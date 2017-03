Warszawa czaruje

Z cyklu: Zapiski na gorąco

To już zupełnie normalne, że kiedy przyjeżdżam do mojego rodzinnego miasta Warszawy, nie poznaję wielu miejsc. Zniknęły domy i miejsca, które były częścią miasta przez dziesięciolecia i które jeszcze widziałam przy ostatniej wizycie. Teraz, po niecałych dwóch latach, patrzę i nie poznaję – stoją tam błyszczące nowością szklane budynki. Wyrastają nowe wieżowce, na znanych ulicach powstały egzotyczne knajpki.

My, odwiedzający Polskę, jesteśmy jedynymi, którzy najbardziej cieszą się, kiedy rozpoznają stare kąty – te same neony czy szyldy, dawne sklepiki. W centrum Warszawy takich miejsc jest coraz mniej, bo to pełna dynamiki metropolia. I to dobrze, choć czasami chciałoby się więcej znaków z dawnych lat.

Piękne dziewczyny w kapeluszach i eleganckich płaszczach z obowiązkowymi szalami owiniętymi wokół szyi i dobrej jakości torebkami. To taki typ – każda inna, a jakby wszystkie takie same. Dobre makijaże, wykwintne perfumy. Przyjemnie popatrzeć. I tylko one czasami uśmiechają się bez powodu w tramwaju.

Wszyscy wpatrzeni w ekrany swoich telefonów, ze słuchawkami w uszach. Są nowocześni, identyczni jak w każdym innym dużym mieście świata.

Tramwaje piękne, czyste, podjeżdżają zgodnie z rozkładem, bez opóźnień. Tak samo autobusy. A metro! Nowa linia 2 ma przepiękne, nowoczesne stacje, każda udekorowana w inny sposób i utrzymana w odcieniach innego koloru. Nie wiem po co tu komu samochód, albo po co taksówki, skoro wszędzie da się dojechać albo autobusem, albo tramwajem, albo metrem. A do tego wszystkie te podróże trwają krótko, bo wszędzie jest naprawdę blisko. Dlatego dobrze też jest chodzić na piechotę. Kiedy mieszkałam w Warszawie, wydawało mi się wszędzie bardzo daleko. Jechałam dwoma autobusami z domu przy rondzie Centrum na uniwersytet. Dzisiaj, mając na co dzień kanadyjskie odległości, te warszawskie wydają mi się maleńkie. Cudowne miasto, gdzie wszędzie dostać się można w bardzo krótkim czasie.

To dopiero początek – jestem w Warszawie niecały tydzień, a już zgromadziłam doświadczeń na małą książkę. Nie zdążę ich teraz opisać, bo za pół godziny muszę być na Dworcu Centralnym, skąd pojadę do Wiednia. To kolejny niezwykły rozdział mojej przygody, o którym napiszę więcej już po.

Na dzisiaj to tylko pierwsze kilka wrażeń, do których trzeba dodać urocze kawiarenki z wystrojem wykazującym wielki gust naszych rodaków. Są nie tylko piękne, ale mają ciekawe nazwy. I oferują mnóstwo pyszności. Zawsze zadziwia mnie jak szare miasto stało się europejską metropolią.Wystarczyło odpuścić obręcz komuny i dać ludziom możliwość rozwijania ich kreatywności. I mamy wspaniałą nowoczesną Warszawę…

24 marca 2017