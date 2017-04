Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 5 kwietnia

Imieniny obchodzą: Irena i Wincenty.

210 lat temu Napoleon Bonaparte podpisał dekret o utworzeniu Legii Polskiej, późniejszej Legii Nadwiślańskiej.

186 lat temu w warszawskim Teatrze Wielkim odbyło się pierwsze wykonanie „Warszawianki”, pieśni rewolucyjnej do słów Casimira François Delavigne w tłumaczeniu Karola Sienkiewicza, z muzyką Karola Kurpińskiego.

92 lat temu w Poznaniu urodził się Zbigniew Raszewski, historyk teatru, profesor Instytutu Sztuki PAN. (zm. 7 sierpnia 1992 r.)

75 lat temu zakończyła się ewakuacja pierwszej części Polskich Sił Zbrojnych ze Związku Sowieckiego do Iranu; od 24 marca do 5 kwietnia 1942 r. ZSRS opuściło blisko 44 tys. osób, w tym ponad 33 tys. wojskowych.

65 lat temu podpisano polsko-sowiecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

65 lat temu w holenderskiej stoczni zwodowany został statek pasażerski “Maasdam IV” – późniejszy TSS “Stefan Batory”, ostatni polski transatlantyk.

35 lat temu wznowiono emisję Programu III Polskiego Radia, zawieszonego po wprowadzeniu stanu wojennego.

28 lat temu po dwóch miesiącach negocjacji nastąpiło podpisanie porozumień i uroczyste posiedzenie plenarne zamykające obrady Okrągłego Stołu; wydarzenie zapoczątkowało demokratyzację życia politycznego w Polsce i pokojowe przemiany w państwach bloku wschodniego.

25 lat temu wojska Republiki Serbskiej oraz Jugosłowiańska Armia Ludowa rozpoczęły oblężenie Sarajewa – stolicy Bośni i Hercegowiny; w trwającym ponad 3,5 roku oblężeniu zginęło niemal 11 tys. ludzi, miasto zostało zdewastowane; 5 lutego 1994 roku doszło do największej w Sarajewie masakry – na rynku Markale w centrum miasta – zginęło 69 cywilów, a 197 ludzi zostało rannych.

Rok temu w Świdniku zmarła Zyta Gilowska – ekonomistka, w latach 2006-2007 wicepremier i minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej polityk Platformy Obywatelskiej.

W Polsce

Dziś Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. wnioskiem PO o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Sejm będzie debatował nad nim w piątek przed południem; tego samego dnia odbędzie się głosowanie.

Wniosek Platformy liczy, wraz z uzasadnieniem, 35 stron i szczegółowo opisuje zarzuty ugrupowania wobec zdecydowanej większości członków obecnej Rady Ministrów, w tym trzech wicepremierów: Mateusza Morawieckiego (jednocześnie ministra rozwoju i finansów), Piotra Glińskiego (resort kultury i dziedzictwa narodowego) oraz Jarosława Gowina (nauka i szkolnictwo wyższe). Inicjatywa PO, mimo deklarowanego wsparcia części pozostałych klubów opozycyjnych, nie ma szans na powodzenie – PiS dysponuje Sejmie samodzielną większością 234 głosów. Platforma podkreśla, że celem wniosku jest przede wszystkim debata na temat polityki PiS.

Posłowie rozpatrzą dziś m.in. rządowy projekt reformy Krajowej Rady Sądownictwa, który przewiduje m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Projekt krytykują: opozycja, środowiska sędziowskie, RPO i niektóre organizacje pozarządowe.

KRS to konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zgodnie z projektem, Pierwsze Zgromadzenie KRS utworzą: I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli – wybieranych przez Sejm. Kandydatów ma zgłaszać marszałkowi Sejmu Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów.

Możliwe, że Sejm w czasie tego posiedzenia zajmie się także dwoma projektami przepisów dot. wycinki drzew. Jeden z nich – autorstwa PO – ma na celu przywrócenie stanu obowiązującego przed 1 stycznia 2017 r. i tym samym zaostrzyć zliberalizowane przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów. Drugi projekt, autorstwa PiS, przewiduje, że jeżeli na danym terenie zostaną usunięte drzewa, właściciel przez pięć lat nie będzie mógł zbyć tej nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nowela proponuje kary administracyjne, jeśli osoba fizyczna nie dotrzyma tego zakazu.

wni/

# # #

Sejmowa komisja śledcza będzie kontynuować przesłuchania świadków związanych z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, w związku z działalnością linii lotniczych OLT Express należących do Amber Gold. O godzinie 10 rozpocząć ma się przesłuchanie b. wiceprezesa ULC ds. transportu lotniczego Zbigniewa Mączki. Z kolei po południu zeznania złożyć ma Grzegorz Gaweł, b. naczelnik wydziału Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego ULC.

