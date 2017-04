Czy więcej już wiemy o CETA?

Kompleksowa umowa gospodarcza (CETA) zawarta pomiędzy Unią Europejską a Kanadą przyniesie korzyści obywatelom i przedsiębiorcom z UE, w tym z Polski ocenili w piątek unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem oraz wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Według Kościńskiego, na CETA najbardziej skorzystają polscy producenci mebli, chemii gospodarczej, wyrobów z kauczuku i tworzyw sztucznych, odzieży i dodatków, a także przetworów spożywczych, pojazdów i ich części. Szczególnie ważne jak podkreślił wiceminister jest otwarcie kanadyjskiego rynku zamówień w transporcie publicznym, w tym dla polskich producentów autobusów i pociągów.

Zauważył też, że rozstrzyganie sporów pomiędzy państwem a inwestorem na mocy CETA będzie korzystniejsze niż obowiązujące obecnie zasady wynikające z dwustronnego porozumienie między Polską a Kanadą o ochronie wzajemnych inwestycji. Według niego, polscy eksporterzy i inwestorzy dzięki porozumieniu uzyskają lepszą ochronę na rynku kanadyjskim.

Zaznaczył też, że żaden zapis CETA nie może wpłynąć na prawo państwa polskiego do regulowania w interesie publicznym. “CETA nic tu nie zmieni, np. w naszym podejściu do GMO”, powiedział.

Przypomniał, że interesy rolników związane z ewentualnym nadmiernym importem w umowie zabezpieczono poprzez określenie kontyngentów.

Uczestnicy spotkania pytali komisarz i wiceministra o ewentualny wpływ umowy na rynek pracy, przemysł, inwestycje oraz rolnictwo. Malmstroem zapytana, czy umowa nie niesie zagrożeń dla polskich pracowników i standardów pracy wskazała, iż odpowiedź wykracza poza możliwości Komisji Europejskiej. “To są decyzje należące do polskiego rządu. Nie mamy możliwości narzucenia bardziej surowego prawa pracy i tego, jak powinien funkcjonować rynek pracy w każdym kraju”, podkreśliła.

Wiceminister Kościński, zwrócił przy tym uwagę na rekordowo niskie bezrobocie w Polsce i zachodzące na rynku zmiany na korzyść pracowników.

Malmstroem przypomniała, że kontakt z obywatelami UE dotyczący wyjaśniania różnych obaw wokół umów handlowych nie tylko polega na spotkaniach z reprezentantami Komisji Europejskiej, ale także na rozmowach z władzami krajów członkowskich, parlamentami narodowymi, organizacjami branżowymi i pozarządowymi.

Komisarz podkreśliła też, że może zagwarantować, że po wprowadzeniu CETA zostanie utrzymana unijna zasada przezorności (nakazująca zapobiegać negatywnym skutkom, a nie reagować w razie kryzysu). “Wszystkie umowy handlowe muszą się z tym liczyć” zaznaczyła.

Malmstroem i Kościński wzięli udział w Dialogu Obywatelskim pt. “Nowe gospodarcze możliwości dla Polski i UE”. Spotkanie w Warszawie zorganizowały Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.

Według Przedstawicielstwa KE, do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 400 osób: studentów, przedstawicieli nauki, środowisk eksperckich, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, producentów rolnych i organizacji konsumenckich.

Oprócz komisarz Malmstroem i wiceministra Kościńskiego w “Dialogu” uczestniczyli prof. Elżbieta Czarny z SGH (zajmowała się oceną makroekonomiczną umowy), dr Magdalena SłokWódkowska z UW (mówiła o analizie prawnej procesu ratyfikacji w UE), ambasador Kanady w Polsce Stephen de Boer (przedstawiał perspektywę kanadyjską), zastępca dyrektora generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych “Lewiatan” Jakub Wojnarowski (zajął się stosunkiem przedsiębiorców do CETA), dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner (mówił o relacjach rolnictwa i CETA) oraz dr Paweł Zerka z WISE Europa (odniósł się do organizacji pozarządowych).

Jednak krytyczna wobec CETA oraz innych negocjowanych przez UE umów handlowych organizacja pozarządowa Akcja Demokracja uznała, że “Dialog Obywatelski” z udziałem komisarz Malmstroem “to zaprzeczenie zarówno idei dialogu, jak i szacunku dla społeczeństwa obywatelskiego”. Według organizacji o głos ws. CETA zostali poproszeni wyłącznie zwolennicy umowy.

