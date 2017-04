Kolejne eksplozje wokół Smoleńska

10 kwietnia był dniem 7. rocznicy katastrofy samolotu TU-154 lecącego na obchody 70. rocznicy rzezi polskich oficerów w Katyniu. Ta przerażająca tragedia nie tylko pozbawiła życia 96 osób, w tym parę prezydencką i ostatniego prezydenta na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego, ale spowodowała najpoważniejszy w historii Polski kryzys w społeczeństwie, w którym podziały nie tylko nie zacierają się z upływem czasu, ale pogłębiają się.

Hipotezy, komisje i podkomisje

Pierwszy raport wydano już w lipcu 2011 roku. Szef MSWiA Jerzy Miller stał na czele Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. W ocenie komisji nie było potwierdzenia tezy o wybuchu. Przyczyny katastrofy opisano tak: “zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią”. Wspomniano też nieprawidłowe szkolenie lotnicze załóg w 36. Specjalnym Pułku na samolotach Tu-154M”. Z tymi wnioskami nigdy nie zgodziła się opcja polityczna obecnie sprawująca władzę w Polsce. Głównym rzecznikiem wyjaśnienia tzw. prawdy na temat tragedii z dnia 10 kwietnia 2010 roku stał się Antoni Macierewicz.

Antoni Macierewicz aż do końca ostatniej kadencji Sejmu stał na czele parlamentarnego zespołu ds. katastrofy smoleńskiej. Zespół ten złożony był z posłów PiS.

Macierewicz i jego współpracownicy przedstawili kilkanaście hipotez przyczyn katastrofy smoleńskiej, niejednokrotnie nawzajem się wykluczających. Spisek Tuska z Putinem, aby się pozbyć prezydenta Lecha Kaczyńskiego; trzy osoby przeżyły katastrofę; smoleńskiej brzozy nigdy nie było; Rosjanie rozpylili sztuczną mgłę; samolot zniszczyła seria wybuchów m.in. na lewym skrzydle, w kadłubie i prezydenckiej salonce. Zgłaszano tezy, że szczątki samolotu zostały wbite w brzozę już po katastrofie, zaś skrzydło mogło zostać odcięte piłą albo oderwane detonacją oraz że samolot w słynną smoleńską brzozę w ogóle nie uderzył, bo została ona złamana jeszcze przed katastrofą.

“Naukowcy smoleńscy eksperymentowali na parówkach i puszkach” (“Wszystkie zamachy Antoniego Macierewicza”, Andrzej Stankiewicz, Wiadomosci.onet.pl).

Gdy PiS wygrał wybory jesienią 2015 r. Antoni Macierewicz został szefem MON i ze swych ekspertów stworzył własną, rządową podkomisję smoleńską w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego do ponownego zbadania katastrofy. Na jej czele stanął dr Wacław Berczyński.

Prawda już tuż, tuż

Sprawa wyjaśnienia przyczyn katastrofy rządowego tupolewa stała się przez te lata okazją do miotania najdzikszych oskarżeń i zarzutów, do sterowania emocjami Polaków i utrzymywania ich w ciągłym napięciu poprzez obietnice przedstawienia dowodów na kolejne hipotezy.

W 2013 roku podczas spotkania z mieszkańcami Kielc w auli Wyższego Seminarium DuchownegoAntoni Macierewicz powiedział: “Po tych blisko trzech latach badań mogę powiedzieć z olbrzymią dozą pewności i prawdopodobieństwa, że relacje o tym, że trzy osoby przeżyły, są wiarygodne. Mamy te informacje z trzech różnych, niezależnych źródeł”. I na tym koniec. W zeszłym roku Macierewicz zapowiedział na łamach “Rzeczpospolitej”: “Wkrótce ujawnimy nowe nagrania załogi tupolewa, które dotąd nie były znane.” Nikt ich do dzisiaj nie widział. Za każdym razem “prawda” była już tuż, tuż…

Najnowsza hipoteza

W tym roku w 7. rocznicę tragedii eksperci z podkomisji przedstawili kolejną hipotezę. Według słów Antoniego Macierewicza, “Najbardziej prawdopodobną przyczyną eksplozji był ładunek termobaryczny inicjujący silną falę uderzeniową.” Podkomisja MON wskazała też na błędne naprowadzanie przez rosyjskich kontrolerów,

W tym czasie w Polsce przebywał dr hab. Paweł Artymowicz, astrofizyk z University of Toronto, który wielokrotnie wypowiadał się jako ekspert na temat smoleńskiej katastrofy i przeprowadził wiele badań w tej sprawie.

