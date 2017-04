Co się dzieje? Szybkie newsy – piątek, 28 kwietnia

Imieniny obchodzą: Ludwik, Paweł i Waleria.

505 lat temu w bitwie pod Wiśniowcem wojska polsko-litewskie, dowodzone przez hetmanów Mikołaja Kamienieckiego i Konstantego Ostrogskiego, pokonały Tatarów.

140 lat temu we Florencji zmarł Antonio Corazzi, architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu; działając w Warszawie zaprojektował i zrealizował m.in. Pałac Staszica, Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz budynek Teatru Wielkiego.

109 lat temu w Svitavach na Morawach urodził się Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec; podczas II wojny światowej uratował przed zagładą ponad tysiąc pracujących u niego Żydów; po wojnie otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; jego grób znajduje się na górze Syjon w Jerozolimie. (zm. 9 października 1974 r.)

93 lata temu w Warszawie otwarto Bank Polski SA, który rozpoczął emisję nowej waluty – złotego polskiego.

85 lat temu w Poznaniu urodziła się Wanda Warska, piosenkarka, wokalistka jazzowa.

72 lata temu przywódca faszystowskich Włoch Benito Mussolini został rozstrzelany przez włoskich partyzantów.

70 lat temu Grupa Operacyjna “Wisła” rozpoczęła wysiedlanie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski; w ciągu trzech miesięcy na tzw. Ziemie Zachodnie i Północne przymusowo przesiedlono ponad 140 tys. Ukraińców.

65 lat temu Najwyższy Sąd Wojskowy wydał wyrok w tzw. sprawie kierownictwa konspiracji wojskowej; oskarżonymi byli płk Franciszek Skibiński oraz czterej inni oficerowie; wszyscy oni w wyniku brutalnych metod śledztwa “przyznali się do winy” i skazani zostali na karę śmierci.

34 lata temu w Warszawie zmarł płk Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”.

22 lata temu w Bonn minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej wygłosił przemówienie na uroczystym posiedzeniu obu izb parlamentu RFN.

W Polsce

Dziś w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) podpisana zostanie umowa na dofinansowanie ze środków unijnych budowy tunelu pod Świną. W uroczystości planowany jest udział m.in. wicepremiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Tunel, którego budowa będzie kosztowała około 950 mln zł połączy wyspy Wolin i Uznam, na których leży miasto. Obecnie ruch między wyspami odbywa się promami. Magistrat liczy, że pierwsze samochody przejadą tunelem na przełomie 2021 i 2022 r.

Dziś Sąd Okręgowy w Kielcach ma ogłosić wyrok w procesie 29-letniego Piotra K., oskarżonego m.in. o udział w pobiciu i zabójstwo w 2007 r. kibica Korony Kielce.

K., poszukiwany od 2008 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i zatrzymany w styczniu ub.r. w Wielkiej Brytanii, po czterech miesiącach został przewieziony do Polski.

Pod koniec października ub.r. kielecka prokuratura oskarżyła K. o trzy przestępstwa: udział w pobiciu i zabójstwo kibica Korony Kielce, udział w pobiciu i usiłowanie zabójstwa kolejnego kibica tej drużyny oraz o udział w pobiciu i dokonanie rozboju na kibicach Korony.

Proces mężczyzny ruszył w grudniu. Oskarżony przyznał się w sądzie do trzeciego zarzutu, nie przyznał się do pierwszych dwóch – nie kwestionował swojego udziału w tych zdarzeniach, ale mówił przed sądem, że “nie miał zamiaru nikogo zabić”.

Prokurator chce dla K. kary dożywotniego więzienia i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Obrońca wniósł o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, przez przyjęcie, że pierwsze dwa przestępstwa miały charakter bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia ze skutkiem śmiertelnym.

Do większości zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło we wrześniu 2007 r. w Kielcach, po meczu Legii Warszawa z Kolporterem Koroną Kielce. Doszło wówczas do bójki pseudokibiców Wisły Kraków z fanami Korony. Dwaj kielczanie zostali ranieni ostrym narzędziem; jeden z nich, 22-latek – zmarł. Piotr K. zaczął ukrywać się zaraz po tym zdarzeniu.

