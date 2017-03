Śluza wolności Waldka Dąbrowskiego

Na ten reportaż pojechałem wraz z ekipą TVP zaintrygowany niezwykłością tematu. Mieliśmy zrobić materiał o grupie kobiet osadzonych w więzieniu Nr 1 w Grudziądzu, które niedługo kończą odsiadywanie swoich wyroków. Zwykle takie osoby nie za bardzo potrafią sobie odpowiedzieć na pytanie: co dalej?

Czekamy przed więzieniem, operator ustawia kamerę na statywie. Za chwilę wychodzą: uśmiechnięty mężczyzna w towarzystwie czterech kobiet w różnym wieku. Witamy się: “Waldek Dąbrowski”, przedstawia się ten, który opiekuje się osadzonymi, któremu władze więzienia zaufały, powierzając na ten piękny, słoneczny dzień końca lutego swoje podopieczne. Wsiadają do samochodu, my jedziemy swoim za nimi. Poza miastem, na końcu ulicy o wdzięcznej nazwie Droga Łąkowa znajduje się cel naszej wizyty. Nie całkiem jeszcze wykończony, ale okazały dom z obszernym podjazdem.

Przed spotkaniem dyskutowaliśmy na temat tego jak dotrzeć do kobiet, aby zechciały w ogóle rozmawiać z dziennikarzami, w miarę naturalnie mówić do mikrofonu, swobodnie zachowywać się przed kamerą. Padło kilka pomysłów. Wszystko to okazało się zbędne gdy ujrzeliśmy, jak Waldek w naturalny sposób potrafi tak zaaranżować sytuację, że w bardzo krótkim czasie wszyscy się polubiliśmy. Pasowaliśmy jakby do siebie. Waldek zrobił naradę. Panie nie mogły uwierzyć, że pójdą na zakupy żeby zdobyć produkty na obiad, które same ugotują. Dla nas wszystkich.

– “To my dostaniemy pieniądze do ręki?” – pytały z niedowierzaniem. A tu Waldek dodaje, że w tym Domu spędzą Święta Wielkanocne. Konsternacja.

– “Święta poza kratami to marzenie. Będziemy delektować się wszystkim. Nie oczekuję niczego niezwykłego Najważniejsza jest atmosfera międzyludzka” – mówi Julita, osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. – “Cieszę się, że w domu, w którym mamy spędzić święta, jest kominek.

Kominek to cała ta bajka, urok całego tego domu. Co będziemy robić? Nie wiem.” – dodaje Ela, która w tym samym więzieniu kończy odsiadywać wyrok. Kobiety, które wkrótce opuszczą więzienie w Grudziądzu, boją się planować przyszłość, nawet tę najbliższą. Julitę, Alicję, Małgosię i Elę – ukarane za różne, również najcięższe przestępstwa, mimo zróżnicowanej liczby lat wyroku, łączy jedno – niebawem wychodzą na wolność.

Małgosia pierwszy raz “siadła” za niedopilnowanie dzieci, potem było picie i kolejne wykroczenia pod wpływem alkoholu. – Dziś dzieci wychowuje jej były partner. – “Przez moją głupotę straciłam dzieci” – opowiada zanosząc się płaczem.

Ela w rodzinne strony wracać nie chce bo wie, że znów zaczęłaby pić. – “Byłyby rozboje i kradzieże, jak kiedyś. Tak jak wtedy gdy przyszłam do koleżanki, żeby odebrać od niej dług. A że nie chciała mi oddać, to tak się stało jak się stało. Zrzuciłam ją z fotela, spadła na podłogę. Ręce poszły w ruch. Dobrze, że nie było pobicia ze skutkiem śmiertelnym” – wspomina.