10 kwietnia został zaproszony jako niezależny ekspert na sesję Parlamentarnego Zespołu Platformy Obywatelskiej powołanego “do zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy Tu-154M z dnia 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, w celu osiągnięcia korzyści politycznych”. Przedstawił tam krytykę najnowszej koncepcji wybuchu ładunku termobarycznego dementując ją używając argumentów, iż nie ma śladów na wraku (podłoga byłaby rozerwana lub silnie wygięta, a nie była), a sekcje zwłok wykazały, że płuca ofiar i ich bębenki uszne nie były uszkodzone w sposob wskazujący na wybuch.

M.P.B.: Wrócił Pan właśnie z Polski. Która to Pana wizyta w Polsce w sprawie Smoleńska?

P.A.: Chyba to już piąty albo szósty raz. Nie jeżdżę do Polski tylko po to żeby występować w sprawie smoleńskiej, to jest raczej przy okazji. Akurat w tym okresie kończę wykłady tutaj i mogę odwiedzić rodzinę w Polsce.

M.P.B.: Jaka jest sytuacja obecnie? Z tego co słyszymy w tej chwili są sugerowane znowu kolejne koncepcje eksplozji. Ja jestem kompletnym laikiem ale często przychodzi mi do głowy, że ustalenie czy była eksplozja czy nie chyba jest bardzo proste, w oparciu o to co zostało z samolotu, o stan ciał. Czy to wymaga siedmioletniej dyskusji i siedmioletnich badań?

P.A.: Zależy jaką się ma motywację i co się chce udowadniać.

M.P.B.: Zapomnijmy przez chwilę o motywacjach i udowadnianiu. Mówię o czysto naukowym podejściu do sprawy. Czy mam rację, że jeżeli byłaby eksplozja to prawdopodobnie szczątki samolotu wyglądałyby inaczej niż gdyby jej nie było?

P.A.: Tak, oczywiście. Hipoteza zamachu bombowego jest jedną z naturalnych hipotez, które komisje badania wypadków stawiają i jest to jedna z pierwszych rzeczy, którą sprawdzają specjaliści wojskowi, pirotechnicy, chemicy i inni eksperci. I to zostało zrobione, nie tylko przez komisję Millera ale także przez wojskową prokuraturę w Warszawie. Obecnie, nadal, jest jeszcze niezamknięte śledztwo, które prowadzi prokuratura krajowa bo prokuratura wojskowa została rozwiązana i śledztwo przeszło do prokuratury krajowej. Nie ma w tych śledztwach, już nie wspomnę o rosyjskim, najmniejszego wskazania na jakiekolwiek działanie bomby. Jest wręcz bardzo, bardzo wiele dowodów, że bomby żadnej nie odpalono w tupolewie i że przyczyna wypadku była zupełnie inna.

M.P.B.: Czy fakt, że do tej pory nie odzyskano wraku, że były jakieś zaniedbania, jakieś niedokładności, czy to wszystko może prowadzić do hipotezy, że jednak mogło tam rzeczywiście dojść do eksplozji?