W Przemyślu rozpoczynają się społeczne obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”; potrwają cztery dni. Zaplanowano m.in.: panele dyskusyjne, prezentacje filmów, nabożeństwa i koncerty w intencji ofiar przesiedleń.

W ramach obchodów w niedzielę odbędzie się III Kongresu Ukraińców w Polsce. Udział w nim wezmą m.in. liderzy ukraińskich organizacji działających w naszym kraju. Organizatorami obchodów są: Związek Ukraińców w Polsce oraz polskie środowiska obywatelskie.

Akcja “Wisła” została przeprowadzona od kwietnia do końca lipca 1947 r. W jej ramach z południowo—wschodniej Polski na Ziemie Odzyskane przesiedlono ok. 140 tys. Ukraińców i Łemków.

W 1990 r. akcję potępił polski Senat, a w 2002 r. ubolewanie z powodu jej przeprowadzenia wyraził prezydent Aleksander Kwaśniewski. W 2007 r. w 60. rocznicę akcji Wisła, została ona potępiona przez ówczesnych prezydentów Polski i Ukrainy, Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenkę.

Dla ponad 280 tys. tegorocznych maturzystów dziś kończy się rok szkolny. Dla przeważającej większości z nich sesja egzaminacyjna rozpocznie się 4 maja. Dla części, zdających międzynarodową maturę – International Baccalaureate (IB), sesja rozpocznie się dziś po południu. W Polsce co roku maturę międzynarodową zdaje kilkuset uczniów, na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy.

Program przygotowujący do matury międzynarodowej realizowany jest naszym kraju od 1993 r. Jako pierwsze do programu przystąpiły III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. Obecnie realizuje go około 40 szkół w całym kraju, są wśród nich szkoły publiczne i niepubliczne, w tym szkoły międzynarodowe.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie także na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.

Sesja IB trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów; obowiązkowy jest język ojczysty, obcy i matematyka. Wyniki egzaminów maturzyści międzynarodowi poznają w lipcu, dyplomy otrzymają na początku września.(PAP)

Na świecie

KAIR – Papież Franciszek udaje się z dwudniową wizytą do Egiptu. Po przylocie do Kairu po południu papież uda się do Pałacu Prezydenckiego na oficjalną ceremonię powitania. Spotka się tam z prezydentem kraju Abd al-Fattahem as-Sisim. Następnie papież pojedzie na teologiczny uniwersytet muzułmański al-Azhar, gdzie spotka się z jego imamem. Wygłosi tam również przemówienie na międzynarodowej konferencji na temat pokoju. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty Franciszek spotka się z patriarchą Kościoła koptyjskiego Tawadrosem II.

WASZYNGTON – Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solocha kończą wizytę w USA. W drodze powrotnej do Polski zatrzymają się w Nowym Jorku, aby wspomóc kampanię na rzecz wyboru Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

PARYŻ – Trwa kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. Centrysta Emmanuel Macron będzie na spotkaniu w Chatellerault w środkowej Francji, a stojąca na czele skrajnej prawicy Marine Le Pen wieczorem wystąpi w telewizji.

VALLETTA – Nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej na Malcie w tzw. formule Gymnich (w trakcie rozmów nie dochodzi do uzgodnienia żadnych formalnych decyzji). Na spotkanie poświęcone stosunkom UE-Turca zaproszony został turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu.

STRASBURG – Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rada Europy, na której omawiana będzie sytuacja w Turcji.

PODGORICA – Czarnogórski parlament ma uchwalić protokół przystąpienia do NATO. Obrady zwołano w historycznej stolicy kraju, Cetinje. Przeciwnicy członkostwa Czarnogóry w NATO wezwali do demonstracji.

LONDYN – Japoński premier Shinzo Abe spotka się w Londynie z szefową brytyjskiego rządu Theresą May, która bedzie go podejmować w wiejskiej rezydencji rządowej w Buckinghamshire.

ATLANTA – Wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa na konferencji Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (National Rifle Associations).

WASZYNGTON – Prezydent USA Donald Trump ma podpisać szereg rozporządzeń wykonawczych w dziedzinie energetyki.