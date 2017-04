Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 19 kwietnia

Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon oraz Włodzimierz.

243 lata temu w Warszawie rozpoczął obrady sejm rozbiorowy, którego celem było zatwierdzenie decyzji zaborców o podziale Rzeczypospolitej; podczas obrad protestowali niektórzy posłowie, m.in. Tadeusz Rejtan, którego rozpaczliwy gest uwiecznił Jan Matejko na słynnym obrazie z 1866 roku.

135 lat temu w Downe w Anglii zmarł Charles Darwin, przyrodnik, twórca teorii ewolucji biologicznej, zwanej darwinizmem.

118 lat temu w Warszawie zmarł Stanisław Kierbedź, inżynier, budowniczy mostów stalowych, m.in. mostu Aleksandrowskiego w Warszawie.

83 lata temu w Warszawie urodził się Jan Kobuszewski, aktor, artysta kabaretowy, od wielu lat związany z warszawskim Teatrem Kwadrat; znany m.in. z występów w kabaretach: “Dudek”, Kabarecie Starszych Panów i w Kabarecie Olgi Lipińskiej, a także z ról w filmach Stanisława Barei.

74 lata temu w getcie warszawskim wybuchło trwające miesiąc powstanie; według raportów niemieckiego gen. Jurgena Stroopa w getcie znajdowało się podczas powstania ponad 56 tys. Żydów. Około 6 tys. zginęło na miejscu – w walce, na skutek pożarów i zaczadzenia. 7 tys. Żydów Niemcy zamordowali na terenie getta, tyle samo wysłali do obozu zagłady w Treblince. Pozostała grupa ok. 36 tys. została wysłana do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz i Majdanka; teren getta został zrównany z ziemią.

64 lata temu w Warszawie urodził się Andrzej Pągowski, grafik, plakacista.

30 lat temu w Niaganiu na Syberii urodziła się Maria Szarapowa – jedna z najlepszych tenisistek świata, wielokrotna liderka rankingu WTA Tour, zwyciężczyni ponad 30 turniejów tenisa ziemnego, w tym wielkoszlemowych Australian Open (2008), French Open (2012, 2014), Wimbledonu (2004) i US Open (2006).

29 lat temu w Warszawie zmarł Jonasz Kofta, poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz; autor tekstów do piosenek “Pamiętajcie o ogrodach”, “Jej portret”, “Wakacje z blondynką”, “Autobusy zapłakane deszczem” i “Samba przed rozstaniem”.

12 lat temu kardynał Joseph Ratzinger wybrany został na papieża, przyjął imię Benedykta XVI; w 2013 r. ustąpił ze sprawowanej funkcji, jego następcą został papież Franciszek; do poprzedniej rezygnacji papieża, Grzegorza XII, doszło w 1415 r.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś 12. Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu (Zachodniopomorskie). W planach wizyty prezydenta znalazły się także spotkania z mieszkańcami zachodniopomorskiego Wałcza i miejscowości Oborniki w Wielkopolsce.

Prezydent rozpocznie wizytę od Mirosławca, gdzie znajduje się 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych. Tam spotka się z kadrą dowódczą jednostki i obejrzy sprzęt, który jest na jej wyposażeniu. Prezydent złoży także wieniec pod pomnikiem poświęconym pamięci ofiar katastrofy wojskowego transportowca Casa C-295.

W planach prezydenta jest także wizyta w Wałczu, gdzie spotka się z jego mieszkańcami. Później prezydent opuści Pomorze Zachodnie i uda się do miejscowości Oborniki w Wielkopolsce, aby wieczorem wziąć udział w spotkaniu z mieszkańcami.

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold będzie kontynuować przesłuchania świadków związanych z tzw. wątkiem lotniczym w działalności tej spółki. O godz. 10 przed komisją stanie b. dyrektor Departamentu Lotnictwa w ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Krzysztof Kapis. Z kolei po południu zeznawać ma Marek Kachaniak, który od 21 października 2013 r. do 17 marca br. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Lotnictwa w tym resorcie, który dziś nosi nazwę Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W połowie 2011 r. Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych OLT Jet Air, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Expres Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe – zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. W połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Z materiału zebranego do tej pory przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi – która prowadzi śledztwo mające ustalić, gdzie trafiły pieniądze wyprowadzone z Amber Gold – wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. na rzecz OLT Express przelano z kont Amber Gold 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Jak ustalono, mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ma się dziś stawić w warszawskiej prokuraturze, gdzie będzie zeznawać jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa.