P.A.: To są zupełnie niezwiązane z dochodzeniem fakty. To że wrak nie wrócił, że skrzynki są w Moskwie, a nie w Warszawie to dla dochodzenia nie ma zasadniczego znaczenia ponieważ w takich przypadkach, kiedy polski samolot spada w innym kraju, prokuratury tych dwóch krajów współpracują ze sobą i udostępniają sobie nawzajem dokumenty oraz dowody rzeczowe. Na każdą prośbę skierowaną do Rosjan o dostęp do wraku czy skrzynek (a takich próśb było bardzo wiele) Rosjanie odpowiadali pozytywnie i ten dostęp był. Nawet w tej chwili, troszeczkę paradoksalnie, ponieważ fachowcy pana Macierewicza rzucają bardzo poważne oskarżenia przeciwko kontrolerom, właściwie przeciw każdemu, polska strona jest podejrzewana i krążą fantazje bombowe. Mimo to, o dziwo, Rosjanie ustami rzeczniczki MSZ powiedzieli, że zapraszają, że wrak i dowody rzeczowe są do badania u nich na miejscu. Oczywiście oni mają wymówkę, że nie oddają wraku ponieważ nie skończyli swojego śledztwa. Taka jest procedura prawna, że dopóki oni nie zakończą śledztwa nie mogą oddać dowodów. Byłoby to sprzeczne z ich prawem. Natomiast oczywiście dwie prokuratury blokują się nawzajem i nie wiadomo kiedy to śledztwo się zakończy.

M.P.B.: Czy patrząc na historię katastrof lotniczych, można powiedzieć, że to jest normalne, iż śledztwo ze strony Rosji nie zostało skończone po siedmiu latach?

P.A.: Bywało, że śledztwa trwały dłużej, np. śledztwo w sprawie katastrofy Concorda trwało o ile pamiętam dziesięć lat. Śledztwa czasami trwają bardzo długo, ale w tym przypadku pewnie mogłoby się skończyć, dlatego że Rosjanie sami już chyba dwa lata temu mówili, że w zasadzie po stronie technicznej jest zakończone, że ich biegli wykonali pracę. Ale to jest geopolityka – oni prawdopodobnie mają z tego korzyść, że sprawa jest ciągnięta, że w Polsce działa pan Macierewicz i że nastroje są takie, iż prowadzi to do konfliktu wewnątrz Polski. To jest na rękę Rosjanom, to oczywiste.

M.P.B.: Wróćmy teraz do sprawy wraku. Widzieliśmy na różnych filmach, że wrak był niszczony, że zdaniem ekspertów międzynarodowych nie zachowano jednak zasad, które powinny być zachowane zaraz po katastrofie, że trzeba było bardzo uważać, że trzeba było zabezpieczyć miejsce wypadku itd. Widzieliśmy zdjęcia, jak dźwigi rozwalały wrak. Czy taki brak dochowania pewnych procedur mógłby spowodować, że można by przyjąć, iż nie było eksplozji podczas gdy ona de facto miała miejsce?

P.A.: Nie było żadnych ekspertów światowej sławy, którzy coś takiego mówili. Prawdopodobnie pani redaktor ma na myśli wypowiedzi osób, do których zwracał się pan Macierewicz z prośbą o poparcie jego tezy. Jest Frank Taylor z Cardiff, który tak mówi, ale to są ludzie Macierewicza, a nie żadni eksperci. Organizacje światowe takie jak ICAO (International Civil Aviation Organization) czyli Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i inne, np. International Society of Air Safety Investigators (ISASI), międzynarodowa organizacja skupiająca specjalistów badających zdarzenia lotnicze, wypowiadają się o raporcie Millera – dokumencie znanym w świecie – bardzo pozytywnie. Wszyscy mówią, że został on sporządzony bardzo profesjonalnie. Czy to może prowadzić do domysłów u ludzi, którzy nie są fachowcami, tego nie wiem. Pewnie tak. Ale hipotezy zamachowe wiadomo było, że się pojawią. Mniej więcej półtorej godziny po katastrofie włączyłem BBC i dziennikarze BBC mówili, że nieuniknione jest, iż powstaną teorie spiskowe.

M.P.B.: Jeżeli mamy nagrania ze skrzynki, czyli ostatnie słowa załogi w momencie kiedy już wiadomo było, że samolot spada, to jak można dalej się upierać przy teorii eksplozji?

