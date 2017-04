Nic nie jest dane na zawsze

Zimny, ponury dzień w Warszawie. Przed trybuną tłum ludzi z chorągiewkami, transparentami, hasłami. I nagle rozlegają się słowa, których słucham w skupieniu. Mądre słowa polskiego polityka wypowiadane przez polską aktorkę. Dla mnie te przytoczone poniżej miały szczególną wymowę:

“…że wolność, godność, demokracja i niepodległość nie są już jedynie marzeniami, lecz naszą codzienną rzeczywistością. Ponad połowę życia przeżyłem za żelazną kurtyną, gdzie zabronione było nawet marzyć o tych wartościach. Dlatego dziś mam prawo głośno powtarzać tę prostą prawdę, że nic w naszym życiu nie jest dane na zawsze i że budowanie wolnego świata wymaga czasu, wielkiego wysiłku i poświęcenia. I dlatego udało się to tylko w kilku miejscach na ziemi; w tym nam. Bardzo łatwo jest zniszczyć taki świat. Wystarczy krótka chwila…”

Jakże często wydaje się nam, że to co wywalczyły niekiedy pokolenia, zostanie na zawsze. A historia temu przeczy. Liban – niegdyś Szwajcaria Bliskiego Wschodu, Afganistan – był nawet tam czas – wprawdzie krótki, w okresie międzywojennym, kiedy głośno mówiono o prawach kobiet, Turcja – tak jeszcze niedawno bliska Europy z kobietą – premierem, Jugosławia, w której za Tito różne wyznania pokojowo koegzystowały, Ukraina po pomarańczowej rewolucji, wydawałoby się, że wreszcie jest na dobrej drodze… Łatwo jest coś zburzyć, a tak trudno, często prawie niemożliwie naprawić. I nie tylko to tyczy historii i polityki.

Jako biolog z wykształcenia z przerażeniem patrzę na destrukcję polskiej przyrody. Nie ma już Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jest Ministerstwo Środowiska (w domyśle Niszczenia). Drzewa się walą, rzeki nie mają się wić meandrami zasilając wodą duże obszary, mają zamienić się w kanały, w których woda szybko płynie, a wraz z nią statki – wtedy przecież będzie “nowocześnie i postępowo”. A to, że ta woda szybko zrobi się za płytka na statki, bo rzeki wysychają, to już Ministerstwa Niszczenia Środowiska nie obchodzi, a przecież Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o jej zasoby. Dochodzi jeszcze problem zanieczyszczenia powietrza – gdy patrzymy na mapę Europy to Polska jest gęsto usiana czerwonymi kropkami. Lecz, jak przekonuje inny minister, tym razem od niszczenia zdrowia, smog nie jest szkodliwy.

“Nic nie jest dane na zawsze” – i nawet gdy wywalczymy sobie wolność i demokrację, możemy znaleźć się w kraju, w którym nie ma wody i nie ma czym oddychać. Przeraża mnie małe zaangażowanie ogółu społeczeństwa w walkę o tak najbardziej podstawowe wartości, wobec których wszystkie inne bledną. W Polsce ekologów nadal traktuje się jak wariatów, którzy są wrogami postępu i zamykają drogi, z powodu jakiś tam gatunków żab. W czołowych polskich gazetach nie ma sekcji poświęconej środowisku. Owszem, co jakiś czas ukaże się artykuł, lecz co na bieżąco dzieje się w polskiej ochronie przyrody, to mało kogo obchodzi.

A jak jest na naszym kanadyjskim podwórku? Pamiętam, gdy 27 lat temu przybyliśmy do tego mitycznego dla Polaków kraju, spodziewając się, że tutaj rzeczywiście zapach żywicy dominuje, okazało się, że pod wieloma względami kanadyjska ochrony przyrody miała się gorzej niż ta polska za komuny. Rabunkowe wycinanie drzew, brak oczyszczalni ścieków były tymi najbardziej rzucającymi się w oczy. Przez 27 lat, Kanada, kraj o olbrzymiej powierzchni i olbrzymich zasobach wodnych, zrobił niesamowite postępy w dziedzinie ochrony przyrody. Polska, przez te 27 lat zrobiła olbrzymi krok… ale do przepaści.

“Nic nie jest dane na zawsze” – znowu kołaczą mi się w głowie te słowa. Odwrócić bieg historii czasami można w jednym pokoleniu, ale przywrócić ziemię do życia?