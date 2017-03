Radwańska awansowała do trzeciej rundy w Indian Wells

Agnieszka Radwańska pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes 6:3, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego WTA na twardych kortach w Indian Wells. Spotkanie trwało 103 minuty. Kolejną rywalką Polki będzie Chinka Shuai Peng.

Radwańska rozstawiona jest z numerem szóstym, natomiast Sorribes w światowym rankingu zajmuje 105. miejsce. To był pierwszy mecz tych zawodniczek i mimo dzielącej ich różnicy w tenisowej hierarchii nie był on łatwy dla 28-letniej krakowianki. Największym utrudnieniem była wysoka temperatura, sięgająca 35 stopni Celsjusza.

Zarówno Sorribes, jak i Peng (49. WTA) do turnieju głównego przedzierały się przez kwalifikacje. Chinka w sobotę pokonała rozstawioną z numerem 31. Chorwatkę Anę Konjuh 6:4, 6:2. Z Radwańską zagra po raz szósty, a obecny bilans to 3-2 na korzyść Polki.

Radwańska w Indian Wells w 2014 roku dotarła do finału, a w edycji ubiegłorocznej i 2010 osiągnęła półfinał.

Z zawodami wcześniej pożegnała się Magda Linette, która przegrała z rozstawioną z numerem 13. Dunką polskiego pochodzenia Karoliną Woźniacką 3:6, 0:6. Mecz trwał godzinę i 16 minut.

Linette, zajmująca 80. miejsce w światowym rankingu, awansowała do głównej części turnieju z eliminacji, pokonując w decydującej rundzie Japonkę Nao Hibino 6:1, 7:6 (11-9). W pierwszej rundzie pokonała niżej od siebie notowaną Amerykankę Taylor Townsend 6:4, 6:2.

To było jej drugie starcie z Woźniacką. Oba wygrała Dunka, która obecnie jest 14. w światowym rankingu.

Również Alicja Rosolska i Włoszka Sara Errani przegrały z rozstawionymi z numerem czwartym Sanią Mirzą z Indii i Czeszką Barborą Strycovą 2:6, 3:6 w drugiej rundzie debla.

W puli nagród jest 6,99 mln dolarów, z czego 1,17 mln trafi do triumfatorki.

opracowanie na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej

Zbigniew Bełz