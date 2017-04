Kolumbem nie jestem, ale

Światowej sławy muzyk jazzowy Michał Urbaniak przygotowuje kolejny projekt z młodymi muzykami – raperami i hip-hopowcami i młodymi jazzmanami! “Kolumbem nie jestem, nie odkrywam nowych lądów, ale wyprzedzam i kreuje nowe trendy” – mówi w rozmowie z PAP Life.

PAP Life: Co się stało z jazzem?….

Michał Urbaniak: Co się miało stać?! Nic! Po prostu jazz idzie do przodu, tylko większość muzyków, szczególnie w Polsce i w Europie, długo tego nie widziało, a często też nie chciało tego zauważyć! Hip-hop to jazz. Zawiera najistotniejsze elementy PRAWDZIWEGO Jazzu!

PAP Life: ?

M.U.: Jazz to nie jest intelektualne pojęcie, a tak jest często pojmowany w Polsce i w Europie! To, co na pozór brzmi jak jazz – nie jest w ogóle jazzem! Jazz to jest dusza, rytm, taniec Jazz się tańczy, hip-hop też. Jest to swego rodzaju emocja pobudzająca do ruchu i wprowadzająca słuchacza w stan pewnej melancholii i uniesienia! Niesamowite przeżycie!

PAP Life: Nigdy nie łączyłem tych dwóch gatunków

M.U.: Jako jeden z współtwórców Jazz-Rock Fusion lat 70- tych, zawsze łączyłem różne style i gatunki muzyki! Stąd też takie projekty jak Michal Urbaniak Fusion, Urb- Symphony, Urbanator i UrbDroids. A cały ten dzisiejszy jazz nazywam UrbJazz! Jestem jednym z pierwszych muzyków w Nowym Jorku, którzy szybko się zorientowali, że raczkujący hiphop to jazz! Już w roku 1987 miałem czarnego poetę w zespole, a to się przerodziło w rap! Zespół Urbanator powstał w 1989 roku! To jest ta sama czarna młodzież, która wcześniej stworzyła w USA jazz, a jak na nową generacje przystało tworzy “New Jazz” czy “UrbJazz” i hip-hop. Większość Europejczyków “kupiło” jazz, jako brzmienie, a to mało ma wspólnego z prawdziwym jazzem! Ten sam prawdziwy jazzowy feeling ma prawdziwy hiphop i rap. Tu i tam jest element improwizacji. A muzyka jest manifestem wolności, protestu i to było aktualne za komuny i jest aktualne dzisiaj!

PAP Life: Nie tego uczą w szkołach

M.U.: W szkołach uczą przeważnie muzycy, którzy kiedyś grali, zapragnęli stabilizacji i przekazują swoją wiedzę na temat tego, co było Ze szkoły wychodzą zawodowi muzycy, ale grający sprawnie, “zawodowo” często bez emocji czy solidnego rytmu! A to podstawa! Ja gram stale, może nie jestem Kolumbem, nie odkrywam nowych lądów, ale jestem z młodzieżą i jestem do przodu. Ostatnio dużo szumu wywołał Radzimir Dębski ze swoim projektem Hip Hop z Orkiestrą Symfoniczną. Ja robię taką muzykę w projekcie UrbSymphony na całym świecie już od 27 stycznia 1995 roku, kiedy po raz pierwszy w historii, nowojorski raper wystąpił z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Częstochowie. Od tej pory moje hasło życia brzmi: “Bóg stworzył muzykę, a ludzie podzielili ja na kategorie”

PAP Life: Pana nowy projekt

M.U.: nowy – stary, bo Urbanator miał już 10 edycji. Zapraszam młodych muzyków – raperów, DJ-ów, hip – hopowców – z różnych krajów, z Polski też. Będziemy grali moją nową i remixowaną muzykę, ze zdwojoną i wspaniałą energią i na swój sposób. Najpierw zrobimy nagrania i wydamy płytę – potem koncerty. Ruszamy jak skończymy nagrywanie!

Rozmawiał

Zbigniew Krzyżanowski