Wczoraj w rozmowie z dziennikarzami przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) stwierdziła, że ULC miał wszystkie podstawy do tego, by twierdzić, że OLT Express nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań, a mimo wszystko dopuścił do tego, że linie te działały.

W połowie 2011 r. Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych OLT Jet Air, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Express Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe – zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. W połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Z materiału zebranego do tej pory przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi – która prowadzi śledztwo mające ustalić, gdzie trafiły pieniądze wyprowadzone z Amber Gold – wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. na rzecz OLT Express przelano z kont Amber Gold 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Jak ustalono, mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty.

rbk/

# # #

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył na dziś posiedzenie, na którym ma się zająć zażaleniem ministerstwa kultury na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wstrzymującym połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

We wrześniu ub.r. minister kultury wydał rozporządzenie, w myśl którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (powołane pod koniec 2008 r.) miało zostać połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 powołanym przez resort kultury w grudniu 2015 r.

30 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał połączenie tych dwóch gdańskich muzeów do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na tą decyzję resortu kultury. Zażalenie takie złożyły dyrekcja MIIWŚ i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Resort uzasadniał plan połączenia placówek względami “organizacyjnymi, finansowymi i merytorycznymi”. “Obydwa muzea mają zbliżony profil działalności, a ich połączenie pozwoli zoptymalizować koszty przeznaczane z budżetu państwa na ich funkcjonowanie oraz zwiększyć potencjał rozwojowy, a tym samym wzmocnić ich pozycję na muzealnej mapie Polski i świata” – informowało ministerstwo.

W opinii dyrektora MIIWŚ Pawła Machcewicza prawdziwym powodem łączenia muzeów i – co za tym idzie – powołania nowego, była chęć zmiany szefostwa MIIWŚ. Ogłoszone przez ministerstwo plany wywołały sprzeciw nie tylko dyrekcji MIIWŚ, ale też wielu historyków, ludzi kultury, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz osób, które przekazały MIIWŚ rodzinne pamiątki.

aks/

# # #

Dziś wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński przejedzie specjalnym pociągiem z Warszawy do Łodzi wraz z członkami misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), która ma potwierdzić gotowość miasta do organizacji wystawy Expo 2022.

Na miejscu, wraz z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, weźmie udział w konferencji prasowej.

Następne przedstawiciele BIE wraz z ministrem kultury i prezydent Łodzi udadzą się do zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1, w której powstały najnowocześniejsze w Polsce planetarium oraz Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Elektrociepłownia EC1 znajduje się na obszarze Nowego Centrum Łodzi (NCŁ), które zostało wyznaczone jako miejsce wystawy.

3 kwietnia rozpoczęła się tygodniowa misja ewaluacyjna BIE w Polsce. We wtorek z członkami misji ewaluacyjnej spotkała się premier Beata Szydło. Szefowa rządu wsparła kandydaturę Łodzi na organizatora Expo 2022. W planach są także spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkami Sejmu i Senatu.

Misje weryfikacyjne są elementem procesu aplikacyjnego o EXPO. Przedstawiciele BIE wizytują wszystkich trzech kandydatów ubiegających się o organizację wystawy w 2022 roku. Przed przyjazdem do Polski zdążyli odwiedzić Stany Zjednoczone, które ubiegają się o organizację wystawy w Minneapolis. Po Łodzi mają w planach podróż do Buenos Aires w Argentynie.

ksi/

# # #

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpozna dziś apelację obrońców Brunona Kwietnia, skazanego na 13 lat więzienia za przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm. Rozprawę apelacyjną rozpisano na dwa terminy; w środę odbędzie się część jawna, a w czwartek niejawna. Ogłoszenie wyroku nastąpi prawdopodobnie w czwartek. Sąd może też odroczyć ogłoszenie wyroku.

Według prokuratury Kwiecień, doktor chemii i ówczesny pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu cztery tony materiałów wybuchowych na bazie saletry, umieszczonych w pojeździe SKOT. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia z udziałem prezydenta, premiera i ministrów – w trakcie rozpatrywania w Sejmie projektu budżetu.