Julita wróciła do domu, jak mówi – o dwa dni za późno. – “Chciałam przeprosić “mojego” alkoholem” – mówi. – “Alkohol, brak kontroli nad sobą no i czyn, za który siedzę. Mogły paść wulgarne słowa i szczególnie jedno, na które jestem uczulona: na “k”… Dwanaście lat pozbawienia wolności za zabicie człowieka. Ja tego nie pamiętam. Ale dwanaście lat życia zabrane.” – dodaje. Pamiętać nie chce i mówić o tym co stało się przed laty nie chce Alicja. Ale wie, że po wyjściu z więzienia zmieni swoje życie.

Kamery towarzyszyły naszym bohaterkom aż do końca dnia. Dziewczyny przebrały się w nowe ciuchy, zrobiły makijaże, potem udały się na zakupy do Biedronki, obierały ziemniaki, smażyły kotlety. Od czasu do czasu każda z nich udawała się do sąsiedniego pokoju przygotowanego na wywiady. Nikt się nie krępował, panie ochoczo i bez tremy opowiadały o swoim życiu i planach na nowe życie.

Ela nie wróci do swojego przyjaciela, który pisze do niej lisy i czeka na jej powrót. – “Napisałam mu, że jest mi przykro, ale ja będę chciała tutaj zostać. Po czterdziestce nie ma co zaczynać od nowa” – wyjaśnia.

Julicie, jak mówi, panowie się jeszcze nie znudzili, ale nie spotkała tego jedynego. – “Jeszcze będę szczęśliwa w związku. Krzywa i garbata nie jestem. Interesuje mnie pan kochający i dochodzący, taki, któremu nie trzeba prać skarpetek, bo wyzwoloną kobietą jestem” – mówi i śmiejąc się odgarnia burzę rudych włosów z czoła.

Alicja ze swojego szczęścia nie zrezygnuje. A szczęście dla niej to normalne, codzienne życie. Chce zająć się pracami domowymi. – “Tu bym chciała ogródeczek zrobić, zasiać drzewka owocowe: jabłuszko, gruszki, śliweczki. A po tamtej stronie ziemniaczki, włoszczyznę – żebyśmy swoje miały”. Pokazuje błotnistą polanę przed domem.

Bo po wyjściu na wolność, na jakiś czas wszystkie nasze bohaterki zamieszkają w tym domu.

Dziś trudno mi jest ocenić, kto jest bohaterem naszego reportażu. Osądźmy razem.

Waldemar Dąbrowski

Ośrodek readaptacyjny “Mateusz” działa w Toruniu od siedmiu lat. Jego założycielem jest Waldemar Dąbrowski – człowiek, który nie jest psychologiem, pedagogiem ani specjalistą od resocjalizacji, ale to właśnie on odnosi największe sukcesy w tej dziedzinie. Dlaczego? Bo wierzy, że każdemu trzeba dać drugą szansę.

Wychował się w dzielnicy Torunia cieszącej się nienajlepszą sławą: – “Bydgoskie Przedmieście to była prawdziwa szkoła życia. Nigdzie indziej nie było tak egzotycznej mieszanki starej inteligencji i robociarskich rodzin. Wszyscy mieszkali w starych kamienicach z zaniedbanymi podwórzami. Miał też swój kodeks honorowy, który kazał kłaniać się nawet po pięć razy sąsiadce, ale i walczyć do upadłego o honor ulicy. Życie towarzyskie toczyło się w lasku przy Słowackiego. Tu chłopaki opróżniali pierwsze butelki taniego wina, grali całymi dniami w piłkę, tu kształtowały się charaktery.

Alkohol mu nie smakował, papierosy również. Zaczął dopiero w wieku 21 lat. Już wtedy był wyróżniającym się hokeistą i poważnie traktował sport. Młody żonkoś wyrwał się z domu, gdzie matka egzekwowała twarde reguły gry. Dostał tak zwany papierowy etat w Merinoteksie, jak wszystkie chłopaki z klubu hokejowego.

