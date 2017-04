7 najlepszych miast dla Twojego startupu

Myśląc o największych, najlepiej prosperujących przedsiębiorstwach, umiejscawiamy je, niejako odruchowo, gdzieś daleko – na przykład w Stanach, w Dolinie Krzemowej czy Zatoce San Francisco. Nic w tym dziwnego: to właśnie te miejsca są niekwestionowanymi liderami jeśli chodzi o rozwój najnowszych technologii i działalności biznesowych wszelkiego rodzaju. Wszyscy znamy technologicznych gigantów biznesu, takich jak Apple, Facebook, Intel, Google, Twitter i wiele innych marek, które działają i rozwijają się w tym biznesowym centrum świata. Znakomita większość tych firm zaczynała od zera, ich siedzibą zaś – zanim trafiły na wyżyny – były garaże pomysłodawców czy uczelniane kafejki. Początki tych marek były bardzo podobne do pierwszych kroków stawianych przez startupy. Liczył się pomysł i ciężka praca – te czynniki mogą przenieść Twój biznes w szeregi wyżej wymienionych firm. Ale czy Dolina Krzemowa to jedyne miejsce, w którym możliwe jest osiągnięcie sukcesu? Oczywiście – nie! Niżej znajdziesz zestawienie miast z całego świata, które warto wziąć pod uwagę zastanawiając się, w którym miejscu najlepiej rozpocząć działalność biznesową. Kto wie, może właśnie znajdujesz się w biznesowym centrum świata!

Sydney

Mimo że mieszkańcy Sydney wciąż wysoko cenią wygodne życie i stałe zatrudnienie w dobrze prosperujących korporacjach, przedsiębiorcy cieszą się wysokim szacunkiem społecznym i coraz więcej osób decyduje się na wybór właśnie takiej ścieżki zawodowej. Jedną z przyczyn zapowiadającej się zmiany w strukturze zatrudnienia Australijczyków jest z całą pewnością nieustannie i szybko dojrzewające środowisko sprzyjające rozwojowi startupów. Innym z kolei może być obecność wielu projektów wspomagających oraz wydarzeń organizowanych przez Muru-D (akcelerator przedsiębiorczości, który inwestuje w pomysły wykorzystujące innowacyjne technologie i charakteryzujące się wysokimi, globalnymi ambicjami) lub Fishburners (największa australijska społeczność służąca pomocą technologicznym startupom) – czy też wiele innych konferencji i wydarzeń, umożliwiających nieustanne zdobywanie wiedzy potrzebnej do stworzenia dobrze prosperującego biznesu.

Niestety rząd australijski nie zapewnia zbyt wielu ulg, które dla początkujących przedsiębiorców wielokrotnie są zbawienne. Owszem, państwo przewiduje 45% upustu na badania i projekty rozwojowe, ale poza tym początkujące przedsiębiorstwa nie mogą oczekiwać zbyt wiele. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to każdy dochód od 14,500 dolarów w górę podlega opodatkowaniu – poza tym niestety rząd nie przewiduje większej ilości udogodnień. Ci, którzy marzą o rozpoczęciu działalności w tej części świata, nie powinni się zniechęcać, a raczej potraktować część niedogodności jako bodziec do zmiany systemu i stworzenia lepszego miejsca dla rozwoju startupów.

Każdy obywatel Polski przed wyjazdem do Australii zobowiązany jest do zdobycia wizy umożliwiającej mu pobyt w kraju. Aby zdobyć wizę upoważniającą do stałego przebywania na terytorium państwa australijskiego, osoba ubiegająca się o nią powinna wykazać się odpowiednim wykształceniem oraz, co ważniejsze, doświadczeniem pożądanym na rynku pracy, dodatkowo istotny jest tutaj wiek i poziom znajomości języka angielskiego. Po dopełnieniu wszelkich formalności osoba, która otrzymuje wizę posiada dokładnie takie sama prawa jak Australijczyk.

Warszawa

W porównaniu z naszymi sąsiadami – Słowacją i Czechami – jesteśmy najlepszym miejscem na rozpoczęcie biznesu w tej części Europy. Jest tak dlatego, że nasze społeczeństwo ma bardzo silną handlową i przedsiębiorczą historię. Stolica stanowi dom dla setek startupów – 30% polskich początkujących przedsiębiorstw właśnie tutaj zbierało fundusze na rozpoczęcie działalności i ani myślą wyprowadzać się daleko za ocean. W tak dużej społeczności co chwila pojawiają się nowe okazje do spotkania ludzi, którzy z przyjemnością podzielą się swoim doświadczeniem. Dodatkowo odbywa się tutaj mnóstwo wydarzeń i spotkań, na których poruszane są wszystkie tematy interesujące dla osób zainteresowanych tematyką biznesową. Open Reaktor, Agile Warsaw i Startup Grind – to tylko kilka eventów, podczas których początkujący przedsiębiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę. Rząd miasta także angażuje się w wiele inicjatyw stworzonych dla zaczynających biznesmenów – Warszawa jest sponsorem największej konferencji startupowej w Polsce, Bitspiration.