Śledztwo, które prowadzi wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczy “przekroczenia uprawnień przez członków kierownictwa SKW, wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów”. Za przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego grozi do trzech lat więzienia. Ustawa o służbach kontrwywiadu i wywiadu wojskowego stanowi, że podjęcie przez szefów tych służb współpracy z “właściwymi organami i służbami innych państw” może nastąpić po uzyskaniu zgody prezesa Rady Ministrów, który przed wyrażeniem zgody zasięga opinii ministra obrony narodowej.

W śledztwie postawiono już zarzuty byłym szefom SKW Januszowi Noskowi i jego następcy Piotrowi Pytlowi; trzecim podejrzanym jest Krzysztof D., b. dyrektor szefa gabinetu SKW. Powołując się na niejawny charakter postępowania, prokuratura nie podaje szczegółów.

Zdaniem “Gazety Wyborczej”, w 2011 r. Nosek “wystąpił do premiera Tuska o zgodę na podjęcie współpracy z Rosjanami; Tusk zgodę wydał”. “GW” dodała, że porozumienie ostatecznie podpisano we wrześniu 2013 r., ale nie wprowadzono go w życie, bo zaraz zaczął się kryzys rosyjsko-ukraiński. “GW” twierdzi, że wyrażając zgodę, Tusk nie konsultował się z MON – czego wymaga ustawa. Zdaniem “GW”, przesłuchany już b. szef MON Tomasz Siemoniak miał powiedzieć, że Tusk się z nim nie konsultował, ale “prawdopodobnie nie miałby zastrzeżeń”. Brak konsultacji Siemoniak uznał za “drobne uchybienie”, a opinia MON nie była dla premiera wiążąca.

“Zawarta w kwietniu 2010 r., tuż po katastrofie smoleńskiej, umowa o współpracy między SKW i FSB dotyczyła współdziałania stron przeciwko zagrożeniom odnoszącym się do którejkolwiek ze stron” – pisała z kolei “Gazeta Polska Codziennie”. “A takim zagrożeniem dla FSB były m.in. działania podejmowane przez Amerykanów oraz NATO” – dodano.

Pierwotnie przesłuchanie wyznaczono na 15 marca – Tusk nie mógł wówczas stawić ze względu na udział w sesji Parlamentu Europejskiego. Zwolennicy Tuska zapowiedzieli, że powitają go rano na stołecznym Dworcu Centralnym; mają się też tam zjawić członkowie Klubu “Gazety Polskiej”.

Około 350 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym kraju przystąpi dziś do egzaminu gimnazjalnego. Będzie to jedna z ostatnich sesji egzaminu gimnazjalnego. Zgodnie z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego odbędzie się w 2019 roku.

Egzamin będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Dziś – pierwszego dnia – uczniowie będą pisać egzamin z wiedzy humanistycznej. Najpierw dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po nim zadania z języka polskiego.

W czwartek będzie egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie najpierw będą rozwiązywać zadania z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą mieli zadania z matematyki. W piątek będzie egzamin z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę także oceny na świadectwie szkolnym.

Środa, czwartek i piątek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

Sąd Apelacyjny w Krakowie ogłosi dzisiaj wyrok w procesie Brunona Kwietnia, oskarżonego m.in. o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm i skazanego przez sąd pierwszej instancji łącznie na 13 lat pozbawienia wolności.

W apelacji obrońcy oskarżonego domagali się uchylenia wyroku i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. Wskazywali m.in. naruszenie przez Sąd Okręgowy zasad uczciwego procesu i rażąco surowy wymiar karty. O oddalenie apelacji obrońców wnosił prokurator wskazując, że są one bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie.

W dniach 5 i 6 kwietnia sąd rozpoznał apelacje na posiedzeniach jawnym i niejawnym i odroczył ogłoszenie wyroku do 19 kwietnia.

Dziś w Mszczonowie rozpocznie się budowa największego w Europie Środkowo-Wschodniej wodnego parku rozrywki Park of Poland. Park zostanie zbudowany na działce o powierzchni ok. 20 ha należącej do inwestora – spółki Global City Holdings, która w pierwszym etapie budowy planuje zainwestować w park ok. 100 milionów euro.

Park of Poland będzie działał przez cały rok. Znajdzie się w nim m.in. z duży basenu z otwieranym dachem, strefa zdrowia i odnowy biologicznej oraz centrum Galaxy z kompleksem zjeżdżalni.