– “Zacząłem pić dopiero gdy rozpocząłem karierę hokeisty. Próbowałem różnych sportów, ale hokej wydawał mi się najbardziej męską grą, więc przy tej dyscyplinie zostałem. Alkohol dawał człowiekowi luz, otwierał nowe znajomości. A było z kim je zawierać. Mijaliśmy się na treningach i zgrupowaniach z największymi gwiazdami lokalnego sportu, reprezentantami Polski. – “Z łatwością przechodziliśmy na ty. Nagle miałem mnóstwo przyjaciół. Bardzo dużo wśród kibiców. To jest spirala, która sama się napędza. Kibicom imponuje że mogą się napić ze swoimi ulubieńcami. Wychodzisz na lód, a facet w przejściu nalewa do kieliszka “Waldek, machnij lufę, będzie ci się lepiej grało”. Później pojawiasz się w mieście, a ludzie porywają cię do knajpy. Każdy chce się z tobą napić. Jesz, pijesz, za nic nie płacisz. Dziewczyny lecą na ciebie. Pamiętam, że któregoś dnia pomyślałem sobie:

– Ja p…ę, jakie to życie jest łatwe”.

Ale niestety, życie nie jest łatwe. Z pierwszą żoną szybko się rozstał. Ożenił się po raz drugi i od razu wyjechał na Zachód: – “Hamburg, Wiedeń , Baku – życie za inne pieniądze. Byłem zupełnie poza kontrolą, więc nie musiałem się pilnować, tylko robić wyniki. Picie zaczęło się od mojego nieradzenia sobie z samotnością, to nie zawsze tak jest, że jest się oblegany przez ludzi, kiedyś trzeba wrócić do domu, pustego domu. Ciągle myślałem o kraju, rodzinie. Usypiał mnie alkohol, budził haszysz”.

Podczas rzadkich wizyt w Polsce, w domu, nie musiał się kryć z piciem. Że niby w Hamburgu mu nie wolno, bo treningi i mecze, więc przynajmniej w Toruniu może się wyszaleć. Myślał żeby ze sobą coś zrobić. Wyjechał grać do Azerbejdżanu i tam nie pił dwa lata. Tam też poznał kobietę. Było fajnie, ale chciał już wrócić. Gdy zapukał do domu w Toruniu, nie mógł spodziewać się niczego dobrego. Małżeństwo leżało w gruzach. Żona zablokowała konto i wymieniła zamki w drzwiach: – “Ty już nie masz domu”.

– “Przesiedziałem tę noc w kucki w zatęchłej piwnicy. W ręku miałem ćwierć butelki taniego wina. Zacząłem zastanawiać się nad sensem swojego życia. Jak można mieć dobrze i nagle wszystko stracić. Zacząłem rozumieć co to jest śmierć, że coś się zaczyna i coś się kończy. Jak przerwać ten proces – w jaki sposób ? Zobaczyła mnie koleżanka – trener jazdy figurowej na lodzie: – “Waldek. Taki fajny z ciebie chłopak, a co z sobą zrobiłeś?” Byłem bezradny. Nie miałem pomysłu , co ze sobą zrobić. Nagle okazało się, że życie nie jest wcale tak łatwe, jak mi się wydawało. Siedziałem na ławce w parku. Przechodzili dawni kumple, zatrzymywali się kibice. Ktoś wspominał dawne mecze, kto inny – jak udało mu się podać Waldkowi rękę i ile to dla niego znaczyło. Litowali się, wkładali do ręki dwie dychy, czasem pięć. Wystarczało na solidne picie. A później – trzeźwienie, podczas którego wracała myśl, żeby zacząć od nowa.”

Odnalazł ośrodek MONAR-u, stamtąd skierowali go na terapię do Rożnowic. To tam poznał, czym jest druga strona życia. – “To było niesamowite doświadczenie” – mówi Waldek.

