Przemyślenia przelane na papier

Śmierć Wojciecha Młynarskiego otworzyła karty przeszłości. Drukowaliśmy Jego teksty w “Radarze” (periodyk pracy twórczej, byłem red.naczelnym przeszło 10 lat, do rozwiązania). Dbał o te teksty Henio Malecha. Zawsze były wydarzeniem. Między wierszami twórczości Młynarskiego było tyle podtekstów, tyle wolnego słowa. Są żywe i dziś, zwłaszcza dziś. Cenzor kiwał przecząco głową, coś tam mruczał, ale szliśmy do przodu. Cześć Twojej pamięci, Panie Wojtku!

•••

Narodowe nade wszystko (15 marca) Media, sztuka, filmy, muzyka, teatr – wszystko ma być narodowe. Na pierwszy ogień poszły media. Telewizja publiczna już przestaje być publiczna. W kolejce czekają teraz filmy i lektury szkolne. Też będą narodowe czyli patriotyczne. Osobiście jestem “za”, gdyż w biurku mam gotowy scenariusz o Mieszku I i jego połowicy Dobrawie Przemyślidce. Muzyka narodowa też jest mi bliska, choćby dlatego, że napisałem i wydrukowano mi dwie biografie: o Chopinie i Moniuszce. Z tym wszak, że dla mnie osobiście muzyka jest ponadnarodowa. Bacha, Mozarta, Szostakowicza, czy Mahlera kocham bardziej od siebie samego. Zresztą nie tylko muzyka jest nie narodowa, lecz światowa.

A Michał Anioł? A van Gogh, a Manet? A poeci i pisarze? Czyżby Szekspir był gorszy od Sienkiewicza? Zresztą autor “Hamleta” jest najlepszy ze wszystkich. I od Polaków i np. od Francuzów też. A co to znaczy teatr “narodowy”? A Molier to kto? Chłopię znad Wisły? Jan Englert prowadzi Teatr Narodowy i gdy zamieszcza w repertuarze dramaturgów ze zgniłej cudzoziemczyzny, tym mocniejsza jest jego pozycja twórcza.

Z filmami narodowymi jestem za pan-brat, lecz wyłącznie na słowo honoru. Bowiem do kina chodzę rzadko, aczkolwiek takie narodowe filmy jak ten o Powstaniu Warszawskim i ten oskarowy pod tytułem “Ida” – to dzieła palce lizać. Tyle, że pełne goryczy. I prawdy. Ten tekścik piszę nie po to, aby bawić się w grę słów.

Ten tekst po to, aby sprzeciwić się przeciwko wynoszeniu pod niebiosa tego, co “narodowe”. Krótko mówiąc – źle się dzieje w państwie, w którym rządzący próbują wszystko to, co narodowe wynieść jako świętość na ołtarze.

Był taki jeden, który naród swój wynosił ponad wszystko. Wszystko miało być narodowe. Od kolebki po koniec świata. Naród narodowy, ponadnarodowy. Gdy dostrzegł, że zaplątał się w jego narodzie Polak jakiś, nie mówiąc o Żydzie i innych parszywych stworzeniach – droga ich wiodła do nieba przez komin.

•••

Jak Cię widzą tak Cię piszą (10 marca)

Pani premier Szydło: To co się wydarzyło na szczycie, to porażka Unii Europejskiej.

Prasa zachodnia: Polski rząd popełnił komiczną gafę (ABC Internacional); Polska premier wolała na siłę zademonstrować swoją wściekłość (“El Pais”); Polska sprowokowała awanturę (BBC); Jedyne co zostało pani premier, to dyletanckie manewry (“Le Figaro”); Sprzeciw rządu polskiego izoluje Polskę w Europie ( “Guardian”) itd., itd…

•••

Możemy się różnić w poglądach, ale na arenie międzynarodowej powinniśmy być solidarni i zabiegać o dobro Polski, nawet kiedy inaczej je widzimy – tak skomentował ponowny wybór Donalda Tuska na prezydenta UE, prymas-senior (emeryt) abp Henryk Muszyński (erudyta, poliglota, prowadził dialog chrześcijańsko-żydowski, poznałem osobiście Jego tak rzadko spotykane zalety). I nadto – podobnie jak Tusk – Kaszub z urodzenia.

•••

9 marca

Na glebie nienawiści najszybciej rozwijają się i potem przejmują ster ci, którzy głoszą skrajne, niebezpieczne dla funkcjonowania państwa poglądy. Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji – nauczał nasz wielki filozof, logik i etyk Tadeusz Kotarbiński – nastaje tolerancja przemocy.