Sztuka kulinarna i jej dzieje

Kontynuując moje rozmyślania o gastronomii dzisiaj cofniemy się jeszcze głębiej do początków GASTRONOMII. Termin gastronomia pochodzi od słów greckich: gaster – żołądek i nomos – prawo; określa sztukę dobrego jedzenia oraz to wszystko, co może być przez człowieka skonsumowane, a więc nie tylko pokarmy podstawowe i stałe, lecz również i płynne. Największy we Francji teoretyk gastronomii – Jean Anselme Brillat-Savarin w swoim dziele pt. Fizjologia smaku (Physiologie du gout) dowodzi, że gastronomią określa się wszystko to, co dotyczy wyżywienia człowieka. Celem gastronomii jest dostarczenie ludziom możliwie najlepszych pokarmów.

Drugi z kolei znawca kuchni francuskiej Antonin Careme w swojej pracy “Le Maitre d’hôtel francais”, twierdzi, że “… zwierzęta żywią się, człowiek je; tylko człowiek rozumny umie jeść”, a pisarz francuski La Rochefoucauld dodaje: “Jedzenie jest koniecznością, lecz jeść inteligentnie jest sztuką”. Określenie “kuchnia” pochodzi od łacińskich słów “coquina” i “coquere” – gotować i oznacza sztukę kulinarną i sposoby przyrządzania pokarmów. Szczególnie Francuzom udało się podnieść tę sztukę na wysoki poziom. Stała się ona potrzebą całego narodu. Najwybitniejsze umysły propagowały często jej zalety. Honoriusz Balzac twierdził, że “sos jest tryumfem smaku sztuki kulinarnej”.

Historyk Michelet uważał, iż “kuchnia jest w medycynie najlepszym środkiem profilaktycznym”! I w tym momencie chciałoby się zastosować powiedzenie, “jestem tym co jem”, a prościej… “im zdrowiej jem, tym zdrowszy jestem”! Sam termin kuchni oznacza sztukę przygotowania potraw i posiłków oraz miejsce, w których się je przyrządza. Takiego miejsca nie znały ludy pierwotne, jest ono bowiem wynikiem późniejszej cywilizacji. Baltazar, ostatni król Babilonii, używał jako zastawy stołowej szczerozłotych waz i przedmiotów kultu, skradzionych przez swojego pradziada ze świątyni jerozolimskiej. Król Salomon miał dwunastu intendentów obowiązanych do dostarczania na stół królewski wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych i napojów.

Drugie znaczenie słowa “kuchnia” przechodziło z biegiem czasu bardzo liczne przemiany. Pomieszczenia kuchenne mieściły się początkowo w ogólnych izbach, następnie zostały przeniesione do najciemniejszych lokali, nieopalanych i często dość oddalonych od domu mieszkalnego. Gdy zaczęto budować piwnice, kuchnie przeważnie przeniesiono do niskich podziemi, wilgotnych i niehigienicznych. Dopiero z początkiem XX wieku pomieszczenie kuchni wysunięto na należne mu miejsce; ustalono, że powinno znajdować się na poziomie sali jadalnej, w pomieszczeniu odpowiednio rozplanowanym i wyposażonym w niezbędne instalacje i narzędzia.

Każdy mieszkaniec Poznania i odwiedzający, wie gdzie mieści się słynny zamek, ale nie każdy wie, że jako jeden z nielicznych obiektów, pełniący również funkcję mieszkalną i reprezentacyjną, pomieszczenia kuchenne miał zlokalizowane na najwyższej kondygnacji, co przy braku wspomaganych systemów wentylacyjnych było najlepszym rozwiązaniem dla uniknięcia przenikania kuchennych zapachów na cesarskie pomieszczenia reprezentacyjne.

Po tym ogólnym zarysie historycznym gastronomii zajrzyjmy do czasów przed Imperium Rzymskim, do Grecji. W Grecji przez dłuższy czas nie znano innych kucharzy, jak mageiros, którzy właściwie byli piekarzami ciasta. Wydaje się, że w czasach Homera nie było nawet tych piekarzy. Wyrabianiem ciasta zajmowały się niewolnice. Same mełły ziarno w żarnach oraz przygotowywały nieskomplikowane posiłki. Jak wynika z tekstów “Iliady” i “Odysei”, sam gospodarz domu, niezależnie od zajmowanego nawet wysokiego stanowiska, w otoczeniu nie mniej wysokich dygnitarzy, swoich gości i znajomych, przygotowywał posiłki, aby zadowolić zaproszonych towarzyszy biesiad. Z czasem mageiros, równocześnie z wykonywaniem obowiązków piekarzy, zostają powołani do zarządzania kuchnią właściciela domu i w krótkim czasie wyrastają na szefów kuchni, zwłaszcza wtedy, gdy dodawano im licznych pomocników w celu zorganizowania większej uczty.

