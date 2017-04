Nieruchomości: trochę o wystroju

Właściwie każdy sezon przynosi ze sobą nowości jeśli chodzi o wyposażenie, dekoracje, kolory wybierane przy renowacji mieszkań i domów. Oczywiście stosowanie się do nowych trednów nie tylko pomaga w uzyskaniu lepszej ceny sprzedaży, lecz również uprzyjemnia nam codzienne życie, korzystanie z różnego rodzaju nowinek technicznych. Jak wiemy, odświeżenie wyglądu dobre jest nie tylko jako przechwałka dla znajomych, ale przede wszystkim ma uprzyjemnić nam codzienne korzystanie z naszego domu. Zawsze w nowym otoczeniu czujemy się lepiej, a to także pobudza nasze zmysły oraz powoduje na pewno lepszy nastrój.

Oczywiście na pierwszym miejscu wymyślane są modne kolory: w tym roku na wiosnę ma być modny niebieskawo-szary kolor “Niagara”, lecz także złoty, oraz kilka innych w dalszej kolejności. Oczywiście firmy nie ograniczają się do jednego koloru czy odcienia – wypada mieć ofertę dla każdego gustu. W obejściu domowym, jak i ubraniach ma więc bardziej dominować tej wiosny odmiana denimu, czyli rodzaju jeansu. Różne odcienie tego koloru mogą być użyte w całym domu: od kuchni po sypialnie, oraz oczywiście pokoje. Przy zmianie kolorów ścian warto zastanowić się nad pewną różnorodnością: może przemalować tylko jedną ze ścian lub też pomalować każdą ze ścian na różny odcień tego koloru?

Zarówno w kuchni, jak i stołowym, czy łazience możemy pomyśleć o różnych elementach odcienia koloru modnego, takimi niech będą np. talerze w kuchni czy stołowym, ręczniki i szlafroki w łazience, poduszki na kanapie w salonie itd.

Nowoczesna łazienka wyposażona jest obecnie w więcej, niż dotychczas znane niezbędne urządzenia typu wanna, umywalka. Minęły już czasy płytkich czy stalowych wanien czy różowych misek klozetowych. Nowa armatura, w której zastosowano specjalny zawór, pozwoli nam na prysznic w wybranej temperaturze, mimo że ktoś inny w domu w tym samym czasie korzystał z toalety. Nastała moda na bardzo nowoczesne oraz pełne dodatkowych funkcji armatury łazienkowe, całe dodatkowe wyposażenie, a także np. umywalki umieszczane na blatach, co w sposób drastyczny zmienia wygląd naszej łazienki. Zastosowanie innego materiału do produkcji wanien czy brodzików prysznicowych (akrylu) pozwoliło na konstrukcję coraz to bardziej wymyślnych kształtów. Jest bardzo duży wybor juz gotowych pryszniców w różnych formach oraz wymiarach, z gotowymi szklanymi drzwiami, bez konieczności zamawiania ich na wymiar, co również obniża koszty renowacji. Modne jest także przemieszanie przedmiotów starych, antyków, z zupełnie nowoczesnymi; jest to jak najbardziej akceptowalne. Mogą to być tylko niektóre akcenty lub elementy wyposażenia, jak np. stary stolik do kawy, lub antyczne mapy, oprawione i powieszone na ścianach: a elementy takie często stają się dobrym motywem do konwersacji ze znajomymi, którzy wpadną do nas na podwieczorek.

Ciepłe odcienie kolorowych metali są bardzo dobre w kuchni: nie tylko spowszedniał kolor szary czy stalowy, można je zastąpić innymi, jak ciepłe brązy, kolor złoty, czarny zastąpią elementy chromowane, co oczywiście zmienia ogólny wygląd.

Aby nadać zupełnie nowy charakter naszemu mieszkaniu, nie musimy silić się na większe wydatki. Wystarczyć może odświeżenie mieszkania w odpowiedni sposób. Zmiana zasłon, nowych obić na poduszki, nowy dywan, kolory na ścianach spowodują sporą odmianę w wyglądzie pomieszczenia. Dobrze jest pomyśleć o zmianie oświetlenia: obecnie oferowane są naprawdę piękne z energooszczędnymi żarówkami typu LED, co przynosi naprawdę dobry efekt. Reorganizacja wystroju ścian jest następnym pomysłem: można poszukać innego akcentu dekoracji, lub zrobić coś samemu: przecież jest bardzo duży wybór samych ramek dekoracyjnych. Czasem nawet mały element wprowadzi nową atmosferę do naszego pokoju, w którym poczujemy się bardziej świeżo. Nowych elementów oraz pomysłów ciągle przybywa, czasem warto po prostu poszukać nowych pomysłów w internecie lub przejść się po salonach z meblami.

