jest. Ale – i to “ale” jest ogromne – najpierw podejmujący decyzję urzednik imigracyjny musi uwierzyć, że jest to prawdziwy związek! I tu właśnie sprawy zaczynają się komplikować, pod względem prawnym, oczywiście. Przede wszystkim ślub nie znaczy nic – ślub można wziąć po to, aby dostać pobyt stały.

W żargonie imigracyjnym nazywa się to MOC – marriage of convenience. Ile to razy słyszy się o takich właśnie małżenstwach! Immigration bardzo poważnie przygląda się związkom, aby takie właśnie wykluczyć, aby takie właśnie sponsorowane żony, mężowie i konkubenci (ponieważ wcale nie trzeba mieć ślubu, aby móc sponsorować partnera przeciwnej lub tej samej płci) nie otrzymali pobytu stałego.

Definicja żony, męża i konkubenta/ konkubiny nie mówi nic o ślubie. Natomiast mówi o tym, że trzeba być ze sobą naprawdę, albo w momencie zawierania związku małżeńskiego albo wejścia w związek z drugą osobą, trzeba udowodnić, że celem wejścia w ten związek nie było otrzymanie pobytu stałego w Kanadzie. Proszę przeczytać poprzednie zdanie jeszcze raz. Wiecie Państwo co to znaczy? Otóż znaczy to to, że jeśli podejmujący decyzję urzędnik imigracyjny nie wierzy, że dane małżeństwo było zawarte w dobrej wierze, ponieważ w momencie zawierania związku obcokrajowiec chciał mieszkać w Kanadzie – to nawet mogą nie pomóc… dzieci, które para posiada: może być odmowa i długa, wieloletnia walka o odwrócenie decyzji.

Dlatego do każdej sprawy trzeba podejść nie tylko poważnie, ale przygotować ją ze wszystkich stron, aby przekonać Immigration o zamiarach – nie tylko tych zamiarach spędzenia ze sobą życia, ale również jakie zamiary były… przed zawarciem związku. A te, biorąc pod uwagę np. historię imigracyjną osoby sponsorwanej – mogą nie być widziane łaskawym okiem. Przykłady? Parominutowe googlowanie “marriage of convenience” jeży włosy na głowie.

Wszystkim Czytelnikom “Gazety” oraz moim klientom życzę wspaniałych, rodzinnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.