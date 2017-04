Karta stałego rezydenta

Pytanie: Właśnie zauważyłem, że moja karta stałego mieszkańca Kanady wygasa za pół roku. Czy nie jest to za późno, aby ją odnowić?

Odpowiedź: Karta stałego mieszkańca Kanady, czyli PR Card, wydawana jest z datą ważności na 5 lat. Co to oznacza? Czy znaczy to, że jeśli karta wygasła, to stały mieszkaniec Kanady nie jest już… stałym mieszkańcem Kanady? Nie, wcale tak nie jest. Pobytu stałego nie traci się z datą wygaśnięcia karty. Karta służy nie do tego, aby potwierdzić status osoby w Kanadzie, ale do tego, aby można było wsiąść do samolotu lecącego do Kanady albo do pociągu lub autobusu jadącego do Kanady drogą lądową. Tylko do tego. Czyli, aby dokładniej wyjaśnić, jeśli osoba będąca stałym mieszkańcem Kanady nie podróżuje poza Kanadę samolotem lub innym środkiem lokomocji niż samochód osobowy – nie musi odnawiać karty i dalej jest stałym mieszkańcem Kanady (Permanent Resident of Canada). Na podobnej zasadzie jak posiadanie paszportu nie jest konieczne, a osoba dalej jest obywatelem – paszport potrzebny jest do podróży. Kartę można odnowić tuż przed jej wygaśnięciem (ok. 4-6 miesięcy wcześniej) lub jak już wygasła. Albo można, jak napisałam powyżej, w ogóle jej nie odnawiać, jeśli nie jest potrzebna do powrotu do Kanady (czyli jeśli osoba nie podróżuje).

Pytanie: Wysłałem podanie o odnowienie karty stałego mieszkańca i minęły już 3 miesiące, a nie mam odpowiedzi (ani karty). Za 3 tygodnie wyjeżdżam z Kanady i nie wiem jak wrócę? Czy mogę się starać o eTA na mój polski paszport?

Odpowiedź: Nie, o eTA nie można się starać, jeśli jest się stałym mieszkańcem Kanady. Można zrobić kilka rzeczy:

1. Zadzwonić do Immigration i dowiedzieć się o status swojej sprawy: 1-888-242-2100

2. Napisać email do Immigration z pytaniem http://www.cic.gc.ca/english/ contacts/web-form.asp Odpowiedź powinna przyjść w ciągu 30 dni.

3. Jeśli w dalszym ciągu nie będzie karty, a nie da rady przebukować biletu, to trzeba jechać, oczywiście, i na miejscu zgłosić się do najbliższej ambasady kanadyjskiej, aby załatwić tzw. Travel Document. Dokument ten kosztuje $50, podanie można wypełnić na miejscu i warto mieć ze sobą jak najwięcej dokumentów potwierdzających swoje zamieszkanie w Kanadzie na stałe (prawo jazdy, kartę zdrowia, rozliczenia podatkowe, kopie czeków z pracy, rachunki za telefon, TV, dom, benzynę, ubezpieczenie – to wszystko po to, aby udowodnić swoje normalne życie w Kanadzie). Trzeba pamiętać, że aby dokument do podróży do Kanady został wydany, urzędnik w ambasadzie musi zobaczyć, że osoba spełnia warunki. Zamieszkiwanie w Kanadzie na stałe jest jednym z nich.

4. Karta nie jest potrzebna przy wjeździe z USA, więc jeśli posiada się wizę do USA, to można przylecieć z powrotem do USA, i wjechać do Kanady drogą lądową. Pokazuje się wtedy paszport i wygasłą kartę, odpowiada na pytania (ważne jest, aby mieć jak najwięcej dokumentów tak jak w punkcie powyżej) i w taki sposób zostanie się wpuszczonym do Kanady. Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.