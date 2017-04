Kiedy zoo było azylem

O podziemnej działalności okupacyjnej małżeństwa Żabińskich słyszałem co nieco jeszcze zanim powstał o nich film. Swoją drogą ciekawe, że pewien schemat powtarza się. O bohaterstwie Ireny Sendlerowej świat dowiedział się nie z Polski, tylko z małego miasteczka w stanie Kansas, gdzie grupa uczniów stworzyła o niej sztukę, a później w Hollywood nakręcono film o niej z Anną Paquin w roli głównej.

O bohaterstwie Antoniny i Jana Żabińskich dziś świat się dowiaduje dzięki niepolskiemu filmowi, który właśnie wszedł na ekrany, w Polsce pod tytułem “Azyl”, a w krajach anglojęzycznych pod tytułem “The Zookeeper’s Wife”.

Dr Jan Żabiński był przed wojną i przez krótki czas po wojnie dyrektorem warszawskiego ogrodu zoologicznego. Jego żona Antonina, też zoolog z wykształcenia, kochała swoją pracę, kochała zwierzęta, nie bała się ich, nawet synka Rysia ponoć wychowywała razem z małpkami. Różne zwierzęta, nawet te dzikie, łagodniały w jej obecności, potrafiła je “oczarować”.

Już w pierwszym dniu wojny bombardowania zniszczyły wiele klatek i dzikie zwierzęta, oszalałe ze strachu, biegały po ulicach. Wojsko (jeszcze polskie) zmuszone było do nich strzelać, żeby chronić ludność cywilną. Wraz z wojskiem niemieckiego okupanta przybył naczelny zoolog niemiecki, który oznajmił małżeństwu Żabińskich, że warszawskie zoo ulega likwidacji. Co ciekawsze okazy pozostałych przy życiu zwierząt wywieziono do Berlina. Pozostałe z zimną krwią zastrzelono, a w zoo urządzono farmę świń, zaopatrującą wojsko niemieckie w mięso. Żabińscy zostali jej gospodarzami, pod niemieckim nadzorem.

Jan Żabiński, żołnierz Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim, został ranny i wzięty do niewoli. Po wojnie wrócił do Polski i razem z żoną reaktywowali warszawskie zoo. Znany był z popularnych pogadanek o zwierzętach na antenie radiowej. Antonina Żabińska zmarła w 1971 r. Jej mąż trzy lata później.

Przez wiele lat tylko garstka ludzi wiedziała o ich konspiracyjnej działalności, za którą odznaczeni zostali przez Instytut Yad Vashem medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Wykorzystując puste klatki w zoo i podpiwniczenia budynków gospodarczych, pod nosem Niemców, ukrywali Żydów, których wyprowadzali sami z getta. Do tego służyła służbowa ciężarówka, którą, zgodnie z umową z okupantem, przywozili odpadki z getta do karmienia świń. Około 300 osób udało im się w ten sposób uratować.

Film, aktualnie wyświetlany w tutejszych kinach, oparty na książce Diany Ackerman, jest dziełem reżyserki Niki Caro. W rolę Antoniny Żabińskiej wcieliła się aktorka Jessica Chastain. Jej męża gra aktor belgijski Johan Heldenbergh. Hitlerowskiego zoologa Lutza Hecka gra urodzony w Hiszpanii niemiecki aktor Daniel Brühl. Większość filmu nakręcona jest w Czechach, skąd pochodzi też większość pozostałych aktorów i statystów.

Z jednym zastrzeżeniem, o którym poniżej, film odebrałem pozytywnie. Urocza Jessica Chastain stwarza aurę autentyczności ze swoim wielkim sercem dla zwierząt i ludzi, których ratuje. W sytuacji największego zagrożenia i bojąc się stracić zaufanie niemieckiego zoologa – nadzorującego pracę, co mogło przynieść tragiczne skutki, zmuszona jest udawać, że toleruje (do pewnego stopnia) jego próby zbliżenia erotycznego, co napawa ją wstrętem i strachem.

Wobec ukrywanych Żydów jest duszą towarzystwa i opoką, kiedy późnym wieczorem mogą wyjść z kryjówek i spędzić krótką chwilę “po ludzku” w salonie pp. Żabińskich. Sygnałem do krycia się i totalnej ciszy była jej gra na pianinie.

W filmie występuje epizodycznie dr Janusz Korczak, spotykany przez Jana Żabińskiego podczas wizyt w getcie. W filmie tym są liczne momenty grozy, ale też i momenty wzruszające niemal do łez. Film ukazuje wspaniałą postawę tych dwojga bohaterskich Polaków. W odróżnieniu od kilku innych filmów o podobnej tematyce, nie pokazuje ani jednego “złego Polaka”, natomiast w sposób przekonujący oddaje grozę tamtych dni i psychologiczne zwycięstwo bohaterstwa w imię ludzkości nad paraliżującym strachem.

Film ten z pewnością dobrze służy Polsce i chciałoby się, żeby obejrzało go jak najwięcej ludzi. Poza wymienionymi walorami, film ten przypomina ponury świat rządzony przez brunatnych faszystów, w którym pewni ludzie pozbawieni byli wszelkich praw i godności człowieczeństwa tylko z tego powodu, że urodzili się Żydami. I o tym też nie wolno zapominać.

Wspomniałem powyżej o zastrzeżeniu. Dla widza nie ma to większego znaczenia, jednak razi kogoś, kto zna realia historyczno- geograficzne. W filmie ukazują się co jakiś czas napisy, wskazujące na datę zdarzenia. W pewnym momencie widzimy napis: “Warsaw, January 1945” i scenę, w której Niemcy pakują się do ucieczki i wycofania z ogrodu zoologicznego. Kto zna Warszawę, wie, że zoo jest po stronie praskiej Wisły, a ta już od połowy września 1944 roku była w rękach sowieckich i armii gen. Z. Berlinga. Ktoś nie odrobił lekcji, zabrakło odpowiedniego konsultanta. Ale, jak już powiedziałem, nie przekreśla to filmu, a zwłaszcza jego przesłania.

I ostatnia już uwaga. Gdy wychodziliśmy z kina, słyszeliśmy dwie młode dziewczyny, Polki, głośno zaśmiewające się z czegoś. Zastanawiam się, z jakiego powodu, po tak ciężkim emocjonalnie filmie mogło być im do aż tak do śmiechu.