Zatoka Fundy

Najwyższe pływy na świecie

Przedstawię Państwu niesamowity fenomen natury, którego twórcami są Księżyc i Słońce – powiem o największych w całym świecie pływach (przypływy i odpływy) w Zatoce Fundy znajdującej się w prowincjach Nowego Brunszwiku i Nowej Szkocji. Sama Zatoka jest częścią większego akwenu wodnego Zatoki Maine. Fundy ma długość 258 km, przy wejściu jest szeroka na 100 km, a jej największa głębokość to 214 m. Posuwając się w głąb lądu ciągle się zwęża, staje się płytsza i kończy się dwiema mniejszymi zatokami wyglądającymi trochę jak rogi jakiegoś zwierzaka: Chignecto i Minas. Na tej drugiej zachodzą bardzo dziwne zjawiska geologiczne i tu są najwyższe przypływy. Drugie co do wielkości przypływy na świecie są przy ujściu Rio Gallegos w Patagonii w Argentynie; są przeciętnie o 1,5 metra niższe, niż te w kanadyjskiej zatoce.

Ten fenomen natury pobudzał wyobraźnię ludów nadmorskich od bardzo dawna. Pierwszy ze znanych opisów tego zjawiska został wykonany około 150 roku p.n.e. przez Seleukosa z Seleucji.

Powodem ich powstania jest przyciąganie wody przez siły grawitacyjne wspomnianych dwóch ciał niebieskich. Najbardziej to widać na długich i stosunkowo wąskich zatokach i przy dużych rzekach o ujściach lejkowych. Pływy na całym świecie mają miejsce dwa razy w ciągu doby, dokładniej co 12 godzin i 27 minut. Dwa razy w miesiącu podczas pełni i nowiu księżyca przypływy są najwyższe, zwane przez naukowców pływami syzygijnymi, bo wtedy Słońce, Księżyc i Ziemia są ustawione w linii prostej, przez co grawitacja jest większa, bo woda przyciągana jest równocześnie przez Słońce i Księżyc. Gdy te trzy ciała niebieskie tworzą kąt prosty (też mniej więcej dwa razy w miesiącu), pływy są najmniejsze. Wysokość przypływów w Zatoce Fundy dochodzi do 16 metrów, zdarzyły się i większe, prawie 20-metrowe. Rekordowe przypływy miały miejsce z trzeciego na czwarty października 1869 roku, kiedy to woda wypiętrzyła się do wysokości 21,6 m.

Widziałem je wiele razy

To niesamowite spiętrzenie wody i to w dość krótkim czasie, widziałem wiele razy gdy studiowałem, a potem pracowałem na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaksie w Nowej Szkocji. Patrzyłem w niebo by zobaczyć czy księżyc jest w pełni, w dni pochmurne z doniesień mediów notowałem czas największych przypływów i jechałem kilkadziesiąt kilometrów, by obserwować to niesamowite zjawisko. Dwa razy zatrzymałem się w małym hoteliku na noc, by obejrzeć je w czasie pełni. Wieczorem czy w nocy to całkowicie odmienne widowisko dla oczu obserwatora niż w ciągu dnia. Rozbijające się o skały fale w świetle księżyca tworzą wrażenie czegoś nie z tej ziemi, czegoś z baśni. Huk i świst wody atakujcej brzegi Zatoki jest podkładem muzycznym tego widowiska. Człowiek czuje się w takich momentach małym prochem na tej Ziemi, ale jest pełen podziwu dla tej potęgi. Owszem, nie tylko w czasie nowiu czy pełni Księżyca, lecz każdego dnia można oglądać te przypływy. Mogą być nawet do 5 metrów niższe, ale ciągle wyższe niż większość pływów na świecie. Ponad 100 miliardów ton wody oceanicznej dwa razy w ciągu doby zalewa Zatokę. By uzmysłowić sobie tę wielkość dopowiem, że ta masa wody jest większa niż ilość wody przepływającej we wszystkich rzekach świata w tym samym czasie. Przy wejściu do Zatoki Fundy jest to fala wysokości trzech i pół metra, ale ciągle wzrasta, by przy jej końcu wznieść się około 5 razy wyżej. Do Fundy wpadają małe rzeki. W czasie przypływu bieg ich wody jest na jakiś czas zatrzymywany atakiem przypływu. Przy odpływie w rzece St. John tworzą się szybko spływające małe wodospady. Dobrze, że rzeki te są niewielkie i czas zatrzymywania tych wód jest krótki, inaczej tereny nadrzeczne byłyby zalewane dwa razy w ciągu doby.

Wiry

Innym ciekawym zjawiskiem jest tworzenie się wirów na tafli wody. Są one spowodowane układem wzniesień i zapadlin na dnie Zatoki. Drugim co do wielkości takim wirem na świecie (pierwszeństwo ma norweski) jest tu wir nazwany Old Sow (stara locha) ze względu na dziwne dźwięki wydobywające się z niego podobne nieco do wydawanych przez samicę dzika. Przy dużych przypływach ma on aż 76 metrów po przekątnej.