W grudniu 2015 r. krakowski Sąd Okręgowy uznał Brunona Kwietnia za winnego przygotowywania zamachu terrorystycznego na konstytucyjne organy RP, usiłowania nakłaniania dwóch studentów do przeprowadzenia takiego zamachu oraz nielegalnego posiadania broni i handel nią. Skazał go za to na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności. Zdaniem sądu plan oskarżonego był realny i możliwy do przeprowadzenia, dysponował on niezbędną wiedzą, możliwościami i urządzeniami, dokonał też niezbędnych ustaleń i przygotowań do zamachu – i został zatrzymany w odpowiednim momencie przez ABW. Od tego wyroku apelowali obrońcy oskarżonego, domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Na świecie

DAMASZEK, NOWY JORK – Rozwój sytuacji i reakcje na świecie po domniemanym ataku chemicznym w Syrii. Na godz. 16 czasu polskiego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Syryjska opozycja i wiele państw zachodnich winą za atak na miejscowość Chan Szajchun w kontrolowanej przez syryjskich rebeliantów prowincji Idlib obarcza reżim prezydenta Baszara el-Asada, który zaprzecza, jakoby stosował broń chemiczną. W ataku zginęło od 58 do 100 osób, w tym kilkanaścioro dzieci.

BRUKSELA – Międzynarodowa konferencja dotycząca pomocy dla Syrii. Mają w niej wziąć udział ministrowie i przedstawiciele 70 krajów świata, aby wspólnie rozmawiać na temat wsparcia dla tego kraju i całego regionu, na który oddziałuje konflikt. Polskę będzie reprezentował szef MSZ Witold Waszczykowski.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat negocjacji UE z Wielką Brytanią dotyczących warunków wyjścia tego kraju ze Wspólnoty; europosłowie mają przyjąć rezolucję, w której wskażą na swoje warunki, pod jakimi zgodzą się na poparcie umowy unijno-brytyjskiej dotyczącej Brexitu. Zaplanowano też głosowanie nad przeglądem wieloletniego budżetu UE; zmiany mają ułatwić Unii gospodarowanie środkami w elastyczny sposób i radzenie sobie z wyzwaniami takimi, jak migracje czy wzmacnianie bezpieczeństwa. PE ma też głosować nad swoim wstępnym budżetem na 2018 rok. Odbędzie się również głosowanie nad przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych i narzędzi do diagnostyki in vitro; nowe regulacje mają zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom.

BRUKSELA – Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawi raport ws. negocjacji umów partnerskich i polityki spójności dotyczących obecnego wieloletniego budżetu UE. Kontrola dotyczyła m.in. Polski.

LUKSEMBURG – Trybunał Sprawiedliwości UE ma wydać wyrok dotyczący jakości powietrza w Bułgarii. Orzeczenie jest istotne dla Polski, ponieważ Komisja Europejska skierowała również przeciwko naszemu krajowi w tej sprawie. W obu przypadkach chodzi o nieprzestrzeganie od 2007 r. przynajmniej do 2013 r. zarówno rocznych, jak i dziennych dopuszczalnych wartości cząstek pyłu zawieszonego PM10.

NOWY JORK – Wizyta wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku Morawiecki spotka się z inwestorami, z bankami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi i powierniczymi; będzie rozmawiał na temat przyciągania kapitału do Polski.

PETERSBURG, MOSKWA – Rozwój sytuacji po poniedziałkowym zamachu bombowym w petersburskim metrze, w którym zginęło co najmniej 14 osób, a około 50 zostało rannych. W Moskwie prezydent Władimir Putin będzie przewodniczył posiedzeniu kierownictwa służb bezpieczeństwa i wywiadu państw WNP.

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

WASZYNGTON – Prezydent USA Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z królem Jordanii Abdullahem II; konferencja prasowa o godz. 19.15 czasu polskiego.

BERLIN – Rząd ma zatwierdzić projekt prawa zakazującego małżeństw dzieci w Niemczech. Problem takich małżeństw powstał po przybyciu do Niemiec migrantów, którzy chcieliby zarejestrować takie związki zawarte w kraju swego pochodzenia.

LONDYN – Ceremonia w Katedrze Westminsterskiej ku czci ofiar zamachu w Londynie z 22 marca. Udział wezmą m.in. książęta William i Harry oraz minister spraw wewnętrznych Amber Rudd.

HELSINKI – Prezydent Chin Xi Jiping złoży wizytę w Finlandii przed podróżą do USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem.

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS). Islamiści bronią się jeszcze w zachodniej części miasta.

RZYM – Całodniowy strajk pracowników linii Alitalia, którzy protestują przeciwko planowi naprawczemu, przewidującemu zwolnienia i redukcję pensji. Odwołano 60 procent krajowych i zagranicznych lotów.

WASZYNGTON – Obchody 100. rocznicy urodzin gen. Edwarda Rownego, głównego negocjatora porozumień rozbrojeniowych SALT.