W dużych domach tej epoki pod kierownictwem generalnego intendenta (eleatros) zatrudniony był liczny personel, przy czym każdy z pracowników miał ściśle określone funkcje. Agorastes zajmował się zakupami produktów, opsartydes był powołany do rozpalania i podtrzymywania ogniska. Przyrządzał on także proste posiłki dla wszystkich pracowników domowych. Kobieta (demiurga) zajmowała się przygotowaniem ciast i słodyczy. Trapezopoios zestawiał i nakrywał stoły a także zmywał naczynia po posiłku. Oinophoros trudnił się zakupami wina. Oinochoikos, najczęściej młody niewolnik, zajmował się nalewaniem wina dokraterów (kielichów). W IV wieku przed naszą erą kucharze w Atenach byli przeważnie niewolnikami. Niezależnie od tego zajmowali w mieście (państwie) wysokie stanowiska, często zostając wybitnymi osobistościami. Specjalne prawo udzielało tym kucharzom, którzy wynaleźli nowe potrawy, przywileju ekskluzywnego przygotowania takich dań, a także wydawania ich biesiadnikom. Wielu greckich kuchmistrzów uzyskało szeroki rozgłos. Im zawdzięcza się opracowanie ogro-mnej ilości dokumentów dotyczących sztuki kulinarnej i receptur, które uległy zniszczeniu podczas pożaru słynnego księgozbioru w Aleksandrii.

Wyposażenie kuchni w Grecji było, szczególnie w pierwszym stuleciu jej historii, bardzo prymitywne, jednak dość szybko postępuje wytwarzanie naczyń kuchennych. Produkuje się nie tylko przedmioty codziennego użytku, jak kociołki, rondle różnego rodzaju, ruszty i rożna, lecz również przeznaczone na większe uroczystości pięknie wykończone naczynia z metalu, w tym srebrne i złote. Kociołki z brązu lub żelaza, o kształcie jajowatym lub stożkowatym, miały zaokrąglone dno i prawie wszystkie miały pokrywy, pozwalające na łatwe duszenie mięsa. Używane przez Greków rondle niewiele odbiegały kształtem od współczesnych. Posiadali szereg naczyń do smażenia jaj różnych wielkości, przypominających nasze patelnie do smażenia jaj sadzonych. Do grzania napojów używano “buljotek” o bardzo estetycznych kształtach, przypominających nowoczesne naczynia do podgrzewania, co pozwalało na właściwe podgrzewanie napoju bez technologicznych strat jego właściwości. Były to więc pierwsze bemary (bain-marie) czyli dogotowywacze i podgrzewacze.

W życiu codziennym obywatel grecki jadał trzy razy na dobę! Śniadanie (akratisma): chleb i wino, w południe drugie śniadanie (aristo) złożone z ciepłych dań rybnych lub mięsnych, chleba i wina; właściwy obiad wieczorem (deipnon), podobny do drugiego śniadania, tylko mniej obfity. Poza tym urządzano uroczyste biesiady, uczty weselne, stypy pogrzebowe, biesiady ofiarne i uczty składkowe. Biesiady odbywały się w megaroni. Ogólnym zwyczajem było mycie rąk przed jedzeniem! Podczas jedzenia siedziano na stołkach, każdy z uczestników przy osobnym, małym stoliku. Sztućce nie były znane – brano jedzenie z półmisków rękami. Podawano mięsa wołowe, wieprzowe, koźle i baranie, pieczone na rożnach, krojone przez krojczego na małe kawałki, a służba nakładała na półmiski. Wino w kraterach mieszano z wodą! Zwróćmy uwagę na to, że słowo dieta też wyszło z Grecji. Wiadomo, że Grecy nie jadali produktów przetworzonych (to taki mały żarcik) – jadali świeże owoce, pili wino, i placki takie jak jadają do dziś, zwane pita.

Danie, mało znane, które bardzo lubię, to taramasalata. Jest o pasta zrobiona z ikry ryb, najlepiej z karpia.