Oczywiście Warszawa nie jest jedynym miejscem, w którym warto zacząć swoją przygodę z przedsiębiorczością. W całym kraju można znaleźć miejsca zachęcające do rozpoczęcia działalności; są to między innymi Wrocław, Kraków i Gdańsk.

Kuala Lumpur

Południowo-wschodnia Azja jest prawdopodobnie jednym z najlepszych i najczęściej wybieranych wakacyjnych miejsc na ziemi. Ale czy odpoczynek to jedyny cel podróży? Dlaczego nie połączyć lukratywnej pracy z przyjemnością? Powodem, dla którego rzesza ludzi tak ochoczo spędza wakacje w tej części świata, jest fakt, iż koszt życia jest tam naprawdę bardzo niski. Inną zaletą zakładania działalności w tej części globu jest dość mocno zróżnicowana populacja. Malezję zamieszkują trzy różne populacje – malezyjska, chińska i hinduska; to bardzo dobre środowisko, biorąc pod uwagę próby, które należy przeprowadzić przed wypuszczeniem ostatecznej wersji produktu na rynek. Mimo ogromnego zróżnicowania, język angielski jest drugim najczęściej używanym językiem w Kuala Lumpur, dlatego też osoby, które nie władają biegle malajskim bahasa nie muszą się martwić. Żarty na bok: kwestia języka jest w Malezji niesamowicie istotna w realizowaniu najbardziej prozaicznych kwestii, takich jak zakładanie konta lub organizowanie dostępu do Internetu.

Jeśli chodzi o wysokość podatków, to w Malezji są one bardzo niskie, tak samo zresztą jak koszty życia. Zanim zdecydujesz się na wyjazd, pamiętaj o swoim zdrowiu. Mimo, że rząd Malezji nie wymaga od Europejczyków szczepień, warto przed wyjazdem zaszczepić się na WZW A i B oraz dur brzuszny; dzięki temu będziesz mógł swobodnie uczestniczyć w życiu miasta, poznając kulturę rodzimej ludności i egzotyczne smaki na każdym rogu ulicy – te doświadczenia mogą zostać bardzo dobrze wykorzystane jeśli chodzi o Twoją działalność biznesową. Jeśli już teraz rozważasz przeprowadzkę, przygotuj się na ogromny ruch uliczny, wysokie temperatury i niesamowicie gościnnych ludzi!

Kair

Rynek startupów na przestrzeni kilku zeszłych lat rozwijał się tutaj bardzo spokojnie i zarazem skutecznie. Niedawna rewolucja otworzyła Egiptowi drzwi do wolności – dając tym samym przedsiębiorcom spory wachlarz możliwości, o których jeszcze kilka lat temu nie śmieli nawet marzyć. Kair to największe miasto na Środkowym Wschodzie, położone nad deltą Nilu i jednocześnie znajdujące się w centrum politycznego i kulturalnego życia Egiptu. To stosunkowo nowoczesna aglomeracja z jednym z najbardziej burzliwych i emocjonujących rynków świata, na którym można znaleźć utalentowanych developerów i aspirujących przedsiębiorców. Zazwyczaj są to młodzi, bardzo dobrze wykształceni ludzie, którzy posiadają ogromne możliwości penetrowania rynku i kreowania nowych możliwości. Zakładając działalność w Kairze, z pewnością natkniesz się na specjalistów, którzy są gotowi do pomocy i bycia częścią twojego projektu. Znajdują się wśród nich najlepsi i najbardziej kreatywni eksperci, którzy już zdobywają doświadczenie na całym świecie, a ich umiejętności są wysoce pożądane na rynku. W Kairze możesz liczyć na spotkanie i współpracę z najlepszymi grafikami światowego rynku pracy.

Biorąc pod uwagę wydarzenia z 2011, nie można dziwić się, że system polityczny w Kairze wciąż nie jest stabilny, dlatego też początkujący przedsiębiorcy nie mogą liczyć właściwie na żadne ulgi podatkowe od państwa. Jednak sytuacja polityczna wydaje się powoli i systematycznie normować, co również jest zasługą początkujących oraz doświadczonych już przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o możliwość pobytu na terytorium Egiptu, to wszyscy obcokrajowcy zobowiązani są do posiadania wizy pozwalającej na legalny pobyt w kraju. Jeśli planujesz zainwestować swoje pieniądze w biznes zarejestrowany w Egipcie, to możesz starać się o uzyskanie tymczasowego, pięcioletniego pobytu na terytorium państwa egipskiego, które po tym czasie można ponownie odnowić.