Dziś w Bydgoszczy podczas Gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ogłoszeni zostaną laureaci 42. edycji konkursu “Zabytek zadbany”. Organizatorem konkursu jest Generalny Konserwator Zabytków, a nominowanych zostało 17 obiektów w sześciu kategoriach.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przewidziano również spotkanie poświęcone kampanii społecznej “Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi na estetykę i chaos reklamowy szpecący budynki, ulice i place. Odbędzie się premiera filmu dotyczącego kampanii, który przygotował Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Na świecie

WASZYNGTON – Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski złoży pierwszą oficjalną wizytę dwustronną w Waszyngtonie od czasu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa. Szef polskiej dyplomacji spotka się z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem (godz. 16 czasu polskiego). W programie wizyty, która potrwa do czwartku, przewidziane są też m.in. rozmowy z doradcami prezydenta Trumpa oraz z przedstawicielami czołowych waszyngtońskich think tanków. Waszczykowski ma przedstawić stronie amerykańskiej priorytety Polski. Celem wizyty jest również omówienie perspektyw współpracy sojuszniczej w ramach NATO oraz współpracy dwustronnej dotyczącej m.in. bezpieczeństwa, gospodarki, energetyki i innowacji.

ANKARA – Reakcje i rozwój sytuacji po niedzielnym referendum konstytucyjnym w Turcji, w którym według wstępnych wyników nieznaczną większością głosów wygrali zwolennicy przekształcenia ustroju z parlamentarnego na prezydencki. Opozycja złożyła formalny wniosek o unieważnienie i powtórzenie referendum, wskazując na nieprawidłowości w głosowaniu. Obserwatorzy OBWE i Rady Europy uznali, że referendum w Turcji nie spełniło międzynarodowych standardów.

PARYŻ – Kampania przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji, które odbędą się w niedzielę. Przywódczyni Frontu Narodowego Marine Le Pen udaje się do Marsylii, centrysta Emmanuel Macron do Nantes, a konserwatysta Francois Fillon pojawi się w Paryżu u boku swego dawnego rywala Alaina Juppe.

PARYŻ – Wizytę w Paryżu złoży wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wizyta związana jest z podpisaniem porozumienia z Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w lipcu tego roku w Krakowie.

LONDYN – Brytyjska Izba Gmin ma głosować nad wnioskiem o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, złożonym przez premier Theresę May.

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

DAMASZEK – Rozwój sytuacji po ostrzelaniu 7 kwietnia przez amerykańskie okręty pociskami manewrującymi Tomahawk syryjskiej bazy lotniczej Al-Szajrat oraz samobójczym zamachu na konwój z ludnością cywilną z ewakuowanych szyickich miejscowości w Syrii, do którego doszło w sobotę niedaleko Aleppo i w którym zginęło 126 osób, w tym 68 dzieci. Atak na bazę Szajrat był reakcją na dokonany 4 kwietnia atak chemiczny na opanowaną przez rebeliantów miejscowość Chan Szajchun, w wyniku którego zginęło co najmniej 86 osób, w tym 30 dzieci. O atak ten oskarżany jest reżim prezydenta Baszara el-Asada. Asad zaprzecza tym zarzutom.

HAGA – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze ma się wypowiedzieć w sprawie złożonego w styczniu przez Ukrainę pozwu, w którym Kijów zarzuca Rosji złamanie dwóch międzynarodowych konwencji w związku ze wsparciem udzielanym przez Moskwę prorosyjskim separatystom w Donbasie oraz dyskryminowaniem nierosyjskich grup ludności Krymu, w szczególności Ukraińców i Tatarów (godz. 15).

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS). Islamiści bronią się jeszcze w zachodniej części miasta.

RIJAD – Dalszy ciąg wizyty ministra obrony USA Jamesa Mattisa w Arabii Saudyjskiej. Podczas obecnej podróży szef Pentagonu odwiedzi również Egipt, Izrael, Katar i Dżibuti (do 23 kwietnia).

MIŃSK – Wieczór pamięci im. Ferdynanda Ruszczyca w Narodowym Muzeum Sztuki z okazji 120. rocznicy rozpoczęcia przez malarza pracy twórczej.Pochodzący z Bogdanowa Ruszczyc studiował w Petersburgu, wykładał w akademiach sztuk pięknych w Warszawie, Wilnie, Krakowie. W twórczości związany z nurtem symbolicznym Młodej Polski.

TOKIO – Wiceprezydent USA Mike Pence kończy wizytę w Japonii.

CARACAS – Przeciwnicy i zwolennicy prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro zapowiadają wielkie demonstracje w stolicy, Caracas. Demonstracje mają się też odbyć w 24 miastach kraju.