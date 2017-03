Ringo Starr znów nagrywa

Legendarny perkusista The Beatles Ringo Starr znowu nagrywa! I to nie sam. Muzykowi w studio towarzyszą Joe Walsh, Peter Frampton, Benmont Tench, Amy Keys i sam Paul McCartney. Muzycy pracują nad solowym albumem eks Beatlesa.

“Ringo is back in the studio and has had some great friends popping by and joining in! Paul McCartney, Joe Walsh, Peter Frampton, Benmont Tench, Timothy B. Schmit, Richard Page, Amy Keys, Nathan East and more” – czytamy na facebookowym profilu Ringo Starra.

Ringo Starr poprosił Paula McCartneya o pomoc przy nagrywaniu solowego albumu. Nie wiadomo, czy będą dalsze wspólne nagranie ostatnich żyjących muzyków “bajecznej” czwórki.