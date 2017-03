Rekomendacje zmian

Rząd Kanady powołał na początku 2016 roku komisję, która miała za zadanie zbadać jak przedstawia się sponsorstwo rodzinne w obecnie działającym prawodawstwie imigracyjnym. Komisja pracowała przez cały rok zbierając informacje i w lutym 2017 zakończyła swoją pracę. Szczegółowy raport został opublikowany w ubiegłym tygodniu. Sformułowano rekomendacje dla departamentu imigracyjnego, i i niektóre z nich, według mnie jedne z najważniejszych, w skrócie przedstawiam poniżej. zalecono aby:

– kontynuować trend przyjmowania ok. 300 tysięcy imigrantów rocznie, w tym w kategorii rodzinnej (jak małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie)

– informować o czasie rozpatrywania każdej z kategorii imigracyjnej

– informować o tym, w jaki sposób zredukowana będzie liczba podań czekających w kolejce na rozpatrywanie (redukcja czasu rozpatrywania)

– poprawić obsługę klienta jeżeli chodzi o możliwość dodzwonienia się do Immigration i rozmowy z osobą, która zna się lepiej na sprawach imigracyjnych – zmodyfikować paragraf w prawie imigracyjnym, który rozdziela na zawsze małżonków: chodzi tu o drastyczną regułę, gdzie wnoszący podanie o prawo pobytu stałego w Kanadzie otrzymuje aprobatę swojej sprawy, zostaje mu wydana wiza pobytu stałego, wtedy bierze ślub, po czym nie informując Immigration i nie dołączając swojego małżonka przyjeżdża do Kanady podpisać pobyt stały jako… single, a po wjeździe do Kanady wysyła podanie o sponsorowanie żony czy męża. Pisałam na ten temat niejednokrotnie – takie zachowanie powoduje wyłączenie małżonka z kategorii rodzinnej… na zawsze.

– zmodyfikować natychmiast paragraf 4.1 w prawie imigracyjnym, który jest w podobny sposób okrutny dla rodzin: dla par, rodziców i dzieci, rozdzielając ich w wielu przypadkach na wiele, wiele miesięcy, a nawet i na zawsze (jest to paragraf, który jest opisuje kto i w jakich przypadkach uznawany jest w prawie imigracyjnym za małżonków). Według obecnie istniejącej definicji, rozdzielone mogą być rodziny, jeżeli udowodni się im, że nawet jeśli w chwili obecnej są prawdziwym związkiem, to ich pierwotna intencja gdy zawierali związek małżeński nie była taka, aby być ze sobą razem, ale tylko po to, aby otrzymać pobyt stały

– stworzyć możliwość apelacji od negatywnej decyzji w sponsorstwie męża/żony/partnera w kategorii z wewnątrz Kanady (obecnie prawo do apelacji mają tylko sprawy sponsorskie z zagranicy)

– stworzyć klauzulę, dzięki której dzieci zależne od swoich rodziców, które mogły kwalifikować się na imigrację do Kanady razem ze swoimi rodzicami, ale zostały zdyskwalifikowane poprzez zmianę, która weszła w życie od 1 sierpnia 2014 roku – mogły przyjechać do Kanady i dołączyć do swoich rodzin

– przyśpieszyć rozpatrywanie sponsorskich podań dzieci do maksimum 6 miesięcy, jeśli oboje rodziców mieszka w Kanadzie – stworzyć możliwość przyjazdu do Kanady dziecka urodzonego poza Kanadą zanim jeszcze zakończy się proces sponsorski, jeśli rodzice są stałymi mieszkańcami Kanady

– zmodyfikować program sponsorowania rodziców i dziadków jeśli chodzi o wymogi finansowe sponsora: a) pozwolić rodzeństwu razem sponsorować rodziców b) umożliwić sponsorowanie jeśli zarobki z ostatniego roku są wystarczające (a nie 3 ostatnie lata, jak jest w tej chwili)

– zmniejszyć okres odpowiedzialności za rodziców do 10 lat (z 20), jeśli sponsorowani rodzice mają mniej niż 60 lat

– skrócić okres rozpatrywania podań sponsorskich do 12 miesięcy (jest to ważne, ponieważ niektóre podania oczekują na swoją kolejkę nawet… ponad 50 miesięcy). Rekomendacji jest więcej, raport jest bardzo długi. Więcej na ten temat można poczytac tutaj: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/ Publication.aspx?DocId= 8810563&Language=e Mode= 1&Parl=42&Ses=1&File= 18 Uważam, że są to bardzo korzystne rekomendacj i miejmy tylko teraz nadzieję, że wiele z nich (a może nawet wszystkie) będzie wdrożonych. Oby tak się stało i oby jak najszybciej. Oczywiście, natychmiast będę o tym informować. W międzyczasie zapraszam do zadawania pytań.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.