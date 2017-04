Bajeczne Hawaje (1)

Byłem na Hawajach w 2007 roku w towarzystwie żony, a także Zofii i Floriana Śmiejów. Spędziłem tam 22 dni podróżując wozem naokoło i w poprzek trzech największych i najciekawszych pod względem turystycznym wysp: to Wielka Wyspa, czyli Hawaii, Maui i Oahu. Oficjalna nazwa największej wyspy to także nazwa całego archipelagu i pięćdziesiątego stanu Stanów Zjednoczonych.

Nie uprawiałem żadnych sportów wodnych tak tam popularnych, nie wylegiwałem się zbytnio na plażach, chciałem i usiłowałem dostrzec i wejść w rytm i tętno życia każdej tak różnych od siebie wysp, zrozumieć, co tak tam przyciąga turystów, bo jest ich każdego roku coraz więcej i to przynajmniej pięciokrotnie więcej niż stałych mieszkańców: to liczba około siedmiu milionów, wobec miliona dwieście tysięcy mieszkańców. Wyjątkowość tychże mieszkańców, ich zwyczajów, archaiczny język, a przede wszystkim niesamowicie różnorodna, oszałamiające piękno natury jest chyba najprostszą i najkrótszą odpowiedzią na pytanie że tak wielu ludzi ściąga tu z całego świata, jak muzułmanów do Mekki.

This slideshow requires JavaScript.

Archipelag

Wyjątkowe jest położenie wysp tego archipelagu. Jest ich, większych lub mniejszych, a także całkiem małych atoli, sto trzydzieści sześć. Na południe od najnowszej geologicznie wyspy o tej samej nazwie co cały archipelag, formuje się nowa i to dość duża wyspa Loihi – na razie jest zanurzona w oceanie i do wynurzenia brakuje jej półtora kilometra. Nikt dokładnie nie wie, kiedy to się stanie: optymiści mówią o 10 tysiącach lat, pesymiści o 200 tysiącach, realiści przytaczają cyfry 50 do 100 tysięcy.

Hawaje to wyjątkowo długi archipelag, ma ok. 5 tys. kilometrów. Jest położony w centrum największego oceanu świata, Pacyfiku, i jest jedynym archipelagiem na tej przestrzeni oceanicznej. Jest oddalony od najbliższego lądu południowej Kalifornii o jakieś 4000 km i ponad 5000 km od najbliższych wysp Oceanii. Powstawał kilkadziesiąt milionów lat. Najpierw wyłaniały się jego północno-zachodnie wyspy. Ostatnią wyspą jest wyspa Hawaii. Nazwana jest Wielką, bo na jej obszarze pomieściłyby się wszystkie inne i jeszcze zostałoby miejsca na kilkadziesiąt nowych.

To wszystko wyspy wulkaniczne, a powstały dlatego, że ruchoma płyta Pacyfiku przenosi się o centymentr do dwóch na północny-zachód w ciągu roku, i gdy jej krawędź natrafia na tzw. “gorące miejsca” w powłoce ziemi, wtedy wybucha wulkan. A więc wszystkie wyspy archipelagu to nic innego tylko zastygła lawa wulkaniczna. Lawa ta jest bardzo bogata w minerały, a po zwietrzeniu i zamianie w piasek wulkaniczny jest świetną glebą pod rośliny.

Flora i fauna

Przy sprzyjających warunkach klimatycznych na tej zwietrzonej skale w ciągu 400 lat po wybuchu wulkanu potrafi wyrosnąć wspaniały las tropikalny. Dziś Hawaje posiadają ok. 2500 roślin, w tym ok. tysiąca endemicznych, czyli rodzimych. Niestety kilkaset z nich jest zagrożonych wyginięciem, bo inne mocniejsze biologicznie rośliny sprowadzone z kontynentu Ameryki Północnej, Azji, Oceanii i Europy wypierają je i przejmują ich tereny. To jest ciągle niesamowite bogactwo.Turysta nie spotyka się nigdzie indziej z taką masą nieznanych sobie roślin. Niektóre kwiaty, np. storczyki, do niedawna kwiaty królów i możnych Europy i Ameryki Północnej, rosną tu dziko i są najtańszym materiałem do produkcji kwietnego lei – naszyjnika powitalnego na Hawajach.