Bogactwo ryb i innych zwierząt wodnych na Zatoce

Duże fale oceaniczne nie tylko napełniają Zatokę wodą, ale nanoszą na jej dno masy bogatego w odżywki mułu. To jest powodem ogromnego bogactwa ryb, homarów i innych stworów morskich w Zatoce, co nie tylko wzbogaca miejscową ekonomię dobrymi połowami, ale zaprasza do niej kilka gatunków wielorybów. Zjawiają się tu niekiedy także delfiny. Obserwacja tych wszystkich olbrzymów w naturze, a nie w jakichś akwariach, jest chyba największym magnesem przyciągającym na te tereny turystów. Tu po raz pierwszy w życiu wybrałem się stateczkiem turystycznym na ich podglądanie. Było ich dużo w wodzie, niektóre przyzwyczajone do tych wizyt wypływały na powierzchnię częściej niż normalnie, by pokazać swoją urodę turystom. Dużo później odbyłem dwie inne takie wycieczki statkiem turystycznym w tym samym celu. W Zatoce św. Wawrzyńca przy Cape Breton w Nowej Szkocji nie spotkałem ani jednego zwierzaka do podglądania. Nieco później na środku rzeki o tej samej nazwie w pobliżu Riviere du Loup w Quebecu miałem więcej szczęścia – widziałem kilka okazów jednego gatunku wielorybów (już nie pamiętam jakiego). W Zatoce Fundy jest ich wiele i są zróżnicowane rodzajowo. Od czasu do czasu można oglądać tu wielkie długopłatwowce (humpbacks, po polsku także znane jako humbaki) i największe zwierzęta na ziemi płetwały błękitne (blue whales) długie do 33 m, ważące do 170 ton; ich noworodki ważą 2700 kg i nabywają po cztery kilogramy wagi w ciągu każdej godziny. Od czasu do czasu pojawiają się tu wieloryby zabójcy – orki, czyli mieczniki, w poszukiwaniu swych wrogów rekinów oraz bitnych ale bez większych szans zwycięstwa delfinów. Ranią swoje ofiary w miejscu miękkim na podbrzuszu, czekają aż się wykrwawią i dopiero wtedy zabierają się do konsumpcji. Stałymi bywalcami w Zatoce są drugie i trzecie co do wielkości zwierzęta na ziemi: wieloryby zwane finwalami lub pletfelami (finbacks), oraz sejwale (seis). Jest tu także karłowata odmiana pletweli zwanych po angielski minkes, oraz wieloryb gładkoskórny eubalanea (rights) – tych ostatnich zostało niewiele na świecie, około 300 sztuk, dlatego od roku 1935 są pod ścisłą międzynarodową ochroną. Zobaczenie tylko tego jednego tłuściocha jest już wielką przygodą dla turysty, bo gdzie indziej można go zobaczyć? Chyba że w albumach zoologii czy sekcji Images Googla. Nie słyszałem o drugim takim miejscu na świecie, w którym można by znaleźć taką różnorodność wielorybów.

Spacer po Zatoce i niesamowite widoki skalne

W czasie odpływu ogromne połacie Zatoki są odsłonięte i można po ich dnie spacerować. Miejscowi nie spacerują, szukają na dnie lub w szczelinach skał pamiątek sprzed 300 milionów lat, kiedy to skały otaczające Zalew były formowane, czy sprzed ok. 200 milionów lat, kiedy miejsce to poddane było ruchom tektonicznym i pojawiła się tu lawa. Poszukiwacze sprzedają znaleziska miejscowym sklepikom czy punktom turystycznym za grosze i turyści za grosze mogą je tam nabywać. Nie przyszło mi do głowy, by zaopatrzyć się w tego typu pamiątki, a teraz mi szkoda, że ich nie szukałem, czy nie kupiłem.

Nieustanne bombardowanie przez wodę brzegów Zatoki Fundy przez miliony lat spowodowało ogromne zmiany w ich wyglądzie. Woda pracowała nad nimi jak cierpliwy rzeźbiarz. Chodząc wśród nich można widzieć tu różnorodne, dziwne i piękne kolorowe twory, nie trzeba pomagać sobie fantazją by dostrzec wazony, a w nich na szczycie w miejscu kwiatów zieloną trawę, krzewy czy nawet drzewa. Są wycięcia w skałach tworzące bramy, przez które można w czasie odpływu przechodzić suchą stopą, a w czasie przypływu lub gdy zatoka jest we względnym spokoju, przejechać łódką.

Tu i tam na płaskiej przestrzeni wyrastają ogromne skały o różnych kształtach. Spotykamy maczugi Herkulesa, strzeliste szpice, przysadziste zwały. Są i jaskinie, w których można się nie tylko schronić przed deszczem, ale nawet przespać noc, choć w niezbyt luksusowych warunkach. Kolory tego wszystkiego są przeważnie czerwonawe lub ceglaste, bo pierwotna skała tu uformowana to czerwony piaskowiec. Jest na prawdę co oglądać. Radziłbym odwiedzić “róg” południowej Zatoki Minas w Nowej Szkocji w pobliżu miasta Windsor i Wolfville, i widowiskowe twory natury przy początku Zatoki od strony Nowego Brunszwiku, miejsce zwane Hopewell Rocks.

Nie zapominajmy wejść na statek turystyczny w sezonie gdy Zatoka jest pełna wielorybów. Wyczekiwanie, aż się wynurzą na powierzchnię wody, odgadywanie rasy, przyglądanie się ich harcom to już nie tylko poznawanie świata tych pływających żywych olbrzymów, ale i gwaratowana radość i emocje. Zauważyłem w czasie moich wycieczek, że nawet największe mruki i ponuraki raptem ożywiały się, biegały po pokładzie statku z aparatami fotograficznymi z uśmiechem na twarzy, a gdy udało im się utrwalić na kliszy przynajmniej ogon wieloryba, czuły się wniebowzięte.