– “Poznałem profesora uniwersyteckiego, pilota, lekarza-orzecznika, kapitana Straży Pożarnej. Wszyscy byli alkoholikami. Byli też ludzie po wyrokach. W większości tacy, którzy zaakceptowali to “swoje życie” bez odwrotu, nie dawali sobie szansy . Brakowało im zębów, na twarzach mieli szramy po bójkach. Pojawiło się mnóstwo myśli – wszystkie zaległe sprawy, których nie zdążyłem dotąd przemyśleć, wróciły. Dosłownie – czym jest dobro i zło, dlaczego moi rodzice zachowywali się tak, a nie inaczej, jaki jest sens tego życia. Wszystkie te zaległości postanowiłem obrobić na nowo”.

Doszedł do wniosku, że warto zrobić coś i pomóc takim ludziom, których nikt nie chce. Wtedy skrzyknął kilkanaście osób i założył swoje stowarzyszenie.

– “Nazwałem je “Mateusz”, na część syna mojej drugiej żony, który urodził się głuchoniemy i upośledzony w znacznym stopniu”. Jest to dla niego taki pomnik, bo od niego wiele się nauczyłem.

Słowa: – “Zrozumieć człowieka, to spróbować usłyszeć to, o czym on nie mówi” mają wielką siłę w tym, co robię dzisiaj.

Dąbrowski skupił się na pomocy właśnie takim ludziom, którzy nie mówią o tym jak bardzo są pokiereszowani przez życie, często nie z własnej woli. Oni już ponieśli konsekwencje swoich czynów.

– “Nie mogłem patrzeć, jak ci ludzie znowu zaczynają tonąć. Sam przeżyłem tę traumę, więc dokładnie wiem, jak się czuje człowiek którego nikt nie chce, pozbawiony sensu życia, a nawet Bólu Istnienia.”

Znalazł budynek, a raczej zarys urbanistyczny: bez okien i drzwi w przemysłowej dzielnicy i zaczął remontować na potrzeby tych, którzy przyjdą po pomoc. Bardzo szybko pojawił się człowiek, który przesiedział w więzieniu 28 lat i po wyjściu nie miał dokąd wrócić. Pił, nie dając sobie szansy.

– “Waldek, ja chcę tak jak ty wrócić do normalności, ale jak to zrobić”?

Przypomniał mi moją własną bezradność. Powiedziałem: – “Chodź, będziemy tworzyć Dom. Ruina zaczęła przypominać namiastkę domu. Cudem, a właściwie łańcuszkiem cudów. Nie bardzo wiem, jak to się udaje, ale dzisiaj można się pochwalić prawie że europejskim wyglądem”.

– “Na szczęście są jeszcze ludzie, dla których kiedyś w życiu ważny był sport i po tej sportowej linii zainteresowali się naszym losem. Niektórzy z kolegów sportowców zainspirowani moją ideą, dziś nie są obojętni. Pomagają . Nikt nie może mieć pewności, czy kiedyś nie trafi do nas jako potrzebujący” – Waldek zapala papierosa – “Ale zgroza mnie ogarnia na myśl o tych sportowcach, którzy nie trafili do nas, bo zdążyli zapić się na śmierć”. Zwłaszcza jedno z tych spotkań było dla niego wstrząsem: – “Spotkałem starego kumpla, dawną gwiazdę naszej ligi. Widziałem jak pije denaturat i było mi bardzo przykro. Wiedziałem już, co będę robił”.

– “Ośrodek jest nie tylko czasowym schronieniem. Poprzez fachowe i nowatorskie podejście opisane niedawno przez prof. UMK Krzysztofa Piątka, także edukację, pracę grupową i indywidualną pomaga przywrócić mieszkańców “Mateusza” do społeczeństwa jako pełnowartościowych ludzi” – mówi Waldemar Dąbrowski.