P.A.: Chodzi tu nie tylko o jedną skrzynkę ale praktycznie o wszystkie rejestratory, a było ich w tupolewie pięć – więcej niż w jakimkolwiek samolocie rejsowym linii lotniczych, dlatego, że to był najważniejszy samolot w państwie. Zapisy potwierdzają się ale najważniejszy jest rzeczywiście, tak jak pani mówi, rejestrator głosu. Dlaczego? Nie tylko ze względu na to, co się w nim zapisało ale dlatego, że on działał bez przerwy od początku lotu do samego końca, kiedy samolot uderzał w ziemię. Skąd to wiemy? Stąd, że można zestawić dźwięk i zdarzenia głosowe z rekonstrukcją lotu wykonaną według parametrów zapisanych w innej czarnej skrzynce. Stąd wiadomo gdzie samolot znajdował się w chwili kiedy pewne frazy i pewne dźwięki słyszane miały miejsce na taśmie. Stąd wiadomo, że ten rejestrator w sposób ciągły zapisywał cały lot. A zatem pomysł z eksplozją jest kompletnie nielogiczny ale to już jest taka ostatnia deska ratunku – naprawdę wszystkie pomysły grupy pana Macierewicza już się kończą, oni już “skrobią po dnie beczki”. W tej chwili mówią o tym, że wybuch nastąpił po tym jak samolot był już kilka metrów nad ziemią, jak uderzał o ziemię w pozycji odwróconej. Czyli katastrofa już zaszła tylko musiała się dokończyć. Przewodniczący tej podkomisji Macierewicza, pan Berczyński (1) mówi, że ktoś mógł dać sygnał telefonem komórkowym i wysadził z taką dużą dokładnością samolot. To absurd i kompletny brak logiki, no ale ja logiki od początku nie widziałem w tych zmieniających się jak w kalejdoskopie hipotezach wybuchowych i zamachowych.

M.P.B.: Może przypomnijmy najbardziej kluczowe hipotezy.

P.A.: Jedną z pierwszych hipotez było to, że coś dziwnego było z mgłą, może sztuczna mgła czy coś takiego. Ta hipoteza była popularna do pewnego momentu, a później została rozwiana przez polskich meteorologów i fizyków. Powiedzieli, że nie da się zrobić mgły na takim dużym obszarze, bo to był obszar całego miasta i okolic, zupełnie naturalne zjawisko chociaż rzadkie. Nie zdarza się codziennie żeby mgła wychodziła o godzinie 9-10 lokalnego czasu. Natomiast później mówiono o tak dziwnych hipotezach, że aż trudno to spamiętać. Było zamrożenie i obezwładnienie samolotu na wysokości 15 metrów, jak to pan Macierewicz referował. Było to już wiele lat temu, ale echa tego są nadal powtarzane. W rocznicę katastrofy w Polsce była z wielką pompą zorganizowana konferencja prasowa, na której został pokazany 40-minutowy film – podsumowanie wszystkich tych hipotez zamachowych. Tam też wspomniano, że podobno zasilanie podzespołu samolotu wyłączyło się 15 metrów nad ziemią ale nie wspomniano o tym, że 15 metrów nad ziemią to było w tym miejscu, w którym samolot już kosił lasy, wyciął przecinkę w lesie, już mu odpadło skrzydło, już przerwana była ciągłość połączeń hydraulicznych, niektóre obwody elektryczne były zwarte na linii energetycznej, którą samolot ściął. Mieszana jest prawda i fałsz, tak jak to się zwykle robi jeżeli manipuluje się faktami. Przedstawia się część faktów, które faktycznie zaszły ale jako wynik spisku, zamachu, a były to jak najbardziej naturalne konsekwencje tego, że już doszło do katastrofy. Przyczyny katastrofy były oczywiście dużo, dużo wcześniej. Później były jeszcze takie hipotezy, że samolot jakby w ogóle nie uderzył w brzozę, a przeleciał wysoko nad nią. Dowodem tego miały być prace pana profesora Biniendy z Akron w Ohio, który liczył na komputerze zderzenie brzozy i skrzydła i stwierdził autorytatywnie używając sformułowania “moja praca jest perfect”, że jest niemożliwe aby skrzydło odpadło, złamało się na brzozie. Prawda tymczasem jest zupełnie inna i wielu naukowców badało to, ja też. Robiliśmy wspólnie obliczenia i modele, które były znacznie lepsze i zawierały lepsze dane wyjściowe niż profesora Biniendy. Stwierdziliśmy, że potrafimy zrozumieć i odtworzyć dokładnie – milisekunda po milisekundzie – proces zderzenia skrzydła i brzozy. Skrzydło pęka i urywa się, brzoza pod wpływem uderzenia siły 27-30 ton wygina się tak, że chwilę później łamie się, składa się. Zresztą dokładnie to właśnie zeznał świadek katastrofy – właściciel działki, na której stoi brzoza. Komisje badania wypadków miały mnóstwo dowodów rzeczowych, zeznań świadków, są też rekonstrukcje fizyczne, w których ja brałem udział. Wszystko to pasuje do siebie, natomiast wszystkie hipotezy zamachowe to są jakieś wymysły, domysły i szczerze mówiąc 90 proc. pomysłów tego typu jest wzięte z forum internetowego Salon24.

