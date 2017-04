Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 11 kwietnia

Imieniny obchodzą: Filip, Leon oraz Marek.

938 lat temu w Krakowie z wyroku sądu królewskiego stracony został biskup Stanisław ze Szczepanowa, skonfliktowany z królem Bolesławem Szczodrym; duchowny uznany za męczennika, ogłoszony został w 1254 r. świętym oraz patronem Polski.

91 lat temu w Warszawie powstał Polski Związek Szachowy.

78 lat temu Adolf Hitler podpisał przedstawiony przez Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych projekt dyrektywy w sprawie gotowości bojowej armii na lata 1939-1940; jej część, tzw. Wariant Biały (Fall Weiss), dotyczyła ataku na Polskę.

74 lata temu ukazał się pierwszy oficjalny komunikat niemiecki dotyczący Zbrodni Katyńskiej: Agencja Transocean poinformowała na podstawie raportu niemieckich władz w Smoleńsku o “odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3000 oficerów polskich”.

48 lat temu statek pasażerski “Stefan Batory” wypłynął w swój pierwszy rejs transoceaniczny.

46 lat temu w Bydgoszczy urodził się Tomasz Gollob, żużlowiec, siedmiokrotny mistrz świata: indywidualnie w sezonie 2010 oraz sześciokrotnie w drużynie; wielokrotny mistrz Polski.

30 lat temu w Buenos Aires rozpoczęły się II Światowe Dni Młodzieży.

27 lat temu Sejm uchwalił ustawę “o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy – Prawo prasowe”.

20 lat temu Sejm uchwalił ustawę lustracyjną.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś nowelizację prawa karnego, która zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Chodzi m.in. o okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto przestępstwem stanie się niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka.

Ustawa powstała wskutek współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta, w którego skład wchodzą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy oraz przy współudziale Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP i Biura Prawa i Ustroju KPRP. Sejm przyjął ją 24 lutego br.

Zgodnie z nią osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym – lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy – będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca podlegałby karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone będzie karą od roku do 10 lat. W przypadku zaś, gdy pokrzywdzony w wyniku tego popełni samobójstwo, sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Dziś do Warszawy przybywają szefowie MSZ Azerbejdżanu Elmar Mammadariow i Mołdawii Andrei Galbur. Ich wizyty związane są z rozpoczynającym się jutro w stolicy szczytem państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

Rano odbędzie się spotkanie szefa azerskiej dyplomacji z szefem polskiego MSZ Witoldem Waszczykowskim. Przedmiotem rozmów mają być m.in. tematy wymiany gospodarczej między Polską a Azerbejdżanem oraz rozwoju relacji w takich dziedzinach, jak infrastruktura, transport czy energetyka. Na 10.40 zaplanowano konferencję prasową ministrów w gmachu MSZ.

Po południu z Waszczykowskim spotkać się ma Galbur. W tym przypadku rozmowy koncentrować się mają na mołdawskim procesie akcesyjnym, implementacji umowy stowarzyszeniowej oraz wsparciu Polski i Unii dla podjętych przez Kiszyniów wysiłków reformatorskich. Po spotkaniu w gmachu MSZ ministrowie wygłosić mają oświadczenia dla mediów po godzinie 17.

Podczas rozpoczynających się dziś wizyt w Warszawie szefowie MSZ Mołdawii i Azerbejdżanu mają ponadto zaplanowane spotkania z prezydenckim ministrem Krzysztofem Szczerskim oraz przedstawicielami Sejmu; Mammadariow spotkać się ma z marszałkiem Markiem Kuchcińskim, zaś Galbur z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim. Mołdawski minister ma również wygłosić wykład w natolińskim College of Europe, a szef dyplomacji Azerbejdżanu – rozmawiać z ministrami: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem oraz infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem.

Rząd dzisiaj zajmie się m.in. projektem zaostrzającym kary za znęcanie nad zwierzętami. Projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje kary do pięciu lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami i obligatoryjne kary finansowe za przestępstwa wobec zwierząt.

Zgodnie z projektem w ustawie o ochronie zwierząt podwyższone miałyby być maksymalne kary – z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności – za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli czyny te byłyby dokonywane “ze szczególnym okrucieństwem”, górna granica kary zostałaby zwiększona z trzech do pięciu lat.

Rząd zajmie się projektem uchwały ws. porozumienia z UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w dniach 2-12 lipca w Krakowie.

B. szef MSZ Radosław Sikorski ma zeznawać dziś jako świadek na procesie Tomasza Arabskiego i innych urzędników, oskarżonych w trybie prywatnym przez część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.

Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa od marca 2016 r. Oskarżeni o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu to: Arabski, b. szef kancelarii premiera Donalda Tuska, urzędnicy KPRM – Monika B. i Miłosław K. oraz ambasady RP w Moskwie – Justyna G. i Grzegorz C. Nie przyznają się do zarzutów, za które grozi do 3 lat więzienia. Akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy w 2014 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła prawomocnie śledztwo ws. organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska.