– “Jestem taki jak wy”- nasz bohater z Torunia od zawsze podkreśla, że jest taki sam, jak jego mieszkańcy. Różnica polega na tym, że on już wyszedł na prostą, a ludzie, którzy do niego trafili, dopiero zaczynają uczyć się normalnego życia. Ktoś mógłby pomyśleć, że pomiędzy byłym alkoholikiem, a byłym mordercą jest duża różnica i że ciężko porównywać ze sobą te dwa przykłady. – “Ja nie oceniam. Trafiają do mnie ludzie, którzy zapłacili wysoką stawkę za to, co złego zrobili w swoim życiu. Potracili rodziny, odsiedzieli wyroki, zostali z niczym. Piętnując ich po raz kolejny miałbym im pomóc? Człowiek skazany nie może być człowiekiem skażonym. Postanowiłem do nich wyciągnąć rękę i pokazać, że oni tak jak ja mogą stanąć na nogi” – dodaje.

Metoda resocjalizacyjna Waldemara Dąbrowskiego mocno odbiega od naukowych reguł. Daje swoim podopiecznym bezcenne poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Są pozytywne efekty. W ośrodku panuje rodzinna atmosfera i jasno określone zasady: “Masz problem – mówisz o nim”, “Nie bój się prosić o pomoc”, “Każdy jest tak samo ważny jak ty”. Stosując te zasady, w ciągu siedmiu lat istnienia ośrodka Dąbrowskiemu udało się przywrócić do życia ponad 120 wychowanków, którzy traktują go jak własnego ojca. Dzięki niemu podjęli pierwszą uczciwą w życiu pracę niektórzy podjęli naukę na wyższych uczelniach, znaleźli partnerki, a nawet mają dzieci. Najważniejsze dla nich są jednak to, że nie zostali po raz kolejni skreśleni lub wykluczeni.

– “Do dzisiaj są w kontakcie ze mną. Opowiadają o swoich sukcesach i potknięciach życiowych, ale zawsze pamiętają słowa które tu usłyszeli i to im pomaga. Zjeżdżają całymi rodzinami, z dziećmi i wnukami, w miejsce gdzie otrzymali drugie życie. Kobiety tak jak mężczyźni przeżywają swoje tragedie, o których nie mówią. Są uzależnione, trafiają do więzień. Dlatego kolejnym moim celem jest stworzenie ośrodka readaptacyjnego dla kobiet. Czy się uda? Jeżeli nie spróbujemy, nie przekonamy się o tym. “Mateusz” powstał z chęci niesienia pomocy, z potrzeby serca. Na tym chyba polega moje życie.”

Założone przez Waldka Dąbrowskiego Stowarzyszenie “Mateusz” od kilku lat ma w Toruniu ośrodek dla mężczyzn. Oni wszyscy nazywają go “tatą”. W Grudziądzu przy ulicy Droga Łąkowa właśnie na naszych oczach powstaje podobny ośrodek dla kobiet. Bohaterki naszego reportażu za kilka miesięcy zostaną pierwszymi jego mieszkankami. Kiedy dojdą do normalności i przyzwyczają się do życia na wolności – odejdą w życie, a ich miejsce zajmą inne.

“Mateusz” i ten męski i ten damski, to ośrodki, w których udzielana jest wszechstronna pomoc ludziom powracającym z terapii uzależnień i zakładów karnych. To znaczy, że “Mateusz” jest “śluzą wolności” – domem, który ma opóźnić maksymalnie w czasie konfrontację z rzeczywistością, często bardzo przykrą. Miejscem, w którym można stanąć na nogi i odbudować swoje życie.

– “Resocjalizacja więzienna nie zadziała, jeśli ludzi po wyjściu na wolność zostawimy samym sobie. Nie będą wtedy w stanie wrócić do dawnego życia, czasem nie będą też chcieli, bo zapragną je po swojemu zmienić na lepsze. Ale bez pomocy nie będzie to możliwe. W efekcie jedynym wyjściem będzie dla nich recydywa, powrót do zakładu karnego” – tłumaczy Waldemar Dąbrowski.

