Porażka, a jednak… sukces

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Czwartkowe wydarzenia na szczycie 28 państw Unii w Brukseli dowiodły po raz kolejny, że wszystko jest możliwe. Nie, nie chodzi tu o utrzymanie Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej na kolejną kadencję – to wydawało się pewnikiem. Nie wiadomo było tylko jaką przewagą głosów, ale jego wysokie notowania w UE znane były od dawna.

This slideshow requires JavaScript.

Nieco zaskakująca, chociaż nie niemożliwa do uwierzenia, była skala jego zwycięstwa, czyli poparcie dla niego udzielone przez WSZYSTKIE państwa (poza Polską), włącznie z członkami grupy wyszehradzkiej, a szczególnie Węgrami, ale to ciągle nie było największym zaskokiem tego dnia.

Co zadziwiło mnie najbardziej? Sposób przekucia klęski w sukces. Kiedy podano wyniki, które pokazały jasno i dobitnie, że państwa członkowskie Rady myślą podobnie i że nasz rodak cieszy się respektem i uznaniem, zaczęłam kombinować jak odwrócą kota ogonem architekci tego niespotykanego spektaklu w Brukseli, czyli PiS. Co wymyślą, żeby jakoś wytłumaczyć tę kompletną porażkę?

I po raz kolejny okazali się mistrzami manipulacji, jakich nie powstydziłby się Big Brother w “1984”. Okazało się, że nasz polski rząd odniósł… wielki sukces, bo nie poddał się naciskom elit unijnych, które przecież działają według skompromitowanych schematów. Prezes nie mógł się nachwalić swojej premier – jak to walczyła, nie dawała się i postawiła na swoim. OK, Tusk wygrał, ale jego wygrana to dowód fatalnej kondycji Unii (właściwie klęska Unii) i niechęci do zmian, które gwarantował kandydat polskiego rządu (mimo że nigdy nie był ani premierem, ani nawet posłem, czyli de facto się nie kwalifikował), czyli pierwszy krok do upadku Unii. Ale, jak orzekł Prezes, dzięki akcji premier Szydło i ministra Waszczykowskiego (chociaż o nim było dziwnie cicho), nie zamieniliśmy się w wierzbę, na którą mogłaby wskoczyć dowolna koza. A tak to wszyscy mogą nam naskoczyć, a koza nie.

This slideshow requires JavaScript.

I na koniec typowa dla PiS-owskiej retoryki pocieszenie, że walka trwa. Nie wiadomo z kim i o co, ale trwa. Bo PiS musi walczyć, tak po polsku, nawet wielkimi stratami, ale bohatersko trzymając się swoich zasad (?). Walka bowiem, a nie kompromis czy współpraca, jest raison d’etre tego ugrupowania i jego najwyższą wartością. Do ostatniego żołnierza, choćby wszyscy w tej walce polegli…

A wydawałoby się, że jeśli jest się w jakiejś grupie jako jej członek, to najważniejsze powinno być dogadywać się z innymi, aby robić wartościowe rzeczy razem, a nie na przekór czy w konflikcie z nimi.

Jak powiedział jeden z unijnych komentatorów, to nie wszystkie kraje UE były przeciwko Polsce, jak próbuje to przedstawić Prezes, lecz to Polska była przeciwko wszystkim. Ale po co? Jaki z tego zysk?

A tak na koniec – dobrze byłoby się zdecydować, czy to stanowisko Donalda Tuska jest tak mocarne, jak przedstawiano je w sławetnym spocie PiS-u – że doprowadził do Brexitu i początku rozpadu Unii, że pogłębił kryzys migracyjny, czy też jest to, jak mówi min. Waszczykowski po porażce, nieistotna funkcja administracyjna, urzędnicza, polegająca li tylko na organizowaniu spotkań. Bo obie te wersje naraz nie trzymają się kupy. Albo orzeł albo reszka…

I czy Donald Tusk na swoim stanowisku miał być neutralny (Prezes & Co. zarzucają mu złamanie neutralności) czy też, jak innym razem życzyli sobie minister Waszczykowski i jego szef, miał załatwiać różne rzeczy dla Polski? Bo trudno krytykować go i za to, i za to.

Ale… wszystko jest możliwe, bo jak wiemy “żadne krzyki i płacze nas (PiS-u – red.) nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne”. Białe może być czarne i często bywa… O czym po raz kolejny najlepiej przekonaliśmy się – razem z całym osłupiałym ze zdziwienia światem – w czwartek.

PS. Spostrzeżenie z piątku – prezydent Duda pogratulował Donaldowi Tuskowi reelekcji. To dobrze – trochę długo to zajęło, ale nie czepiajmy się – lepiej poźniej niż wcale.