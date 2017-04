Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 12 kwietnia

Imieniny obchodzą: Hermenegilda, Ida, Marcin i Przemysław.

154 lata temu w okolicach Rawicza w pojedynku sprowokowanym przez przeciwników politycznych zginął Stefan Bobrowski, członek tajnego Komitetu Centralnego Narodowego; od stycznia 1863 r. właściwy kierownik powstania styczniowego, organizator i członek Tymczasowego Rządu Narodowego.

77 lat temu w nocy z 12 na 13 kwietnia władze sowieckie przeprowadziły drugą masową deportację ludności polskiej w głąb ZSRS; według danych NKWD w ramach przeprowadzonej akcji wywieziono łącznie około 61 tys. osób, głównie do Kazachstanu; ofiarami deportacji były rodziny rozstrzeliwanych w tym samym czasie polskich jeńców wojennych oraz osób więzionych przez NKWD.

72 lata temu 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka wyzwoliła niemiecki obóz jeniecki w Oberlangen, w którym więziono uczestniczki powstania warszawskiego.

72 lata temu – W Warm Springs w stanie Georgia zmarł Franklin Delano Roosevelt, prezydent USA w latach 1933-45.

67 lat temu w Kamiennej Górze urodził się Ryszard Bosek, siatkarz, mistrz świata z Meksyku (1974) i złoty medalista olimpijski z Montrealu (1976); trener.

56 lat temu z terenu Kazachstanu w Związku Sowieckim wystrzelono statek kosmiczny „Wostok 1″ z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie; był to pierwszy lot człowieka w kosmos, trwał 108 minut.

35 lat temu w Warszawie pierwszą audycję nadało podziemne Radio “Solidarność”, którego twórcami byli m.in. Zofia i Zbigniew Romaszewscy.

32 lata temu w Warszawie Sąd Wojewódzki zarejestrował Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

26 lat temu w Warszawie podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych.

W Polsce

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się dziś w Warszawie doroczna odprawa kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych. Będzie to podsumowanie realizacji zadań z ubiegłego roku i określenie priorytetów dla resortu i wojska na kolejne miesiące.

Jak powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch, prezydent będzie chciał przedstawić swoje priorytety, wśród nich implementację postanowień szczytu NATO w Warszawie, szczególnie jeśli chodzi o maksymalną integrację polskich wojsk z oddziałami sojuszniczymi z USA i innych państwa NATO, które przybyły do Polski od początku roku. Prezydent będzie mówił też m.in. o planowanych zmianach w systemie dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi w czasie pokoju i wojny. MON ma natomiast przedstawić zarys wniosków z kończącego się Strategicznego Przeglądu Obronnego.

Częścią przygotowań do odprawy było spotkanie prezydenta z szefem MON, wiceministrami i najważniejszymi dowódcami, które odbyło się w BBN 31 marca. Poprzedziła je wymiana pism w sprawie tworzenia dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu i obsady ataszatów obrony, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii.

Wszyscy najważniejsi dowódcy, którzy będą uczestniczyli w odprawie, objęli swoje stanowiska od początku roku.

Dzisiaj w Warszawie spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. W rozmowach uczestniczyć również będą szefowie dyplomacji Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji, a także komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn. Spotkanie zwieńczy ogłoszenie wspólnego oświadczenia szefów dyplomacji Wyszehradzkiej Czwórki: Polski, Czech, Słowacji i Węgier w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego.

Z szefami dyplomacji spotka się również prezydent Andrzej Duda.

Spotkania w Warszawie poprzedzą zaplanowany na 24 listopada V szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Rozmowy organizowane są przez Polskę w ramach jej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Ma je zwieńczyć ogłoszenie wspólnego oświadczenia szefów dyplomacji V4 w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego.

Partnerstwo Wschodnie to realizowany od 2008 r. unijny projekt mający na celu pogłębianie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Projekt został zainicjowany przez Polskę i Szwecję.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą na Podkarpaciu.

W trakcie jego pobytu w Przemyślu zostanie zaprezentowany Pakiet działań dla średnich miast. Wchodzący w skład Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projekt ma wspierać rozwój terytorialnie zrównoważony.