Urodzajna lawa nie traci swych zalet gdy znajdzie się pod powierznią wody. Wtedy zadomowiają się na niej koralowce, a te z kolei jak magnes ściągają do siebie ryby i inne stwory morskie dając im pokarm i schronienie przed drapieżnikami. W rafach żyje ok. 7000 zwierząt oceanicznych. Większość to ryby, a jedna trzecia tych żyjątek to rodzimi mieszkańcy Hawajów. Co za bogactwo!

Oficjalną rybą stanu Hawaje jest jest rybka krótsza od wydrukowanej na papierze jej nazwy w języku hawajskim: humuhumunukunukuapuoaa. To rybka z pyskiem świni, z potężnami żuchwami i ostrymi zębami, która jest drapieżnikiem.

Innymi ciekawymi mieszkańcami przybrzeżnych wód Hawajów poza delfinami i kilkoma rodzajami wielorybów i rekinów, jest zielony żółw (mnie się wydawał być czarnym) o wadze do 100 kg. Wieczorami wychodzi na plaże, by wypoczywać, i wtedy mu wszystko objętne – można go dotykać i na nim siedzieć. Gdy usiadłem na grzbiecie jednego z nich, przemówiłem po polsku i pogłaskałem, otworzył leniwie jedno oko – chyba zdziwił się, że ktoś gada do niego dziwacznym językiem. Odpływ zabiera je spowrotem do oceanu.

Hawajska foka-mnich potrafi ważyć do 300 kg. Są tu ośmiornice, jest ciekawy mały ptak o szczudłowatych nogach 40-centymetrowych, jest krab nazwany “seven eleven” (nie ma nic wspólnego z amerykańskimi sklepami o tej nazwie, chodzi tu o siedem plam na górnej części pancerza i cztery na dolnej, czyli jedenaście razem). Same rafy to też żywe twory – to nie rośliny lecz morskie zwierzęta, należące do różnych gatunków, które rosną około 6 mm każdego roku.

Jest na Hawajach wprost nieskończona ilość ptaków. Te, które znamy z Polski czy Kanady, mają nieco zmienione kolory. Niektóre upodabniają się do środowiska, do koloru lawy. Te, które znamy w jednej odmianie, mają tu wiele odmian kolorystycznych i pod względem wielkości. Przykładem niech będą gołębie: od małych, niewiele większych od wróbli, do gołębi rozmiarów europejskich. Mają ogromną rozpiętość kolorystyczną upierzenia. Są tu także całkiem białe “gołąbki pokoju” – może przeniosły się tu z Kremla, bo tam już nikt na nie nie zwraca uwagi, nie pisze się o nich socrealistycznych wierszy i nie śpiewa w pochodzie pierwszomajowym. Jak tu w Kanadzie, mewy na Hawajach są najczęstszymi bywalcami plaż – niesamowite żebraki. Jest masa ptaków bardzo kolorowych i najczęściej wielokolorowych, a niektóre potrafią zmieniać swoje kolory, gdy są na przykład w niebezpieczeństwie.

Gąska nene

To jeden z najbardziej znanych oficjalnych symboli Hawajów. Naukowa nazwa w języku polskim to “bernina hawajka”. Jest ptakiem objętym specjalną troską i chronionym prawem. To endemiczna gęś tego stanu. Sześćdziesiąt lat lat temu było ich na Wyspach niewiele, około 30 sztuk. Angielskim ornitologom udało się je rozmnożyć i przystosować do naturalych warunków. Dziś jest ich ponad 800 na wolności, a wszystkich razem z tymi w fermach hodowlanych ok. 2500. Niewielu turystów widzi je (mnie się to udało: dojrzałem mamę z maleńkim gąsiątkiem schodzące z szosy), bo jest ich ciągle mało, ale znaki drogowe większych wysp co chwila przypominają kierowcom, że dane miejsce na szosie jest miejscem “Nene xsing”, czyli tu one mają pierwszeństwo na drodze. Gąski są małe, a charakterystyczną ich cechą jest to, że nie piją wody, gdyż starcza im ta znajdująca się w roślinach, którymi się żywią.