Pekin

Tradycyjne rzemiosło i stała, korporacyjna praca są tutaj wciąż wysoko cenione, jednak na szczęście ten stan rzeczy wydaje się zmieniać. Coraz więcej historii, których celem jest zebranie określonej kwoty na otworzenie własnej działalności, kończy się sukcesem, a razem z nim zmienia się pożądana przez młodych ludzi ścieżka zawodowa. Pekin jest jednym z największych miast w Chinach, a co za tym idzie może pochwalić się najbardziej zróżnicowanym rynkiem. Dodatkowo Pekin jest kolebką dla chińskiego przemysłu technologicznego, filmowego, a co więcej znajdują się tutaj największe firmy stanowiące własność państwa. To doskonałe miejsce dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od profilu jego działalności, a co równie istotne, aglomeracja posiada doskonale rozwiniętą sieć transportu, dzięki której można swobodnie podróżować do każdego miejsca na ziemi.

Rząd chiński przewiduje zniżki podatkowe dla przedsiębiorców. Dzięki temu mają oni możliwość do obniżania podatków rocznie o 9,600 jenów (1,560 dolarów). Projekty rządowe przewidują również dodatkowe ulgi dla twórczych przedsiębiorstw, nawet do 15%. Mając w zamiarach prowadzenie interesów w tej części Azji, należy zapamiętać bardzo istotną zasadę – w Chinach nigdy nie można się spóźniać, należy zawsze przychodzić na umówiona godzinę, ponieważ w przeciwnym razie nasze zachowanie może zostać odebrane jako skrajnie obraźliwe.

Londyn

Stolica Wielkiej Brytanii uważana jest za technologiczną kolebkę Europy. Jest ona także domem dla największej ilości startupów w skali całego świata. Eksperci i przedsiębiorcy przyznają, że to jedno z najlepszych i najbardziej przyjaznych miejsc jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności na rynku, w porównaniu do pozostałych części globu. Jednocześnie Londyn został okrzyknięty najmocniej wspierającym startupy miastem Europy. Nic dziwnego, ponieważ znajduje się tutaj 35 akceleratorów biznesowych, między innymi: Seedcamp, Wayra, Techstars, Microsoft Ventures i Future Fifty – są to główni partnerzy strategiczni, którzy pomagają startupom w różnych fazach ich rozwoju. Rząd również angażuje się w rozbudowę i sukces startupów poprzez umożliwienie im kontaktów z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy są gotowi, by podzielić się swoją wiedzą. Co więcej, rząd brytyjski oferuje początkującym przedsiębiorcom obniżki podatkowe, które mocno odciążają budżet początkujących działalności.

W kraju, gdzie picie herbaty stanowi magiczny rytuał, a spacerowanie uliczkami stolicy może spowodować, że zwyczajny przechodzień poczuje się dumnie i majestatycznie, przyszedł czas, w którym to technologia uważana jest za mechanizm napędzający ekonomię całego kraju. Roczny przychód brytyjskiej technologii szacowany jest obecnie na około 2 biliony funtów. Jeśli chodzi o rozpoczynanie działalności, to Londyn z całą pewnością jest jednym z najlepszych miejsc w Europie na osiągnięcie założonych, biznesowych celów.

Sofia

Sofia jest stolicą Bułgarii i jednocześnie największym miastem tego kraju. Z pewnością nie jest tak mocno pożądanym turystycznym celem jak Paryż czy Nowy Jork, ale z pewnością jest równie piękna, a dodatkowo to bardzo dobre miejsce na rozpoczęcie biznesu. Bułgaria to kraj, który dołączył do Unii Europejskiej w 2007 roku, od tego czasu może korzystać ze wszystkich programów i możliwości stworzonych dla państw członkowskich. Wraz z wstąpieniem do organizacji, Bułgaria zyskała znacznie silniejszą pozycję, dzięki czemu obecnie zachęca do przeprowadzki wiodących przedsiębiorców z całej Europy. Powodem tej zmiany jest fakt, iż Bułgaria posiada dostęp do funduszy Unii Europejskiej, a to z kolei pozwoliło na stworzenie wielu organizacji pomagających początkującym przedsiębiorstwom; są to między innymi: LAUNCHub, Eleven (akcelerator) i NAVEQ.

Bułgaria posiada bardzo niską stawkę opodatkowania w wysokości 10%. Co jest równie ważne i interesujące to fakt, że miasto posiada jedno z najszybszych połączeń internetowych na całym świecie – czynnik ten może być sporą zaletą, kiedy zdecydujesz się na międzynarodowe prowadzenie biznesu.

Dolina Krzemowa i Zatoka San Francisco są niewątpliwie najlepszymi ośrodkami, w których rozpoczęcie działalności i rozwijanie startupu ma sens. Jak jednak widać, nie są to jedyne miejsca na świecie, w których ambitny i pracowity przedsiębiorca może osiągnąć sukces.

Emilia Pluta

Emilia Pluta – nasza nowa autorka, dziennikarka pisząca teksty dla poświęconej ludziom przedsiębiorczym i startupom strony startingsthingsup.com.