Wicepremier Morawiecki w Ropczycach weźmie udział w otwarciu nowego zakładu lotniczego Aero Gearbox International, spółki powołanej przez firmy Rolls-Royce i Safran Transmission Systems w Ropczycach, a w Rzeszowie – w otwarciu Samsung Inkubator – laboratorium dla start-upów.

Sąd Apelacyjny w Warszawie ma dziś ogłosić wyrok ws. b. wiceszefa BOR gen. Pawła Bielawnego, skazanego w I instancji na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 r.

W końcu marca SA rozpatrzył apelację złożoną w tej sprawie przez obronę Bielawnego. Po zakończeniu rozprawy, która odbyła się z wyłączeniem jawności, przewodniczący składu sędzia Adam Wrzosek poinformował, że obrońca Bielawnego mec. Piotr Jezierski wniósł o zmianę wyroku I instancji i uniewinnienie Bielawnego lub – alternatywnie – o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w I instancji. Prokurator Józef Gacek z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga wniósł zaś o nieuwzględnienie apelacji i utrzymanie wyroku skazującego.

Bielawnego oskarżono o niedopełnienie obowiązków związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu. Według prokuratury, “skutkowało to znacznym obniżeniem bezpieczeństwa ochranianych osób, czym działał na szkodę interesu publicznego, tj. zapewnienia ochrony prezydentowi RP i prezesowi Rady Ministrów” oraz interesu prywatnego osób pełniących urząd prezydenta, jego małżonki oraz urząd premiera. Drugi zarzut to poświadczenie nieprawdy w dokumentach, że fotograf współpracujący z BOR jest funkcjonariuszem Biura w delegacji do Smoleńska. Za ten drugi zarzut grozi do 5 lat więzienia; za pierwszy – do 3 lat.

W śledztwie Bielawny nie przyznał się do zarzutu i odmówił wyjaśnień. Po przedstawieniu zarzutów w lutym 2012 r. ówczesny szef MSW Jacek Cichocki zdymisjonował go ze stanowiska wiceszefa BOR. Akt oskarżenia prokuratura skierowała do sądu w czerwcu 2012 r.

Dziś w Gdańsku rozpocznie się V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017, które zostało objęte patronatem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to największe wydarzenie poświęcone tematyce transportu intermodalnego organizowane w Polsce. Konferencja odbywa się od 2013 r. w Gdańsku, gdzie zbiegają się główne szlaki przewozowe integrujące transport: morski, kolejowy i drogowy. Wydarzenie gromadzi ponad 300 przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników i spedytorów z całego kraju, a także przedstawicieli rządu i instytucji naukowych

Forum potrwa do czwartku.

Na świecie

WASZYNGTON – Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Białym Domu. Będzie to pierwsze spotkanie obu polityków. Trump w trakcie swojej kampanii wyborczej nie szczędził Sojuszowi słów krytyki, nazywając go m.in. przestarzałym. Już po objęciu urzędu złagodził ton wypowiedzi, ale nie zrezygnował z naciskania na inne kraje, by zwiększały wydatki na obronność.

MOSKWA – Wizyta sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Moskwie. Będzie rozmawiać z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Nie wiadomo, czy zostanie przyjęty przez prezydenta Władimira Putina.

DAMASZEK – Rozwój sytuacji po ostrzelaniu przez amerykańskie okręty pociskami manewrującymi Tomahawk syryjskiej bazy lotniczej Al-Szajrat. Była to reakcja na wtorkowy atak chemiczny na opanowaną przez rebeliantów miejscowość Chan Szajchun w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii, w wyniku którego zginęło co najmniej 86 osób, w tym 30 dzieci. O atak ten oskarżany jest reżim prezydenta Baszara el-Asada.

MOSKWA – Trzeci dzień wizyty prezydenta Włoch Sergio Mattarelli w Rosji.

BAGDAD – Trwa ofensywa armii irackiej mająca na celu odbicie Mosulu z rąk dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS). Islamiści bronią się jeszcze w zachodniej części miasta.

BRZEŚĆ – Pod Brześciem trwają białorusko-rosyjskie manewry wojsk powietrznodesantowych. Ze strony Rosji uczestniczą w nich kompania spadochroniarzy z doborowej 106. dywizji z Riazania. Ćwiczony jest desant w nieznanym terenie i walka z grupami dywersyjno-wywiadowczymi. To trzecie takie wspólne ćwiczenia od początku roku.