Większa zwierzyna

Gorzej jest z większą zwierzyną na Hawajach. Wszystkie wyspy są pochodzenia wulkanicznego, a więc na początku swego istnienia były jak powierzchnia księżyca – żadnych żywych istot. Roślinki i drzewa przywędrowały tu początkowo jako nasionka z wiatrem, wodą – szczególnie w czasie nawałnic oceanicznych, ptaki przyleciały na skrzydłach lub jako pasażerowie na gapę na przypływających tu statkach, ryby były już w oceanie w czasie formowania wysp, ale zwierzaki aż tak dobrze nie pływają, by przepłynąć cztery czy pięć tysięcy kilometrów, są za ciężkie, by poddać się igraszkom wiatru. Pierwotni osadnicy przywozili ze sobą własny dobytek domowy jak np. świnie, psy, cięższe ptaki jak gęsi i kury, a póżniej wyjedli je prawie doszczętnie. Gdy nastąpił ogromny boom gospodarczy (początek XX w.) zjawili się na wyspach inni przedstawiciele świata zwierzęcego z Europy, Azji, Oceanii razem ze swoimi właścicielami zatrudnianymi jako pracownicy sezonowi przy uprawie trzciny cukrowej, czy jako miejscowi kowboje, zwani tu “paniolos”, pracujący w kilku największych na świecie gospodarstwach rolnych specjalizujących się w hodowli koni czy krów. Obecnie, gdy wprost niekontrolowany rozwój turystyki zniszczył prawie wszystkie rodzaje gospodarki na wyspach, na wyspie Hawaii na ranczu niejakiego Parkera ciągle hoduje się ok. 50 tys. sztuk bydła na obszarze prawie 100 tysięcy hektarów.

Język hawajski

To najprostszy na świecie język z tych jeszcze żywych, składający się z 12 liter, które mogą tworzyć tylko 162 sylaby. Litery te to pięć samogłosek: a, e, i, o, u wymawianych podobnie do wymowy polskiej, i siedmiu spółgłosek: h, k, l, m, n, p, w – ta ostatnia litera na początku słowa jest wymawiana jak polskie w, gdzie indziej w wyrazie podobnie do u. Dziwne, że litera h, nieznana w wielu nawet bardzo rozwiniętych językach, tu się znalazła, a brak jest najpopularniejszej litery w wielu językach s oraz litery występującej w prawie wszystkich językach świata t. Akcent – odwrócony główką apostrof – jest rodzajem litery, to tzw. zwarcie krtaniowe, wydłużające samogłoski czy sygnalizujące, ze samogłoski koło siebie trzeba wymawiać oddzielnie, nie robić z nich dyftongu. Dzisiaj jest on często pomijany w pisowni. Do lat dwudziestych XIX wieku był to język tylko mówiony. Gdy w owym czasie nastąpił gwałtowny najazd misjonarzy protestanckich na wyspy, dali mu alfabet łaciński, który do dziś obowiązuje. Trzeba oddać honor misjonarzom, że nie tylko nie tępili tego dość prymitywnego języka, ale próbowali tworzyć jego słownik, gramatykę, przetłumaczyli Biblię na hawajski (ciekawa próba tłumaczenia na język prymitywny, przypuszczam, że nie wszystko co Biblia podaje, udało się prawidłowo przetłumaczyć). Dopiero na przełomie XIX i XX wieku administracja amerykańska zabroniła używania tego języka; skutek był szybko widoczny – na przestrzeni wieku liczba użytkowników języka zmalała z 37 tysięcy do jednego tysiąca, z tym że dzisiaj większość tubylców nim się posługujących to ludzie w wieku starczym, około 80 lat. Dziś to znowu drugi oficjalny język Wysp; są tu już szkoły z hawajskim jako językiem nauczania. Jest więcej osób spoza Hawajów posługujących się tym językiem niż rodowitych mieszkańców. Są to przeważnie lingwiści zajmującymi się nim w celach naukowych.

