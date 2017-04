Koszty czynszu

Coraz więcej budynków apartamentowych, tzw. kondominiów buduje się w Kanadzie. Dotyczy to głównie większych miast oczywiście. Według statystyk zebranych przez CMHC, w ostatnich dwóch latach dokonano sprzedaży prawie 50 tysięcy różnego typu nowych kondominiów, które zakontraktowano przed rozpoczęciem budowy, a w roku bieżącym spodziewane jest zakontraktowanie dalszych 33 tysięcy mieszkań. Tak duża sprzedaż apartamentów spowodowana jest oczywiście niesamowitym wzrostem cen, głównie nieruchomości wolnostojących, oraz znacznym przyrostem mieszkańców dużych miast.

Oczywiście każdy przy kupnie jakiegokolwiek mieszkania czy szeregowca w tzw. condominium jest zawsze zainteresowany wysokością kosztów czynszu, tzw. maintenance fee.

Jak zauważyłem, przy kupnie nowych mieszkań zawsze czynsz, dla zachęty, ustalany jest na dość niskim poziomie. Co dzieje się później, to już inna sprawa: bardzo dużo zależy od tego, jak budynek jest zarządzany przez tzw. Management, oraz jego współpracy z Zarządem, wybranym przecież przez współwłaścicieli. Czasem jednak tworzą się kliki, które trudno ruszyć, a które wydatkują wspólne pieniądze w sposób nieraz przedziwny, co czasami doprowadza do dużych zadłużeń, oraz ciągłego wzrostu czynszu. Wszelkie wydatki z tytułu napraw, dbania o wspólne obszary budynku, jest właśnie pokrywane z czynszu tzw. maintenance, a zgodnie z prawem, odpowiedni procent musi być odprowadzany na specjalne konto, z którego korzystamy w momencie napraw.

Zarząd przeważnie nie ma wpływu na to, co dzieje się wewnątrz samego apartamentu, chociaż w wielu budynkach są pewne obowiązujące prawa, których należy przestrzegać – czasem mogą one dotyczyć również wyposażenia czy wykończenia, jak np. rodzaju podłóg, czy możliwości posiadania zmywarki, pralki.

Oczywiście należy przestrzegać ciszy nocnej. Zdarzają się jednak wypadki, że niektóre zarządy przeforsowywały swoje pomysły, które wpływały na wewnętrzne wyposażenie apartamentów, za które właściciele musieli płacić. Przykładem niech będą kontrakty z firmami zaopatrującymi budynek w kabel telewizyjny, linie telefoniczne czy usługi internetowe.

Tu powstaje pytanie czy właściciele całej korporacji udzielili zarządowi upoważnienia do podejmowania takich działań w imieniu wszystkich właścicieli; są bowiem przypadki, że takiego upoważnienia nie ma, co powoduje różne reakcje.

Przykładem niech będzie budynek, który miał przez 25 lat umowę na usługi telewizji kablowej, co było wliczone w czynsz, za co wszyscy płacili wspólnie. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy chcieli tej usługi. Byli tacy, którzy nie chcieli jej w ogóle, ale siłą rzeczy musieli ten fakt zaakceptować. Ostatnio jednak budynek ten zawarł kontrakt z inną firmą, która ma zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do internetu oraz internetowej telewizji. Firma ta oferowała wysoki standard połączeń, ale za usługę żądała oczywiście podwójnej zapłaty. Nie było tu możliwości innej opcji: za usługę trzeba było płacić, nawet jeśli się z niej nie korzystało.

Ponadto, zarząd zadecydował o tej zmianie sam, bez jakiejkolwiek informacji dla mieszkańców, nawet na zebraniu ogólnym członków. Oczywiście część mieszkańców nie była tym zachwycona. Niektórzy, nie chcieli tej usługi wogóle, inni nie zamierzali wpuszczać ekipy instalującej urządzenia do swojego mieszkania. Cała instalacja tego system natrafiła na pewne problemy: niektórzy z mieszkańców musieli przeprowadzić renowacje ścian, oraz przesuwać wbudowane meblościanki; niektórym nie podobał się pakiet kanałów oferowanych przez nową telewizję, inni chcieli dostać osobną fakturę dla celów podatkowych, a to w tym wypadku nie było możliwe.

W rezultacie cała oferta spowodowała dużo dodatkowych kosztów dla niektórych właścicieli mieszkań, co było związane z koniecznością remontu. Poza tym doprowadziło to do wzrostu czynszu, co dla osób o stałych dochodach, jak renciści, stanowiło dodatkowy problem. Ponadto, cały kotrakt został podpisany na pięć lat i nie można było się z niego wycofać. Trzeba tu podkreślić, że rodzaj serwisu zamówiony w taki sposób, zmuszający mieszkańców do korzystania z niego, może nie być całkiem legalny. Zarząd nie powinien podejmować takich decyzji w imieniu właścicieli, bez uprzedniej autoryzacji. Zarządzanie budynkiem jest funkcją bardzo istotną oraz odpowiedzialną, kupując apartament czy szerego- Odczarować angielski wiec, musimy mieć świadomość oraz dokładnie sprawdzać wszystkie warunki zawarte w statucie przedsiębiorstwa.

Wszystkich wystawiających nieruchomości na sprzedaż zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości.

Przy wystawianiu nieruchomości na sprzedaż zapewniamy wykonanie zdjęć, z załączonym filmem tzw. Virtual tour, oferujemy pomoc przed wystawieniem, z tzw. staging włącznie.

Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów! Dla kupujących mamy specjalnie zaprogramowany system poszukiwania nieruchomości: wystarczy się u nas zarejestrować. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo jeden bilet losujący. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail. com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.