M.P.B.: A co będzie teraz?

P.A.: Wydaje mi się, że podkomisja, którą ja nazywam podkomisją Misiewiczów, czyli ludzi niekompetentnych, którzy dostali się do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Lotnictwa Państwowego mimo braku kwalifikacji i doświadczenia w badaniu wypadków samolotowych, gra na przetrwanie do końca kadencji i później zostanie rozwiązana. Jeżeli układ polityczny się zmieni oni natychmiast znikną ze sceny, a teraz po prostu próbują dotrwać do końca i biorą wysokie pensje z kieszeni podatnika.

M.P.B.: Czy znane są koszty wszystkich tych działań, błądzenia, chybionych hipotez i kolejnych zmian koncepcji?

P.A.: Na listy wystosowywane przez zespół parlamentarny partii PO, która dopytuje się o te szczegóły, na ogół nie ma odpowiedzi ale wiadomo z tego, co mówi sama podkomisja Macierewicza, że są to grube miliony. Same płace pewnie zjadają półtora miliona lub dwa miliony rocznie, natomiast na dodatkowe tzw. badania asygnowane są sumy rzędu trzech, trzech i pół miliona. Na przykład ostatnio słyszeliśmy o projekcie badania bliźniaczego tupolewa, który pozostał. Stoi on w Mińsku Mazowieckim i ma numer 102. Ten, który się rozbił, miał numer 101. Tupolew 154 M o numerze bocznym 102 ma być bardzo dokładnie skanowany, jak to się mówi, czyli cała jego geometria łącznie z grubościami blach wewnątrz ma być odtworzona. Ale za to Wojskowa Akademia Techniczna lub ktoś inny chce wziąć za to 3,5 mln zł. To są niebagatelne koszta, a w dodatku nieuzasadnione dlatego, że tego typu badania nie są potrzebne bo polscy śledczy w Smoleńsku na miejscu mierzyli grubości wszystkich blach, żeby odtworzyć komputerowo te zderzenia np. brzozy i skrzydła. Te dane są więc znane. Trochę to jest dziwne, że takie sumy są wydawane.

M.P.B.: Była mowa o tym, że pan Macierewicz próbował uzyskać jakieś wsparcie międzynarodowe dla swoich wysiłków. Była mowa o apelowaniu do, o ile pamiętam, prezydenta Stanów Zjednoczonych, wszędzie gdzie się tylko dało. Jakie były efekty tych wysiłków?