Historycznie to język wschodniopolinezyjski, podobny do wielu języków wysp Polinezji, języków krajów Azji Południowo- Wschodniej i wysp Oceanu Indyjskiego, nawet do języka używanego na Madagaskarze. Zjawił się tu razem z ich kolonizatorami, najpierw mieszkańcami wysp Markizy, póżniej Tahiti. Kilkusetletnia izolacja Wysp Hawajskich stworzyła odmienny, nowy język. To nie jest jedyny język tubylczy na Hawajach. Gdy w r. 1778 r. kapitan James Cook odkrył Hawaje, nastąpił najazd na wyspę wielu narodowości z Europy i Azji i powstała ciekawa mieszanka językowa zwana hawajskim pidgin. Jedna z małych wysp, celowo izolowana od reszty świata już ponad 100 lat, Niihau, ma swoją odmianę języka hawajskiego, dość oddaloną od oficjalnego języka. Trudno jej mieszkańcom porozumieć się z Hawajczykami z innych wysp. Średnie i młodsze pokolenie rodowitych Hawajczyków zna tylko niektóre słowa czy wyrażenia w ich rodowitym języku, posługując się językiem uniwersalnym, angielskim, który wszyscy mieszkańcy wysp znają.

Po co nam wiedza o tym języku? Poza zwyczajną ciekawością dotyczącą czegoś bardzo niespotykanego, różnego, wprost egzotycznego, ci, którzy wybierają się na Hawaje, powinni znać przynajmniej kilka słów grzecznościowych, często używanych na wyspach. Język ten jest widoczny bardziej w nazewnictwie geograficznym, geologicznym; prawie wszystkie rośliny, ptaki, zwierzęta itp. są nazwane i znane na Wyspach w tym języku. Przejeżdżając te wyspy wozem spotkałem tylko jedną miejscowość o nazwie angielskiej: Captain Cook.

Język hawajski jest bardzo dźwięczny, samogłoski są doczepiane do siebie, prawie w każdym słowie, każdą prawie zawsze wymawia się samodzielnie, jest wtedy sylabą. Zapyta ktoś, jak można się wypowiedzieć w języku, który tych sylab ma tylko 162, a słowa nie są odmienialne? Odpowiedź: z trudnościami. By sobie pomóc we wzajemnym zrozumieniu, używa się takich wybiegów językowych jak ustalony porządek występujących po sobie słów, przedrostki doczepiane do głównych wyrazów, akcent na sylabie, niekiedy dwa równorzędne akcenty w jednym słowie, intonacja głosu, gesty, miny, powtórzenie tego samego słowa. I tak słowo “wiki” znaczy szybko, “wiki wiki” – bardzo szybko; nie wiem ile razy trzeba powtórzyć to słowo, by określić szybkość światła. Dla wielu użytkowników internetu słowo to jest znane – to pierwszy człon nazwy najpopularniejszej encyklopedii elektronicznej, Wikipedii. Z tego języka pochodzi nazwa instrumentu “ukalele”, co po hawajsku znaczy pchła w czasie skoku.

Koniecznie trzeba zapamiętać słowo mahalo, co znaczy “dziękuję”. Znane na całym świecie słowo aloha z racji na ograniczenia słownikowe języka znaczy wiele różnych rzeczy, a więc: witaj, żegnaj, kochaj, miłość, przyjaźń, uczucie, czułość itd. Jeśli coś miłego chcemy powiedzieć komuś na Hawajach, niech to będzie “aloha”, słowo zawsze miłe, wypowiadane serdecznie i z uśmiechem. Co chcemy przez nie powiedzieć to już nie nasz problem – rozmówca niech się nad tym głowi.

Ciąg dalszy za tydzień