Zeznając w tym śledztwie w czerwcu 2012 r., Sikorski mówił, że na szczebel ministra nie trafiają informacje o szczegółach organizacyjnych, a jego rolą była “analiza politycznego aspektu tej wizyty”. Zeznawał, że odradzał prezydentowi Kaczyńskiemu wyjazd do Katynia – “uważał bowiem, że dublowanie wizyt premiera i prezydenta nie służy wizerunkowi państwa polskiego szczególnie wobec tak trudnego partnera jak Rosja”.

“Sugerował, że właściwym uzupełnieniem spotkania premierów Polski i Rosji w Katyniu byłaby wizyta prezydenta na grobach w Charkowie oraz jego udział w defiladzie w Dzień Zwycięstwa w Moskwie” – głosi fragment postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa nt. zeznań b. szefa MSZ. Jednocześnie Sikorski zeznał, że w chwili, gdy prezydent podjął decyzję o wylocie do Katynia, zarówno publicznie, jak i urzędowo zapewniał, że MSZ udzieli mu wszelkiej pomocy.

Umarzając śledztwo w 2014 r., prokuratura uznała, że w działaniu zarówno funkcjonariuszy MSZ, jak i ambasady RP w Moskwie “występowały liczne nieprawidłowości, sprowadzające się z jednej strony do zbyt późnego i niestarannego przekazywania informacji, albo wręcz nieprzekazywania informacji, pomiędzy zaangażowanymi w przygotowania instytucjami i podmiotami, w tym rosyjskimi, a z drugiej do braku właściwej i natychmiastowej reakcji na nieudzielanie informacji przez stronę rosyjską”. Według prokuratury, “jaskrawym tego przykładem jest zwłoka pracowników MSZ w notyfikowaniu stronie rosyjskiej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy też olbrzymia opieszałość w uzyskaniu przez pracowników ambasady RP w Moskwie zgód dyplomatycznych na przelot samolotów specjalnych w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.”.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu kontynuowany dziś będzie proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że 23 listopada 2015 r., przewidując możliwość pozbawienia życia Ewy Tylman, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Według biegłych, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie. Podczas rozprawy w lutym br., sąd uprzedził jednak strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy – za ten czyn grozi do 3 lat więzienia.

Zeznania przed sądem będą dziś składać kolejni świadkowie, w tym uczestnicy firmowej imprezy, po której doszło do feralnego zdarzenia nad Wartą.

Adam Z. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień przed sądem i odpowiadał wyłącznie na pytania obrony. W trakcie procesu nie podtrzymał też wcześniejszych wyjaśnień przytoczonych przez sąd, w części dotyczącej tego, co się działo po wyjściu z klubu. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności, w jakich miała zginąć Ewa Tylman, a do niekorzystnych dla siebie wyjaśnień zmuszali go policjanci. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.

Adam Z. odpowiada z wolnej stopy. Decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztu, w którym mężczyzna przebywał od grudnia 2015 r., podjął 20 lutego Sąd Okręgowy w Poznaniu. W zamian za areszt sąd zastosował wobec mężczyzny dozór policji dwa razy w tygodniu i zakazał mu opuszczania kraju. Mimo zażalenia prokuratury, postanowienie sądu I instancji podtrzymał sąd apelacyjny

Na świecie

DAMASZEK – Rozwój sytuacji po ostrzelaniu przez amerykańskie okręty pociskami manewrującymi Tomahawk syryjskiej bazy lotniczej Al-Szajrat. Była to reakcja na wtorkowy atak chemiczny na opanowaną przez rebeliantów miejscowość Chan Szajchun w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii, w wyniku którego zginęło co najmniej 86 osób, w tym 30 dzieci. O atak ten oskarżany jest reżim prezydenta Baszara el-Asada.

LUKKA – W Toskanii drugi dzień spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G7, siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata.

MOSKWA – Sekretarz stanu USA Rex Tillerson rozpoczyna wizytę w Moskwie (do 12 kwietnia).

BRUKSELA – Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego ma przyjąć propozycje dotyczące ograniczenia o 50 proc. do 2030 r. marnowania żywności. W UE co roku marnowanych jest około 88 mln ton jedzenia.

MOSKWA – Drugi dzień wizyty prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Przewidziane jest spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS). Islamiści bronią się jeszcze w zachodniej części miasta.

BRUKSELA – Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przeprowadzi dyskusję nad dokumentem dotyczącym składu izby po wyborach w 2019 roku. Europosłowie będą rozmawiać, o tym jak podzielić miejsca w Parlamencie, szczególnie w perspektywie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

BRUKSELA – Komisja wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego ma się zająć tematem odsyłania imigrantów, którzy nie mają prawa pobytu na terenie UE.

BRZEŚĆ – Początek białorusko-rosyjskich manewrów wojsk powietrznodesantowych pod Brześciem. Ze strony Rosji uczestniczy w nich kompania spadochroniarzy z doborowej 106. dywizji z Riazania. Ćwiczony będzie desant w nieznanym terenie i walka z grupami dywersyjno-wywiadowczymi. To trzecie takie wspólne ćwiczenia od początku roku.

MOSKWA – W Pieriediełkinie pod Moskwą pogrzeb poety Jewgienija Jewtuszenki.