P.A.: W kręgach fachowych uważa się sprawę za zamkniętą. Co będzie jeżeli rzeczywiście Macierewicz zgłosi się do prezydenta Trumpa – nie wiadomo, ponieważ prezydent Trump jest nieprzewidywalny, tak jak pan Macierewicz ale nie sądzę żeby to spotkało się z jakimkolwiek odzewem. Tak jak za kadencji Obamy tak i teraz nie ma żadnego zainteresowania żeby mieszać się w wewnętrzne sprawy polityki Polski, a sprawa Smoleńska to jest sprawa polityczna. Jeśli chodzi o Rosję natomiast, to sytuacja jest paradoksalna dlatego, że w zeszłym roku przewodniczący komisji Macierewicza dr Berczyński zwrócił się, jak się okazało, z prośbą do szefowej komitetu MAK pani Anodiny o zgodę na wizytę i przeprowadzenie pewnych badań na wraku. Podkomisja udawała zresztąAw niewiadomym celu, że nie starała się o wizytę, tylko została zaproszona. Rosjanie w mediach zapowiedzieli, że w związku a z prośbą omówią z Berczyńskim termin i wydadzą zaproszenie. Wówczas polska prośba o wizytę została wycofana.ADlaczego nie doszło do wizyty? Po prostu stchórzono. Nikt z podkomisji nie chce pojechać do Rosji obejrzeć wraku, zrobić jakichkolwiek zdjęć, zebrać jakichkolwiek dowodów. I tak jest już od siedmiu lat – zespół Macierewicza, który teraz w wielkiej części wszedł po prostu do umocowanej prawnie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, nigdy nie chciał kontaktu z rzeczywistością, nie chciał kontaktu z dowodami faktycznymi, nie chciał pojechać zrobić zdjęć gdzie stoi ta brzoza, jak to wszystko było, mimo że w tej chwili mają pełną możliwość. Mogą swobodnie wystosować prośbę, a Rosjanie jak widać zgadzają się jeszcze na te wizyty, ale oni tego nie robią – dlaczego tak jest to trudno zrozumieć. To już jest moment przesilenia – ostatnia rocznica była urządzona z wielką oprawą i wielką pompą, dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, więc ludzie pamiętają o sprawie, jednak popularność teorii zamachowych spada. W tej chwili niektóre badania pokazują, że tylko 14 proc. Polaków wierzy w teorie zamochowe. Tylko połowa wyborców PiS wierzy w te teorie no i oczywiście bardzo znikoma część wyborców innych partii. To już jest jakiś optymistyczny akcent. Ja myślę, że już w tej chwili epoka tych dziwnych teorii spiskowych dobiega końca. Kiedy to się skończy na pewno nikt nie wie – to jeszcze potrwa wiele lat, ale na szczęście powolutku odzyskujemy rozum.

Co dalej? Nie ustają oskarżenia, słowa, za które nikt od lat nie bierze odpowiedzialności. Pojawiają się najbardziej szalone hipotezy, a wszystko to w mgle domysłów, insynuacji, rzekomo posiadanych i mających się już zaraz objawić dodatkowych dowodów…

A tymczasem Polacy zostali skłóceni w sposób trudny do naprawienia. Jadąc kolejką z Radości do Warszawy w słoneczną niedzielę słuchałam rozmowy o Smoleńsku trzech chłopaków w wieku 13-14 lat. Dyskutowali o ekshumacjach, parówkach, pomnikach i miesięcznicach. Ciekawe, czy kiedy dorosną sprawa będzie już uznana za wyjaśnioną i pozostanie po niej to, co należy się jej ofiarom i ich bliskim – pamięć o życiu i osiągnięciach tych, którzy zginęli (a nie polegli). Na pewno woleliby oni to niż używanie ich do dzielenia Polaków na lepszych i gorszych, bo wszyscy 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem stracili część (ale nie całą) elity ważnych dla Polski i trudnych do zastąpienia Polaków.

Małgorzata P. Bonikowska

(1)Wacław Berczyński ustąpił ze stanowiska szefa podkomisji w czwartek. Nadal pozostanie członkiem podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, ale nie będzie wykonywał funkcji administracyjno-reprezentacyjnych – poinformował w czwartek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.