Maria Świetlik z Akcji Demokracji uznała wybór prelegentów za jednostronny. “Wiemy, że międzynarodowe korporacje forsują umowy takie jak CETA i TTIP, bo umocnią one ich uprzywilejowaną pozycję i chętnie jeszcze raz przedstawią »korzyści«. Ale to nie impreza lobbystów, tylko spotkanie z przedstawicielką władzy publicznej”, powiedziała PAP. “Z naszego sondażu wynika, że 38% społeczeństwa chce tej umowy”, podkreśla Maria Świetlik i pyta: “Dlaczego 42%, które są przeciwne, nie są reprezentowane w czasie tego Dialogu pani komisarz Malmström? Mamy do czynienia z cenzurą, a nie z dialogiem”, podsumowuje.

Umowa CETA wywołała w Polsce i Europie gorącą dyskusje i protesty. Pod oddolną inicjatywą europejską przeciw umowom TTIP i CETA podpisało się prawie 3,5 mln osób. Pod apelem do Rządu Premier Beaty Szydło w obronie polskiego rolnictwa przed CETA podpisało się ponad 100 tysięcy osób. W demonstracji w październiku zeszłego roku wzięło udział kilka tysięcy osób. Przeciw umowie wypowiedziały się wówczas największe centrale związkowe, organizacje rolnicze, partie z prawej i lewej strony sceny politycznej oraz organizacje pozarządowe.

Sprzeciw wobec tej umowy bierze się również z zawarcia w niej kontrowersyjnego arbitrażu inwestycyjnego, czyli przywileju zagranicznych firm do zaskarżania państw, w tym Polski, o wielomilionowe odszkodowania. Mechanizm ten w kraju dostępny jest wyłącznie dla zagranicznych inwestorów, co stawia polskie firmy w gorszej sytuacji. Gorąca debata wokół CETA stworzyła szansę, aby całkowicie zlikwidować to narzędzie międzynarodowych korporacji.

Niestety do tej pory polski rząd nie zdobył się na zdecydowane działania w tej sprawie w obronie polskiego podatnika i społeczeństwa. Umowa CETA wejdzie w życieprawdopodobnielatemtego roku. Potem przyjdzie pora na ratyfikację krajową umowy. To daje szanse na jej odrzucenie. Ta decyzja będzie jednak należała do Rządu i Parlamentu.

“Apelujemy do pana ministra Tadeusza Kościńskiego z ministerstwa rozwoju, żeby najpierw spotkał się z polskimi organizacjami społecznymi i obywatelskimi i zaangażował się w autentyczny dialog. Korporacje i tak silnie lobbują za CETA w Brukseli, więc nie musimy im dawać dodatkowego miejsca na ich propagandę w Warszawie” mówi Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Unia Europejska i Kanada podpisały Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada (CETA) 30 października 2016 r. Umowa znosi niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe, a także liberalizuje handel usługami. 15 lutego Parlament Europejski poparł umowę, zamykając tym samym proces jej ratyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.

Do czasu ratyfikacji przez parlamenty krajów UE, CETA będzie obowiązywać tylko w części handlowej. Pełne wejście w życie porozumienia, także z zapisami dotyczącymi inwestycji oraz ochrony inwestycyjnej, będzie możliwe dopiero po akceptacji przez wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty.

Wiceminister Kościński poinformował w piątek, że polski parlament mógłby zająć się omówieniem CETA jeszcze w tym roku.

“Polski rząd dał zielone światło tej umowie, czekamy teraz na stronę kanadyjską. I po otrzymaniu zielonego światła ze strony kanadyjskiej przejdziemy do tymczasowego wdrożenia umowy CETA” powiedział dziennikarzom w Warszawie.

“Z punktu widzenia rządu będziemy przyglądać się przez następne kilka miesięcy konsekwencjom tej umowy. Będzie omówiona przez parlament, będzie ratyfikowana i podpisana przez prezydenta” mówił.

Wskazał, że ocena skutków porozumienia nastąpi w ciągu 23 miesięcy po ratyfikacji przez Kanadę. “Także myślę, że możemy oczekiwać, iż pod koniec tego roku ona będzie omówiona w polskim parlamencie” poinformował.

O CETA w “Gazecie”