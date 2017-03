Za co powinniśmy kochać ojca Rydzyka?

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Jest tak polski jak bigos czy łapanie się za guzik na widok kominiarza – dla nie-Polaków nie do pojęcia. A jednak istnieje – ma się znakomicie i rośnie w siłę. Jest jak Prezes – wszechwładny i podporządkowujący sobie ludzi, którzy biją pokłony i całują po rękach. On to lubi. Nic nie ma wspólnego z ubogim Kościołem, służącym wiernym, nauczającym miłości i łagodnego dobra.

Ojciec Dyrektor to budowniczy państwa w państwie – jego imperium jest silne i niestraszne mu zmiany w kraju. W każdym układzie sił potrafi robić swoje.

Ostatnio z obroną Ojca Dyrektora pospieszył członek rządu – minister od wycinania drzew, jak o nim mówią, czyli minister środowiska Jan Szyszko. Niewzywany do tablicy, sam się wezwał, postawił na baczność i wysmażył czołobitny list otwarty nie w sprawie lasów czy jezior, nie puszczy, o której ocalenie jakoś nie bije się wcale, ale właśnie w sprawie toruńskiego imperatora, dyrektora Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych instytucji – ojca Tadeusza Rydzyka. Minister uczy Polaków, za co kochać powinni i wielbić o. Rydzyka, a swój list przesyła do wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej, ku pamięci i ku przestrodze. Oto on:

Myślę, że wszystko jest już jasne – gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, co do przyczyn wygranej PiS, po tym liście już chyba nie ma. Minister jasno wyłożył co miało “przełożenie” na wyniki wyborów parlamentarnych i samorządowych. To tyle na temat rozdziału państwa i Kościoła.

To dobrze, że polski rząd jest rządem wszystkich Polaków – i tych wierzących, i tych niewierzących, i tych konserwatywnych, i tych liberalnych, a przede wszystkim że jest rządem niezależnym od wszelkich nacisków i wpływów. Widać to jasno po lekturze tego jakże kształcącego listu.

Może lepiej aby minister Szyszko zajął się swoim resortem, bo w sprawach ekologii w Polsce AD 2016 nie dzieje się dobrze. Ale jak się ma dziać inaczej, skoro autor listu uważa globalne zmiany klimatyczne za wymysły bez pokrycia w rzeczywistości, a wielkie serce o. Rydzyka za niezaprzeczalny fakt.