Przez dom “Mateusza” dla mężczyzn w Toruniu przewinęło się w ciągu ośmiu lat ponad 120 osób, w tym dwie kobiety, a nikt do recydywy nie wrócił. To niezwykły sukces w polityce postpenitencjarnej, tym większy że dom nie ma żadnego instytucjonalnego wsparcia

Działalność “Mateusza” zgłębiają studenci, a naukowcy – na podstawie doświadczeń ośrodka – apelują o gruntowną zmianę polskiej polityki postpenitencjarnej.

Wspaniałym człowiekiem i zarazem przyjacielem jest prof. KPSW Lech Witkowski, dzięki któremu “trafiłem pod strzechy” uczelni w całym kraju. Nowy mieszkaniec, nim zostanie przyjęty na stałe, musi przyjąć zasady obowiązujące w tym szczególnym domu. Tu nie ma alkoholu, tu nie ma agresji. Tu się nawet nie przeklina, bo panowanie nad własnym językiem to początek przemiany, o którą chodzi. Jak mówią mieszkańcy, trzeba zwykle 3-4 dni, by wejść w nowy rytm, nauczyć się wyrażać emocje inaczej niż agresją, zauważyć, jak wielką wartością jest dbanie o własny dom i podejmowanie decyzji oraz wyborów za siebie samych.

– “Jeżeli uda mi się, że stworzę więcej takich domów, a uda mi się, to ich gospodarzami będą moi chłopcy i moje dziewczyny. Oni wiedzą, o co chodzi: żeby przyjąć szansę, dać szansę nowym i nie składać obietnic bez pokrycia” – kończy Dąbrowski.

Wieczorem jedziemy do Torunia na ostatni wywiad. Jesteśmy umówieni z profesorem Petrykowskim, naukowcem z katedry pedagogiki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Pierwsze pytanie załatwiło całą sprawę, a właściwie krótka, jakże celna odpowiedź profesora.

Zapytaliśmy: – “Co pan sądzi o metodzie Waldemara Dąbrowskiego?” Profesor Petrykowski: “Powiem za Szekspirem – W jego szaleństwie jest metoda”.

Pomysł Waldka Dąbrowskiego jest unikalny, nie ma takiej metody na świecie. Wymyślił ją i z powodzeniem stosuje były mistrz hokeja i niepijący alkoholik. Wielki człowiek. On już nie potrzebuje wsparcia. Stanął na nogi o własnych siłach. Ale wsparcia finansowego potrzebują jego kolejno powstające jeden za drugim domy dla byłych więźniów.

Warto wspomóc. Opłaca się nam wszystkim – społeczeństwu. Jeśli chcemy mieć bezpieczne społeczeństwo, powinniśmy pochylić się nad losem ludzi o podobnych życiorysach. Patrząc na efekty pracy Waldka widać gołym okiem, że nie idą na marne i wtedy serce rośnie. Sam nieskromnie przyznam, że zasponsorowałem posiłek przyrządzany przez nasze “aktoreczki”. A piszę o tym tylko po to, żeby zachęcić do pomocy ludzi dobrej woli i z otwartymi sercami.

Apel autora:

Wspomóżcie metodę Waldemara Dąbrowskiego z Torunia. Wielkiego, skromnego człowieka, który oddaje wszystko dla ludzi zagubionych. Wszystko co ma, czego nie ma, i w co wierzy, że będzie miał. Dla potrzebujących nowego domu i nowego życia. Dla takich jak my wszyscy, po prostu – dla ludzi.

Darowizny można kierować na konto:

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji “MATEUSZ” 59 1160 2202 0000 0001 5323 9760 stowarzyszeniemateusz@wp.pl Do prezesa, czyli Waldka Dąbrowskiego, można dzwonić:

+48 660 839 163

+48 728 570 778